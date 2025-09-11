MEXC 取引所
アリババ、クラウドコンピューティング強化のため32億ドルの転換社債を活用 AI: 首先查看{"英文": "Quick Order" -> "日语": "クイック注文" "英文": "pre-deducted profit share" -> "日语": "事前控除の利益分配" "英文": "Short Position Nominal Value" -> "日语": "ショートポジションの名目値" "英文": "Three Arrows Capital" -> "日语": "スリーアローズキャピタル" "英文": "cloud computing" -> "日语": "クラウドコンピューティング" "英文": "cloud mining" -> "日语": "クラウドマイニング" "英文": "cloud mining machine" -> "日语": "クラウドマイニングマシン" "英文": "maximum submittable quantity" -> "日语": "最大提出可能数量"}中的有关Alibaba taps $3.2 billion convertible bond to supercharge cloud computing中单词翻译为ja-JP的词条，如果有相关词语的翻译则采用，没有则作为参照进行翻译。
アリババが32億ドルの転換社債でクラウドコンピューティングを強化する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アリババは2032年満期のゼロクーポン転換社債で32億ドルを投入しました。同社は木曜日に発表を行い、この資金が主にクラウドインフラのアップグレードと国際的な成長に充てられることを確認しました。Dealogicによると、これは今年最大の転換社債取引となり、5月のDoorDashの27.5億ドルの取引を上回りました。資金の約80%はデータセンターの拡張、技術の改善、そして増加する需要に応えるためのクラウドサービス強化に使用される予定です。残りの資金は、同社のeコマース事業運営の改善と市場プレゼンスの強化に充てられます。この債券は米国上場株式に転換され、アリババの現在の米国株価に対して27.5%から32.5%のプレミアムを持っています。ゼロクーポン構造であるため、満期までの間に利息は支払われず、行使された場合は株式に転換されるだけです。アリババの債券は2032年9月15日に満期を迎え、投資家に株式への転換オプションを提供します。これは長期的な賭けですが、同社がクラウドビジネスとAIプロジェクトの展開をどのように見ているかと明確に一致しています。アリババはAIに大きく賭け、取引後に株価が変動アリババは7月に交換可能債券で15億ドル、昨年5月には転換社債で50億ドルを調達しました。しかし、この32億ドルの投資はより的を絞ったものです。なぜなら、中国のテック大手の次の動きに注目が集まる中、クラウドの優位性を拡大し、海外成長に資金を投入することが全てだからです。エディ・ウーCEOは同社の直近の決算説明会で次のように述べました：「AIへの投資が具体的な成果を生み始めています。」彼は、全社の収益が予想を下回ったにもかかわらず、アリババが人工知能をクラウド収益の原動力と見なしていることを明確にしました。同社は現在、380...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 16:45
記録的なKOSPI高値がBTC強気相場を脅かす警戒すべき兆候
記録的なKOSPI高値がBTCの強気相場を脅かす警戒信号という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。KOSPIビットコイン相関関係：記録的なKOSPI高値がBTCの強気相場を脅かす警戒信号
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 16:05
ビットコインの無期限先物を解読する：重要なロング/ショート比率の洞察
投稿「ビットコイン無期限先物取引の解読：重要なロング/ショート比率の洞察」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン無期限先物取引の解読：重要なロング/ショート比率の洞察
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 15:26
AFTER 2049、シンガポールグランプリ週末の開幕にヘッドライナーとしてMind AgainstとAjna & Sammを発表
投稿「AFTER 2049、シンガポールグランプリウィークエンド開幕のためのヘッドライナーMind AgainstとAjna & Sammを発表」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AFTER 2049、シンガポールグランプリウィークエンド開幕のためのヘッドライナーMind AgainstとAjna & Sammを発表
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:53
ビットコインが113Kドル以下で安定する中でも機関投資家のベットは増加：アナリストがその理由を説明
ビットコイン113K米ドル以下で安定する中でも機関投資家のベットが増加：アナリストがその理由を説明
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:37
中央銀行は現在、米国債よりも多くの金を保有している
中央銀行は現在、米国債よりも多くの金を保有しています」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中央銀行は1996年以来初めて米国債よりも多くの金を保有するようになり、ドルの健全性とグローバル金融システムにおける「ハードマネー」の将来について大きな疑問が生じています。これは一過性の現象なのか、それとも準備金管理における地殻変動的なリセットなのでしょうか？そしておそらくより興味深いのは、この中央銀行のピボットが新興の準備資産としてのビットコインの将来にとって何を意味するのかということです。 歴史的な転換：米国債から金へ まず数字から見ていきましょう。中央銀行は約36,700トンの金を保有しており、その価値は目を見張る4.5兆ドルに達し、3.5兆ドルの米国債と比較して、90年代半ば以来見られなかった逆転現象が起きています。この節目は偶然ではありません。記録的な金の買いスプリー（昨年は1,045トン以上購入）は、繰り返される財政的行き詰まりと急増する米国債務が財務省の信頼性に対する本当の疑念を引き起こす中、政府がワシントンの紙の約束よりも金の永続性を好んでいることを示しています。 なぜ中央銀行はドルではなく金を買っているのか？ 世界金協会の最新の調査がすべてを物語っています：中央銀行は過去3年間、毎年1,000トン以上の金を蓄積しています（前の10年間の年間平均400〜500トンの2倍以上）。根本的に、中央銀行は通貨リスク、インフレ、および法定通貨システムにおけるシステミックな不安定性に対してヘッジしています。金戦略家のクリストファー・ルーニーがロイターに語ったように： 法定通貨への信頼が崩れている この動きは心理的なものでもあり、CNNのミシェル・マコリが警告するように：「法定通貨への信頼が崩れています。」中央銀行の金への傾倒は、国債への信頼の侵食を示し、政府自身が有形の保険を求めることでより激動の時代に備えていることを示しています。バラジ・スリニヴァサンはビットコインアジアで講演し、この論点を強化しました： 出典：X バラジは、ビットコインのような新しい通貨ネットワークが現在、コア準備金として検討されていると主張しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:00
暗号資産ETFとは？今すぐ投資すべきトップETF
暗号資産ETFは暗号資産上場投資信託の略称です。これは実際にはトラッキングシステムであり、投資ビークルとも呼ばれ、ビットコインやイーサリアムなどの資産の価格変動を追跡するのに役立ちます。従来の証券取引所は、暗号資産ETFを購入できる唯一の方法です。... 続きを読む 投稿「暗号資産ETFとは？今すぐ投資すべきトップETF」はBiteMyCoinに最初に掲載されました。
Bitemycoin
2025/09/11 13:58
ビットコインは金に対する本当の脅威なのか？
「ビットコインは金に対する本当の脅威なのか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。8月は、デジタル資産の長期的な上昇トレンドに小さな打撃を与えました。ビットコインは月半ばに新ATHの125,000ドルに一時的に達した後、約6.5％下落し、3月以来初めての月間下落となりました。一方、イーサは好調を維持し、約19％上昇して全体の時価総額に占める割合を約13％まで引き上げました。このビットコインからイーサへの資金移動はETFにも表れており、ビットコインファンドは今年の驚異的なラリー後の利益確定を示唆する珍しい純出金を記録した一方、イーサETFは運用資産を記録的水準に押し上げる大量の資金流入を集めました。その結果、ビットコインの優位性は1月以来の最低点まで低下し、デジタル資産の全体的な時価総額は月間でほぼ横ばいとなりました。このレンジ相場にもかかわらず、市場活動は活発なままでした。現物取引量は12ヶ月平均を上回り続け、通常は静かな夏季としては異例であり、デリバティブ市場も同様に活況でした。ビットコインとイーサのオプションのオープンインタレストは新高値に達し、8月はBTCオプション取引量が1,450億ドルという記録を樹立しました。インプライドボラティリティは比較的抑制されたままでしたが、月末に向けて上昇し、オプション市場がリスクを過小評価している可能性を示唆しています。ビットコインが一時停止している間、金は急上昇していました。金利期待の低下、持続的なコアインフレ、拡大する貿易赤字、弱いドル、地政学的リスク、そして高まる政治的不確実性という完璧な嵐が、黄金を連続して記録的な高値へと押し上げました。トランプ政権によるリサ・クック連邦準備制度理事の解任は、連邦準備制度理事会の長期的な独立性に対する懸念をさらに煽りました。財務省利回りはほとんど動かなかったものの、インフレやシステミックリスクに対する伝統的なヘッジとしての金は急上昇しました。しかし、ビットコインはそのニュースが報じられた日に下落しました。これは、ビットコインが本当に「デジタルゴールド」というラベルに値するかという永遠の疑問を提起します。その...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 13:28
ヴィヴェク・ラマスワミーのストライブ・エンタープライズがSPAC合併を通じて上場へ
ビベック・ラマスワミーのStrive EnterprisesがSPAC合併を通じて上場へというポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Asset Entities Inc（ASST）は、株主がStrive Enterprisesとの合併を承認したと発表しました。9月4日のStriveの株主承認に続き、これにより合併後の会社（Strive Inc.に改名予定）がビットコイン戦略備蓄戦略を追求する道が開かれました。元大統領候補のビベック・ラマスワミーは2022年にStrive Enterprisesを共同設立しました。現在Strive資産管理の責任者であるマット・コールが、会長兼CEOとして合併後の会社を率いる一方、Asset EntitiesのプレジデントおよびCEOであるアルシア・サルカニは、最高マーケティング責任者および取締役会メンバーに移行します。発表によると、合併の完了はNasdaq上場の承認およびその他の通常の条件を満たす必要があります。Striveは、クロージング時に7億5000万ドルの私募（PIPE）ファイナンスを完了する予定で、ワラントが行使された場合、潜在的な総収入は15億ドルを超える可能性があります。コールは、同社の無借金構造と、ビットコイン自体のパフォーマンスを上回るように設計された規律ある長期売買アプローチを通じて、株当たりのビットコインを最大化する戦略を強調しました。ASSの株価は米国午前の取引で38％上昇しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/usd1-5b-btc-treasury-company-coming-as-asset-entities-approves-merger-with-strive
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 12:46
ユタ州でチャーリー・カーク射殺：トランプの同盟者はビットコイン戦略備蓄を関税で資金調達することを提唱し、100万ドルの価格を予測
ユタ州でチャーリー・カークが射殺される：トランプの同盟者はビットコイン戦略備蓄を関税で資金調達することを提唱し、100万ドルの価格を予測 - Coinpedia Fintechニュース初掲載 チャーリー・カーク、保守派活動家で米国大統領ドナルド・トランプの側近は、水曜日にユタバレー大学で射殺された。31歳だった。トランプはソーシャルメディアへの投稿でこのニュースを確認し、カークを忠実な支持者であり信頼できる友人と呼んだ。カークの死は政治的な損失だけでなく...
CoinPedia
2025/09/11 12:28
