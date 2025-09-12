MEXC 取引所
アルトコインが急上昇 – ビットコインが再び113,000ドルをテスト (2025)
アルトコインが急上昇 – ビットコインが再び113,000ドルをテスト (2025)

出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-btc-tests-113k-again-altcoins-explode-market-watch-ch/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 00:47
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 00:22
なぜ企業はビットコインとイーサリアムを超えて拡大しているのか
企業がビットコインとイーサリアムを超えて拡大する理由という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 2025年9月12日 | 18:16 企業の暗号資産戦略は、もはやビットコインを蓄積するだけではありません。一連の申請書によると、企業はデジタル準備金を拡大しており、かつて単一の資産が支配していた財務に、XRPがイーサリアムや他の主要アルトコインと共に加わっています。最も注目すべき動きは、Amber International Holdingsから来ており、同社はデジタル資産準備金を構築するための1億ドルの計画を発表しました。ビットコインだけに全力投球するのではなく、AmberはXRP、Solana、BNB、SUI、イーサリアムなど複数の銘柄に賭けを分散させました。同社はすでに財務報告書でXRP保有を開示しており、準備資産としてのトークンの役割に自信を示しています。この変化は、より広範な思考の変化を反映しています。MicroStrategyのような企業がビットコインのみの戦略を堅持している一方で、他の企業は暗号資産の財務を投資ポートフォリオのように扱うようになっています。弁護士のビル・モーガンは、これをリスク管理と多様化が単一のチェーンへのイデオロギー的なコミットメントよりも重要視される「新しい企業の規範」と表現しました。XRPを取り巻くモメンタムが高まっています。Trident Digital Tech Holdingsはこの資産に5億ドルを割り当て、Webus Internationalは3億ドルを準備し、VivoPower Internationalは1億2100万ドルを展開し、Wellgistics Healthは5000万ドルの信用枠を確保してXRPへのエクスポージャーを拡大しています。これらの動きは、XRPがもはや周辺的な存在ではなく、企業の資本戦略に直接組み込まれていることを示唆しています。タイミングは好都合です。XRPは3ドルを超え、安定したホエールの蓄積と、まだ審査中のETF申請に対する楽観論に支えられています。トークンを取り巻く法的明確さも、かつて機関投資家を遠ざけていた懸念を和らげ、企業にビットコインやイーサリアムと並んで組み入れるための強力な根拠を与えています。新たな企業採用モデルが出現しています。暗号資産の財務は多様化されたデジタル資産のバスケットへと進化しており、XRPはその中心近くに位置を確立しつつあります。企業が求めているのは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 23:58
暗号資産市場は上昇するも「ビットコインは岐路に立っている」とGlassnodeが述べる
「暗号資産市場は上昇するも、「ビットコインは岐路に立つ」とGlassnodeが述べる」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トレーダーたちがFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利引き下げを見込み、暗号資産市場は週末を好調に締めくくっています。9月12日金曜日、暗号資産市場は週末に向けて上昇し、トレーダーたちは連邦準備制度理事会が来週金利を引き下げるという見方を強めています。すべての暗号資産の時価総額は過去24時間で約1%増加して4.1兆ドルを超え、安定した暗号資産上場投資信託（ETF）の資金流入と大型暗号資産全体の上昇に支えられています。ビットコイン（BTC）は昨夜116,000ドルを突破した後、本日0.7%上昇して115,000ドルをわずかに上回る水準で取引されています。イーサリアム（ETH）は4,500ドルを上回る水準で取引され、本日は堅調な2.3%の上昇を見せ、8月下旬以来の水準に戻しています。BTC 24時間の価格チャート。出典：CoinGecko Dogecoin（DOGE）は、トップ10の暗号資産の中で今週最高のパフォーマンスを維持し、この期間で21%、過去1日で6.2%の上昇を記録しています。トレーダーたちは、何度も延期されてきた米国でのDogecoin ETFの間もない発表を待っています。トップ20の資産の中では、HyperliquidのHYPEも今週20%上昇し、主要なステーブルコイン発行者（DeFiネイティブプロジェクトを含む）が、最近発表されたプラットフォームのステーブルコインUSDHの発行者およびマネージャーとして選ばれるために競争しています。他の大型銘柄では、ソラナ（SOL）は今週も好調を維持し、14.5%上昇して239ドルとなっています。BNBは週間で6.3%、本日は1%上昇して909ドル、XRPも本日わずかに上昇して3.04ドルとなり、週間では5.9%の上昇を示しています。岐路に立つBTC Glassnodeのアナリストたちは本日のX投稿で、ビットコインのコスト基準分布が「110,000ドルから114,000ドル付近に密集したサポートを強調しており、そこで大量の供給が獲得された」と指摘しています。彼らは次の「主要な供給ゾーン」が117,000ドル付近にあり、「価格がこのレベルをテストした場合、抵抗となる可能性がある」と述べています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 23:36
ビットコインの新たな過去最高値（ATH）への道がキーレジスタンスで開く
ビットコインの新ATHへの道が重要なレジスタンスラインで開かれる。主なポイント：ビットコインが117,200ドルのレジスタンスラインに近づき、これが新ATHを決定する可能性がある。アナリストはビットコインが配布フェーズに入るにつれて128,000ドルに達すると予測。ビットコインのモメンタム指標が弱まり、緩やかな成長または急激な下落のリスクがある。 ビットコインの新ATHへの道が117,200ドルのレジスタンスラインで開かれる ビットコイン（BTC）は新過去最高値（ATH）に到達するための重要な価格ポイントに近づいています。次の重要なレジスタンスラインは117,200ドルに設定されており、この暗号資産が上昇モメンタムを継続するか、それとも調整局面を迎えるかを決定する可能性があります。アナリストはこのレベルを注視しており、今後数週間のビットコインの動きに影響を与える可能性が高いとしています。 ビットコインは市場サイクルの最終段階に アナリストのMerlijnTraderによると、ビットコインは3段階の市場サイクルの最終フェーズにあるとのことです。このアナリストは、暗号資産がステージ3、いわゆる配布フェーズに移行していると述べています。このフェーズでは通常、大口投資家がポジションを活用して大幅な価格上昇が見られる一方、個人投資家はパニック売りに走る可能性があります。 アキュムレーション／ディストリビューション (ADL)とマニピュレーションフェーズでは、大口投資家が価格変動で個人投資家を誤導しながら、静かにビットコインを集めていました。 アキュムレーション／ディストリビューション (ADL)とマニピュレーションフェーズ | 出典：X 現在ビットコインが114,000ドルの水準に近づいているため、彼は128,000ドルに向けてさらに成長すると予測しています。彼の予測は2025年のビットコインに対する広範な見通しと一致しており、継続的な上昇を示唆しています。 レジスタンスラインとブレイクアウトの可能性 一方、アナリストのTed Pillowsは117,200ドルのレベルを重要なレジスタンスポイントと考えています。彼はビットコインが最近113,500ドルのレベルを回復したことを説明し、これが回復における重要なマイルストーンだったとしています。 Ted Pillowsは、ビットコインが117,200ドルのラインを突破できれば、新過去最高値への道が開かれる可能性があると指摘しました。価格がこのレジスタンスラインを突破できなければ、調整が起こり、ビットコインが低いレベルに戻る可能性があります。 潜在的な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 23:27
連邦準備制度理事会の利下げを前に市場は楽観的すぎるのか？
投稿「FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げを前に市場は楽観的すぎるのか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月12日 | 16:33 米国株式が過去最高値付近で推移し、投資家が連邦準備制度理事会の次の政策決定に備える中、アナリストたちは市場が自身のためにも緊張感を欠きすぎていると警告しています。最新のMarket Mavericksの放送で、ブルームバーグのストラテジストMike McGloneとトレーダーのScott Melkerは、楽観論が行き過ぎているかどうか、そしてビットコインがこの状況にどう適合するかについて議論しました。 株式は強いが、金からの警告 S&P 500は今月のFRB利下げ期待に支えられ、上昇を続けています。しかしMcGloneは、投資家がリスクを過小評価していると主張し、金価格の急上昇を警告サインとして指摘しました。彼は、金の上昇が記録的な株式評価の持続性に対する疑念の高まりを反映しており、市場が見た目よりも脆弱である可能性を示唆しました。 ボラティリティに対するFRBの影 登壇者たちは、25ベーシスポイントの利下げ期待が現在の資産価格に織り込まれていることで一致しました。McGloneは、これによりVIXなどのボラティリティ指標が異常に低いレベルに押し下げられ、それが楽観的すぎる兆候だと強調しました。一方Melkerは、雇用データの弱さが利下げへの道を開いたものの、インフレはまだ抑制されておらず、後にFRBが再び行動を強いられる可能性があると警告しました。 ビットコインは維持、アルトコインは上昇 デジタル資産に目を向けると、Melkerはビットコインが114,000ドル付近で安定していることが回復力を示していると指摘しましたが、市場がセンチメント主導であることを認めました。McGloneは暗号資産の世界をカジノに例え、ビットコインが「デジタルゴールド」というよりも商品のように振る舞っていると述べました。両者は112,000ドルのサポートゾーンが重要な監視ラインとなっており、50日移動平均線が上方の抵抗線として迫っていると指摘しました。イーサリアムはほとんど勢いを示さず、ソラナや他のアルトコインがトレーダーの関心を集める余地を残しています。Melkerはこの循環を「フラッグテイクオーバー」と表現し、アルトコインが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:55
ビットコイン価格ウォッチ：BTCが抵抗線に迫る；日足構造は116,000ドル超えでの強さを示唆
ビットコイン価格ウォッチ：BTCが抵抗線に迫る；日足構造は116,000ドル以上での強さを示唆」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月12日、ビットコインは114,834ドルから115,269ドルの日中レンジの上限付近で取引され、トレーダーたちは既知の抵抗レベルに向けてモメンタムを測っていました。ビットコインの日足チャートでは、9月初旬の107,270ドル付近からの下落から回復し、過去のラリーの天井となった116,500ドルから118,000ドルのエリアに向けて段階的に上昇しています[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-presses-resistance-daily-structure-favors-strength-above-116k/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:50
XRPがビットコインとイーサリアムと共に世界トップ100資産リストに加わる
XRPがビットコインとイーサリアムと共に世界トップ100資産リストに加わる XRPは1,818億ドルの時価総額で世界トップ100に再加入し、#99位にランクイン。SEC訴訟の終結とETF申請が機関投資家の採用を促進。テクニカル的なブレイクアウトによりXRPは2025年の強気相場の次のフェーズに向けて位置づけられる。 CompaniesMarketCapによると、XRPは時価総額で世界のトップ100資産リストに再加入し、1,818億ドルの評価額で#99位を確保しました。これはインドのHDFC銀行の1,811億ドルをわずかに上回り、シティグループに迫る位置にあります。イーサリアムは約5,460億ドルの時価総額で22位、ビットコインは8位にランクインしていることも注目に値します。参考までに、金は約25兆ドルで世界で最も価値のある資産であり、米国のテクノロジーリーダーであるNvidia、Microsoft、Apple、Alphabet、Amazonがトップ10を占めています。 現物XRP ETFに対する機関投資家の申請が採用を加速 XRPのトップ100への復帰は、機関投資家の需要が高まる中で実現しました。十数社の米国資産運用会社がSEC（米国証券取引委員会）に現物XRP ETFの申請を行っています。 関連：Canary XRP ETFがDTCCに上場、SECの判断を前にXRPが3ドルを突破 最終承認は保留中ですが、Canary XRP ETFはDTCCプラットフォームに登場しました。これは通常、市場投入の前に行われる手続きステップです。 上場企業がXRPを財務戦略に追加 ファンド以外にも、企業はXRPをバランスシートに組み込んでいます。Trident Digital Tech Holdings（NASDAQ：TDTH）とWebus International（NASDAQ：WETO）は、インフレヘッジとしての役割を挙げ、XRPポジションを財務資産として開示しました。これらの動きは、暗号資産採用に向けた企業の広範な転換を示しています。 リップル対SEC和解がXRPに法的明確性を提供 XRPの上昇は規制の明確化にも関連しています。4年間続いたリップル対SEC訴訟は、取引所でのXRP販売は証券ではないという判決で終結し、長年の不確実性に終止符が打たれました。米国市場はその後、GENIUSアクトを含む新しい暗号資産法を進め、リップルのコンプライアンスを強化しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:42
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:28
米国初のミームコインETFが木曜日にドージコイン重視で発売、しかしここであなたがこの新しい暗号資産を購入すべき理由
米国初のミームコインETFは木曜日に取引を開始し、ドージコインに注目が集まり、暗号資産市場全体で議論を巻き起こしています。ティッカーシンボル「DOJE」で取引されるRex-Osprey Doge ETFは、通常の1933年証券法の下で構築されていません。代わりに、投資家保護が強化された、より厳格な1940年投資会社法の下に位置づけられています。[...] 「米国初のミームコインETF、ドージコイン重視で木曜日に上場、しかしなぜこの新しい暗号資産を購入すべきなのか」という投稿はBlockonomiに最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/09/12 20:50
