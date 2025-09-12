MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Coinbase Researchが2025年の暗号資産市場の強さを予測
コインベースのリサーチが2025年の暗号資産市場の強さを予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載。要点：コインベースのリサーチは2025年後半に強い暗号資産市場を予測。流動性と規制により市場が強化。大型時価総額資産が優勢、小型トークンは統合へ。David Duongが率いるコインベースのリサーチチームは、流動性、マクロ環境、規制の発展により2025年第4四半期初めに暗号資産市場が強化されると予測。主要暗号資産の機関投資家による蓄積が市場価格を安定させる可能性がある一方、小型資産は資本が大型で流動性の高い資産へシフトするにつれて統合の圧力に直面する可能性がある。 暗号資産業界、機関投資家間の競争シフトに直面 コインベースは、暗号資産市場が機関投資家や大型投資家間の競争が激化する「プレイヤー対プレイヤー」フェーズに移行していると報告。コインベースのグローバルリサーチ責任者であるDavid Duongは、好調なマクロ経済環境と強い流動性が2025年第4四半期を通じて市場を支え続けると予測している。 これらの市場状況の結果として、ビットコイン、イーサリアムブロックチェーン、ソラナエコシステムなどの大型時価総額資産は機関投資家の関心が高まっている一方、小型デジタル資産の保有者は統合圧力に直面する可能性がある。 レポートは重要な資金調達の影響を強調し、9月10日時点で100万BTC、490万ETH、890万SOLがデジタル資産の財務部門によって保有されており、機関投資家の信頼を示していると指摘している。 コインベースリサーチチーム：「最終四半期に向けて、強い流動性、好調なマクロ経済環境、規制のモメンタムが暗号資産市場を十分に支えると予想しています。デジタル資産財務部門からのオンチェーン需要も価格の下支えとなることが期待されます。」 歴史的な回復力と機関投資家の資産需要 ご存知でしたか？ビットコインは歴史的に9月に苦戦し、2022年まで6年連続でパフォーマンスが低下していましたが、この傾向は2023年と2024年には信頼性がないとみなされました。この歴史的な変化は重要な逸脱を示し、暗号資産の世界における市場力学の変化を強調しています。 CoinMarketCapの最新データによると、ビットコインの価格は115,048.20ドルで安定し、時価総額は2.29兆ドルに達しています。活動は24時間で0.77%の増加を示しています。短期的な価格変動にもかかわらず、ビットコイン...
SIX
$0.01971
-0.15%
SOL
$221.55
-3.23%
BTC
$121,726.81
-1.28%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 16:46
共有
カルダノ、ドージコイン、そしてビットコインが14万ドルを目指す中で800%上昇する可能性のある3つのトークン
ビットコインが14万ドルを目指す中、カルダノ、ドージコイン、そして800%上昇する可能性のある3つのトークンに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインが14万ドルに向けて上昇し始めると、その波及効果はアルトコイン市場全体に及ぶことが多いです。トレーダーたちはすでにどのトークンが最も大きなリターンをもたらす可能性があるかを推測しており、注目を集めているのは通常の銘柄だけではありません。カルダノやドージコインのような名前が引き続き関心を集める一方、Little Pepeのような新しいプロジェクトはそのパフォーマンスと成長するコミュニティで注目を集めています。現在プレセール段階12に入り、早期購入者はすでに110%の利益を得ていることから、多くの投資家はビットコインが次の大きな動きを始めると800%以上の上昇の可能性があると考えています。 カルダノ（ADA）：忍耐と進歩に基づく構築 カルダノADAは常に長期的な視点で知られています。ADAは直近の1日で約2%、過去1週間で約6%下落し、0.82ドル付近で取引されています。ガバナンスをより分散化された構造に移行する最新のPlominアップグレードにより、カルダノは短期的な成果よりも将来を見据えたネットワークとして位置づけられています。チャートを監視するアナリストたちは、ビットコインが主導権を握れば、ADAはブレイクアウトに向けて構築されている可能性があると示唆しています。一部の予測では、より広範な市場が復活すれば、ADAは3ドルゾーンを取り戻す可能性があるとしています。 ドージコイン（DOGE）：依然として文化に支えられる ドージコインDOGEは、コミュニティ文化があらゆるサイクルを通じてコインを存続させることができることを証明するのに十分な期間存在しています。DOGEは0.216ドル付近で取引されており、日々の取引高は15億ドルを超えています。0.24ドル付近で抵抗線を形成しながら、狭いレンジで値動きが固まっています。ビットコインが14万ドルに向けて上昇すれば、DOGEがそのレンジを抜け出し、上昇の波に乗る可能性は十分にあります。800%の動きには大幅な物語の転換が必要ですが、ドージコインではその可能性は決して遠くありません。 Little Pepe（LILPEPE）：構造を持つミームエネルギー 上昇する可能性のあるトークンの中で...
NEAR
$2.902
-2.65%
RIDE
$0.000914
-3.48%
MORE
$0.03377
+49.09%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 16:20
共有
FCバルセロナ、ファーストチームに「新規加入選手」を迎える予定
FCバルセロナ、今週末「新加入選手」をファーストチームに迎える準備が整う」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。FCバルセロナとそのヘッドコーチであるハンジ・フリックは、今週末、事実上「新加入選手」となる選手をファーストチームに迎える準備が整っています。Europa Press via Getty Images FCバルセロナとそのヘッドコーチであるハンジ・フリックは、今週末、事実上「新加入選手」となる選手をファーストチームに迎える準備が整っています。マルク・ベルナルは、クラブの伝説であるシャビ・エルナンデスの解任後間もなく、ジョアン・ガンペールCTで選手たちを知ることになったドイツ人監督にとって、2024年プレシーズンキャンペーンの主な発見の一人でした。レゼルブからシニアチームとの練習に呼ばれた際にフリックに印象づける機会を活かし、ベルナルは同名に近いマルク・カサドとともに、ブラウグラナがレアル・マドリードやマンチェスター・シティなどと親善試合を行ったアメリカ合衆国への切符を手に入れることができました。二人のマルクはアメリカの地でフリックのダブルピボットとして先発し、2024/2025ラ・リーガキャンペーンが始まると、ファンが彼らの勇敢でスマートなプレーに魅了される中、彼らのポジションを維持することができました。 FCバルセロナにとってラヨ・バジェカーノでの悲劇 しかし、バジェカスへのアウェイ遠征中、ベルナルの軌跡はラヨ・バジェカーノとの逆転勝利の試合中に負った厄介なACL負傷によって中断されました。当時17歳だった若手は、チームメイトがスペインのトレブル王者になるのをサイドラインから見守るしかありませんでしたが、今年8月7日に医療許可を受けたことでミッドフィールダーに弾みがつきました。ベルナルは9月9日からプレーすることが許可されており、ムンド・デポルティーボは、収容人数が減少したカンプ・ノウではなく、小さなヨハン・クライフ・ミニ・エスタディで行われるバレンシアとのホームゲームに彼が招集されると予想しています。ベルナルが...
NEAR
$2.902
-2.65%
CITY
$0.9736
-2.00%
REAL
$0.08228
-1.61%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 16:05
共有
Based Eggman $GGsとBlockDAGが市場で話題に
記事「Based Eggman $GGsとBlockDAGが市場で話題に」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月12日 | 10:23 Based Eggman $GGsやBlockDAGのようなトークンプレセールが2025年を席巻しています。これらの新しい暗号資産トークンプレセールが、強い需要、ユーティリティ、投資家の信頼を得て、暗号資産プレセールリストのトップに立っている理由をご紹介します。2025年の暗号資産市場は、新たなプレセール暗号資産プロジェクトの波によって形作られています。これらの立ち上げは、投資家が今すぐ購入できる最高の暗号資産プレセールを探す中で、個人投資家と機関投資家の両方の注目を集めています。暗号資産プレセールリストで際立っている2つの名前は、Based Eggman ($GGs)とBlockDAGです。両者とも、プロジェクトがコミュニティ価値と堅固な構造を提供する場合、トークンプレセールへの需要が依然として強いことを証明しています。毎月より多くの暗号資産プレセールが開始される中、革新と採用の可能性を兼ね備えたプロジェクトを特定することが優先事項となっています。Based EggmanとBlockDAGは、それが実際にどのようなものかを示しています。 Based Eggman ($GGs)：トークンプレセールにおける台頭する勢力 Based Eggman $GGsは、ゲーム文化とBaseネットワークに連携することで、トップ暗号資産プレセールの1つとして注目を集めています。その強力なプレセールパフォーマンスは、いかに迅速に関心を引きつけたかを示しています。このプロジェクトはすでに71,049.52 USDTを調達し、プレセール価格$0.006389で900万以上のトークンを販売しました。ユーティリティに焦点を当てることで、Based Eggmanは$GGsがそのエコシステムで中心的な役割を果たすことを保証しています。このトークンは、流動性、ゲームアプリケーション、NFT作成、支払い、さらにはスマートコントラクトのガス料金にも使用できます。この設計により、コインは純粋に投機的なものではなく、機能性に直接結びついています。$GGsを強化するもう一つの側面は、急成長するBaseエコシステムとの接続です。Coinbaseが支援するBaseは、web3暗号資産プレセールプロジェクトのハブとして急速に成長しています。Baseでの活動が増加するにつれ、Based Eggmanはその恩恵を受ける絶好の位置にあります。このゲーム文化と実用的なユースケースの組み合わせにより、$GGsは最高の暗号資産プレセールトークンの1つとなっています...
LOOKS
$0.013737
+0.93%
LEARN
$0.01557
-1.51%
MORE
$0.03377
+49.09%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 15:26
共有
投資家の注目を集めるベースドエッグマン $GGsとブロックチェーンFx ($BFX)
記事「Based Eggman $GGsとBlockchainFx ($BFX)が投資家の注目を集める」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月12日 | 9:30 Based Eggman ($GGs)とBlockchainFx ($BFX)で今すぐ購入できる最高の暗号資産プレセールを探索しましょう。2025年のプレセール暗号資産トークン、エコシステム、投資家動向についての洞察を得ましょう。プレセール暗号資産トークンは、投資家が主要取引所に上場する前にブロックチェーンプロジェクトに参入する新しい方法を模索する中、2025年で最も議論されているトレンドの一つとなっています。これらの初期段階のローンチは、ゲーム、金融、デジタルエコシステムにおける新鮮なアイデアを強調することが多いです。プレセール段階で参入することで、参加者はプロジェクトの実用性とより広範な暗号資産市場を形成するロードマップの両方を評価できます。今年、成長する暗号資産プレセールリストから際立つ2つの名前があります：Based Eggman ($GGs)とBlockchainFx ($BFX)です。両者はトークンプレセールの拡大する世界で注目を集めながら、独自の道を切り開いています。プレセールトークンインサイト2025：ゲームと取引革新の出会いトークンプレセールは2025年において、単なる早期参入ではなく、Web3プロジェクトが文化と金融をどのように結びつけるかの変化を認識することに関するものです。投資家は今、プレセールコインを立ち上げるだけでなく、それ以上のことを行うエコシステムを求めています。今すぐ購入すべき最高の暗号資産プレセールは、プロジェクトがより広範な市場やコミュニティへのユニークなエントリーポイントを提供するかどうかにかかっています。この分野では、Based EggmanやBlockchainFxのようなプレセール暗号資産プロジェクトが、トークンプレセールが提供できるものを再定義する革新を示しています。両プロジェクトはまた、文化的エンゲージメントと実用的な取引ソリューションを融合するプレセール中の暗号資産コインへの需要の高まりを強調しています。次の暗号資産プレセールの波を評価する人々にとって、これら2つのトークンは、プレセール暗号資産トークンが投機的な動きというよりも、フルスケールのエコシステムへの入り口としてますます見られている理由を示しています。Based Eggman ($GGs)：ゲーム文化がWeb3ユーティリティを促進する場所Based Eggman $GGsは、ミームエネルギーとゲームインフラストラクチャーを組み合わせ、2025年のトッププレセール暗号資産トークンの一つとして位置づけています...
MORE
$0.03377
+49.09%
TAP
$0.445
-7.86%
TOKEN
$0.01236
-2.21%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 15:17
共有
9月の米連邦準備制度理事会（FED）の利下げは確定 — しかしどの程度か？
9月のFRB利下げ確定 — しかしどの程度か？」の記事がCoinpedia Fintechニュースに最初に掲載されました。2025年初のFRB利下げまでのカウントダウンが始まり、ウォール街はこれを既定の事実として扱っています。決定まであと5日となった今、問題はFRBが利下げを行うかどうかではなく、どの程度かということです。小幅な25bpsの動きはほぼ確実ですが、より大きな利下げの噂も...
T
$0.01541
+0.71%
MOVE
$0.1094
-1.79%
共有
CoinPedia
2025/09/12 14:57
共有
Coinbase CLO グレワル氏、重要なゲンスラー通信消失後にSECに異議を唱える
TLDR: コインベースCLOのポール・グレワル氏がゲンスラー氏の重要な暗号資産通信を紛失したとしてSEC（米国証券取引委員会）を非難。SEC OIG報告書によると、ゲンスラー氏のテキストメッセージが約1年分破棄されたことが確認された。コインベースを代表するHistory Associatesは迅速な証拠開示と制裁を要求。他にも20人以上のSEC高官のテキストメッセージが永久に失われた可能性がある。コインベースCLOのグレワル氏が先頭に立って [...] 記事「コインベースCLOグレワル、重要なゲンスラー通信消失後にSECに異議を唱える」はBlockonomiに最初に掲載されました。
MAY
$0.03727
-2.68%
共有
Blockonomi
2025/09/12 14:55
共有
TRON (TRX)価格：ネットワークが取引手数料を60%削減し、17%の急騰を促進
TLDR TRONガバナンスは取引コストを60%削減し、平均振替手数料を4.4 TRXから2.1 TRXに引き下げました TRXは取引量の冷え込みにもかかわらず、24時間で2.4%上昇して$0.3447で取引されています ネットワークは日々210億ドル以上のUSDT振替を処理し、安定した需要を生み出しています TRON Inc.は財務を1億1000万ドル拡大し、Ledger Enterpriseアプリを立ち上げました [...] 「TRON（TRX）価格：ネットワークが取引手数料を60%削減し17%の上昇を促進」の記事がCoinCentralに最初に掲載されました。
TRX
$0.3368
-1.43%
APP
$0.001829
-6.49%
共有
Coincentral
2025/09/12 14:37
共有
MoonPayとBirdeyeが暗号資産の購入と取引を共同で加速
MoonPayとBirdeyeが協力して暗号資産の購入を合理化し、複数の支払い方法を使用してグローバルレベルでの迅速かつ安全な取引を提供しています。
共有
Blockchainreporter
2025/09/12 14:30
共有
ビットコインの強気相場は終わりを迎えようとしているのか？
ビットコインの強気相場は終わりを迎えようとしているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月12日 | 09:09 ビットコインが最近の高値を維持できずにレンジ相場で取引される中、市場観測筋は相場サイクルの頂点がすでに到来したかどうかで意見が分かれています。伝説的トレーダーのピーター・ブラントは、ピークはすでに過ぎたと考えており、一方で他のアナリストはまだ上昇の余地があると見ています — そしてFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の迫り来る金利決定が不確実性を高めています。ブラントが警鐘を鳴らす ブラントは8月の124,000ドルへの急騰がサイクルの高値を示している可能性があると示唆しています。彼の見解は、ブロック報酬が削減された後すぐにトップが形成されるという古典的な半減期サイクルのパターンと一致しています。彼が正しければ、ビットコインの次の章は熱狂よりも横ばいゾーンに関するものになるでしょう。しかし、全員が時期を宣言する準備ができているわけではありません。アナリストJDKは、ビットコインの動きが「長期化するサイクル」理論に適合していると主張し、10月または11月に潜在的なピークがあると示唆しています。彼にとって、市場構造はカレンダーよりも重要であり、現在の環境はまだ過去のサイクルトップに似ていません。流動性のワイルドカード：FRBの利下げ 状況をさらに複雑にしているのはFRBです。インフレが緩和する中、市場は来週のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが90%の確率で行われると見ています。理論的には、流動性の注入がビットコインのさらなる上昇を促す可能性があります。しかし歴史は明確ではありません。2019年、ビットコインはFRBの利下げ前に大きく上昇しましたが、利下げが始まるとその勢いを失いました。2024年、BTCは6桁に達しましたが、その動きはトランプの選挙勝利と一致しており、金融政策の影響を単独で特定することは困難です。より大きな視点 タイミングに関する議論にもかかわらず、ほとんどの人が方向性に同意しています：ビットコインの長期的な軌道は上向きのままです。アンソニー・ポンプリアーノが述べたように、利下げは誰もが期待するトリガーではないかもしれませんが、より広範なトレンドはまだ価値の上昇を支持しています。残された疑問は、花火がすでに終わったのか、それとも最後の...
T
$0.01541
+0.71%
SIX
$0.01971
-0.15%
TRUMP
$7.554
-2.50%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 14:17
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰