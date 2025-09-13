MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ケシャとオーヴィル・ペックが新コラボで「テネシー」へ
ケシャとオーヴィル・ペックが新コラボで「テネシー」へ向かう投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ケシャ Getty Images for iHeartMedia 今夏のアルバム「Period」のリリースに続き、ケシャはまだ楽しむことをやめていません。このハイエナジーなポップスターは、ヒットメイキングのカントリースター、オーヴィル・ペックとのコラボレーション「ナッシュビル」で戻ってきました。デュオはシンガーソングライターのテイラ・パークスとプロデューサーのハドソン・モホークの助けを借りて、この曲を生み出しました。サウンド的には、「テネシー」は「イッピー・キ・ヤイ」や「カテドラル」のような曲を除いて、主にポップ志向の「Period」からの脱却であり、代わりに以前のアルバム「Rainbow」と「High Road」への呼び戻しに似ています。カントリーはケシャにとって全く馴染みのない領域ではありません。4歳の時、彼女の家族はナッシュビルに引っ越し、彼女は音楽キャリアを追求するためにロサンゼルスに戻る前にそこで育ちました。彼女はトラックでそのことについて多くを語っています。「そこで私は酔うために飲むことを学んだ/そこで私はハイになるために煙草を吸うことを学んだ/そこで私は9時から5時まで働くことを学んだ/そこで私はママが頑張ったと誓う」と彼女は歌います。ケシャはペック、パークス、モホークとの曲の制作を振り返る際に、シームレスな創作プロセスについて述べました。「私は自分の南部のルーツを探求することに安心感を覚え、何年も尊敬してきたこれらのアーティストと一緒に部屋に入り、リアルで正直な音楽を作ることにワクワクしました」と彼女はローリングストーン誌に語りました。「彼らは皆、素晴らしい音楽を作りたいだけのインスピレーションを与えるクリエイティブな人たちです。」「私はクレイジーな女だった/でも少なくとも私が生きた人生は/良い話のネタになった/退屈だとは言わないでね/メチャクチャ、そう、わかってる/でも聞いたよ、みんなショーが好きだって/だからもういいや、どうぞ」とケシャとペックはトラックで一緒に歌います。「でも、ダーリン、忘れないで/私の訃報には書いてほしい/'くそ、彼女は素晴らしい遺産を残した'/あなたは...
F
$0.010892
-5.64%
K
$0.05981
-9.65%
T
$0.01541
+0.71%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 10:24
共有
ロブ・ライナー、「スパイナル・タップII」のためにバンドを再結成することについて
ロブ・ライナー、「スパイナル・タップII」でバンドを再結成することについての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジミー・キンメル・ライブ！「ジミー・キンメル・ライブ！」は毎晩11:35（東部時間）に放送され、セレブリティ、アスリート、音楽アクト、コメディアン、人間的な関心を引く題材など多様なゲストが登場し、コメディビットとハウスバンドも特徴です。9月8日月曜日のゲストには、スパイナル・タップ（ナイジェル・タフネル役のクリストファー・ゲスト、デイビッド・セント・ハビンス役のマイケル・マッキーン、デレク・スモールズ役のハリー・シアラー）とマーティ・ディベルジ（ロブ・ライナー役）（「スパイナル・タップII：ジ・エンド・コンティニューズ」）、そして音楽ゲストとしてスパイナル・タップが登場しました。（Disney/Randy Holmes）スパイナル・タップ（Randy Holmes/Disney via Getty Images提供の写真）Disney via Getty Images スパイナル・タップ — 映画史上最高の架空のハードロックバンド — が「スパイナル・タップII：ジ・エンド・コンティニューズ」で帰ってきました。監督のロブ・ライナーはこれ以上ないほど興奮しています。そうでない理由がありますか？結局のところ、1984年に公開された最初のタップ映画「これがスパイナル・タップだ」は、ドキュメンタリー作家マーティ・ディベルジ（ライナー）がギタリストのナイジェル・タフネル（クリストファー・ゲスト）、ギタリストのデイビッド・セント・ハビンス（マイケル・マッキーン）、ベーシストのデレク・スモールズ（ハリー・シアラー）率いるイギリスのハードロックバンドの失敗を記録するモキュメンタリージャンルを定義しました。フォーブス誌「ロブ・ライナー、新しいスパイナル・タップの本『愚かさと賢さの間の細い線』について語る」ティム・ラマーズ著 しかし、バンドは「これがスパイナル・タップだ」のエンドクレジット後も文字通り演奏を続け、新しいアルバム、ライブコンサート、TVスペシャル、短編映画、そして音楽的才能の異なるバージョン（「マイティ・ウィンド」の中のフォークスメンを覚えていますか？）を通じて活動しました。実質的に、奇妙な形で架空のロックンロールの熱狂的な夢として始まったものが現実に変わっていきました。そしてそのため、ライナーは今週のZoom会話で、「スパイナル・タップII」のためにキャラクターに戻ることはそれほど難しくなかったと語りました。「私たちはこれらのキャラクターを内側から外側まで知っていて、歴史があり...
M
$2.06845
-2.44%
T
$0.01541
+0.71%
HARRY
$0.09336
-8.03%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 09:51
共有
メッツは危険なほど間違った種類の歴史を作ることに近づいている
メッツは間違った種類の歴史を作る危険に瀕しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィラデルフィア、PA – 9月11日：ニューヨーク・メッツのファーストベース、ピート・アロンソ（20）が2025年9月11日にフィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで行われたニューヨーク・メッツとフィラデルフィア・フィリーズの試合中を見つめています。（写真：テレンス・ルイス/アイコン・スポーツワイヤー、ゲッティイメージズ経由）アイコン・スポーツワイヤー、ゲッティイメージズ経由 昨年の最終レギュラーシーズンのホームスタンドは、メッツにとってワクワクする不確実性から始まりました。彼らは惨めなスタートから猛烈な復活を遂げ、残り13試合でNLワイルドカード最終枠を争う激戦の中にいました。潜在的な結果は心痛から euphoria まで幅広く—シティ・フィールドでの試合がなくなるか、夏の魔法が10月まで続くか—しかし、メッツがどのような結果になろうとも、2024年シーズンの結果はメッツという球団とクラブの短期的・長期的な未来について前向きな光を放つだろうという信念の層で覆われていました。今年の最終レギュラーシーズンのホームスタンドは同じテンプレートを持っていますが、昨年の要素は一切ありません。メッツは今夜、レンジャーズとジェイコブ・デグロム（ああ、いや）との9試合のホームスタンドを開始し、残り15試合でNLワイルドカード最終枠を争うジャイアンツとレッズに1試合半のリードを持っています。これは技術的には、メッツがダイヤモンドバックスと最終枠を争って同率だった昨年の最終ホームスタンドに入るよりも良い位置にいます。もちろん、例外として、今年のポストシーズン出場権獲得への道のりは昨年よりもはるかに困難でした。昨年のメッツは6月2日に24勝35敗、ワイルドカード最終枠から5試合遅れの最低点に達しました。今年のメッツは6月12日までに45勝24敗で野球界最高の成績を収め、最終ワイルドカード枠から6試合のリードを持っていました...
SIX
$0.01971
-0.15%
LOOKS
$0.013737
+0.93%
PHOTO
$0.8086
+39.53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 09:21
共有
Tether、連邦監督下で米国市場参入のためUSATステーブルコインを発表 AI: Tether、連邦監督下で米国市場参入のためUSATステーブルコインを発表
テザー、連邦監督下で米国市場に参入するためUSATステーブルコインを発表 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：USATは米国規制に準拠したドル担保型ステーブルコインで、新しいGENIUS法に準拠し、2025年末までにデビュー予定。元ホワイトハウス暗号資産評議会ディレクターのボー・ハインズ氏がノースカロライナ州シャーロットからテザーの新米国部門を率いる。アンカレッジ・デジタルがトークンを発行し、キャンター・フィッツジェラルドが準備金を管理し主要ディーラーとして機能する。世界最大のステーブルコインUSDTの発行元であるテザーは、初の米国規制下のドル担保型トークンであるUSAT（USAT）を正式に発表し、米国金融市場への大きな進出を示した。この発表は金曜日にニューヨークでのイベントでテザーCEOのパオロ・アルドイーノ氏によって行われた。 テザー、米国規制に準拠した計画中のドル担保型ステーブルコインUSA₮を発表し、ボー・ハインズ氏をテザーUSA₮のCEOに任命予定 @USAT_io 🇺🇸をフォロー https://t.co/w0JxBvttwv — Tether (@Tether_to) 2025年9月12日 米国法令準拠のステーブルコイン テザーの主力製品であるUSDTは1,700億ドル規模の資産に成長し、世界市場で広く使用されているものの米国の規制承認外にとどまっているのに対し、USATは米国市場向けに特別に設計されている。このトークンは、ステーブルコイン発行者に対する監督ルールを確立するために最近制定された連邦法であるGENIUS法に準拠する。連邦規制下の暗号資産銀行であるアンカレッジ・デジタルがトークンの発行者となる。一方、テザーの投資家であり、ウォール街で最も古い金融機関の一つであるキャンター・フィッツジェラルドが準備金の管理者および主要ディーラーとして機能する。USATはまた、実物資産のトークン化をサポートするために設計されたプラットフォームであるテザーのHadronテクノロジーを統合し、米国企業や機関にとっての有用性をさらに拡大する。 ボー・ハインズ氏が米国事業を主導 テザーはまた、新設された米国部門テザーUSATのCEOとしてボー・ハインズ氏の任命を発表した。弁護士であり、ドナルド・トランプ大統領下でホワイトハウス暗号資産評議会のエグゼクティブディレクターを務めたハインズ氏は、ノースカロライナ州シャーロットからUSATの展開を監督する。 新着：@Tether_to CEO...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 09:03
共有
もう一日、もう一つの記録：ビットコインの計算能力がさらに強化
投稿「また新記録：ビットコインの計算能力がさらに強化」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの生の計算能力は拡大し続け、金曜日にネットワークはさらに新記録を達成しました — ハッシュレートが1,057エクサハッシュ毎秒（EH/s）または1.057ゼタハッシュ毎秒（ZH）まで急上昇しました。ビットコインのハッシュレートが1.057 ZH/sまで急上昇 また新たな一日、ビットコインのグローバルハッシュレートにとってまた新記録です。2025年9月12日、hashrateindex.comのデータによると[...] 出典：https://news.bitcoin.com/another-day-another-record-bitcoins-computing-muscle-flexes-harder/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 08:02
共有
米国、8月に3450億ドルの赤字を計上、純利息が急増、金は記録に近づき、BTCは11万5000ドルを突破
米国の8月赤字は3450億ドル、純利息が急増、金は記録に近く、BTCは11万5000ドルを超えるという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国政府は8月に3450億ドルの赤字を計上し、3440億ドルの収入が6890億ドルの支出に影を落としました。最大の支出はメディケアの1410億ドルと社会保障の1340億ドルでしたが、目立つのは純利息の930億ドルで、現在3番目に大きな支出となっています。これは、借入コストの上昇が連邦財政に与える圧力の高まりを浮き彫りにしています。連邦準備制度理事会（FRB）は9月に25ベーシスポイントの利下げを行うと予想されていますが、歴史的に見てそれほど単純ではないことが示唆されています。2024年9月、FRBは政策を100bps緩和しましたが、長期金利は急上昇しました。30年国債は3.9%から5%に跳ね上がり、現在は4.7%となっています。最近のデータがインフレの加速を示す中、利下げがさらなる価格圧力を助長するリスクがあります。それによって利回りが上昇し、債務返済コストが増加し、財政的な穴が深まる可能性があり、政策立案者と市場の両方にとって困難な状況を生み出しています。市場は断固として反応しています。金は新記録の高値に急上昇し、1オンスあたり3,670ドルをわずかに下回り、年初来の上昇率はほぼ40%となっています。ビットコインも勢いを増しており、債務の持続可能性がより大きな懸念となる環境で投資家が代替手段を探す中、115,000ドルを超えて上昇しています。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/12/us-posts-usd345b-august-deficit-net-interest-at-3rd-largest-outlay-gold-and-btc-rise
NEAR
$2.899
-2.75%
U
$0.009666
-1.68%
BTC
$121,668.17
-1.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 07:47
共有
BlockDAG、Ozak AI、Snorterの比較
BlockDAG、Ozak AI、Snorterの比較という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月13日 | 01:00 2025年のプレセールにおけるBlockDAG、Ozak AI、Snorterを比較します。約4億500万ドルの調達額、AIツール、取引機能がこれらのコインを他より優位に押し上げる仕組みを学びましょう。2025年の主要な暗号資産プレセールは、話題性ではなく進捗の証明によって注目を集めています。Ozak AIは260万ドルを集め、1枚0.01ドルで8億4400万コインを販売しました。ソラナエコシステムをベースにしたテレグラム取引ボットとして機能するSnorterは、スナイピング、コピートレード、ラグプル検出などの便利な機能を提供することで370万ドルを調達しました。しかし、どれもBlockDAG（BDAG）の到達範囲には及びません。約4億500万ドルを調達し、262億以上のコインを販売し、300万人のX1ユーザーからなる成長中のマイニングネットワークを持つBlockDAGは、ほとんどのプロジェクトが立ち上げ後でさえ達成できないレベルを超えています。ステージ1の購入者は0.001ドルで参入し、今日の0.0013ドルでもまだ初期価格です。この違いがBlockDAGが今年最も注目されているプレセールである理由を説明しています。 Ozak AIが260万ドルのプレセールウィンドウを開く Ozak AIはプレセール資金で260万ドルを超え、1枚0.01ドルで8億4400万コインを販売しました。その魅力は手頃な価格だけではありません。このプロジェクトは人工知能とブロックチェーンを融合させるプラットフォームを形成しています。予測分析、財務分析、意思決定ツールに焦点を当て、Ozak AIは目的主導の方向性を示しています。これは一時的なトレンドではなく、AIの世界的な台頭に関連した実用的な価値を提供することについてです。市場の不確実性の時期は、慎重な購入者が静かにポジションを取ることが多いです。Ozak AIは、今日最も急成長している技術の一つを中心に設計された製品で初期段階の参入を提供することで、この戦略に適合します。リスクと機会のバランスの取れたアプローチでプレセールコインを探索している人々にとって、このプレセールはまれな機会を提供します。AI 駆動のサービスとブロックチェーンのサポートの組み合わせにより、注目に値するプロジェクトとなっています。 Snorterプレセールが成長して...
BOT
$0.09049
-12.12%
LEARN
$0.01557
-1.51%
RISE
$0.010173
-1.32%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 07:25
共有
アスレチックスのニック・カーツは明らかにア・リーグ最優秀新人；ナ・リーグはどうか？
アスレチックスのニック・カーツが明らかにALの最優秀新人選手；NLはどうか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニック・カーツは、多くの優れた若手選手の中でもアメリカンリーグ新人王賞を獲得する可能性が高いことを明確にしています。NLでは、シカゴ・カブスの投手ケイド・ホートンがそれほど印象的ではないグループをリードしています。ホートン以外にも、NL賞の候補として考慮される可能性のある若手選手には、アトランタ・ブレーブスのキャッチャー、ドレイク・ボールドウィン、カブスのサードバスマン、マット・ショー、ミルウォーキー・ブルワーズの内野手、ケイレブ・ダービンがいます。シーズン終盤に昇格したマイアミ・マーリンズのジェイコブ・マーシーとニューヨーク・メッツのノーラン・マクリーンは非常に印象的でした。しかし、彼らは投票者から確実な考慮を得るには十分なプレーをしていない可能性があります。ALでは、アスレチックスのショートストップ、ジェイコブ・ウィルソンが6月までは明らかに最高の新人でした。7月1日以前の71試合で、23歳の彼は打率.339、11本塁打、40打点を記録しました。彼はその後、怪我と戦い、わずか30試合しかプレーしておらず、打率.265、3本塁打、16打点となっています。サクラメント、カリフォルニア州：アスレチックスのニック・カーツが、2025年8月26日にサッターヘルスパークでデトロイト・タイガース戦で、彼の長打を見つめています。（写真：Thearon W. Henderson/Getty Images）Getty Images カーツは4月23日に昇格した後、スロースタートを切りました。身長6フィート5インチ、体重240ポンドのファーストバスマンは7月に絶対的な活躍を見せ、102試合で打率.302、30本塁打、74打点を記録しています。7月には、24試合で打率.395、11本塁打、27打点を記録しました。「少しショックを受けて、驚いていると言えるでしょう」とカーツはUSA TodayのGabe Lacquesに語りました。「自分が良い打者だということは知っていましたが、本当に良い新人年を過ごしているのを見るのはとてもクールです。」最もクールだったのは、7月25日のヒューストン・アストロズ戦での歴史的な巨大な試合の一つでした。カーツは6打数6安打、4本塁打、1二塁打、6得点、8打点を記録しました。彼は...
M
$2.06845
-2.44%
W
$0.11231
-4.62%
PHOTO
$0.8086
+39.53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 07:13
共有
BTCトレジャリー スマーターウェブカンパニーが競合他社の買収を検討
BTCトレジャリー Smarter Web社が競合他社の買収を検討という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英国最大の企業ビットコイン保有者であるSmarter Web社は、トレジャリーを拡大するために苦戦している競合他社の買収を検討していると、CEOのAndrew Webley氏が述べました。WebleyはFinancial Timesに対し、競合他社を買収してビットコイン（BTC）を割引価格で取得することを「確かに検討する」と語りました。BitcoinTreasuries.NETのデータによると、Smarter Web社は世界第25位、英国最大の企業ビットコイントレジャリーです。現在、約2億7500万ドル相当の2,470 BTCを保有しています。Smarter Web社のBTC保有量（オレンジ）とBTC保有額（緑）。出典：BitcoinTreasuries.NET Smarter Web社のCEOはまた、同社が英国の上場企業トップ100社指数であるFTSE 100への参入を目指していると述べました。また、同社の社名変更は「避けられない」としながらも、「適切に行う必要がある」と述べました。Obchakevich Research創設者のAlex Obchakevich氏はCointelegraphに対し、「財政破綻した暗号資産企業の資産購入は割引を約束することが多いが、実際はみんなが考えるよりもはるかに厳しい」と語りました。関連記事：Metaplanet、Smarter Webがトレジャリーにビットコインを約1億ドル追加 Obchakevich氏は暗号資産取引所FTXと暗号資産貸付業者Celsiusの破産を引用しました。彼は、当初の割引率は60%から70%に達していたが、「破産で清算された負債、裁判所によって除去された負担、税金を差し引いた後、純割引率は20〜50%に下がる」と説明しました。「これにより、資産が緊急性のために過小評価されているため、専門知識を持つ投資家が引き付けられる」 Webleyのコメントは、Smarter Webの株価が金曜日に約22%下落し、始値の2.01ドルから執筆時点では1.85ドルに下落した後に出されました。この下落は、BTCが過去24時間で1%以上上昇したにもかかわらず起こりました。Smarter Web社の株価チャート。出典：Google Finance 過去1ヶ月間で、ビットコインも価値の4%以上を失い、一方でSmarter Web社の価格は約35.5%下落しました。Smarter...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:59
共有
CMSは破綻した競争入札モデルを拡大すべきではない
CMSは破綻した競争入札モデルを拡大すべきではないという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ワシントンDC、米国 – 2022年6月24日：getty CPAPマシンや病院用ベッドなどの耐久性医療機器（DME）は、多くの患者が高額な介護施設ではなく自宅で過ごすのに役立っています。残念ながら、適切な支払いモデルの作成は、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）にとって長い間難題でした。懸念すべきことに、彼らは現在、欠陥のある入札プロセスを拡大して泌尿器科、気管切開、およびストーマ用品を含めることを計画しており、これにより患者にさらに多くの悪影響が生じる可能性があります。しかし、どのようにしてこの状況に至ったのでしょうか？2011年、CMSはDME供給業者への報酬のための固定料金スケジュールの失敗に対応して、現在の競争入札システムを導入しました。この固定料金システムは、無駄が多く、時代遅れで、論理的な基盤を欠いているとして広く批判されていました。批判者には会計検査院（GAO）と保健福祉省の監察総監が含まれていました。CMSが最終的に実施した入札プロセスにはまだ欠陥がありました。CMSは落札価格をすべての落札者の中央値（または平均値）と同等に設定しました。この「前例のない」入札プロセスはほとんど意味をなさず、いくつかの悪影響を与える誘因を生み出しました。患者の観点からは、この構造は低コストで低品質の医療機器に落札が偏る傾向がありました。多くの場合、これらの供給品は不適切であり、そのため患者のケアの質を低下させました。過去の入札ラウンドでも、供給業者の減少とアクセスのギャップに悩まされていました。GAOは、以前の入札ラウンドでは、多数の契約供給業者が非アクティブになり、受益者が補償オプションなしで取り残されたことを発見しました。最新の競争入札ラウンド（2021年ラウンド）は、実行可能な入札が少なすぎたため、節約目標を達成できず、CMSが料金表に戻った2年間の「ギャップ期間」を残しました。以前の競争入札ラウンドの失敗により、CMSはプログラムを再開する際に構造を変更する計画を立てています。いくつかの問題に対処しながらも...
T
$0.01541
+0.71%
BID
$0.06277
-9.95%
CHANGE
$0.00160288
-3.39%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:49
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰