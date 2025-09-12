BlockDAG、ADA、TRX、およびAVAX

BlockDAG、ADA、TRX、およびAVAXの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月12日 | 05:00 BlockDAGの約4億500万ドルの調達、ADAのETF議論、TRXの利用状況、およびAVAXの上昇が、2025年のトップ選択肢となる理由をご覧ください。今投資すべき次の優良暗号資産を見つけましょう。2021年が誇大宣伝の年で、2022年が生き残りの年だとすれば、2025年は証明の年です。暗号資産市場はもはや大きな約束だけではありません。人々は実際に何が機能するかを見たいと考えています。証明は、アクティブユーザー、実際のアプリケーション、そして今日追跡できる成長数値の形で現れます。多くのプロジェクトは注目を集めるためにストーリーを追い求めていますが、他のプロジェクトはすでにデータに裏付けられた実際の牽引力を示しています。ローンチ前のライブストレステストから上場投資信託の議論、ネットワーク採用まで、2025年に投資すべき優良暗号資産のリストは、理論を超えて進化しているコインを指し示しています。ここでは、実世界の圧力の下ですでにマイニングを行っているものから始まる、ペースを設定している4つの主要な名前を紹介します。BlockDAG（BDAG）：ローンチ前のスケールテスト 実際にスケールを構築するとはどういう意味でしょうか？BlockDAG（BDAG）にとって、それは実際の圧力の下でテストすることを意味します。そのX1モバイルマイニングアプリには、現在毎日300万人以上がマイニングしています。これは単なるタップして稼ぐゲームではありません。各セッションではブロック速度、遅延、およびスループットがテストされます。チームはローンチ後に何が起こるかを待っているわけではありません。彼らは今、ライブ結果を収集しています。調達された資金も同じストーリーを示しています。BlockDAGはほぼ4億500万ドルを集めました。すでに262億コイン以上が販売され、記録上31万2000人の保有者がいます。コミュニティは活発で急速に成長しています。コインの価格も注目に値します。バッチ30では、BDAGは0.03ドルです。しかし、限られた時間だけ0.0013ドルで提供されています。これはバッチ1と比較して2,900%の投資収益率に相当します。このような種類のプロジェクトはほとんどありません...