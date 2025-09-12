MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコイン価格、暗号資産市場は43億ドル以上のオプション満期を前にボラティリティに備える
ビットコイン価格、暗号資産市場は43億ドル以上のオプション満期を前にボラティリティに備えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場のトレーダーは、本日予定されているビットコインとイーサリアムのオプション満期43億ドルの中でボラティリティを予想しています。トレーダーはこれを待ち、その結果ビットコイン価格が上昇すると期待しています。さらに、PPIとCPI（消費者物価指数）のインフレデータが米国でインフレがわずかに冷え込んだことを示した後、暗号資産の時価総額は4兆ドルを回復しました。弱い労働市場は来週の25 bpsの連邦準備制度理事会の利下げを支持しています。しかし、REX-Osprey XRP、BTC、DOGE、TRUMP、およびBONK ETFが本日発売されるため、リバウンドが予想されています。 33.6億ドルのBTCオプション満期によるビットコイン価格のボラティリティ予想 9月12日、最大のデリバティブ暗号資産取引所Deribitで、名目値33.2億ドルの28K BTCオプションが満期を迎えます。プット・コール比率は1.31でした。これはトレーダーが大幅に弱気であり、コールよりもプットに多くの賭けを置いていることを示しています。さらに、ビットコインのマックスペイン価格は113,000ドルで、執筆時点の市場価格115,016ドルより低かったです。これはBTC価格の下落の可能性が高いことを示唆し、トレーダーは激しいボラティリティの中でポジションを調整しています。また、24時間のプット取引量は24時間のコール取引量より高かったです。プット・コール比率は1.06で、トレーダーがグローバルな暗号資産市場のセンチメントに反して、より多くのプットオプションを購入していることを示しています。 BTC オプションのオープンインタレスト | 出典: Deribit GreeksLiveによると、来週の連邦準備制度理事会の金利決定が迫っているにもかかわらず、オプション市場でのBTCのインプライドボラティリティはわずかに低下しました。ブロック取引の取引量が増加し、過去2週間の日次取引量の半分以上を占めています。Deribitでの取引分布分析によると、取引の大部分は9月のオプションを対象としており、同様の割合で活発な買いと売りが行われています。一方、ベテラントレーダーのPeter Brandtは、ビットコイン価格に対する弱気トレンド見通しを繰り返し、今月ピークを迎えると主張しています。しかし、CME暗号資産オプションの名目オープンインタレストは...
TRUMP
$7.554
-2.50%
BTC
$121,726.81
-1.28%
BONK
$0.00001908
-5.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 20:02
共有
ビットコインETF、5億5300万ドルの資金流入で連続流入記録を延長
ビットコインETFは5億5300万ドルの追加資金で入金の連続記録を延長 この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインETFはブラックロックとフィデリティ主導で5億5300万ドルの入金により好調を維持し、一方イーサETFはさらに1億1300万ドルを確保しました。ビットコインとイーサの連続的な利益でクリプトETFは強さを維持 9月11日木曜日、暗号資産の上場投資信託（ETF）への入金の波は衰える兆しを見せず、ビットコインと[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-extend-inflow-streak-with-553-million-added/
COM
$0.011199
+2.96%
GAINS
$0.02382
-5.55%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 19:57
共有
ビットコイン CPI 高値、次に強気の罠の警告
ビットコイン消費者物価指数（CPI）の高値、次に強気の罠の警告が表示されました。BitcoinEthereumNews.comに掲載。要点：ビットコインは米国CPIデータが予想通りとなり、3週間近くの高値に近づいています。多くの市場参加者は、その結果ビットコインが上昇すると見ており、おそらく遅れてロングに入った人々を罠にかけるための下落の後に上昇すると予想しています。CPIは最近の数ヶ月間、BTCの価格フェイクアウトを引き起こしています。ビットコイン（BTC）は、米国のマクロデータが金利引き下げの可能性を高めたことで、木曜日のウォール街オープン時に明らかなボラティリティを示しました。BTC/USD 1時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView CPIの的中により、ビットコインが「上昇」するとの予測が出ています Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、BTC/USDは114,731ドルまで急上昇しました。8月の米国消費者物価指数（CPI）は予想通りとなり、前日の生産者物価指数（PPI）の顕著な冷却を補完しました。米国CPI 12ヶ月間の変動率（%）。出典：米国労働統計局 CPIは1月以来の最高値でしたが、注目すべき数字は初回失業保険申請件数で、2021年10月以来最大の263,000件（予想235,000件）を記録しました。週間失業保険申請件数が263,000件に達しました。これは2021年10月以来の最高週間数値です。pic.twitter.com/5hoLBpNCEM — Josh Schafer (@_JoshSchafer) 2025年9月11日 労働市場の弱さに関する継続的な懸念の中、FRSが9月17日の会合で金利を引き下げるという賭けは、CPI発表後にさらに強まり、市場は引き下げが最低0.25%を超える可能性を11%と見ています。「市場は現在、年末までに75ベーシスポイントの金利引き下げを織り込んでいます」と取引リソースのThe Kobeissi Letterは、Xでのフォローアップスレッドで述べました。「CPIインフレは上昇し続けていますが、労働市場は単純に無視できないほど弱いです。来週は重要な週になるでしょう。」FRSの目標金利確率（スクリーンショット）。出典：CME Group FedWatch Tool 暗号資産のコメンテーターたちは、ビットコインが8月24日以来初めて114,500ドルを超えたことで、次に価格が上昇する可能性を見ています。「PPIは予想よりもはるかに低く、CPIは予想通り」と人気トレーダーのJelleは返答しました...
CHANGE
$0.00160435
-3.30%
BTC
$121,726.81
-1.28%
RISE
$0.010174
-1.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 19:42
共有
ウォール街の実験がソラナのブロックチェーンの可能性に注目を集める
ウォール街の実験がソラナのブロックチェーンの可能性に注目を集めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 2025年9月12日 | 14:01 暗号資産の億万長者マイク・ノボグラッツは、デジタル資産採用の次の章はビットコインではなく、ソラナで書かれていると考えています。今週、投資家の注目を集めた発言で、ギャラクシー・デジタルの最高責任者は、市場が「間違いなくソラナシーズンにある」と述べ、技術的進歩と機関投資家の関心の高まりの両方を指摘しました。ノボグラッツは価格だけに焦点を当てるのではなく、資本形成を中心に議論を展開しました。彼は、ギャラクシー・デジタル、ジャンプ・クリプト、マルチコイン・キャピタルが支援するプロジェクト、フォワード・インダストリーズによる記録的な16.5億ドルの資金調達を強調しました。このイニシアチブはソラナネイティブの財務戦略を開発するためのものであり、企業がブロックチェーンネットワークを投機的資産ではなく、基盤となる金融インフラとして扱い始めている兆候だと彼は主張しました。このタイミングは、アルトコインに有利な方向に変化し始めている規制環境と一致しています。SECのポール・アトキンス議長は最近、ほとんどのトークンは証券法の対象にならないとの見解を示し、ノボグラッツはこれを「過去の考え方からの鋭い転換」と呼びました。このアプローチが支持を得れば、大手資産運用会社や銀行が傍観者でいるしかなかった長年の障壁が取り除かれる可能性があると彼は述べました。ナスダックがトークン化された株式とETFを従来の証券と並行して取引する要請は、変化のペースをさらに強調するものであり、ブロックチェーンベースの清算が早ければ2026年にも到来する可能性があります。ノボグラッツにとって、ソラナの技術的優位性はこの勢いを捉えるために独自のポジションを確立しています。迅速な決済と膨大な数のトランザクションを処理する能力を持つソラナは、エンタープライズグレードの金融に必要な資質を備えていると彼は主張しました。彼はソラナとイーサリアムを、グローバル市場の基盤を再構築するための「二頭競争」を繰り広げていると表現しました。ビットコインに対する彼の見通しはより控えめでした。ギャラクシー・デジタルのCEOは、BTCがデジタル資産の基盤であり続ける一方で、流動性の流れによってその価格はレンジ相場に閉じ込められていると指摘しました...
CHANGE
$0.00160435
-3.30%
BTC
$121,726.81
-1.28%
TREAT
$0.00103
-3.46%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 19:29
共有
Meliuzがビットコインストラテジーをトレジャリー拡大のために発表
投稿「Meliuz、財務拡大のためのオプションベースのビットコイン戦略を発表」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Meliuzは最近、トレジャリーの一部として保有するビットコインの利回りを向上させる新戦略を発表しました。このブラジル企業は、事前に定義された行使価格のオプションを活用し、ビットコインの継続的な取得と市場のボラティリティからの利益獲得を目指します。Meliuz、トレジャリー拡大のために現金担保ビットコインオプションを活用 Meliuz、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/meliuz-unveils-options-based-bitcoin-strategy-to-enlarge-treasury/
COM
$0.011199
+2.96%
PART
$0.2643
+9.94%
NOW
$0.00421
+0.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 18:12
共有
ビットコインETFが大量の資本を集める
ビットコインETFが大量の資本を引き付けるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国上場のビットコイン現物上場投資信託（ETF）は木曜日に5億5278万ドルの顕著な資金流入を経験し、合計17億ドルの投資を集めた4日間の好調な流れを継続しています。この急増はビットコインへの関心の高まりを反映し、投資家にとって価値ある金融資産としての位置づけを強化しています。続きを読む：ビットコインETFが大量の資本を引き付ける 出典：https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-draw-significant-capital
U
$0.009666
-1.68%
COM
$0.011199
+2.96%
NET
$0.00007867
+2.62%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 17:54
共有
SocialGrow AIがOpenverseと提携しRWAトークン化を推進
このパートナーシップは、Openverseの標準化された現実資産トークン化メカニズムと相互運用性を活用して、合理化されたクロスチェーンソリューションを提供するためのものです。
CROSS
$0.21224
-3.74%
AI
$0.1211
-6.63%
RWA
$0.006276
-4.47%
共有
Blockchainreporter
2025/09/12 17:30
共有
ビットコイン（BTC）が116,000ドルに到達：市場の反落は迫っているか？
ビットコイン（BTC）は金曜日の早朝に115,700ドルの水平ラインに到達し、さらに上昇チャネルの上限にも触れました。価格はこれらの障壁から反発し、短期売買のモメンタムが頭打ちになっていることを考えると、これは次の下降価格インパルスを開始するための理想的なポイントでしょうか？
BTC
$121,726.81
-1.28%
TOP
$0.000096
--%
共有
Cryptodaily
2025/09/12 17:20
共有
中国のMOGU株、2000万ドルの暗号資産買いの後84%急騰
中国のMOGU株、2000万ドルの暗号資産購入後に84%急騰がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中国を拠点とするファッション企業MOGUは、2000万ドルを投じて暗号資産をバランスシートに追加すると投資家に発表した後、株価が80%以上上昇しました。なぜ同社は暗号資産への投資を決めたのでしょうか？要約 MOGUの株価は、このソーシャルメディア企業が2000万ドル相当の暗号資産の購入を開始すると発表した後、84%急騰しました。陳琦会長が同社の暗号資産購入のための資金投入時期を決定する責任者となります。最近のプレスリリースによると、このオンラインファッションとライフスタイルプラットフォームの取締役会は、最大2000万ドルの企業資産を暗号資産に配分することを決定しました。これらの資産にはビットコイン、イーサリアムブロックチェーン、ソラナエコシステムなど多数が含まれます。2011年に設立されたMOGU Incは、中国を拠点とするソーシャルメディアeコマースプラットフォームです。このプラットフォームは、ファッション、家庭用品、サービスに関連するコンテンツを専門としています。MOGUのサイトは、加盟店、KOL、ユーザーを結びつける役割を果たしています。バランスシートに暗号通貨を追加することで、MOGUは財務保有だけでなく、現在のファッション関連サービスと並行してAI製品に参入する準備をしながら、運用能力も多様化できると期待しています。取締役会は、暗号資産購入のための資金がいつ投入されるかを決定する全権限を同社の陳琦会長に与えています。この発表により、同社はDayDayCook Enterprise、Aurora Mobile、Yunfeng Financial Groupなど、資金を暗号通貨に投資した中国企業の仲間入りを果たしました。これらの企業も、資金の一部を暗号資産の購入に充てると発表した後、株価の上昇を見せています。例えば、Aurora Mobileが2025年6月に、取締役会が現金および同等物の最大20%をビットコインに転換する計画を承認したと発表した際には...
RISE
$0.010174
-1.31%
MORE
$0.03377
+49.09%
MOBILE
$0.0003575
+6.55%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 17:19
共有
サム・バンクマン＝フリード、25年の禁固刑に対して控訴を開始
暗号資産の最大の法廷ドラマの一つが再開される見込みで、サム・バンクマン-フリードは新たな裁判の可能性を視野に入れながら、25年の判決に異議を唱える準備をしている。破産したFTX取引所の元CEOであるサム・バンクマン-フリードは、再び返済することになる...
共有
Crypto.news
2025/09/12 17:06
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰