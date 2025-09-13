xTAO創設者曰く、BittensorはビットコインのようなAIになりたい

「Bittensorは、AIのビットコインになりたいと考えている」とxTAO創業者が述べた記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Bittensorエコシステムに取り組む唯一の公開企業であるxTAOの創業者兼CEOであるKaria Samarooは、AIが非中央集権化される必要がある理由を説明しています。 概要 非中央集権型AIは大手テック企業にはない回復力を提供すると、xTAO CEOのKaria Samarooは述べています Bittensorは優れたパフォーマンスを示すAIモデルに報酬を与え、「純粋な資本主義」に基づいて機能しています ユーザーはAIモデルに何が組み込まれているかについて、より高い透明性を求めています 人工知能は、これまでにない技術として人々の想像力を捉えています。しかし、その可能性の裏には、権力と支配の集中に関する深刻な懸念が潜んでいます。現在、最も人気のあるAIモデルは、いくつかの大手テック企業の独占的な所有物であり、それらの企業がデザインと使用方法を完全に管理しています。 Crypto.newsは、Bittensor（TAO）分散型AIエコシステムに取り組む公開企業xTAOの創業者兼CEOであるKaria Samarooと対談しました。SamarooはAIをよりオープンで非中央集権化し、ユーザーの要求に沿った代替モデルが必要な理由を説明しました。 crypto.news：ブロックチェーンはAIに何をもたらし、Bittensorはどのような役割を果たしていますか？ Karia Samaroo：中央集権化はAIの最大の問題です。AIが人類が今まで作り出した最も強力なツールに成長するにつれて、ほんの一部の企業がそれを支配することは、巨大な集中リスクを生み出します。私はよくBittensorをビットコインに例えます。ビットコインはお金に関する中央集権化の問題を解決しました：インフレを起こすことができず、誰でもアクセスでき、ゲートキーパーがいません。Bittensorは同じ考え方をAIに適用しています。OpenAIのような中央集権型AIでは、一つの権威がモデルのトレーニング方法、使用するデータ、持つバイアス、検閲する内容を決定します。彼らはいつでもアクセスを遮断することもできます。それは大きな問題です。Bittensorはビットコインのモデルを使用してこのAIの問題を解決しています。 CN：企業はどのようにAIに非中央集権化を導入していますか？ KS：非中央集権型AIソリューションの良い例がいくつかあります...