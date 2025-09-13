ケシャとオーヴィル・ペックが新コラボで「テネシー」へ

ケシャとオーヴィル・ペックが新コラボで「テネシー」へ向かう投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ケシャ Getty Images for iHeartMedia 今夏のアルバム「Period」のリリースに続き、ケシャはまだ楽しむことをやめていません。このハイエナジーなポップスターは、ヒットメイキングのカントリースター、オーヴィル・ペックとのコラボレーション「ナッシュビル」で戻ってきました。デュオはシンガーソングライターのテイラ・パークスとプロデューサーのハドソン・モホークの助けを借りて、この曲を生み出しました。サウンド的には、「テネシー」は「イッピー・キ・ヤイ」や「カテドラル」のような曲を除いて、主にポップ志向の「Period」からの脱却であり、代わりに以前のアルバム「Rainbow」と「High Road」への呼び戻しに似ています。カントリーはケシャにとって全く馴染みのない領域ではありません。4歳の時、彼女の家族はナッシュビルに引っ越し、彼女は音楽キャリアを追求するためにロサンゼルスに戻る前にそこで育ちました。彼女はトラックでそのことについて多くを語っています。「そこで私は酔うために飲むことを学んだ/そこで私はハイになるために煙草を吸うことを学んだ/そこで私は9時から5時まで働くことを学んだ/そこで私はママが頑張ったと誓う」と彼女は歌います。ケシャはペック、パークス、モホークとの曲の制作を振り返る際に、シームレスな創作プロセスについて述べました。「私は自分の南部のルーツを探求することに安心感を覚え、何年も尊敬してきたこれらのアーティストと一緒に部屋に入り、リアルで正直な音楽を作ることにワクワクしました」と彼女はローリングストーン誌に語りました。「彼らは皆、素晴らしい音楽を作りたいだけのインスピレーションを与えるクリエイティブな人たちです。」「私はクレイジーな女だった/でも少なくとも私が生きた人生は/良い話のネタになった/退屈だとは言わないでね/メチャクチャ、そう、わかってる/でも聞いたよ、みんなショーが好きだって/だからもういいや、どうぞ」とケシャとペックはトラックで一緒に歌います。「でも、ダーリン、忘れないで/私の訃報には書いてほしい/'くそ、彼女は素晴らしい遺産を残した'/あなたは...