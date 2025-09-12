ウォール街の実験がソラナのブロックチェーンの可能性に注目を集める

という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 2025年9月12日 | 14:01 暗号資産の億万長者マイク・ノボグラッツは、デジタル資産採用の次の章はビットコインではなく、ソラナで書かれていると考えています。今週、投資家の注目を集めた発言で、ギャラクシー・デジタルの最高責任者は、市場が「間違いなくソラナシーズンにある」と述べ、技術的進歩と機関投資家の関心の高まりの両方を指摘しました。ノボグラッツは価格だけに焦点を当てるのではなく、資本形成を中心に議論を展開しました。彼は、ギャラクシー・デジタル、ジャンプ・クリプト、マルチコイン・キャピタルが支援するプロジェクト、フォワード・インダストリーズによる記録的な16.5億ドルの資金調達を強調しました。このイニシアチブはソラナネイティブの財務戦略を開発するためのものであり、企業がブロックチェーンネットワークを投機的資産ではなく、基盤となる金融インフラとして扱い始めている兆候だと彼は主張しました。このタイミングは、アルトコインに有利な方向に変化し始めている規制環境と一致しています。SECのポール・アトキンス議長は最近、ほとんどのトークンは証券法の対象にならないとの見解を示し、ノボグラッツはこれを「過去の考え方からの鋭い転換」と呼びました。このアプローチが支持を得れば、大手資産運用会社や銀行が傍観者でいるしかなかった長年の障壁が取り除かれる可能性があると彼は述べました。ナスダックがトークン化された株式とETFを従来の証券と並行して取引する要請は、変化のペースをさらに強調するものであり、ブロックチェーンベースの清算が早ければ2026年にも到来する可能性があります。ノボグラッツにとって、ソラナの技術的優位性はこの勢いを捉えるために独自のポジションを確立しています。迅速な決済と膨大な数のトランザクションを処理する能力を持つソラナは、エンタープライズグレードの金融に必要な資質を備えていると彼は主張しました。彼はソラナとイーサリアムを、グローバル市場の基盤を再構築するための「二頭競争」を繰り広げていると表現しました。ビットコインに対する彼の見通しはより控えめでした。ギャラクシー・デジタルのCEOは、BTCがデジタル資産の基盤であり続ける一方で、流動性の流れによってその価格はレンジ相場に閉じ込められていると指摘しました...