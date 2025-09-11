MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
アンソニー・リゾ、14シーズンを経て野球からの引退を発表
アンソニー・リゾが14シーズン後に野球からの引退を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アンソニー・リゾは、カブスがクリーブランドを破って2016年ワールドシリーズに勝利した後、クリス・ブライアントとハグする準備をしています。これはチームにとって108年ぶりのワールドシリーズ優勝でした。（写真：Ezra Shaw/Getty Images）Getty Images 最近までニューヨーク・ヤンキースのファーストバスマンを務めていたアンソニー・リゾは水曜日に引退を発表し、メジャーリーグベースボールはソーシャルメディアを通じてそれを報告しました。2016年の「ヤギの呪い」を破ったシカゴ・カブスのワールドシリーズタイトルの重要な歯車であり、そのワールドシリーズの第7戦の最終アウトをキャッチしたリゾは、カブスのメンバーとして引退します。彼は土曜日にリグリー・フィールドで彼とチームが彼のキャリアを祝うために出席する予定です。ドラフトと初期の日々 ボストン・レッドソックスは、2007年のMLBドラフト6巡目でフロリダ州パークランドのマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校からリゾを指名しました。この高校は10年後、銃乱射事件の結果として17人が死亡し、18人が負傷したことで有名になりました。リゾはすぐにスプリングトレーニングを離れ、現場に赴いて悲劇の影響を受けた人々に支援と励ましを提供しました。2010年、当時サンディエゴ・パドレスのゼネラルマネージャーだった元レッドソックスの幹部ジェド・ホイヤーは、アドリアン・ゴンザレスをボストンに放出し、リゾ、投手ケイシー・ケリー、外野手レイモンド・フエンテスとエリック・パターソンを獲得しました。リゾは1年後の2011年6月11日、ワシントン・ナショナルズ戦でMLBデビューを果たし、初めてのビッグリーグヒットを放ちました。彼はその後さらに1,643本のヒットを記録することになります。シカゴ・カブス その年の後半、ホイヤーはシカゴに移籍し、2度目となるリゾのトレードを実行しました。投手アンドリュー・キャッシュナーと外野手キョンミン・ナをサンディエゴに送り、ファーストバスマンのリゾと投手ザック・ケイツを獲得しました。ノースサイドでの初シーズン、リゾは打率.285、出塁率.342、長打率.463を記録しました...
PHOTO
$0.7881
+35.99%
GET
$0.004171
-2.77%
MORE
$0.03376
+49.18%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 09:12
共有
Chromia (CHR): リレーショナルブロックチェーンデザイン
Chromia（CHR）：リレーショナルブロックチェーンデザイン」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Chromia（CHR）は、スケーラビリティ、使いやすさ、セキュリティに焦点を当てた分散型アプリケーション（DApp）の作成を可能にすることを目指すブロックチェーンプラットフォームです。Chromiaのリレーショナルブロックチェーンデザインにより、開発者はデータ間の複雑な関係をモデル化することができ、複雑なデータ構造を必要とするアプリケーションに適しています。このプロジェクトは、リレーショナルブロックチェーンデザインとシャーディングの使用を通じて高いスケーラビリティを達成し、ネットワークの成長に伴いより良いパフォーマンスを可能にすることを目指しています。DApp、ゲーム、トークン Chromiaは、スケーラビリティ、ユーザーフレンドリー性、高度な機能を必要とする分散型アプリケーションやゲームの開発を促進することに焦点を当てています。また、カスタムトークンやデジタル資産の作成もサポートしており、トークン化やデジタル所有権に関わるプロジェクトに適しています。このプラットフォームはスマートコントラクトの開発と実行をサポートし、開発者が自動化された信頼性の高い契約を作成できるようにします。CHRはChromiaエコシステムのネイティブユーティリティトークンです。取引手数料の支払い、ガバナンスへの参加、DAppやサービスへのアクセスなど、プラットフォーム内でさまざまな用途があります。Chromiaは、ユーザーデータを保護し、取引の完全性を確保するためのセキュリティ機能を組み込んでいます。免責事項：この記事は情報提供のみを目的としており、CoinIdolによる推奨とみなされるべきではありません。これは暗号通貨の売買を推奨するものではありません。読者は資金を投資する前に自分自身で調査を行うべきです。出典：https://coinidol.com/chromia-chr-token/
CHR
$0.08735
-0.45%
TOKEN
$0.01234
-2.37%
COM
$0.011197
+3.04%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 08:52
共有
金価格の最近の上昇後、ビットコインが金を上回るためにはいくらの価値が必要か？重要なレベルはこちら
最近の金価格上昇後、ビットコインが金を上回るためにはいくらの価値が必要か？重要なレベルはこちら BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、暗号資産市場でビットコイン（BTC）と金の比較が再び注目を集めています。最近の価格変動を受けて、投資家たちはビットコインが金の市場価値に達するために必要なレベルについて疑問を持っています。CoinGeckoと世界金協会のデータによると、ビットコインの現在の時価総額は約2.26兆ドルであるのに対し、金の総時価総額は25.39兆ドルと測定されています。この差は、ビットコインが金の時価総額を「フリップ」（上回る）ためには、その価格が約1,275,159ドルまで上昇する必要があることを示唆しています。 パフォーマンスの面では、ビットコインは過去5年間で1012.13%の上昇を記録し、金の89.42%の上昇を大きく上回っています。年初来のリターンでは、金はビットコインの21.67%のパフォーマンスを39.28%のリターンで上回っています。過去1ヶ月では、ビットコインは2.35%下落した一方、金は7.89%上昇しました。 供給成長の面でも両資産には大きな違いがあります。ビットコインの年間供給成長率は0.83%で、約4年ごとに発生する半減期によってマイニング報酬が減少します。対照的に、金の年間供給成長率は1.72%で、主に新たに採掘されたリサイクル金によって推進されています。これはビットコインの長期的な「低インフレ」特性を示しています。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/after-the-recent-rise-in-gold-prices-how-much-would-bitcoin-need-to-be-worth-to-surpass-gold-heres-the-critical-level/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 08:31
共有
アバランチ（AVAX）ブル、トヨタとのパートナーシップがモメンタムを高める中、30ドルのブレイクアウトを目指す
投稿「アバランチ（AVAX）ブル、トヨタとのパートナーシップがモメンタムを高め$30のブレイクアウトを目指す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アバランチ（AVAX）ブル、トヨタとのパートナーシップがモメンタムを高め$30のブレイクアウトを目指す 免責事項：NewsBTCで見つかる情報は教育目的のみです。投資の買い、売り、または保有に関するNewsBTCの意見を表すものではなく、投資には当然リスクが伴います。投資判断を行う前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。このウェブサイトで提供される情報は、完全にご自身の責任で使用してください。関連ニュース © 2025 NewsBTC. All Rights Reserved. このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://www.newsbtc.com/news/avalanche/avalanche-avax-bulls-target-30-breakout-as-toyota-partnership-fuels-momentum/
COM
$0.011197
+3.04%
AVAX
$28.44
-1.52%
COOKIE
$0.1176
-7.52%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 07:47
共有
ドアをノックしてお入りください
BitcoinEthereumNews.comに「Come And Knock On Their Door」という投稿が掲載されました。アメリカ合衆国 - 2月26日：「スリーズカンパニー」- ジョイス・デウィット、ジョン・リッター、スザンヌ・ソマーズ。（写真：ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images）Disney General Entertainment Content via Getty Images スリーズカンパニーのファンの皆さん、クラシックなカオスを再体験する準備をしてください！9月12日、ハリウッドのサンセットルームでは、ジョン・リッター財団フロム・ザ・ハート2025ガラの一環として、シーズン7のエピソード「Going to Pot」のライブリーディングが開催されます。トム・バージェロンがナレーションを務め、オリジナルキャストのプリシラ・バーンズ（テリー・オールデン）とリチャード・クライン（ラリー・ダラス）に加え、アダム・デヴァインがジャック・トリッパー役、ケイリー・クオコがジャネット・ウッド役、ジェイソン・アレクサンダーがラルフ・ファーリー役、レノ・ウィルソンがサージェント・ケント役などで参加します。番組を視聴率の高い作品にした、すべてのスラップスティック、誤解、辛辣なユーモアをお楽しみください。 新境地を開拓 スリーズカンパニーの前提 - 独身男性のジャック・トリッパー（ジョン・リッター）が、プラトニックな関係で二人の女性、ジャネット（ジョイス・デウィット）とクリッシー（スザンヌ・ソマーズ）と一緒に暮らす - は当時、大胆と考えられていました。スラップスティック、ダブルアンタンドル（言葉遊び）、誤解の混合は、大人向けの状況を扱いながらも主流の視聴者にアクセスできる「辛辣な」シットコムの新しいテンプレートを設定しました。数字で見ると、シーズン中最高で2位まで上昇し、8シーズン中6シーズンでトップ10入りを果たしました。 ジョン・リッター財団フロム・ザ・ハートガラ 直接参加できませんか？ジョン・リッター財団のウェブサイトでライブストリームを視聴するか、Pluto TVでオンデマンドで視聴できます。リッターは2003年に大動脈解離で亡くなり、このガラはジョン・リッター財団の大動脈健康のための継続的な活動を支援します。テレビの最も革新的なシットコムの一つを称える笑いに満ちた夕べのために、もう一度彼らのドアをノックするチャンスです！結局のところ、あの象徴的なテーマソングのように...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 07:43
共有
メーカーはテイラー・トラヴィスのようなバイラルにはならないが、ソーシャルメディアで成功する方法はある Gpt4: メーカーはテイラー・トラヴィスのようなバイラルにはならないが、ソーシャルメディアで成功する方法はある
製造業者はテイラー・トラビスのようなバイラルにはならないが、ソーシャルメディアで勝つ方法はある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トラビス・ケルシーとテイラー・スウィフトは婚約のニュースでインターネットを席巻しました。製造業者は自社のソーシャルメディア計画について何を学べるでしょうか？Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約を発表したとき、インターネットは単に注目しただけでなく、爆発しました。1時間で1400万のいいね。無数のブランドが会話に加わろうと殺到しました。しかし、製造業者にとっての教訓はポップカルチャーについてではありません。それは注目度についてです：今日の世界では、それは瞬時に拡大し、それを活用する者が勝利します。 製造業の幹部はそのような熱狂を無関係だと退けたくなるかもしれません—結局のところ、彼らはバイラルな瞬間を作り出すビジネスではありません。しかし、可視性は新しい通貨であり、それはリアルタイムで増幅します。オンラインで存在感を示さなければ、次世代の労働者やパートナーにとって見えない存在になります。 この機会を捉えるために、製造業者はバイラルなダンス動画を振り付けたり、生産を次のトレンドミームに変える必要はありません。本当の機会は、あなたの人々、製品、そして影響力に結びついた本物のストーリーテリングです。限られたリソースでも、製造業者はソーシャルメディアを戦略的に使用することができます—そしてその見返りは本物です。それをうまく行う企業は単にマーケティングをしているだけでなく、人材を採用し、革新を披露し、デジタルファーストの市場で競争できることを証明しています。実際、オハイオ州の小さな企業が、単純なLinkedInクリップだけで新しい採用と新しい顧客の両方を引き付けるのを見てきました。 製造業者がそのような存在感を構築し始めるためのいくつかの方法を紹介します。 1. あなたの人々にスポットライトを当てる 製造業者は若い労働者を必要としていることを私たちは知っています。ベビーブーマーと彼らが持つ何十年もの組織的知識が引退しており、継続する人材ギャップを克服するにはZ世代の獲得が必要です。あなたのビジネスを構成する人々を彼らに見せることより良い方法はなく、ソーシャルメディアは完璧な舞台を提供します。
T
$0.01543
+0.78%
REAL
$0.0823
-1.60%
LEARN
$0.01557
-1.26%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 06:49
共有
中国、ロシアとグローバル天然ガス市場 – 大きな変化が今起こりそう
中国、ロシアとグローバル天然ガス市場 – 大きな変化が今後予想される」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が2025年にモスクワで中国の習近平国家主席を高レベル会談に迎えています。Getty Images 中国とロシアは、この10年間で世界で最も重要な天然ガス取引の一つに承認を与えました。最近の上海協力機構の天津（中国）での会合で、習主席とプーチン大統領はシベリアの力2パイプラインを進めるための覚書に署名しました。これは、価格とコストの問題をめぐる長年の難航した交渉の後に実現しました。変化の兆しが見えないため、多くの国、特に米国の企業は、世界最大の輸入国である中国を常に成長する市場と見なし、高価な新しいガス輸出施設を建設する大規模な計画を追求してきました。そのため、発表された覚書は業界に衝撃波を送りました。取引の詳細はまだ詰められていませんが、その意図のいくつかは明らかです。このパイプラインはロシアの戦時経済に必要な後押しとなり、ロシアと中国の関係の強い証となるでしょう。中国にとっては、北京がロシアからの供給に対するあらゆる制裁を拒否するという西側への明確なメッセージとなります。さらに、ドナルド・トランプのアメリカの化石燃料「支配」拡大の願望を妨げることも厭わないようです。 影響は深刻であり、米国だけの問題ではありません 国際エネルギー機関によると、2025年から2030年の間に、液化天然ガスの新たな輸出能力は最大3000億立方メートルがオンラインになる予定です。これは大きな数字であり、2024年にEU全体が消費した量をわずかに下回るだけです。テキサス州ポートアーサーで2025年に建設中のCheniere Energy液化天然ガスプラントの空撮。（写真：Brandon Bell/Getty Images）Getty Images 新たな能力の約半分は、世界最大のLNG輸出国である米国で建設される予定です。その...
T
$0.01543
+0.78%
U
$0.009646
-1.94%
WAVES
$0.9559
-1.84%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 06:10
共有
ビットコインは短期売買の相関関係がマイナスに転じ、金から離れる
ビットコインと金の短期相関がマイナスに転じ、ビットコインが金から離れる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインはついに縁を切りました。Glassnodeによると、ビットコインと金の短期相関は現在マイナスに転じ、30日間で-0.53となっています。これは完全な分離です。より長期的なタイムフレームでは、365日相関はまだ0.65の弱い正の関連性を示していますが、短期的なシフトは顕著です。これは2つの資産がもはや同期して動いていないことを意味します。金が過去最高値のすぐ下で凍結している一方、ビットコインは111,100ドル以下で統合し、買い手を引き寄せています。そのレベルは需要に食われています。ビットコインが114,100ドルを超えると、市場は118,000ドルの次の抵抗帯に直面する可能性があります。一方、金はあまり動いていません。1オンス3,623ドル前後でくつろいでおり、ほとんど反応していません。火曜日に3,674ドルを超えましたが、それは維持されませんでした。これは給与データの修正が発表された後に起こり、記録的な911,000人の雇用減少を示しました。今、誰もが次のインフレ数値を待っています。連邦準備制度理事会は来週政策を決定する予定で、水曜日と木曜日に発表されるそれらの数字が彼らの行動を形作るでしょう。トレーダーはすでに利下げに賭けています。誰も確信していませんが、亀裂はそこにあります。 トランプが関税を押し進め、イスラエルが攻撃し、金は安定を保つ 金が金利の話だけで踊っているわけではありません。地政学的な混乱も重いのです。火曜日、イスラエルはドーハでハマス上級指導者を標的にした軍事攻撃を開始しました。これは前例のないことです。同時に、ドナルド・トランプは欧州の指導者たちに語り、中国とインドに新たな関税を課す準備があると述べましたが、EUも同様に行動する場合に限ります。彼の目標は？ウクライナをめぐる交渉にプーチンを圧力をかけることです。これらのリスクの層は、金塊が今年ほぼ40%上昇している理由の一部です。中央銀行の買い入れとETFの資金流入の間で、金は...
T
$0.01543
+0.78%
TRUMP
$7.556
-2.35%
READY
$0.050433
-6.64%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 05:52
共有
デジタル資産トレジャリー購入で7%の変動、グレースケールETF計画
デジタル資産トレジャリー購入とグレースケールETF計画による7%の価格変動に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。チェーンリンクのネイティブトークンLINK$23.35は、週初めの好調なスタートの後、水曜日に停滞し、資産運用会社グレースケールがクローズドエンド型ファンドを上場投資信託（ETF）に転換する申請を行ったというニュースを受けて、一部の利益を手放しました。CoinDesk Researchのテクニカル分析モデルによると、トークンは変動の激しいセッションで過去24時間に約1%下落し、7%の価格変動を経験しました。この価格の動きは、アリゾナ州を拠点とする不動産および資産運用会社Caliber（CWD）が火曜日に発表したLINKトークンの初購入完了に続くもので、これは同社のデジタル資産トレジャリー戦略の開始を示しています。同社の株価は火曜日に約2,000%急騰した後、利益の大部分を手放し、水曜日のプレマーケットでさらに20%下落しました。同社は購入したトークンの金額を開示していません。この動きにより、CaliberはLINKに焦点を当てたトレジャリー準備金政策を採用した最初のNasdaq上場企業となりました。同社は、既存の信用枠、現金準備金、株式ベースの証券を使用して時間をかけてLINKを蓄積し、利回りを生み出すためにトークンをステークする計画があると述べています。 テクニカル分析 取引パフォーマンス：CoinDesk Researchのテクニカル分析モデルによると、LINKは24時間の期間で控えめな1%の下落を記録し、$22.84から$24.46の間で7%の日中変動を経験しました。 出来高指標：9月9:00 UTCの14:00に取引活動は378万ユニットに急増し、24時間平均を超え、$23価格レベル付近でサポートを確立しました。 レジスタンステスト：日中高値$23.49は売り圧力に遭遇し、軽微なサポートレベルを通過して下落し、利益確定活動と追加の下方価格発見の準備の可能性を示しています。 免責事項：この記事の一部はAIツールの支援を受けて生成され、当社の編集チームによって精度と当社の基準への準拠を確保するためにレビューされました。詳細については、CoinDeskの完全なAIポリシーをご覧ください。 出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/chainlink-s-link-stalls-after-nasdaq-listed-firm-s-treasury-purchase-grayscale-etf-plans
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 05:02
共有
Beallsが商品計画の精度向上のためにProfitmindと提携
ビールズがマーチャンダイズ計画の精度向上のためにプロフィットマインドと提携という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。22州に660店舗を展開するビールズは、商品配分の精度向上に取り組んでいます。ビールズ提供 100年以上の営業実績を持つ家族経営の小売業者ビールズは、マーチャンダイズ計画の精度を向上させ収益性を高めるため、2024年1月に立ち上げられた小売業者向け初のネイティブAIプラットフォームであるプロフィットマインドと提携しました。 「私たちはマーチャンダイズ計画のためのAIエージェントを構築していました。私たちが知る限り、これはマーチャンダイズ計画や分析などのタスクを実行する初のAIエージェントでした」とプロフィットマインドのCEO兼共同創設者であるマーク・クリスタル博士は述べました。「ビールズは非常に先見の明があり、彼らが試みていたことにこれが非常に良い組み合わせになると言いました。ビールズチームとパイロットを実施し、それは非常にうまくいきました。」 「プロフィットマインドは数年前から私たちの視野に入っていました」とビールズ社の会長兼CEOであるマット・ビールは述べました。「データは、何をより多く買うべきか、何をより少なく買うべきか、そして場所レベル、つまり個々の店舗レベルで製品をどこに配分するかについて、論理的な決定を下すような方法で収集されます。これは、オープン・トゥ・バイ、何を購入し、どこに出荷するかについてより賢くなるのに本当に役立つでしょう。」 ビールは、フロリダ州ブレイデントンを拠点とし22州に660以上の店舗を運営するビールズが、個々の店舗レベルで発生する小さなミクロトレンドを特定し行動するのを、プロフィットマインドが支援すると述べました。これらのトレンドはバイヤーが見逃す可能性があります。 「私たちは季節性や実際には存在しない移行に基づく出荷ウィンドウで、計画と配分の観点から自分たちを制限するガードレールを設けていたかもしれません」とビールは述べました。「私たちは愚かな人間の決断をしていたかもしれません。このソリューションは私たちが...」
T
$0.01543
+0.78%
AWARE
$0.002216
+1.97%
REAL
$0.0823
-1.60%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 05:01
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰