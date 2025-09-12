MEXC 取引所
ビットコイン仮装パーティーと隠し宝探し
ビットコインコスチュームパーティーと隠し宝探しの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。HODLween 2025 シャーロット HODLween 2025 場所：Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, アメリカ合衆国 日付：2025年10月31日（金）- 2025年10月31日（金） 時間：15:00 - 19:00（UTC-04:00）東部夏時間（米国およびカナダ） イベントの種類：ビットコインイベント 公式ウェブサイト：https://hodlween.party/ イベント概要 HODLween 2025でビットコインの世界に飛び込みましょう。これは第5回年次イベントで、エキサイティングな雰囲気と戦利品が待っています！「最高のSatoshi Nakamoto」コンテストのために最高の衣装を着て、隠されたビットコインを探しましょう。10月31日金曜日、15:00 - 19:00に、NoDaのアート地区にあるGreat Wagon Road Distilleryで楽しみましょう！ HODLweenはビットコインをテーマにしたハロウィーンパーティーで、ライブ音楽、パフォーマンス、隠されたビットコイン、素晴らしい装飾、そして最高のSatoshi Nakamotoを決める壮大なコスチュームコンテストが含まれています。これは世界で最も長く続いているビットコインハロウィーンパーティーで、Bitcoin Charlotteによって提供されています。HODLweenはWeb3、NFT、暗号資産、ブロックチェーン、またはアルトコインのイベントではありません。 参加する理由？ ユニークなビットコインをテーマにしたハロウィーンのお祝いを楽しむ。 コスチュームコンテストなどのインタラクティブな活動に参加する。 ビットコイン愛好家や初心者と交流する。 隠されたビットコインを発見し、エキサイティングなパフォーマンスを楽しむ。 ハイライト スピーカー：未確定（後日発表） セッション：コスチュームコンテスト、ライブパフォーマンス 取り上げるトピック：ビットコイン、HODLの原則、分散型テクノロジー 特別機能：隠されたビットコインの宝探し、ネットワーキングの機会、素晴らしい装飾 よくある質問 HODLween 2025とは何ですか？ HODLweenはライブ音楽、コスチュームコンテスト、隠されたビットコインハントを特徴とするビットコインをテーマにしたハロウィーンパーティーです。 いつどこで開催されますか？ 2025年10月31日（金）- 2025年10月31日（金）、15:00 - 19:00、Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, アメリカ合衆国 誰が参加すべきですか？ ビットコイン愛好家、初心者、そしてユニークなハロウィーン体験に興味のある人なら誰でも。 どのようなトピックが議論されますか？ ビットコイン、そのコミュニティ、およびHODL戦略についての議論が含まれます。 免責事項：上記のテキストは広告記事であり、Coincu.comの編集コンテンツの一部ではありません。 出典：https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 13:55
9月11日、ビットコインETFは5億5270万ドルの入金、イーサリアムETFは1億1310万ドルの入金を記録
ビットコインETFは9月11日に5億5270万ドルの入金、イーサリアムETFは1億1310万ドルの入金を記録 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント ビットコインETFは9月11日に5億5270万ドルの大幅な入金を記録。イーサリアムETFは同日に1億1310万ドルの入金を集めた。ビットコイン上場投資信託は9月11日に5億5270万ドルの入金を記録し、一方イーサリアムETFは同日に1億1310万ドルの入金を記録した。この入金は取引セッション中の投資家によるデジタル資産ETFの購入を表している。ビットコインETFはイーサリアム関連のETFと比較して約5倍の資本を集めた。両方の暗号資産カテゴリーで投資家需要はポジティブであり、2つのデジタル資産クラス全体で合計6億6580万ドルの入金となった。出典: https://cryptobriefing.com/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sept-11-2024/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 13:28
ビットコイン泥棒逮捕：香港の介護施設の天井でマイニングリグが発見される
記事「ビットコイン泥棒逮捕：香港の介護施設の天井でマイニングリグ発見」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。香港の2人の技術者が、障害者向け介護施設から電気を盗み、隠れたクリプトカレンシーマイニング操業を行った疑いで逮捕されました。不審な活動が発覚につながる 香港の2人の技術者が、障害者向け介護施設から電気を盗み、隠れたビットコインマイニング操業を行った疑いで逮捕されました。[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-bandits-busted-mining-rigs-found-in-ceilings-of-hong-kong-care-homes/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 12:54
ビットコインとイーサリアムへの流入に顕著な急増！
ビットコインとイーサリアムの資金流入における顕著な急増！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物暗号資産ETF：ビットコインとイーサリアムの資金流入における顕著な急増！コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 現物暗号資産ETF：ビットコインとイーサリアムの資金流入における顕著な急増！ 出典: https://bitcoinworld.co.in/spot-crypto-etfs-surge/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 12:37
ビットコインが主要な投資話題として浮上
ビットコインが主要な投資話題として浮上したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの将来価値に関する予測は、金融専門家の間で様々な反応を引き続き生み出しています。資産管理を専門とする企業Bitwiseによる最近の分析では、ビットコインの将来価値が2035年までに約130万米ドルに達する可能性があると予測されています。続きを読む：ビットコインが主要な投資話題として浮上 出典：https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-emerges-as-a-major-investment-talking-point
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 12:33
注目すべきビットコインの価格急騰：BTCが116,000ドルの節目を突破
投稿「驚異的なビットコイン価格急騰：BTCが116,000ドルの節目を突破」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。驚異的なビットコイン価格急騰：BTCが116,000ドルの節目を突破 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 驚異的なビットコイン価格急騰：BTCが116,000ドルの節目を突破 出典: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-7/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 11:40
ファッション企業Mogu株式、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ買収計画で急騰
ファッション企業Moguのビットコイン、イーサリアム、ソラナ買収計画で占有率急騰 中国を拠点とするMoguは木曜日、取締役会がビットコイン、イーサリアム、ソラナに2000万ドルを配分することを承認したと発表しました。このファッション企業のNasdaq上場株は最近76%上昇しました。Moguの取締役会は、暗号資産および暗号資産関連証券に2000万ドルを費やす計画を承認していました。 Nasdaq上場ファッション企業Moguの株価は木曜日、同社が余剰資金でビットコイン、イーサリアム、ソラナのデジタルコインを購入すると発表した後に急騰しました。 中国を拠点とするMOGUは最近、一時1株7ドル以上まで急騰した後、4.40ドルで約76%高く取引されていました。株価は2021年初めに過去最高値（ATH）37ドル以上に達して以来、主に5ドル以下で推移していました。 オンラインで衣料品やアクセサリーを販売するMoguは木曜日、取締役会が暗号資産および暗号資産関連証券に2000万ドルを費やす計画を承認したと発表しました。 「取締役会は、デジタル資産をコア資産に統合することで、会社は財務保有の多様化だけでなく、次世代AI製品やサービスに不可欠な運用能力も多様化できると考えています」と声明は述べています。 Decryptは、Moguにコメントを求めました。 Moguは、現金保有を多様化する方法として暗号資産を購入する最新の上場企業です。同社は2018年に上場しました。中国のテクノロジー複合企業テンセントホールディングスが投資家でした。 多くのNasdaq上場企業が、2020年にソフトウェア開発からビットコイン購入へと転換したStrategy（旧MicroStrategy）が先駆けたモデルに追随しています。 同社は現在、730億ドル以上の価値がある638,460 BTCを保有する最新の企業保有者です。 暗号資産財務計画（投資家がコインへのエクスポージャーを得られるようにデジタル資産を購入すること）へと方向転換した企業は、少なくとも短期的な株価上昇を達成し、時には大幅な急騰を見せています。Strategyがビットコイン財務として成功を収めている（2020年以降、その株価は2,000%以上上昇）にもかかわらず、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは最近...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 11:13
BlockDAG、ADA、TRX、およびAVAX
BlockDAG、ADA、TRX、およびAVAXの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月12日 | 05:00 BlockDAGの約4億500万ドルの調達、ADAのETF議論、TRXの利用状況、およびAVAXの上昇が、2025年のトップ選択肢となる理由をご覧ください。今投資すべき次の優良暗号資産を見つけましょう。2021年が誇大宣伝の年で、2022年が生き残りの年だとすれば、2025年は証明の年です。暗号資産市場はもはや大きな約束だけではありません。人々は実際に何が機能するかを見たいと考えています。証明は、アクティブユーザー、実際のアプリケーション、そして今日追跡できる成長数値の形で現れます。多くのプロジェクトは注目を集めるためにストーリーを追い求めていますが、他のプロジェクトはすでにデータに裏付けられた実際の牽引力を示しています。ローンチ前のライブストレステストから上場投資信託の議論、ネットワーク採用まで、2025年に投資すべき優良暗号資産のリストは、理論を超えて進化しているコインを指し示しています。ここでは、実世界の圧力の下ですでにマイニングを行っているものから始まる、ペースを設定している4つの主要な名前を紹介します。BlockDAG（BDAG）：ローンチ前のスケールテスト 実際にスケールを構築するとはどういう意味でしょうか？BlockDAG（BDAG）にとって、それは実際の圧力の下でテストすることを意味します。そのX1モバイルマイニングアプリには、現在毎日300万人以上がマイニングしています。これは単なるタップして稼ぐゲームではありません。各セッションではブロック速度、遅延、およびスループットがテストされます。チームはローンチ後に何が起こるかを待っているわけではありません。彼らは今、ライブ結果を収集しています。調達された資金も同じストーリーを示しています。BlockDAGはほぼ4億500万ドルを集めました。すでに262億コイン以上が販売され、記録上31万2000人の保有者がいます。コミュニティは活発で急速に成長しています。コインの価格も注目に値します。バッチ30では、BDAGは0.03ドルです。しかし、限られた時間だけ0.0013ドルで提供されています。これはバッチ1と比較して2,900%の投資収益率に相当します。このような種類のプロジェクトはほとんどありません...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 10:05
RexSharesのエキサイティングなデビューは来週木曜日の予定
投稿「RexSharesのエキサイティングなデビューは来週木曜日の見込み」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。期待されるDOGE ETF発表：RexSharesのエキサイティングなデビューは来週木曜日の見込み コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 期待されるDOGE ETF発表：RexSharesのエキサイティングなデビューは来週木曜日の見込み 出典: https://bitcoinworld.co.in/doge-etf-launch-delayed/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 10:01
プレーオフ進出を逃したにもかかわらず、クリスチャン・エッケスは2025年は成功だと考えている
「Xfinityシリーズのプレーオフを逃したにもかかわらず、Christian Eckesは2025年を成功と考えている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Christian Eckes、#16 Celsius Chevroletのドライバーは、2025年5月31日テネシー州レバノンのナッシュビル・スーパースピードウェイでのNASCAR Xfinityシリーズ Tennessee Lottery 250の予選中に車に乗り込んでいます。（写真：Sean Gardner/Getty Images）Getty Images Christian Eckesは、Kaulig Racingでの厳しいスタートを経て、Nascar Xfinityシリーズに落ち着きつつあります。24歳のドライバーは、異なるタイプのレースカーに慣れるのに数ヶ月かかり、No. 16チームで2025年のXfinityシリーズプレーオフを逃しました。「これは非常に大きな学習経験でした」とEckesは述べています。「今年は間違いなく別のレベルで、多くの不運や私のミス、チームのミスがあり、多くのことがうまくいきませんでした。毎週トップ8のスピードを持ち、時にはレースに勝てるスピードもありました。しかし、それが一つにまとまることはなく、プレーオフに出場できない状況になってしまいました。これは残念なことです。なぜなら、過去4、5週間は良い走りをしていたからです。」 EckesはチームがAJ Allmendingerをカップシリーズに再昇格させた後、複数年契約の一環としてKaulig Racingの旗艦No. 16カーの指揮を執りました。Allmendingerは、Kaulig全体がシーズンの大部分でペースが落ちていた時でさえ、Xfinityシリーズで常に勝利の脅威となり、2024年のランキングで3位を獲得しました。そのスピード不足は2025年にも引き継がれ、Kaulig RacingはXfinityシリーズ全体で苦戦しています。しかし、Eckesはチームにとって唯一の明るい材料となっています。 「このタイプのレースカーで何が必要かを理解するのに時間がかかりました」とEckesは言いました。「私はトラックを長い間運転していて、これは7年前に走ったARCAカーに近いものです。私は異なることを学んでいます...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 09:29
