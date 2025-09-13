MEXC 取引所
英国、米国テクノロジーブリッジでブロックチェーン、ステーブルコインを求める Gpt:
英国がまもなく開始される米国テクノロジーブリッジでブロックチェーン、ステーブルコインを求める投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英国暗号資産ビジネス評議会、TheCityUK、英国保険協会を含む数十の英国貿易団体が共同で英国ビジネス大臣ピーター・カイル氏に書簡を送りました。主な懸念は、デジタル資産が除外された場合、英国がグローバル金融とイノベーションの規則と基準の形成において取り残されるリスクがあるということです。この書簡の前でさえ、英国がステーブルコインの明確な計画を作成するよう暗号資産業界からの圧力が高まっていました。英国暗号資産ビジネス評議会、TheCityUK、英国保険協会を含む十数の英国貿易団体が共同で英国ビジネス大臣ピーター・カイル氏（および経済大臣ルーシー・リグビー氏）に書簡を送り、ブロックチェーン、ステーブルコイン、トークン化を今後の英米テクノロジーブリッジ協定の中心的な要素にするよう要請しました。 なぜ貿易団体がこの取引にブロックチェーンを望むのか 彼らの懸念は、デジタル資産が除外された場合、英国がグローバル金融とイノベーションの規則と基準の形成において取り残されるリスクがあるということです。アジアと中東の国々はすでにデジタル資産の規制枠組みを進めています。この書簡では、ステーブルコインと資産のトークン化が「両経済にとって戦略的に重要な分野」であると明確に述べられています。 書簡はさらに次のように述べています：「協調的な行動がなければ、英国企業は断片化した規制環境、大西洋横断市場へのアクセス減少、競争圧力の増加に直面する可能性があります。」 関連：Bitpandaは英国の暗号資産規制が取引所を引き付けられないため、ロンドン上場を回避 取り残されるという脅威 英国政府はすでに（7月に発表）卸売市場戦略において分散型台帳技術（DLT）とトークン化を可能にすることを約束しており、デジタル証券サンドボックスでステーブルコインをどのように活用できるかを探っています。それ以前に、2025年4月に法定文書の予備草案が発表され、英国の規制枠組みを確立しようとしていました。この...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:36
新しいデータによると、先週シャークにとってビットコインは確実な「買い」だった
「ビットコインは先週、シャークにとって確実な「買い」だった」という投稿が新データで示されたとBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ビットコイン「シャーク」ウォレットはディップ買いを開始し、わずか7日間で保有量に65,000 BTCを追加しました。短期保有者もマイルストーンを越え、オンチェーンで移動するコインの利益率がプラスに転じました。長期保有者はまだ純蓄積に戻っていません。ビットコイン（BTC）の「信念に基づく」保有者は、価格が2ヶ月の安値から反発する中、わずか7日間で65,000 BTCを購入しました。木曜日に発表されたオンチェーン分析プラットフォームCryptoQuantの新しい調査によると、ビットコイン「シャーク」がディップを買っていることが示されています。ビットコインの大手プレイヤーが分配を再考する100 BTCから1,000 BTCの残高を持つビットコインウォレットは、より低い価格でコインを獲得する時間を無駄にしませんでした。CryptoQuantのデータによると、これらの「シャーク」は1週間で65,000 BTCの純市場エクスポージャーを追加しました。「ビットコインの最近の市場行動は、短期トレーダーと大規模な信念に基づく買い手の間の鋭い分裂を浮き彫りにしています。100〜1,000 BTCを保有するアドレス—「シャーク」として知られる—はわずか7日間で65,000 BTCを追加し、その合計を記録的な365万BTCに引き上げました」と寄稿者XWIN Research Japanはそのクイックテイクブログ投稿の一つに書いています。「この買いは、現物価格が112,000ドル近くで推移していたにもかかわらず現れており、小売主導のボラティリティとより深い構造的需要の間の断絶が拡大していることを示唆しています。」ビットコインUTXO（価値別）。出典：CryptoQuantXWINは、ビットコイン投機的トレーダーベース、つまり短期保有者（STH）—6ヶ月以下保有するウォレット—からのBTC価格のボラティリティに対する反射的反応に言及しました。CryptoQuantのデータによると、これらの投資家の使用済み出力利益率（SOPR）は、STHコインがオンチェーンで損失を出して移動していた約1ヶ月の期間の後、金曜日にようやくプラスに転じ始めたことを示しています。ビットコインSTH-SOPR。出典：CryptoQuantBTCの次の「強い上昇」を予測するXWINは、現在の価格での買い手需要の証拠として取引所残高の減少を観察しました。関連：ビットコイン価格はMACDゴールデンクロスの復活により10月に16万ドルに到達する可能性「純流出—BTCの引き出し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:05
xTAO創設者曰く、BittensorはビットコインのようなAIになりたい
「Bittensorは、AIのビットコインになりたいと考えている」とxTAO創業者が述べた記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Bittensorエコシステムに取り組む唯一の公開企業であるxTAOの創業者兼CEOであるKaria Samarooは、AIが非中央集権化される必要がある理由を説明しています。 概要 非中央集権型AIは大手テック企業にはない回復力を提供すると、xTAO CEOのKaria Samarooは述べています Bittensorは優れたパフォーマンスを示すAIモデルに報酬を与え、「純粋な資本主義」に基づいて機能しています ユーザーはAIモデルに何が組み込まれているかについて、より高い透明性を求めています 人工知能は、これまでにない技術として人々の想像力を捉えています。しかし、その可能性の裏には、権力と支配の集中に関する深刻な懸念が潜んでいます。現在、最も人気のあるAIモデルは、いくつかの大手テック企業の独占的な所有物であり、それらの企業がデザインと使用方法を完全に管理しています。 Crypto.newsは、Bittensor（TAO）分散型AIエコシステムに取り組む公開企業xTAOの創業者兼CEOであるKaria Samarooと対談しました。SamarooはAIをよりオープンで非中央集権化し、ユーザーの要求に沿った代替モデルが必要な理由を説明しました。 crypto.news：ブロックチェーンはAIに何をもたらし、Bittensorはどのような役割を果たしていますか？ Karia Samaroo：中央集権化はAIの最大の問題です。AIが人類が今まで作り出した最も強力なツールに成長するにつれて、ほんの一部の企業がそれを支配することは、巨大な集中リスクを生み出します。私はよくBittensorをビットコインに例えます。ビットコインはお金に関する中央集権化の問題を解決しました：インフレを起こすことができず、誰でもアクセスでき、ゲートキーパーがいません。Bittensorは同じ考え方をAIに適用しています。OpenAIのような中央集権型AIでは、一つの権威がモデルのトレーニング方法、使用するデータ、持つバイアス、検閲する内容を決定します。彼らはいつでもアクセスを遮断することもできます。それは大きな問題です。Bittensorはビットコインのモデルを使用してこのAIの問題を解決しています。 CN：企業はどのようにAIに非中央集権化を導入していますか？ KS：非中央集権型AIソリューションの良い例がいくつかあります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:42
CPIデータが利下げ観測を煽るなかビットコインの急騰を分析する
ビットコインの急騰をCPIデータが利下げ観測を後押しする分析という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリスト投稿: 2025年9月12日 重要ポイント KOSPIは新ATHを記録し、トレーダーは次の上昇トレンドの開始を示す5～7日間の取引高の増加に注目すべきです。過去2日間で、ビットコイン[BTC]は3.53%の価格上昇を見せ、$111.5kから$115.4kに上昇しました。9月11日、米国労働統計局は2025年8月の消費者物価指数（CPI）の数値を発表しました。このデータは、2025年に生産者物価指数（PPI）の数値が完全なデフレを示した3回目となりました。このニュースと来週のFOMC会議での利下げ可能性の高まりが、長期的なビットコインの上昇の舞台を整える可能性があります。しかし、トレーダーや投資家は短期的なボラティリティに注意する必要があります。特に米国の雇用市場や金利決定に関する重要なニュースの発表の直前と直後の時間帯には注意が必要です。データはBTCの強気トレンドが続く可能性を示しています 出典: CryptoQuant CryptoQuant Insightsの投稿で、アナリストのArab Chainは、8月のビットコインの急騰は取引高の増加と準備金の改善によって推進されたと述べました。スポットの回転強度は、取引量と取引所の準備金の関係を強調しています。準備金に対して高い取引量は高い回転強度を示し、BTCが活発に取引され、市場の信頼感が高いことを示しています。準備金と比較して低い取引量は低い回転強度を示し、大量のビットコインが取引所で遊休状態にあり、強い買いまたは売りの圧力がないことを示しています。アナリストは、$110k以下への価格下落と準備金の増加および回転率の低下は、売り手が市場をコントロールしていることを意味すると指摘しました。しかし、手元のデータに基づくと、突然の暴落よりも上昇の継続の方が可能性が高いです。出典: X上のAlphractal 韓国総合...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:38
ビットコインもハイパーサージするのか？
ビットコイン・ハイパーも急騰するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月12日 | 20:36 アナリストがビットコインが金の歴史的ラリーを再現する可能性があると考える理由と、それがビットコイン・ハイパーを主流に押し上げる方法について調査します。QCPキャピタルのアナリストは、ビットコインが金の歴史的な上昇に匹敵する可能性があると考えており、$BTCの第4四半期予測を発表する前に、この2つの資産を同時に注視しています。アナリストはDecrypt Mediaに次のように述べています：「金とビットコインの比率が0.041に近づくかどうかを監視しています。この水準は歴史的に、金が上昇しビットコインが安定する期間と一致しています。機関投資家の資金流入が増加する中、この領域は市場力学の変化の潜在的な指標として監視する価値があります。」専門家の見解では、ビットコインの機関投資家による採用拡大と投資家の信頼が、この資産のチャートパフォーマンスの主な触媒となっています。ビットコイン・ハイパー（$HYPER）はより速く安価な取引のためにビットコインネットワークのパフォーマンスを向上させることを目指しており、それに貢献する可能性が高いです。2025年にビットコインは金を上回るか？これは市場予測プラットフォームのMyriadがユーザーに市場センチメントを測るために尋ねた質問であり、結果は驚くべきものでした：62.7%がノーと答えました。出典：Myriad しかし、興味深い点があります。昨日、金価格が45年ぶりにインフレ調整後の記録的高値に達したというニュースが世界中に広まる数時間前は、「ノー」と答えた回答者は54%（62.7%と比較して）だけでした。これは、ユーザーのほぼ半数（46%）がビットコインが金の歴史的な上昇に匹敵すると信じていたことを意味します。さらに興味深い質問は、ビットコインが5年以上で金を上回るかどうかです。その答えはかなり異なっていたかもしれません。暗号資産アナリストのフレッド・クルーガーは、ビットコインが今後20年以内に総市場価値200兆ドル以上に達し、金の時価総額を500%上回る可能性があると考えています。彼の信念の背景にある理由は？ビットコインの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:22
バイデンの拡大税額控除がプッシュする上昇する医療費を納税者に転嫁
バイデン政権の拡大された税額控除がヘルスケアコスト増加を納税者に転嫁するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。自宅でコンピューターを使ってオンライン家計管理をする日本人女性介護者と、心配そうな高齢の患者を上から見た図。getty 雇用主を対象とした最近の2つの調査によると、従業員の健康保険料は2026年に約6.5%増加する可能性があります。この増加は、インフレ率が連邦準備制度理事会(FRS)の2%目標を上回り、労働市場が弱体化している中で、消費者にとって悪いタイミングで起こっています。また、医療費適正化法(ACA)のマーケットプレイスで購入された健康保険プランを補助金で支援している納税者にとっても悪いニュースです。コストが高くなれば、納税者の補助金も大きくなるからです。 幸いなことに、議会がバイデン政権下で実施された拡大された保険料税額控除を年末に期限切れにすることを許可すれば、納税者はある程度の救済を受けることになります。 2021年、議会はアメリカ救済計画法(ARPA)の一環として、ACAの保険料税額控除(PTC)を拡大しました。共和党全員が反対する中で党派別に可決されたARPAは、税額控除を2つの方法で拡大しました。まず、補助金適格性の最大所得制限を撤廃しました。次に、個人の保険料負担を削減し、場合によっては撤廃しました。民主党は当初、拡大されたPTCをCOVIDパンデミックに対処するための一時的な措置として売り込みましたが、その後2022年のインフレ削減法によって2025年末まで延長されました。 拡大されたPTCは納税者に多額のコストをもたらしています。PTC拡大の下では、連邦貧困レベルの100%から150%の間の収入がある世帯は、保険適用範囲に対して保険料を支払う必要がないとされています。拡大前は、同様の世帯は月収の2%から4%の間を保険料として支払うことで、ある程度の負担をすることが期待されていました。経済政策イノベーションセンターの報告によると、これにより納税者は年間さらに2,000ドルを負担することになります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:16
アルトコインが急上昇 – ビットコインが再び113,000ドルをテスト (2025)
投稿「アルトコインが急上昇 - ビットコインが再び113,000ドルをテスト（2025）」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 アルトコインが急上昇 - ビットコインが再び113,000ドルをテスト（2025） ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスをご入力ください。Martin Šimekはスロバキアの暗号資産とブロックチェーン技術の専門家で、デジタル金融分野で8年以上の経験を持っています。彼は自身のブログや専門誌で、分散型金融、NFT、Web3の世界からの分析、ガイド、ニュースを定期的に発表しています。投資における安全性や日常生活での暗号資産の実用的な利用について、スロバキアの一般市民を教育することに焦点を当てています。彼の目標は、技術的な知識が少ない人々にも非中央集権の世界を身近に感じてもらうことです。このウェブサイトはCookieを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、Cookieの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはCookieポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/altcoins-surge-as-bitcoin-btc-retakes-113k-market-update-sk/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 02:41
ULTILANDは統一されたWeb2.5ソリューションで文化的現実資産ネットワークを推進するためにCwalletを活用
このパートナーシップは、ULTILANDの文化的資産エコシステムとCwalletの安全な決済インフラストラクチャーおよび最新のウォレットを統合することを目的としています。
Blockchainreporter
2025/09/13 02:40
BTCが116,000ドルに達する中、1500万ドル相当のビットコインが10年の眠りから目覚める
記事「1000万ドル相当のビットコインが10年の眠りから覚醒、BTCが116,000ドルに到達」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストは決して完全に仕事から離れることはないと言われています。しかし、クリスチャンにとって、それは単なる比喩ではなく、ライフスタイルなのです。昼間は、暗号資産市場の絶えず変化する潮流をナビゲートし、熟練した編集者のように言葉を操り、専門用語を大衆向けに解読する記事を作成しています。しかし、PCがスリープモードになると、彼の追求はより機械的な（そして時には哲学的な）方向に向かいます。クリスチャンの文章との旅は、ビットコインの時代よりもずっと前に始まりました。学問の神聖な殿堂で、彼は大学新聞の特集ライターとしての技術を磨きました。物語を語ることへの初期の愛情は、データエンジニアリング企業での編集者としての成功につながり、初月のエッセイコンテストでの勝利は、数ヶ月分の犬や猫のおやつを購入する資金となりました - これは彼の毛皮の仲間たちへの献身の証です（これについては後ほど詳しく）。その後、クリスチャンはジャーナリズムの世界を遍歴し、カナダや韓国の新聞社で働きました。最終的に、フィリピンの故郷のローカルニュース大手に10年間定着し、完全なニュースジャンキーになりました。しかし、新しいものが彼の目を引きました：暗号資産です。それは宝探しとストーリーテリングが混ざったようなもので、まさに彼の得意分野でした！そこで、彼はNewsBTCで素晴らしい仕事を手に入れ、暗号資産に関するあらゆることについてのエキスパートの一人となりました。彼はこの複雑なものを小さな断片に分解し、誰にでも理解しやすくしています（彼はこのスキルを教えてくれた管理チームに敬意を表しています）。クリスチャンは仕事ばかりで遊びがないと思いますか？そんなことはありません！コンピューターから離れると、彼はバイクへの情熱に浸っています。真のギアヘッドであるクリスチャンは、バイクをいじることと、320ccのヤマハR3で開けた道路の喜びを味わうことが大好きです。かつてスピードの魔物で...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 02:20
今年のエミー賞が政治的になる可能性がある理由
投稿「今年のエミー賞が政治的になる可能性がある理由」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン コメディアンのネイト・バーガッツェが今年のプライムタイム・エミー賞を日曜日の夜に司会しますが、彼は自身を非政治的なコメディアンと称しているものの、スティーブン・コルベアのキャンセルされた深夜番組の受賞可能性やチャーリー・カークの暗殺後のセキュリティ強化など、政治的な出来事が式典に影を落とす可能性があります。エミー賞は9月14日にCBSで放送されます。（写真：Frazer Harrison/Getty Images）Getty Images 重要ポイント テレビジョン・アカデミーの会長クリス・アブレゴは、Varietyに対し、受賞者がスピーチ中に政治的発言をすることを検閲しないと述べ、「彼らは好きなことを好きなだけ自由に言える」としましたが、制作者はスピーチを45秒に抑えるよう努めています。政治的な瞬間の可能性として、複数のメディアは「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーブン・コルベア」がトーク番組部門で受賞すると予想しています。これは一部には、パラマウントとスカイダンスの合併後、CBSが物議を醸す決定で番組をキャンセルした後、大きな注目を集めたためです。CBSはキャンセルを財政的な決断として擁護しましたが、一部の民主党政治家はトランプがCBSと「60ミニッツ」に対して起こした訴訟の和解後、CBSがトランプに屈したと非難し、一方トランプはコルベアが頻繁にトランプを批判していたため、このキャンセルを祝いました。コルベアはエミー賞でプレゼンターを務める数十人のセレブの一人であり、シドニー・スウィーニーもその一人です。彼女はアメリカン・イーグルの広告で優生学を促進するに近いという疑惑で批判を浴びましたが、ドナルド・トランプ大統領を含む保守派はその広告を支持し、スウィーニーを称賛しました。エミー賞は日曜日に開催されますが、これは右派の人物チャーリー・カークの暗殺から数日後であり、Deadlineは法執行筋の情報として、エミー賞はセキュリティを強化し、ロサンゼルス警察の存在感を高め、国土安全保障省とカリフォルニア・ハイウェイ・パトロールの参加も含まれると報じています。カークの暗殺を受けて、バーガッツェとエミー賞の制作者はVarietyに対し、彼らは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 01:10
