製造業者はテイラー・トラビスのようなバイラルにはならないが、ソーシャルメディアで勝つ方法はある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トラビス・ケルシーとテイラー・スウィフトは婚約のニュースでインターネットを席巻しました。製造業者は自社のソーシャルメディア計画について何を学べるでしょうか？Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約を発表したとき、インターネットは単に注目しただけでなく、爆発しました。1時間で1400万のいいね。無数のブランドが会話に加わろうと殺到しました。しかし、製造業者にとっての教訓はポップカルチャーについてではありません。それは注目度についてです：今日の世界では、それは瞬時に拡大し、それを活用する者が勝利します。 製造業の幹部はそのような熱狂を無関係だと退けたくなるかもしれません—結局のところ、彼らはバイラルな瞬間を作り出すビジネスではありません。しかし、可視性は新しい通貨であり、それはリアルタイムで増幅します。オンラインで存在感を示さなければ、次世代の労働者やパートナーにとって見えない存在になります。 この機会を捉えるために、製造業者はバイラルなダンス動画を振り付けたり、生産を次のトレンドミームに変える必要はありません。本当の機会は、あなたの人々、製品、そして影響力に結びついた本物のストーリーテリングです。限られたリソースでも、製造業者はソーシャルメディアを戦略的に使用することができます—そしてその見返りは本物です。それをうまく行う企業は単にマーケティングをしているだけでなく、人材を採用し、革新を披露し、デジタルファーストの市場で競争できることを証明しています。実際、オハイオ州の小さな企業が、単純なLinkedInクリップだけで新しい採用と新しい顧客の両方を引き付けるのを見てきました。 製造業者がそのような存在感を構築し始めるためのいくつかの方法を紹介します。 1. あなたの人々にスポットライトを当てる 製造業者は若い労働者を必要としていることを私たちは知っています。ベビーブーマーと彼らが持つ何十年もの組織的知識が引退しており、継続する人材ギャップを克服するにはZ世代の獲得が必要です。あなたのビジネスを構成する人々を彼らに見せることより良い方法はなく、ソーシャルメディアは完璧な舞台を提供します。