2025-10-10 金曜日
BTCの驚異的な115,000ドル超えの上昇
BTCの115,000ドル超えへの驚異的な上昇に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格急騰：BTCの115,000ドル超えへの驚異的な上昇
BTC
$121,724.47
-1.29%
COM
$0.011199
+3.06%
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 09:13
今後5年間保有すべき実用的な現実世界のアルトコイン
今後5年間保有すべき現実資産を持つトップアルトコインの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。投機は来ては去りますが、実用性は残ります。長年保有するなら、単にトレンドチャートだけでなく、日常的な実用性を持つトークンが欲しいものです。その実用性の中心となる2つのネットワークがイーサリアムとXRPです。それぞれが異なる問題を解決していますが、どちらも実際のユーザーや企業の問題を解決しています。イーサリアムは、オンチェーン上の金融、文化、アイデンティティのためのプログラム可能な基盤層です。トークン化された資産から貸付まで、すべてがそのスマートコントラクトによって動いています。一方、XRPは価値移転に関するものです。銀行、フィンテック、送金業者にとって実用的な要件である、従来の方法よりも速く安価な国境を越えた支払いを可能にします。投資家が長期的な戦略を立てる中で、小型株から複利効果を得られる初期段階の、より機敏なプロジェクトにも注目しています。MAGACOIN FINANCEは、成長志向のポートフォリオを補完する投資として、そうした会話の中で取り上げられています。 なぜイーサリアムが5年間の保有に適しているのか ETHは巨大な開発者コミュニティと継続的な使いやすさの改善を享受しています。コストが減少しスループットが増加すると、より多くのアプリが製品市場フィットを達成します。これによりさらにユーザーと流動性が引き付けられ、保有者にとって強力なサイクルを提供します。 MAGACOIN FINANCE：2025年の成長銘柄として注目 堅実なロードマップ、強力なコミュニティエンゲージメント、スケーラブルなトケノミクスへの焦点を持つMAGACOIN FINANCEは、高成長ポートフォリオ向けの2025年に購入すべき最高のアルトコインの一つとして特定されています。長期投資家の投資戦略は、構築フェーズに位置し、マイルストーンとアクセス拡大が時間をかけて重要な役割を果たすようにすることです。 なぜXRPがその地位を維持するのか 支払いに関しては、すべてスピードとコストです。XRPはスループットと決済効率のために設計されています。パートナー統合の人気が継続的に成長し、規制の明確さが改善し続ければ、機関投資家はテクノロジーが効果を発揮する場所に引き続き投資を倍増させるでしょう
REAL
$0.08226
-1.64%
PLAY
$0.04584
-2.79%
MORE
$0.03377
+49.22%
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 08:38
ソラナ価格、SOLの120億ドルTVL中で354.55%のラリーに向けて準備
ソラナの価格がSOLの120億ドルのTVLの中で354.55%のラリーに備えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：SOLの強気ペナントフォーメーションは、ソラナ価格が近い将来300ドルに向かっていることを示しています。ソラナの預かり資産（TVL）は120億ドルに増加しました。このセットアップが成功すれば、1000ドルを超える大規模なラリーが予想されます。ソラナ価格は6月22日から8月29日の間に70%急騰しました。これは、イーサリアムの価格が約4,950ドルの新ATHに達したことによる、より広範なアルトコインラリーの中で起こりました。ソラナのラリーは短期間で、220ドルを超えることができませんでした。9月1日、価格は200ドル以下に下落しました。それ以来、ローカルの安値から12%回復しています。オンチェーンデータと技術データは、さらなる上昇を示唆しており、SOL価格は354.55%の大規模なラリーに備えており、その価値を4桁に押し上げる可能性があります。 技術的セットアップはソラナ価格が300ドルに向けて準備していることを示す XでBroke Doomerが共有した価格分析によると、ソラナ価格は強気ペナントパターンを形成しています。このセットアップは、以前の上昇トレンドの強力な継続を示すことがよくあります。6月から8月の間に、SOL価格は広範な暗号資産市場のラリーの一環として70%以上急騰しました。この動きに続いて、価格はレンジ相場に入り、より高い安値とより低い高値のシリーズによって特徴付けられました。この構造がチャートで強調されている強気ペナントを形成しました。現在、ソラナはペナントの上部レジスタンスラインの近くで取引されています。価格がこのレベルを超えると、パターンは大きなラリーが続く可能性があることを示唆しています。この形成からの測定された動きは、36%以上の潜在的な利益を示しています。 ソラナ価格分析 | 出典：Broke Doomer、X この予測に基づいて、ソラナ価格は近い将来300ドル近くの価格を目標としています。このターゲットは、初期ラリーの高さを拡張し、ブレイクアウトポイントに適用することから来ています。 強気ペナントとは何か？
NEAR
$2.903
-2.51%
SOL
$221.58
-3.23%
MORE
$0.03377
+49.22%
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 08:05
Shiba Inuチームが遅延していた移行の実施を確認、今後の展開とは AI: I've translated the title to Japanese while maintaining the original format and meaning. The translation says "Shiba Inu team confirms the delayed migration will proceed, what's coming next"
数週間の期待と遅延の後、Shiba Inu開発チームは待望のLEASH v1からLEASH v2への移行が開始準備が整ったことを正式に確認しました。この遅延は、元のLEASHトークンコントラクトの欠陥に対処し、徹底的なセキュリティ監査を完了する必要があったことに起因しています。
TOKEN
$0.01235
-2.29%
READY
$0.05045
-6.61%
SHIBA
$0.00000000064
-6.02%
Bitcoinist
2025/09/12 08:00
Pendleが依然として大幅に過小評価されている理由 – 誰もが見逃した400兆ドルのチャンス
Pendleは、DeFiで最も有望なストーリーの1つを構築しているにもかかわらず、依然としてレーダーの下を飛び続けています。長いXスレッドで、Mesh.hlはPENDLEを「犯罪的に過小評価されている」と呼び、データを見れば、その理由は簡単に理解できます。注目すべき数字 Pendleは現在、プロトコルに123億ドルをロックアップしており、上昇しています
DEFI
$0.001698
-4.71%
PENDLE
$4.542
-4.39%
RADAR
$0.001836
-0.21%
Coinstats
2025/09/12 07:00
Yalaはビットコイン保有者がUSDCを担保としたステーブルコインを発行し、クロスチェーン流動性を解放することを可能にします
ビットコインEthereumNews.comに「Yalaはビットコイン保有者がUSDCを裏付けとするステーブルコインを発行し、クロスチェーン流動性を解放することを可能に」という記事が掲載されました。主なポイント：Yalaのプロトコルは、ビットコイン保有者が自分のビットコインの管理権を保持しながらUSDCを裏付けとするステーブルコインを発行することを可能にします。このプラットフォームはクロスチェーン流動性と実世界の資産統合を解放し、DeFiにおけるビットコインの活用不足に対処します。Yalaはビットコイン保有者が自分のビットコイン資産の管理権を保持しながらUSDCを裏付けとするステーブルコインを発行できるプロトコルを立ち上げ、クロスチェーン機能と実世界の資産統合の機会を拡大しました。この新しいプロトコルにより、ユーザーは自分のビットコインの所有権を維持しながら、複数のブロックチェーンで機能する安定したデジタル通貨を作成できます。これらのステーブルコインはトークン化された債券や商品を含む実世界の投資に接続できます。
REAL
$0.08226
-1.64%
YALA
$0.11227
+0.14%
USDC
$0.9993
-0.02%
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 06:58
2025年AUプロバレーボール選手権大会決勝ロスターにトップスターが集結
2025年 AU プロバレーボール選手権の最終ロースターにトップスターが集結という投稿が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。アスリーツ・アンリミテッド プロバレーボール選手権 2025 アスリーツ・アンリミテッド 10月3日、アスリーツ・アンリミテッドはアスリーツ・アンリミテッド プロバレーボール選手権を開幕し、国内外のエリート選手44名がこのスポーツの最高栄誉を競います。リーグは最近 AU プロバレーボール選手権にリブランディングし、ネブラスカ州オマハとウィスコンシン州マディソンをホスト都市として発表、主要バレーボール市場への注力拡大を示しています。ロスターには、アメリカのLOVBとMLV、ブラジルのスーペルリーガ、トルコのスルタンラル・リギなど、世界中の主要リーグからの才能が含まれています。ラインナップには8人のオリンピアンと28人の代表チーム経験者が含まれています。試合はオマハのリバティ・ファースト・クレジット・ユニオン・アリーナ（10月3日～13日）とマディソンのアライアント・エナジー・センターのベテランズ・メモリアル・コロシアム（10月23日～11月2日）で行われます。 主要選手には以下が含まれます： - AU初出場のオリンピックメダリスト：ミカ・ハンコック、ジョーダン・トンプソン、ジャスティン・ウォン＝オランテス、ナタリア・ジリオ・ペレイラ - 2024年 AU プロバレーボールチャンピオンのブリタニー・アバークロンビー、タイトル防衛のために復帰 - その他のオリンピアン：ロレンヌ・テイシェイラ（ブラジル）、小島真奈美（日本）、ナタリア・バレンティン＝アンダーソン（プエルトリコ）、ベティ・デ・ラ・クルス（ドミニカ共和国、2022年 AU プロバレーボール選手権優勝者） - 地元とのつながりを持つ選手：ネブラスカではブルック・ヌネビラー、ウォン＝オランテス、バレンティン＝アンダーソン；マディソンではシドニー・ヒリーとクレア・ショシー - アメリカのトップスターと元オールアメリカン：マディ・バグ、トリ・ディクソン、ダニ・ドルーズ、スカイラー・フィールズ、セレナ・グレイ、モーガン・ヘンツ、クレア・ホフマン、モリー・マケージ - 国際的な傑出選手：ヘイディ・カサノバ（キューバ）、ポーンプン・ゲドパード（タイ）、ピヤヌット・パンノイ（タイ） アスリーツ・アンリミテッド プロバレーボール選手権の放送カバレッジと選手権フォーマット アスリーツ・アンリミテッド プロバレーボール放送スケジュール 2025 アスリーツ・アンリミテッ
U
$0.009666
-1.73%
LIBERTY
$0.03309
-9.04%
TOP
$0.000096
--%
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 06:47
Perplexity AIがソラナ（SOL）が500ドルを超える時期を予測し、2025年に9500%上昇する可能性のある安価な暗号通貨を発見
暗号資産市場が再び活気づいています。これはビットコインが60,000ドル以上を維持しているだけではありません。Perplexity AIが多くのトレーダーが注目している予測を生成しています。最も大きな予測の一つは、ソラナ（SOL）が最終的に500ドルを超える可能性があるというもので、この大胆な予測は次の強気相場におけるその位置づけについての議論を再燃させています。
SOL
$221.58
-3.23%
PUSH
$0.0308
-1.21%
AI
$0.1212
-6.55%
Coinstats
2025/09/12 06:30
メーガン・ケリー、ベン・シャピロのポッドキャスト、チャーリー・カーク暗殺後に視聴回数急増
チャーリー・カーク暗殺後、メーガン・ケリー、ベン・シャピロのポッドキャスト視聴回数が急増 トップライン 保守派の論客たちは、水曜日にユタ州の大学イベントで銃撃され殺害された右派活動家チャーリー・カークの暗殺を取り上げた水曜日から木曜日にかけて、過去最大の視聴者数を記録した。チャーリー・カーク自身のポッドキャストは、木曜日時点でAppleポッドキャストチャートで1位にランクインしている。（写真：Chip Somodevilla/Getty Images）Getty Images 重要ポイント 保守派ポッドキャスト司会者メーガン・ケリーは、水曜日午後に彼女のYouTubeチャンネルで放送された約3時間のライブストリームで390万回の視聴を集めた。これはケリーにとって2番目に大きなライブストリームであり、最も視聴された動画の一つとなった。この中で彼女はカークの暗殺を取り上げ、放送中に彼の死を知り、ゲストのグレン・ベックと共に涙を流した。 Daily WireのYouTubeチャンネル、およびマイケル・ノウルズやベン・シャピロを含むホストのYouTubeチャンネルで同時配信された2時間のDaily Wireライブストリームは、合計で少なくとも380万回の視聴を獲得し、シャピロのアップロードは彼の史上2番目に視聴されたYouTubeライブストリームとなった。 木曜日のAppleのポッドキャストエピソードチャートでは、カークに関するケリーとシャピロのポッドキャストエピソードがそれぞれ4位と5位にランクインした。 右派ストリーマーのティム・プールは、水曜日午後の1時間のYouTubeライブストリームで110万回の視聴を獲得し、次に視聴回数の多いものの2倍以上となる彼の最も視聴されたライブストリームとなった。 人気の右派Rumbleストリーマーであるスティーブン・クラウダーは、木曜日午後の進行中のライブストリームで100万回以上の視聴を獲得し、数ヶ月間で最も視聴されたストリームの一つとなった。 カーク自身のポッドキャスト「The Charlie Kirk Show」は、木曜日午後時点でAppleポッドキャストチャートで1位にランクインしている。 一方で、最も人気のある左派ストリーマーの一人であるハサン・パイカーも水曜日に視聴回数の大幅な増加を見せ、8時間のTwitch放送で370万回の視聴を獲得した。パイカーのストリームは、ニューヨーク市長選挙やエプスタイン文書を含む一般ニュースの報道から始まったが、パイカーは...について知ることとなった。
CITY
$0.9736
-2.02%
STREAM
$0.08413
+25.51%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 06:17
リンゴ・スターが新アルバムを完成させたと発表
リンゴ・スターが新アルバムを完成させたと語る投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リンゴ・スターは、プロデューサーのTボーン・バーネットと共に新しいカントリーアルバムを完成させたことを確認しました。2026年にリリース予定で、現在ミルウォーキーでオール・スター・バンドとリハーサル中です。イギリスのミュージシャン、リンゴ・スターは2025年7月7日、カリフォルニア州ビバリーヒルズで毎年恒例の「平和と愛」誕生日セレブレーションでポーズをとっています。毎年彼の誕生日には、世界中の人々に平和と愛を広めることを奨励するグローバルキャンペーンを行っています。ビートルズのドラマーは今日85歳になります。（写真：ロビン・ベック/AFP）（写真：ROBYN BECK/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images リンゴ・スターは最近カントリーに傾倒しており、そのスタイルを次の時代にも継続しています。ビートルズのドラマーは2025年のフルアルバム「Look Up」でこのジャンルに転向し、その方向性を続けたいと示唆した後、すでに別のコレクションを完成させています。 リンゴ・スター、新アルバムを発表 ミュージシャンの新作セット（まだタイトルは決まっていません）は2026年のどこかでリリース予定です。スターはミルウォーキーのリバーサイド・シアターでの記者会見で、このプロジェクトの状況を明らかにしました。このシアターは彼がオール・スター・バンドとリハーサル拠点として使用している会場です。この発表は、グループが9月10日にシカゴから始まるアメリカツアーで再び道を歩み始めようとしている時に行われました。 Look Up 「Look Up」と同様に、スターは再びプロデューサー兼ソングライターのTボーン・バーネットとタッグを組みました。「もう一つのカントリーアルバムでの自分のパートを終えたところです」と彼は確認し、その興奮を一言で表現しました：「カントリーミュージックが大好きです」。バーネットは「Look Up」でそうしたように、今回も多くの作曲を担当し、一方スターは長年のスタジオパートナーであるブルース・シュガーと2曲を共作しました。 リンゴ・スター、カール・パーキンスをカバー - 再び ファンはこのアルバムでもスターの音楽的過去への敬意を少なくとも一つ期待できます...
T
$0.01541
+0.65%
SUGAR
$0.000408
--%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 05:59
