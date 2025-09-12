MEXC 取引所
DOGEが上昇を主導、M2セットアップがキャッチアップトレードを開始するなかBTCは114,000ドルに急上昇 AI: DOGEが上昇を主導、M2セットアップがキャッチアップトレードを開始するなかBTCは114,000ドルに急上昇
DOGEが上昇を主導、M2セットアップがキャッチアップトレードを開く中BTCは114Kドルに上昇とのポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインBTC$114,532.45は木曜日のアジア朝の時間帯に約114,200ドルで取引され、主要通貨が重要なマクロ週に向けて堅調となる中、24時間で2.4%上昇しました。イーサ（ETH）は2.4%上昇して4,400ドルに、XRP XRP$3.0173は3ドルを超え、BNBチェーンのBNB（BNB）は900ドル近くまで上昇し、ソラナのSOL（SOL）はほぼ3%上昇しました。ドージコインDOGE$0.2519は5%の日次上昇率で好調を示し、週間の上昇率は15.9%に達しました。一部のトレーダーの間で評価トレンドが注目を集めています。CF Benchmarksは今週初めのレポートで、米国M2成長に対してマッピングした場合、ビットコインが公正価値範囲を下回って取引されていることを示唆しました。同社は、M2拡大とBTC価格の間のギャップが2024年8月以降のどの時点よりも広がっており、これが強力な参入ポイントになっていると指摘しました。2016年、2019年、2021年の同様のダイバージェンスは、顕著な上昇の前兆となりました。過去10年間、BTCはM2と正の相関を示し、通常、通貨の成長が価格を約3ヶ月先行しています。この歴史的関係が続くなら、第4四半期後半の流動性の追い風が上昇を後押しする可能性があります。戦術的には、強気派にはまだ取り戻すべきレベルがあります。「ビットコインは日中の下落時に買い手を引き続き引き付け、滑らかでやや脆弱な上昇トレンドを形成しており、現在の主な戦いは112Kドル付近です」とFxProのチーフマーケットアナリスト、アレックス・クプツィケヴィッチはCoinDeskへのメールで述べました。「真の試練は115Kドル付近、50日移動平均線のすぐ上にあります。その上にとどまれば楽観論への回帰を示すでしょうが、現時点ではBTCは過去最高値を記録している株式に遅れをとっています」とクプツィケヴィッチは付け加えました。オプションデスクは、今週の米インフレデータを前に保護需要が高まっていると報告しており、これは短期的には中立から弱気のポジショニングと一致しています。一方、SOLの入札は、6月以降57%増加して過去最高の122億ドルに達したTVLの着実な上昇を追跡し、ミームコインは新たな資金フローを獲得しました。アナリストは300ドルのSOL目標を示唆しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 05:42
メインネット立ち上げに先立ち、MegaETHがLombardをプライマリービットコインパートナーに指名 AI: メインネット立ち上げに先立ち、MegaETHがLombardをプライマリービットコインパートナーに指名
MegaETH、メインネット立ち上げ前にLombardをプライマリービットコインパートナーに指名 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、MegaETHが新しいMegaUSDステーブルコインを発表してからわずか3日後のことです。MegaETHは、ユーザーがビットコイン（BTC）で利回りを得ることができるプロトコルであるLombard Finance（ロックされた総価値16億ドル）を、メインネットのマージ前のプライマリービットコインパートナーとして選出したと、両社は9月11日木曜日に発表しました。Lombardのブログ投稿によると、このパートナーシップにより、ユーザーはカストディアルウォレットに依存することなく、MegaETHのネットワーク上で直接ビットコインを発行および償還することが可能になります。ビットコインは現在、時価総額が約2.3兆ドルに達する最大のデジタル資産です。MegaETH上のビットコインはネイティブ（完全に裏付けられており、IOUではない）で許可不要です。一方、この統合は、開発者がLombardのソフトウェア開発キットを通じてBTCをアプリケーションに組み込むことができるように設計されています。この動きは、分散型金融（DeFi）におけるビットコインの役割を拡大する取り組みを強調しています。両社は、中央集権型取引所（CEX）が毎年何兆ドルものビットコイン取引を処理している一方で、その流動性のほとんどがDeFiに流れていないと指摘しています。The Defiantの価格ページによると、BTCは現在114,500ドルで取引されており、過去1年間で99%上昇しています。この統合はまた、伝統的金融（TradFi）における広範なトレンドの中で行われており、機関投資家はその流動性を活用し、価値の保存として保有するために、デジタル資産財務（DAT）向けにビットコインを増加的に取得しています。 「ビットコインキャピタルマーケット」 MegaETHとLombardは、この動きが分散型アプリケーション向けの同様のツールを提供し、機関スタイルの財務管理をDeFiにもたらす可能性があると述べています。「LombardのインスティテューショナルグレードのビットコインインフラストラクチャとMegaETHのリアルタイム実行により、まったく新しいものを解き放っています：ビットコインキャピタルマーケット」とMegaETH関係者はX（旧Twitter）への投稿で述べました。この発表は、MegaETHブロックチェーンを開発するチームであるMegaETH Labsが、EthenaのStablecoin-as-a-Serviceスタックを使用してEthena Labsと提携して構築されたネイティブステーブルコインMegaUSD（USDm）を発表した数日後に行われました。USDmは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 05:34
FTC、OpenAI、Meta、xAIに対し子供向けAIチャットボットの安全性について調査 Anthropic: I'll translate the content directly as requested: FTC、OpenAI、Meta、xAIに対し子供向けAIチャットボットの安全性について調査
FTCがOpenAI、Meta、xAIに対して子供向けAIチャットボットの安全性について調査を開始したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 連邦取引委員会（FTC）は木曜日、Alphabet、Meta、イーロン・マスクのxAI、OpenAIなどの企業に対し、人工知能チャットボットが子供や青少年に与える可能性のある悪影響からどのように保護しているかについて調査を開始しました。この技術に関する安全性の懸念が高まる中での動きです。規制当局はAIが「効果的に人間の特性を模倣する」ことができ、若年層のユーザーがチャットボットと「信頼関係を構築する」よう促す可能性があると警告しています。Gado via Getty Images 重要なポイント FTCはAlphabet、Character Technologies、Instagram、Meta、OpenAI、SnapおよびxAIに対し、AIチャットボットが子供や青少年に与える「潜在的な悪影響を測定、テスト、監視する方法」についての情報提供を求めたと発表しました。この調査は主に、AIチャットボットが友達のような役割を果たす際に子供を保護するために企業が講じている対策、使用制限の方法、ユーザーや保護者にチャットボットに関連する潜在的リスクをどのように通知しているかなどを対象としています。FTCは、AIチャットボットは感情や意図などの「人間の特性を効果的に模倣」し、「友人や相談相手のように」コミュニケーションを取ることができると警告し、子供や青少年が「チャットボットを信頼し、関係を構築する」可能性があると指摘しています。Alphabet、Character Technologies、Meta、OpenAI、Snap、xAIのいずれもForbesのコメント要請に即座に応じませんでした。補足 ジョシュ・ホーリー上院議員（共和党、ミズーリ州）は先月、Metaのチャットボットを調査すると発表しました。これはロイター通信の報道を参照したもので、同社の内部文書によると、Metaのガイドラインでは、同社のチャットボットが子供とロマンチックな会話を持つことを「許容可能」とみなしていたとされています。Metaの広報担当者アンディ・ストーンはロイター通信に対し、同社は方針を見直しており、「子供とのそのような会話は決して許可されるべきではなかった」と述べました。ホーリー議員はMetaに9月19日までに関連文書を提出するよう期限を設け、調査はMetaのAI製品が「子供に対する搾取、欺瞞、その他の犯罪的危害を可能にしているか」を対象にすると述べました。背景 人気のあるAIチャットボットに対する連邦調査は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 04:29
ビットコインは印刷も管理もできない – Jeremie DavinciによるとこれがBTCをHODLする重要な理由
ビットコインは印刷もコントロールもできない – Jeremie Davinciからのビットコイン HODLの重要な理由が BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Davinciからのビットコイン HODLの重要な理由 iPhoneはビットコイン価格で安くなる 初期のビットコイン採用者で億万長者のJeremie Davinciが、BTCに関する重要なメッセージを暗号資産コミュニティに向けて発信しました。ビットコインの主な長所に言及しながら、Davinciはなぜそれをホドルすることが重要なのかを説明しました。あなたはこちらも気に入るかもしれません Davinciからのビットコイン HODLの重要な理由 Jeremie Davinciはコミュニティに、ビットコインが2100万コインに制限された希少な資産であることを思い出させました。したがって、その量以上を生産することは不可能であり、インフレに対して免疫があります。さらに、Davinciはビットコインの分散型の性質について言及しました：「ビットコインは印刷できず、インフレさせることもできず、コントロールすることもできない。」これがコミュニティがBTCをホールドする重要な理由です：「だから私たちはそれをHODLするのです。」 #ビットコインは印刷できず、インフレさせることもできず、コントロールすることもできない。だから私たちはそれをHODLするのです。— Davinci Jeremie (@Davincij15) 2025年9月11日 iPhoneはビットコイン価格で安くなる 以前のツイートで、ビットコイン教育者のDavinciは、時間の経過とともに、AppleのiPhoneがビットコイン価格で購入するとより安くなっていると述べました。彼によると、10年前はiPhoneが約2.66 BTCだったのに対し、現在2025年では、この人気のAppleガジェットは約0.006ビットコインで購入できるとのことです。 10年前、iPhoneは〜2.66 BTCでした。今日、最新のベースモデルiPhoneはわずか〜0.006 BTCです！— Davinci Jeremie (@Davincij15) 2025年9月10日 今週初め、暗号資産コミュニティはAppleの新しいiPhone 17 Proラインに熱狂しました。そのラインの1つの携帯電話はオレンジ色 – ビットコインの色 – でリリースされました。 出典: https://u.today/bitcoin-cant-be-printed-or-controlled-key-reason-to-hodl-btc-from-jeremie-davinci
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 03:45
CPIレポート 医療費インフレ上昇
CPI報告後のヘルスケアインフレ上昇がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jose Luis Pelaez Inc | Digitalvision | Getty Images ヘルスケアインフレが保険料の上昇を促進し、大企業による医療費支出が15年間で最大の増加となる可能性があります。労働省の消費者物価指数（CPI）によると、8月の医療費は年率ベースで4.2%上昇し、全体のインフレ率2.9%を上回りました。医師の診察費用は3.5%上昇し、病院および外来サービスは5.3%急増しました。これらの価格上昇は2026年の健康保険コスト増加に寄与しています。保険会社の早期申請によると、医療保険購入のための政府補助金の対象とならない消費者は、来年二桁のプレミアム増加に直面する可能性があります。雇用主の健康保険に加入している労働者も、来年はより高いプレミアムと自己負担コストを支払う必要があるかもしれません。複数のビジネスグループ調査によると、大企業は2026年に健康保険コストが平均9%上昇すると予測しており、これは2010年以来の最高レベルのヘルスケアインフレとなるでしょう。福利厚生コンサルティング会社マーサーが今年初めに調査した企業の半数以上が、これらの増加の一部を労働者に転嫁することを検討していると述べていますが、ビジネスグループオンヘルスによると、その調査に参加した大企業のほとんどはコスト削減の他の方法を模索しているとのことです。「雇用主はあらゆる方法で従業員へのコスト転嫁を避けてきました。今年、彼らがその一部を従業員に転嫁する可能性があるという最初の兆候が見られますが、これも最後の手段としてのみです。彼らは可能な限り他のレバーを引こうとするでしょう」とBGH社長兼CEOのエレン・ケルセイ氏は述べています。雇用主のコスト要因：がん治療薬とGLP-1 Shana Novak | Stone | Getty Images 消費者物価指数によると、8月の処方薬価格は0.9%上昇しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 03:35
イーサリアム価格下落、投資家がレイヤーBrettに殺到、アナリストは今年70倍のリターンを示唆
最近のイーサリアムの価格下落により、代替投資機会を求める暗号資産投資家にとって絶好の状況が生まれ、多くの投資家が年末までに70倍のリターンの可能性があるとアナリストが予測するLayer Brett（$LBRETT）に注目しています。ETHが機関投資家からのプレッシャーとマージ後の価格のボラティリティに苦戦する中、Layer Brettのプレセールではすでに、1トークンわずか$0.0055で330万ドルを調達しています。これは[…]
Cryptopolitan
2025/09/12 03:28
地球から火星へのビットコイン送金が現在3分で可能に
「地球からビットコインを火星へ3分で送金可能に」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。既存の技術を使って、地球から火星へビットコインをわずか3分で送る方法があるようです。必要なのは、それを受け取る誰か、または何かだけです。先月末、テック起業家のホセ・E・プエンテ氏と彼の同僚カルロス・プエンテ氏は、「Proof-of-Transit Timestamping」を発表するホワイトペーパーを公開しました。これはプエンテ氏がCointelegraphに語ったところによると、ビットコインを惑星間で利用するために必要な欠けていたピースだということです。このコンセプトでは、将来ビットコインユーザーが火星に送金したい場合、トランザクションはユーザーから地上アンテナ、衛星、あるいは月の周りのリレーなど、さまざまなステーションを経由することができます。各停止地点で、トランザクションは目的地に到達するまで「スタンプ」されてから先に進みます。Cointelegraphとの会話で、プエンテ氏はPoTTがビットコインとライトニングネットワーク上の「受取レイヤー」として機能し、米国航空宇宙局（NASA）、イーロン・マスクのスターリンク、または他の衛星プロバイダーによって構築された光リンクを活用すると述べました。「技術は本質的に準備ができています。安定した地球-火星間リンクができた瞬間、PoTTはその上で動作し、ビットコインを惑星間でクリーンに運用できる最初の通貨にすることができます」と彼は言いました。「火星レベルの遅延をシミュレートすることで、今すぐ説得力のあるエンドツーエンドのデモを実行できます。」NASAのローバーは最近、火星で過去の生命の証拠かもしれない岩石をいくつか発見しました。出典：NASA火星 稼働すると、プエンテ氏によれば、ビットコインライトニング送金は最短で3分、最悪のシナリオでも22分で火星に到達する可能性があるとのことです。平均的なライトニングトランザクションは12〜15分かかり、ビットコインのベースレイヤー送金は通常の10分のブロック時間に信号遅延が加わります。約26ヶ月ごとに火星で発生する2週間の通信遮断期間について、プエンテ氏は「中継衛星を使って意図的に太陽を迂回する」解決策があると述べました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 02:57
ビットコインハイパーに対して1,200%のパンプを予測する理由を見る
ビットコインハイパーに対して1,200%のパンプを予測する理由をご覧くださいという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは世界で最も人気のある暗号資産ですが、ビットコインブロックチェーンはその評判を共有していません。それは遅く、高価で、Web3のほとんどと互換性がありません。そのため、投資家がビットコインを近代化することに焦点を当てた次世代のレイヤー2ソリューションのネイティブ暗号資産である$HYPERトークンを蓄えるために殺到しているのは驚くことではありません。水曜日に、このバイラルなプレセールは1500万ドルを超え、投資家が待望のTGEの前に$HYPERを確保する時間はほとんど残されていません。ビットコインハイパーが初期支援者から注目を集めている理由と、なぜ1200-1500%のパンプが予想されるのかを読み進めてください。 ビットコインハイパーとは何か、そしてなぜトレンドになっているのか ビットコインハイパーは、1秒未満の決済、ほぼゼロの取引コスト、DeFi互換性を提供するビットコインの欠けていた実行レイヤーです。これはソラナの仮想マシン（SVM）と正規ブリッジを使用することで可能になります。SVMは、時にはソラナ自体を上回るスピードでスマートコントラクトの実行を処理するレイヤー2ソリューションを支援します。ソラナに精通した開発者は、このプラットフォームを使用してDeFi、NFT、その他のWeb3ニッチ向けのソリューションを簡単に作成できます。一方、正規ブリッジは、$BTCがレイヤー1とレイヤー2の間をシームレスに移動できるようにする分散型システムです。これにより、$BTC保有者は管理権を手放すことなく、dApps全体でコインを使用できます。インフラストラクチャの仕組みをより明確に示します： 暗号資産投資家は、過大な約束をして実行が不十分なプロジェクトを数多く見てきており、当然ながら信頼性の問題が生じます。ここでも、ビットコインハイパーはプレセールコインの群れから際立っています。 ビットコインハイパーの技術進歩が信頼を醸成 ビットコインハイパー（$HYPER）は、製品開発が始まって以来、技術の進歩に関する定期的な更新を公開しており、有望な結果を示しています。例えば、最新の更新によると、チームはこれまでに以下のことを達成しています： ビットコインL1と互換性のあるロールアップ決済モデルに関するコア研究。 SVMの実行を検証する初期プロトタイプ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 02:09
StarknetがBTCステーキングを9月30日にメインネットで開始予定
StarknetがBTCステーキングを9月30日にメインネットで開始する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：Starknetは9月30日にメインネットでビットコインステーキングを開始します。このステーキング機能は複数のラッパーオプションと短い解除期間をサポートします。Starknetは9月30日にメインネットでビットコインステーキング機能を開始し、複数のラッパーオプションと短縮された解除期間のサポートを特徴としています。このレイヤー2スケーリングソリューションの新しいステーキング機能により、ユーザーはプラットフォーム上の様々なラッパートークンを通じてビットコインをステークすることが可能になります。出典：https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 01:58
ビットコインが暗号資産株式の急騰を牽引
ビットコインが暗号資産株式の急騰を牽引という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産セクターにおける例外的な急騰の中で、ビットコインは8月以来の最高値に達し、関連企業への広範な関心と株価の大幅な上昇を促しました。Galaxy Digital、Bitfarms、Circle Internetなどの株式は顕著な上昇を示し、市場の注目を集め、デジタル通貨の変動的な性質を反映しています。続きを読む：ビットコインが暗号資産株式の急騰を牽引 出典：https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-drives-surge-in-crypto-stocks
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:48
