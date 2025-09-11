ECB、トランプ関税が見通しを曇らせる中、金利を2%に据え置き

ECBはトランプの関税が見通しを曇らせる中、金利を2%に据え置き」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ECBは木曜日に主要預金金利を2%で据え置き、2回連続で変更しないことを選択しました。この決定は広く予想されており、市場は99%の確率で金利据え置きを織り込んでいました。しかし、この決定が重要な理由は、それを取り巻く状況であり、それは良いものではありません。ユーロ圏は低成長サイクルに陥っており、ドナルド・トランプの貿易戦争の再開は状況を悪化させる恐れがあります。ECBが最後に金利を調整したのは6月で、昨年の過去最高値（ATH）である4%から最終的に緩和しました。現在、インフレ率は銀行が述べるように「中期目標の2%前後」とほぼ目標に近い水準にあるため、即座にパニックになる理由はありません。しかし、次に何が来るかについての明確さもありません。「理事会のインフレ見通しの評価は概ね変わっていない」と声明は述べています。将来の指針なし。方向性なし。ただデータを監視し、さらに待つだけです。 トランプの脅威が経済見通しを揺るがす より大きな問題は、ヨーロッパ外部からの混乱です。ECBはグローバルな不確実性が高まり続ける中で決定を下しました。確かに、インフレは問題ないように見えます。しかし、経済の残りの部分は？そうではありません。ユーロ圏はQ2でわずか0.1%の成長にとどまり、前四半期の0.6%から下落しました。そしてECBがコントロールしていると装っている間も、成長は依然としてその政策ツールをはるかに超えた力によって引き下げられています。 ヨーロッパと米国は7月に貿易協定に署名し、米国に向かうEUの輸出品に15%の一律関税を課しました。これは主に製薬などのセクターに役立ちましたが、他のセクター（特にワインとスピリッツ）は宙ぶらりんのままでした。そしてトランプが登場しました。彼はブリュッセルがGoogleに34.5億ドルの罰金を科した後、EUに対する報復を脅しました。現在、市場は報復関税の新たな応酬に備えています。そして新たな見出しが出るたびに、ECBの仕事はより困難になります。そのため...