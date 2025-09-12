ビットコインの強気相場は終わりを迎えようとしているのか？

ビットコインの強気相場は終わりを迎えようとしているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月12日 | 09:09 ビットコインが最近の高値を維持できずにレンジ相場で取引される中、市場観測筋は相場サイクルの頂点がすでに到来したかどうかで意見が分かれています。伝説的トレーダーのピーター・ブラントは、ピークはすでに過ぎたと考えており、一方で他のアナリストはまだ上昇の余地があると見ています — そしてFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の迫り来る金利決定が不確実性を高めています。ブラントが警鐘を鳴らす ブラントは8月の124,000ドルへの急騰がサイクルの高値を示している可能性があると示唆しています。彼の見解は、ブロック報酬が削減された後すぐにトップが形成されるという古典的な半減期サイクルのパターンと一致しています。彼が正しければ、ビットコインの次の章は熱狂よりも横ばいゾーンに関するものになるでしょう。しかし、全員が時期を宣言する準備ができているわけではありません。アナリストJDKは、ビットコインの動きが「長期化するサイクル」理論に適合していると主張し、10月または11月に潜在的なピークがあると示唆しています。彼にとって、市場構造はカレンダーよりも重要であり、現在の環境はまだ過去のサイクルトップに似ていません。流動性のワイルドカード：FRBの利下げ 状況をさらに複雑にしているのはFRBです。インフレが緩和する中、市場は来週のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが90%の確率で行われると見ています。理論的には、流動性の注入がビットコインのさらなる上昇を促す可能性があります。しかし歴史は明確ではありません。2019年、ビットコインはFRBの利下げ前に大きく上昇しましたが、利下げが始まるとその勢いを失いました。2024年、BTCは6桁に達しましたが、その動きはトランプの選挙勝利と一致しており、金融政策の影響を単独で特定することは困難です。より大きな視点 タイミングに関する議論にもかかわらず、ほとんどの人が方向性に同意しています：ビットコインの長期的な軌道は上向きのままです。アンソニー・ポンプリアーノが述べたように、利下げは誰もが期待するトリガーではないかもしれませんが、より広範なトレンドはまだ価値の上昇を支持しています。残された疑問は、花火がすでに終わったのか、それとも最後の...