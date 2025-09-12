なぜ企業はビットコインとイーサリアムを超えて拡大しているのか

企業がビットコインとイーサリアムを超えて拡大する理由という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 2025年9月12日 | 18:16 企業の暗号資産戦略は、もはやビットコインを蓄積するだけではありません。一連の申請書によると、企業はデジタル準備金を拡大しており、かつて単一の資産が支配していた財務に、XRPがイーサリアムや他の主要アルトコインと共に加わっています。最も注目すべき動きは、Amber International Holdingsから来ており、同社はデジタル資産準備金を構築するための1億ドルの計画を発表しました。ビットコインだけに全力投球するのではなく、AmberはXRP、Solana、BNB、SUI、イーサリアムなど複数の銘柄に賭けを分散させました。同社はすでに財務報告書でXRP保有を開示しており、準備資産としてのトークンの役割に自信を示しています。この変化は、より広範な思考の変化を反映しています。MicroStrategyのような企業がビットコインのみの戦略を堅持している一方で、他の企業は暗号資産の財務を投資ポートフォリオのように扱うようになっています。弁護士のビル・モーガンは、これをリスク管理と多様化が単一のチェーンへのイデオロギー的なコミットメントよりも重要視される「新しい企業の規範」と表現しました。XRPを取り巻くモメンタムが高まっています。Trident Digital Tech Holdingsはこの資産に5億ドルを割り当て、Webus Internationalは3億ドルを準備し、VivoPower Internationalは1億2100万ドルを展開し、Wellgistics Healthは5000万ドルの信用枠を確保してXRPへのエクスポージャーを拡大しています。これらの動きは、XRPがもはや周辺的な存在ではなく、企業の資本戦略に直接組み込まれていることを示唆しています。タイミングは好都合です。XRPは3ドルを超え、安定したホエールの蓄積と、まだ審査中のETF申請に対する楽観論に支えられています。トークンを取り巻く法的明確さも、かつて機関投資家を遠ざけていた懸念を和らげ、企業にビットコインやイーサリアムと並んで組み入れるための強力な根拠を与えています。新たな企業採用モデルが出現しています。暗号資産の財務は多様化されたデジタル資産のバスケットへと進化しており、XRPはその中心近くに位置を確立しつつあります。企業が求めているのは...