FTCがOpenAI、Meta、xAIに対して子供向けAIチャットボットの安全性について調査を開始したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 連邦取引委員会（FTC）は木曜日、Alphabet、Meta、イーロン・マスクのxAI、OpenAIなどの企業に対し、人工知能チャットボットが子供や青少年に与える可能性のある悪影響からどのように保護しているかについて調査を開始しました。この技術に関する安全性の懸念が高まる中での動きです。規制当局はAIが「効果的に人間の特性を模倣する」ことができ、若年層のユーザーがチャットボットと「信頼関係を構築する」よう促す可能性があると警告しています。Gado via Getty Images 重要なポイント FTCはAlphabet、Character Technologies、Instagram、Meta、OpenAI、SnapおよびxAIに対し、AIチャットボットが子供や青少年に与える「潜在的な悪影響を測定、テスト、監視する方法」についての情報提供を求めたと発表しました。この調査は主に、AIチャットボットが友達のような役割を果たす際に子供を保護するために企業が講じている対策、使用制限の方法、ユーザーや保護者にチャットボットに関連する潜在的リスクをどのように通知しているかなどを対象としています。FTCは、AIチャットボットは感情や意図などの「人間の特性を効果的に模倣」し、「友人や相談相手のように」コミュニケーションを取ることができると警告し、子供や青少年が「チャットボットを信頼し、関係を構築する」可能性があると指摘しています。Alphabet、Character Technologies、Meta、OpenAI、Snap、xAIのいずれもForbesのコメント要請に即座に応じませんでした。補足 ジョシュ・ホーリー上院議員（共和党、ミズーリ州）は先月、Metaのチャットボットを調査すると発表しました。これはロイター通信の報道を参照したもので、同社の内部文書によると、Metaのガイドラインでは、同社のチャットボットが子供とロマンチックな会話を持つことを「許容可能」とみなしていたとされています。Metaの広報担当者アンディ・ストーンはロイター通信に対し、同社は方針を見直しており、「子供とのそのような会話は決して許可されるべきではなかった」と述べました。ホーリー議員はMetaに9月19日までに関連文書を提出するよう期限を設け、調査はMetaのAI製品が「子供に対する搾取、欺瞞、その他の犯罪的危害を可能にしているか」を対象にすると述べました。背景 人気のあるAIチャットボットに対する連邦調査は...