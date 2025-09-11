MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコイン価格ウォッチ：短期売買ラリーが115,000ドルの壁で試練に直面
ビットコイン価格ウォッチ：短期売買ラリーが115,000ドルの壁でテストに直面 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは2025年9月11日に114,011ドルで取引され、時価総額2.27兆ドルと24時間取引高481.1億ドルに支えられています。その日の日中価格の範囲は112,255ドルから114,451ドルに及び、主要な抵抗ゾーン内での緊密なレンジ相場を示しています。ビットコインのデイリーチャートは、以前の下降トレンドからの緩やかな回復を示しています[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-short-term-rally-faces-test-at-115000-wall/
COM
$0.011199
+3.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 20:48
共有
GrowHubがスルプスカ共和国とESGブロックチェーン規約を締結
GrowHubがスルプスカ共和国とESGブロックチェーン契約を締結したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シンガポールを拠点とするGrowHubは、ボスニア・ヘルツェゴビナの政治的実体であるスルプスカ共和国と了解覚書（MoU）を締結しました。この契約は、環境、社会、ガバナンス（ESG）イニシアチブをサポートするためのブロックチェーンとデジタルツールを導入するものです。両者は、地域の持続可能性プログラムを強化しながら、炭素追跡の透明性を向上させることを目指しています。環境プログラムの透明性のためのブロックチェーン スポンサード スポンサード この契約に基づき、GrowHubはスルプスカのESGプロジェクトをサポートするブロックチェーンベースのトレーサビリティシステムを実装します。これらのシステムは、森林保全と再植林の取り組みの検証可能な記録を作成します。そのため、政府はより効果的に進捗状況を追跡し、持続可能性目標への準拠を実証することができます。さらに、GrowHubは人工知能を活用したデータ分析と炭素管理プラットフォームを提供します。共和国はこれらのツールを使用して排出量を監視し、保全プロジェクトの結果を評価することができます。さらに、ブロックチェーンとAIを組み合わせることで、構造化された報告とより信頼性の高い意思決定が促進されます。MoUはまた、炭素市場のためのデジタルソリューションを探索する計画も概説しています。ブロックチェーンを環境データベースに統合することで、スルプスカは排出量とオフセット活動の監査可能な記録を維持することができます。その結果、ステークホルダーは生態学的成果を評価する際により明確な情報にアクセスできるようになります。一方、GrowHubのデジタル資産ツールは、透明性のある炭素取引システムの基盤を提供する可能性があります。ただし、そのようなフレームワークの長期的な成功は、規制サポートと国際協力に依存するでしょう。ボスニア・ヘルツェゴビナ内の2つの実体の1つであるスルプスカ共和国は、セルビア人が多数を占めています。国際的な技術プロバイダーとの協力を選択したことは、環境とガバナンスポリシーのための先進的なツールを採用する努力を示しています。ESG技術採用のグローバルトレンド 世界的に、政府はESGの説明責任を向上させるためにブロックチェーンとAIを実験しています。いくつかの欧州諸国はすでに排出量監視のためのデジタルプラットフォームをテストしています。その結果、スルプスカのイニシアチブは、国内の慣行を国際的な持続可能性基準に合わせるという広範な変化を反映しています。スケーラビリティとコストに関する課題は残っていますが、小規模な管轄区域は...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 20:34
共有
専門家がビットコインの価格は三角形のブレイクアウトを維持できるかを検証
ビットコイン価格は三角形のブレイクアウトを維持できるか？専門家が検証 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国労働統計局（BLS）は8月の消費者物価指数（CPI）データを発表する予定です。これは米連邦準備制度理事会が最も注目するインフレ指標の一つです。トレーダーたちがCPIの発表を積極的に待つ中、より広範な暗号資産市場はすでに回復し、ビットコイン価格は114,000ドルのレベルを維持しています。 ウォール街の巨人たちによる米国CPIの予測 水曜日のPPIデータがインフレ率が2.6%に冷え込んだことを示した後、暗号資産市場は不確実性とボラティリティが高まる中、今日後半に発表される重要な消費者物価指数データをさらなる方向性の手がかりとして待っています。エコノミストたちは月間CPIが0.3%になると予想しており、これは7月の0.2%よりもわずかに高くなっています。このわずかな上昇により、ヘッドラインCPIインフレ率は6月と7月の両方で2.7%だった後、2.9%に上昇するでしょう。エコノミストたちは、輸入関税の上昇とガソリンおよびスーパーマーケットのコスト上昇に基づいて推論しています。 一方、コアCPIは前月と同じ0.3%の月間上昇が予測されています。市場は年間コアCPIが3.1%で安定すると予測しています。ウォールストリートジャーナルのニック・ティミラオス氏によると、18のウォール街の巨人たちの予想の中央値は消費者物価指数が0.32%上昇し、12ヶ月率が3.1%で安定していることを示しています。最も高い予想の0.36%はゴールドマン・サックス、シタデル・セキュリティーズ、パンテオン・マクロエコノミクスからのものでした。 さらに、ヘッドラインCPIの中央値予想は0.36%で、これは前年比2.9%に相当します。バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、シティグループ、ドイツ銀行、エンプロイ・アメリカ、ファースト・トラスト、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、ムーディーズ、モルガン・スタンレー、野村證券、TDセキュリティーズ、UBS、ウェルズ・ファーゴは年間CPIが2.9%になると予想しています。 ウォール街のCPI予想。出典：ニック・ティミラオス 専門家がビットコイン価格の三角形ブレイクアウト維持について考察 ほとんどのトレーダーは、歴史的な季節性により、今月のビットコインの下落リスクに過度に焦点を当てているようです。センチメントは...
U
$0.009646
-1.94%
RISE
$0.010174
-1.29%
TRUST
$0.0003655
-5.18%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 19:49
共有
フリックがバレンシア戦でFCバルセロナの重要選手を外す可能性
フリックがバレンシア戦でFCバルセロナの主力を外す可能性 この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FCバルセロナのハンジ・フリック監督は、日曜日のラ・リーガでのバレンシアとのホームゲームで主力選手の一人を外す可能性があります。ゲッティイメージズ FCバルセロナのハンジ・フリック監督は、日曜日のラ・リーガでのバレンシアとのホームゲームで主力選手の一人を外す可能性があります。 カタルーニャ勢は当初、改装されたカンプ・ノウで約27,000人の収容人数で試合を行う予定でした。しかし、今週発表されたように、試合は2023/2024年と2024/2025年にモンジュイックでシーズンチケットを持っていた人々を優先して、わずか6,000人の観客の前で行われることになります。 バレンシアとの対戦はバルサのスペイントップリーグ防衛における4試合目であり、これまでに2勝と前回のラヨ・バジェカーノとの1-1の引き分けで定義されています。 バルサの多くのスター選手がFIFAワールドカップ予選で自国を代表しましたが、一部の選手は他の選手よりも過酷な移動を強いられ、それが週末のフリックのスターティングイレブンを決める助けになる可能性があります。 ラフィーニャがFCバルセロナのスターティングラインアップから外される可能性 ヨーロッパでスペインを代表するラミン・ヤマルやペドリなどは明らかに短い移動でしたが、ラフィーニャのような南米選手は大西洋を横断しなければなりませんでした。リオデジャネイロのマラカナでブラジルのチリ戦で3-0の勝利に貢献した後、このウィンガーは北上してボリビアに向かい、そこで5回のワールドカップ優勝国は1-0で敗れました。カルロ・アンチェロッティがエル・アルトで二軍チームを起用した際、ラフィーニャはベンチに座っていましたが、4,000メートルを超える高度で短い出場時間を得ました。 これと旧大陸への帰路の長さを考慮して、ASは疲れたラフィーニャがバレンシア戦でベンチに座る可能性があると示唆しています...
RIDE
$0.000914
-3.48%
CAMP
$0.03348
-13.57%
PLAY
$0.04584
-2.79%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 19:39
共有
ビットコインマイナーが蓄積中、過去最高値（ATH）の再テストをトリガーできるか？
ビットコインマイナーは蓄積中、これはATH再テストのきっかけになるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント マイナーは短期的な流動性売却に参加するのではなく、BTCの蓄積に焦点を当てているようです。CryptoQuantはマイナーのポジションインデックス（MPI）や取引手数料などの指標を使用して、現在のマイナーのセンチメントを裏付けています。ビットコイン価格は歴史的なパターンに従っておらず、ブレイクアウトの可能性があります。新しいCryptoQuantの分析によると、ビットコイン BTC $113 982 24時間のボラティリティ: 1.5% 時価総額: $2.27 T 24時間の取引高: $47.95 B マイナーは構造的な変化を遂げています。この変化は彼らの行動とビットコインネットワークに対する強靭性の向上の両方に影響を与えています。分析ではマイナーのポジションインデックス（MPI）に注目し、これらのマイナーが資産を蓄積していることを指摘しています。ビットコイン半減期と強気相場のシナリオ アナリストのAvocado Onchainは、MPIの急激な増加が歴史的に2つのシナリオで発生したと説明しています。1つ目はビットコイン半減期の直前に起こり、通常はマイニング報酬の削減を伴います。2024年4月20日に行われた最後のBTC半減期以降、マイナーは採掘されたブロックごとに3.125 BTCを獲得しています。マイナー戦略のシフト：MPI、難易度、手数料の分析 「MPI、難易度、手数料指標からの複合的なシグナルは、過去のパターンからの明確な逸脱を示しています。マイナーは蓄積に焦点を当てている一方、ネットワーク自体はより強くなっています。」- @avocado_onchain pic.twitter.com/PJsID70iR3 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 2025年9月11日 このイベントに続いて、マイナーは戦略的にビットコイン保有量を売却しました。2つ目のシナリオは強気相場の後期段階で、これらのマイナーが新しい個人投資家の資金流入に対して大量に売却する時です。しかし、今回は少し様子が異なります。現在のサイクルは異なるトレンドを示唆しています。状況として、市場は半減期前の売却を経験していますが、それを補完する積極的な後期サイクルの売却はありません。この基盤に基づくと、米国証券取引委員会が...
B
$0.24883
+0.22%
T
$0.01543
+0.78%
LOOKS
$0.013738
+0.85%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 19:35
共有
ビットコイン史上最高値は$115Kが次の目標として依然として射程圏内
ビットコインの新ATHは$115Kで依然として到達可能であるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ビットコインはこの強気相場でまだピークに達していないと分析は主張し、BTCが$114,000を再訪問。歴史的に見ると、$124,000がトップだとすれば強気相場は短すぎることになる。流動性のシフトがBTC価格の反発に「予測可能性」を与えている。ビットコイン（BTC）は新ATHに向けた燃料が「不足する可能性は低い」と、価格が重要な抵抗線を突破する中、新たな分析が示している。最新の市場分析で、人気トレーダー兼アナリストのRekt CapitalはBTC価格発見が戻るべきだと示唆した。ブレイクアウト後のBTC価格抵抗が「弱まっている」水曜日、米国のマクロ経済の追い風のおかげでビットコインは$114,000を上回ったが、強気派が祝うべき理由はさらにある。BTC価格の動きについてXのフォロワーに更新情報を提供する中、Rekt CapitalはBTC/USDが局所的な下降トレンドを打破しただけでなく、$113,000の重要な抵抗ゾーンにも取り組んでいると強調した。「$113k（赤）からの各拒絶は、より浅く、より浅い引き戻しをもたらしている」と彼は説明チャートと共にコメントした。「時間はかかったが、$113kが拒絶ポイントとして弱まっているように見える」BTC/USD 1日チャート。出典：Rekt Capital/Xビットコインは9月2日に、対応するトレンドラインを上回る日足キャンドルのクローズで数週間の下降価格行動を終え、これは約2ヶ月ぶりの最安値を記録した翌日のことだった。$108,000を下回った際に伴った弱気な予測にもかかわらず、Rekt Capitalは強気相場がまだ終わっていないと見ている。「ビットコインが既に強気相場でピークに達している可能性は低い。なぜなら、それはこのサイクルが史上最も短いサイクルの一つであることを意味するからだ」と彼は説明した。「もしあるとすれば、サイクルは短くなるよりもわずかに長くなっている」ビットコインの注文帳の流動性が道を示す続いて、市場参加者はその日の潜在的なショートスクイーズに注目した。関連：過去の強気相場の下落を繰り返すにはビットコインは$104Kに到達する必要がある：調査人気コメンテーターのTheKingfisherは指摘した...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 18:40
共有
REX-OspreyのBTC、XRP、DOGE ETFがSEC（米国証券取引委員会）の審査をクリア
REX-OspreyのBTC、XRP、DOGE ETFがSEC審査をクリアしたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。REX-Osprey ETFはビットコイン、XRP、Dogecoin、Bonk、Trumpトークンへのエクスポージャーを提供し、金曜日に取引開始予定。SECはBlackRock、Fidelity、Franklin Templetonの申請を遅らせ、92の暗号資産ETFが審査待ち状態。1940年投資会社法によりREX-Osprey ETFは迅速に承認される一方、ステーキングベースの申請は厳しい審査に直面しています。 REX SharesとOsprey Fundsは、SEC（米国証券取引委員会）の重要な審査をクリアし、今週後半に暗号資産ETFの取引開始が決定しました。ラインナップにはビットコイン、XRP、Dogecoin、Bonk、Trumpトークンに関連するファンドが含まれ、すべて1940年投資会社法の下で進められています。Bloomberg Intelligenceのアナリスト、Eric Balchunasによると、75日間の審査期間が終了すると、'40法の下で申請されたファンドは「効力発生後」となり、SECが最終段階で異議を唱えない限り、ローンチできるとのこと。これらのファンドは早ければ金曜日に取引開始する見込みです。 ETF申請の滞留は機関投資家の需要と規制当局の慎重さを示す Bloombergの James Seyffartによると、大型トークンから新興アルトコインまで、92の暗号資産ETF申請がSECで保留中とのこと。この滞留は二つの現実を浮き彫りにしています：規制された暗号資産へのエクスポージャーに対する機関投資家の需要が急増している一方、規制当局はビットコインとイーサリアム以外の商品の承認に慎重な姿勢を示しています。 関連記事：OspreyとRexが現物暗号資産ETFを提案、TRUMPトークンも含む '40法が市場への迅速な道を開く理由 REX-Osprey ETFは1940年投資会社法を通じてローンチされ、現物ビットコインETFに使用された1933年証券法と比較して迅速なルートとなっています。'40法の下では、審査期間が終了すると自動的にファンドが有効になりますが、'33法の商品はより広範なSEC審査が必要です。2024年に承認された現物ビットコインとイーサリアムETFは'33法の枠組みに該当し、長期間の評価が必要でした。対照的に、REX-Osprey商品は物理的なビットコインを保有せず、構造化されたエクスポージャーを提供しており、発行体が商品を市場に投入するために規制の道筋をどのように適応させているかを反映しています...
T
$0.01543
+0.78%
TRUMP
$7.556
-2.35%
BTC
$121,724.69
-1.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:50
共有
イージェット親会社、簡素化されたビットコイン購入アプリを発表
イージージェット親会社がビットコイン購入を簡素化したアプリをローンチ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イージーグループは2025年9月9日、Upholdを活用したモバイルアプリ「easybitcoin.app」をローンチしたと発表しました。このアプリは一般ユーザー向けにビットコイン購入と収益獲得を簡素化するよう設計されています。アプリは3つの収益メカニズムを提供しています—毎月の定期購入の最初の$5,000に対する1%のウェルカムボーナス、3ヶ月間の定期購入後の2%のビットコイン報酬、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/easyjet-parent-company-launches-simplified-bitcoin-buying-app/
MOBILE
$0.0003572
+6.43%
COM
$0.011199
+3.06%
APP
$0.001828
-6.35%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:07
共有
ビットコインはわずか3分でマーズに到達する可能性がある
ビットコインはわずか3分でマルスに到達する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jose E. PuenteとCarlos Puenteによって開発されたこのシステムは、衛星や月面ステーションなどのリレーを使用して、宇宙を移動する際に取引に「スタンプ」を押し、ライトニングネットワークと組み合わせることで説明責任とスピードを確保します。過去の宇宙ベースのビットコインのマイルストーンを基盤とし、イーロン・マスクの複数惑星間通貨システムのビジョンに沿って、PoTTは惑星に依存しないように設計されており、最終的には月やそれ以上の場所での支払いをサポートする可能性があります。ビットコインが惑星間利用に向けて準備中 ビットコインはまもなく惑星の境界を超える可能性があります。新しい提案によると、現在存在するテクノロジーを使用して、地球から火星へビットコイン取引を送信するのにわずか3分しかかからないとされています。この考えは「Proof-of-Transit Timestamping（PoTT）」と呼ばれ、テック起業家のJose E. Puenteとその同僚Carlos Puenteによる最近のホワイトペーパーで発表されました。このシステムは、ビットコインやライトニングネットワークの取引を一連のリレー（衛星、地上アンテナ、あるいは月面ステーションなど）を通じてルーティングし、各停止地点でパスポートのように取引に「スタンプ」を押してから赤い惑星への旅を続けるという仕組みです。Jose E. PuenteとCarlos Puenteのホワイトペーパー Puenteは、PoTTがNASA、SpaceXのStarlink、または他のプロバイダーによって開発された光リンクに依存することで、ビットコインの「受取レイヤー」として機能すると説明しました。彼は、安定した地球-火星リンクが利用可能であれば、この技術は今日すでにテスト可能であり、ライトニング送金は最短で3分、最悪の場合でも22分以内に火星に到達すると述べました。火星が太陽の後ろに隠れる26ヶ月ごとに発生する停電期間を解決するために、Puenteはリレー衛星を使用して太陽の障害物を回避するように取引を再ルーティングすることを提案しました。この概念は、宇宙ベースのビットコイン活動における以前のマイルストーンを基盤としています。2018年、Blockstreamはビットコインを地球を周回する衛星に接続しました。2020年、Spacechainは最初の...
STOP
$0.07268
+1.32%
WHITE
$0.0002985
-2.76%
SUN
$0.025667
-6.01%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:02
共有
ビットコインが112,000ドル以下で苦戦する一方、MAGAXプレセールは静かに200倍のROIに向けて構築中
ビットコインの苦戦 vs. Moonshot MAGAXの指数関数的成長 暗号資産市場は厳しい状態にあり、ビットコイン（BTC）が主要な抵抗線を突破しようと奮闘しています。一方、Moonshot MAGAX（MAGAX）のようなプレセールプロジェクトは、指数関数的成長の約束で投資家の注目を集めています。BTCは依然として世界最大の暗号通貨ですが、[...] 「ビットコインが112K米ドル以下で苦戦する一方、MAGAXプレセールは静かに200倍の投資収益率に向けて構築中」という投稿がBlockonomiに最初に掲載されました。
BTC
$121,724.69
-1.29%
LIKE
$0.008195
-1.91%
共有
Blockonomi
2025/09/11 16:30
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰