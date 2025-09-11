アナリストがイーサリアムが25,000ドルに急騰した場合のXRP価格を予測

イーサリアムが25,000ドルに急騰した場合のXRP価格をアナリストが予測」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。匿名トレーダーが次回のパンプ時に主要アルトコインの極端な価格目標を予測 XRPが17.8兆ドルの時価総額に達するには10,069%の上昇が必要 予測にはソラナが2,000ドル、ドージコインが5ドルの価格水準に到達することも含まれる マーケットアナリストのクジラ・グルは、次の主要パンプサイクルを前に、主要アルトコインの野心的な価格予測を発表しました。自称「100倍のお宝ハンター」は、複数の暗号資産の現在の取引レベルから大幅なパーセンテージの上昇が必要となる目標を概説しています。この予測は、XRP、ソラナ、ドージコイン、カルダノが過去1週間で4%を超える上昇を記録する一方、イーサリアムが0.24%下落するなど、市場のパフォーマンスが混在している時期に発表されました。イーサリアムの最近の弱さにもかかわらず、クジラ・グルは次のアルトコインラリーで資産が25,000ドルに達する可能性があると予測しています。 XRP予測は数学的課題に直面 クジラ・グルの最も野心的な目標は、XRPが300ドルに達することで、現在の取引価格2.95ドルから10,069%の上昇を意味します。この予測では、XRPが指定されたレベルに達するために約101倍の上昇を達成する必要があります。トークン1つあたり300ドルでは、XRPの時価総額は現在の流通供給量596億1000万トークンに基づいて17.8兆ドルに達するでしょう。この評価額は、エヌビディア、マイクロソフト、アップル、アルファベット、アマゾンの時価総額を合わせたものを超えることになります。 アナリストのXRPとイーサリアムに対する二重の目標は、XRPETHの取引ペアに興味深いダイナミクスを生み出すでしょう。現在0.00068で取引されているこのペアは、両資産がそれぞれの目標を達成した場合、理論的に0.012に達する可能性があり、イーサリアムに対するXRPのパフォーマンスが1,664%上昇することを意味します。 Changellyのアナリストたちは、XRPが300ドルに達する数学的可能性を認めていますが、この目標は現在の市場状況から約15年後の2040年2月まで実現しないと予測しています。 クジラ・グルによる追加のアルトコイン予測には、ソラナが2,000ドルに進むことが含まれており、これは現在の価格レベル218.90ドルから813%の上昇をもたらすでしょう。ドージコインは5ドルという目標に直面しており、1,979%の上昇が必要です...