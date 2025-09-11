中央銀行は現在、米国債よりも多くの金を保有している

中央銀行は現在、米国債よりも多くの金を保有しています」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中央銀行は1996年以来初めて米国債よりも多くの金を保有するようになり、ドルの健全性とグローバル金融システムにおける「ハードマネー」の将来について大きな疑問が生じています。これは一過性の現象なのか、それとも準備金管理における地殻変動的なリセットなのでしょうか？そしておそらくより興味深いのは、この中央銀行のピボットが新興の準備資産としてのビットコインの将来にとって何を意味するのかということです。 歴史的な転換：米国債から金へ まず数字から見ていきましょう。中央銀行は約36,700トンの金を保有しており、その価値は目を見張る4.5兆ドルに達し、3.5兆ドルの米国債と比較して、90年代半ば以来見られなかった逆転現象が起きています。この節目は偶然ではありません。記録的な金の買いスプリー（昨年は1,045トン以上購入）は、繰り返される財政的行き詰まりと急増する米国債務が財務省の信頼性に対する本当の疑念を引き起こす中、政府がワシントンの紙の約束よりも金の永続性を好んでいることを示しています。 なぜ中央銀行はドルではなく金を買っているのか？ 世界金協会の最新の調査がすべてを物語っています：中央銀行は過去3年間、毎年1,000トン以上の金を蓄積しています（前の10年間の年間平均400〜500トンの2倍以上）。根本的に、中央銀行は通貨リスク、インフレ、および法定通貨システムにおけるシステミックな不安定性に対してヘッジしています。金戦略家のクリストファー・ルーニーがロイターに語ったように： 法定通貨への信頼が崩れている この動きは心理的なものでもあり、CNNのミシェル・マコリが警告するように：「法定通貨への信頼が崩れています。」中央銀行の金への傾倒は、国債への信頼の侵食を示し、政府自身が有形の保険を求めることでより激動の時代に備えていることを示しています。バラジ・スリニヴァサンはビットコインアジアで講演し、この論点を強化しました： 出典：X バラジは、ビットコインのような新しい通貨ネットワークが現在、コア準備金として検討されていると主張しています...