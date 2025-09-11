MEXC 取引所
Remittixが見出しを飾るが、MAGACOIN FINANCEはアナリストの2025年プレセールに対する最強の確信を集める
アナリストはRemittixが注目を集めていると見ているが、MAGACOIN FINANCEは2025年の先行販売アルトコインとしてより強い確信を得ている。
ALTCOIN
$0.0004007
-13.21%
GAINS
$0.02382
-5.62%
Blockchainreporter
2025/09/11 12:00
アナリストがイーサリアムが25,000ドルに急騰した場合のXRP価格を予測
イーサリアムが25,000ドルに急騰した場合のXRP価格をアナリストが予測」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。匿名トレーダーが次回のパンプ時に主要アルトコインの極端な価格目標を予測 XRPが17.8兆ドルの時価総額に達するには10,069%の上昇が必要 予測にはソラナが2,000ドル、ドージコインが5ドルの価格水準に到達することも含まれる マーケットアナリストのクジラ・グルは、次の主要パンプサイクルを前に、主要アルトコインの野心的な価格予測を発表しました。自称「100倍のお宝ハンター」は、複数の暗号資産の現在の取引レベルから大幅なパーセンテージの上昇が必要となる目標を概説しています。この予測は、XRP、ソラナ、ドージコイン、カルダノが過去1週間で4%を超える上昇を記録する一方、イーサリアムが0.24%下落するなど、市場のパフォーマンスが混在している時期に発表されました。イーサリアムの最近の弱さにもかかわらず、クジラ・グルは次のアルトコインラリーで資産が25,000ドルに達する可能性があると予測しています。 XRP予測は数学的課題に直面 クジラ・グルの最も野心的な目標は、XRPが300ドルに達することで、現在の取引価格2.95ドルから10,069%の上昇を意味します。この予測では、XRPが指定されたレベルに達するために約101倍の上昇を達成する必要があります。トークン1つあたり300ドルでは、XRPの時価総額は現在の流通供給量596億1000万トークンに基づいて17.8兆ドルに達するでしょう。この評価額は、エヌビディア、マイクロソフト、アップル、アルファベット、アマゾンの時価総額を合わせたものを超えることになります。 アナリストのXRPとイーサリアムに対する二重の目標は、XRPETHの取引ペアに興味深いダイナミクスを生み出すでしょう。現在0.00068で取引されているこのペアは、両資産がそれぞれの目標を達成した場合、理論的に0.012に達する可能性があり、イーサリアムに対するXRPのパフォーマンスが1,664%上昇することを意味します。 Changellyのアナリストたちは、XRPが300ドルに達する数学的可能性を認めていますが、この目標は現在の市場状況から約15年後の2040年2月まで実現しないと予測しています。 クジラ・グルによる追加のアルトコイン予測には、ソラナが2,000ドルに進むことが含まれており、これは現在の価格レベル218.90ドルから813%の上昇をもたらすでしょう。ドージコインは5ドルという目標に直面しており、1,979%の上昇が必要です...
ALTCOIN
$0.0004007
-13.21%
XRP
$2.8166
-2.82%
TOKEN
$0.01234
-2.37%
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 11:56
戦略的な1億ドル以上の暗号資産投資を解明する
「1億ドル以上の戦略的暗号資産投資の解明」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Anchorage Digital HYPE買収：1億ドル以上の戦略的暗号資産投資の解明 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース Anchorage Digital HYPE買収：1億ドル以上の戦略的暗号資産投資の解明 出典: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-digital-hype-investment/
HYPE
$44.42
-4.01%
COM
$0.011197
+3.04%
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 11:47
懸念を呼ぶ600万ドルのPENGU入金が潜在的な市場シフトを示唆
記事「警戒すべき600万ドルのPENGU預入が潜在的な市場シフトを示唆」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pudgy Penguins：警戒すべき600万ドルのPENGU預入が潜在的な市場シフトを示唆 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース Pudgy Penguins：警戒すべき600万ドルのPENGU預入が潜在的な市場シフトを示唆 出典：https://bitcoinworld.co.in/pudgy-penguins-market-shift/
COM
$0.011197
+3.04%
PENGU
$0.030504
-7.45%
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 11:32
TGE Summit 2025 ニューヨーク市で実用的なWeb3インサイトを明らかに
詳細: https://coincu.com/blockchain-event/tge-summit-2025-new-york-city/
CITY
$0.9734
-2.04%
COM
$0.011197
+3.04%
SUMMIT
$0.0000136
-15.00%
Coinstats
2025/09/11 11:20
本日（9月11日）のKaspa（KAS）価格予測
Kaspaの価格は現在約$0.08260で取引されており、数週間のレンジ相場の後もほぼ安定しています。価格は大きなサポートゾーンの上に位置しており、このサポートが維持されるのか、それとも再び下落するのかを皆が注視しています。昨日の正確な予測 昨日私たちは
KAS
$0.07411
-1.79%
NOW
$0.00422
+0.47%
Coinstats
2025/09/11 11:00
Unrivaled、シリーズB資金調達後に3億4000万ドルの評価額に達し、2つのクラブを追加
Unrivaled、シリーズBラウンド後に3億4000万ドルの評価額に達し、2クラブを追加したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メドレー、フロリダ州 – 2025年2月21日：ローズのエンジェル・リース#5が、メドレー、フロリダ州のウェイフェアアリーナで行われた試合の後半、ルナー・オウルズに対してショットを放っています。（写真：リッチ・ストーリー/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ アンライバルド、WNBAスターのブレアナ・スチュワートとナフィーサ・コリアーが設立した3対3の女子バスケットボールリーグは、ベッセマー・ベンチャーパートナーズが主導するシリーズBの投資ラウンドを締め切ったと発表しました。この取引でアンライバルドの評価額は3億4000万ドルとなり、新しいプロスポーツリーグとしては記録的な数字となりました。新たな投資家にはセリーナ・ウィリアムズのセリーナ・ベンチャーズが含まれ、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとアレックス・モーガンのトライブ・ベンチャーズは前回のラウンドから継続して参加しています。このラウンドの他の出資者には、NBAオールスターのトレイ・ヤング、オーランド・マジックのチームメイトであるフランツとモーリッツ・ワグナー、メリーランド大学学長のダリル・J・パインズとシルビア・パインズ、スポーツエグゼクティブのサム・ラポポートとネクスト・レガシー・パートナーズが含まれています。「私たちは引き続き、リーグを高め、戦略的成長を加速させるパートナーと連携しています」とアンライバルド社長のアレックス・バゼルは声明で述べました。「アンライバルドの評価額の上昇は投資家の信頼を反映し、アスリート主導のモデルがビジネスの最高レベルで成功できることを証明しています。」2023年に設立されたアンライバルドは、選手に女子プロスポーツ界で最高の平均給与に加えて株式を提供することで、選手体験を優先する点で際立っていました。リーグの評価額が上昇するにつれて、選手たちはその財務実績から直接恩恵を受けています。アンライバルド・バスケットボール：即時の成功 アンライバルドの初シーズンは、TNT、truTV、Maxを通じて記録的なテレビ視聴率とストリーミング数を達成しました。リーグはシーズンを通じてプレーオフを含め平均22万1000人の視聴者を集め、ローズBCとビニールBC間の選手権試合は36万4000人の視聴者を集め、最大で38万5000人に達しました。全体として、アンライバルドの放送は1190万人以上の視聴者に届き、TNTスポーツの歴史上最も視聴された女子バスケットボールの試合トップ10と、最もストリーミングされた女子バスケットボールの試合トップ10を生み出しました...
B
$0.24883
+0.22%
ALEX
$0.00527
-1.31%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 10:48
カリフォルニア州の高速鉄道、トランプとの争いの中で200億ドルの州資金を獲得へ
カリフォルニア高速鉄道、トランプとの争いの中で200億ドルの州資金を獲得へ」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。将来のキングス・トゥレア高速鉄道駅のレンダリング。カリフォルニア高速鉄道局 カリフォルニア州議会は、財政的に困難な状況にある州の高速鉄道システムに200億ドルの追加資金を提供する計画を進めており、これによりセントラルバレー部分の初期段階を完成させ、サンフランシスコとロサンゼルスへの接続工事を開始する助けとなります。この動きは、州がトランプ政権による40億ドルの連邦資金の回収試みに対して訴訟を起こしている中で行われています。州議員たちは、温室効果ガスの最大の産業排出者に汚染クレジットの購入を義務付けるカリフォルニアのキャップ・アンド・トレードプログラムを2045年まで再承認し、ギャビン・ニューサム知事が推進する計画に基づき、今後20年間にわたってその資金源から年間10億ドルを鉄道プロジェクトに充てる計画です。これは、2008年に有権者が100億ドルの債券措置を承認した後に開始されたプロジェクト史上最大の資金提供です。それ以来、システム構築の推定コストは3倍以上の1000億ドル以上に膨れ上がり、建設スケジュールは大幅に延長されましたが、最初の171マイル区間の工事は広範囲に及び、ここ数年で加速しています。「今日の合意は、カリフォルニアの未来について大きく大胆な声明を出しました—雇用を創出し、汚染を削減し、州全体のコミュニティをつなぎ変革するものです」とCEOのイアン・チョードリは声明で述べました。「この資金合意により、セントラルバレーの初期運営区間に関するすべての特定された資金ギャップが解消され、プログラムへの意義ある官民連携の扉が開かれました。」昨年、弾幕鉄道のリーダーに就任したグローバルインフラプロジェクトのベテランであるチョードリは、先月、建設を加速し、当局の広大な土地保有からの新たな収入源を見つけて総コストを抑えるための新しいビジネスプランを発表しました。これには、テクノロジー企業がデータセンターを建設することを許可するなどが含まれています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 10:24
ONDO Finance、Cardano または Layer Brett
ONDO Finance、Cardano、またはLayer Brettの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月11日 | 04:29 現在購入すべき最高の暗号資産を見つけることは、投資家にとって絶え間ない探求です。候補リストには、巨大なCardano、CeFi/DeFiブリッジのOndo Finance、そして現在$0.0055のプレセール中である次世代レイヤー2ミームコイン：Layer Brettが含まれています。Layer Brettは新しいため、ONDO FinanceやCardanoのような確立されたプレイヤーを上回ることができるかどうか多くの人が疑問に思っています。 Layer Brett：L2革命が今購入すべき最高の暗号資産 Layer Brettは、ミーム文化と堅牢なブロックチェーンユーティリティの画期的な統合により、リストの中で際立っています。Layer Brettはイーサリアムレイヤー2ソリューション上に構築されています。これにより、開発者がDAppを作成し、NFTを立ち上げ、Web3のすべてを行う能力を含むDeFi機能を備えています。プレセールは進行中で、支援者はメタマスクまたはTrust Walletを接続し、ETH、USDT、またはBNBで資金を提供し、dAppを通じて直接LBRETTを購入してステーキングするだけで参加できます。プレセールの早期参加者は、高利回りのレイヤー2駆動のステーキング報酬（APY(年間収益率)が800%をわずかに超えますが、時間とともに低下）の恩恵を受け、楽しさと機能の両方を求める人々にとって魅力的なDeFiコインとなっています。 Ondo Finance：伝統的な金融商品にブロックチェーンの力を与える ONDOは、証券のような伝統的な取引商品をDeFiユーザーが利用できるようにし、Web2に新しい命を吹き込みます。ONDOは投資のための最良の選択肢の一つであり、最近の展開には2025年7月のETF申請、トークン化した株式イニシアチブを加速するためのOasis Proの買収計画、そしてXRPレジャー上での6億9300万ドルの財務トークン立ち上げが含まれています。これらの戦略的な動きは、ONDOのトークン化した実世界資産セクター内での強い勢いと地位を強調し、アナリストは約45%の月間利益を観察しています。しかし、12月までに本当に25倍になることができるでしょうか？可能性はありますが、ONDOは高い時価総額を持っているため、弱気一辺倒相場です...
FUN
$0.00871
+1.42%
BNB
$1,258.83
-3.47%
REAL
$0.0823
-1.60%
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 10:21
SECがステーキングを含むイーサリアムETFの決定を延期
詳細: https://coincu.com/news/sec-ethereum-etf-postponement/
COM
$0.011197
+3.04%
Coinstats
2025/09/11 10:18
