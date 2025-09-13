MEXC 取引所
ビットコインシャークが7日間で65K BTCを追加：供給圧縮セットアップが強化
「ビットコインシャークが7日間で65K BTCを追加：供給圧縮の構図が強化」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインシャークが7日間で65K BTCを追加：供給圧縮の構図が強化 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録しましょう！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場力学、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、セバスチャンは自分の洞察を他者と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察を幅広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を促進することでした。セバスチャンの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に提供し、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広範な金融状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 セバスチャンの金融と執筆への情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融研究に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K形式を研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加していることがよくあります。 セバスチャンの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 12:28
Chainlinkの総保全価値が1000億ドルを超える
Chainlinkの預かり資産（TVL）が1,000億ドルを突破したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月12日に暗号資産が急騰し、ビットコインが115,000ドルを超え、アルトコインもそれに続く中、ChainlinkはXで同ネットワークの預かり資産（TVS）が1,000億ドルを突破したと発表しました。この数値は過去最高値（ATH）であり、2021年ベースのTVSマイルストーンを超えたことで、Oracleプラットフォームの成長をさらに証明しています。TVSはChainlinkの分散型インフラによって保護される資産の総価値を表しており、その成長はDeFiと従来の金融ユーザー間での採用と信頼の増加を示す明確な指標となっています。ChainlinkのTVSは今年、当初の約380億ドルから8月中旬には930億ドルへと2倍以上に増加し、1,000億ドルの評価額を突破しました。この成長は、ChainlinkのオラクルサービスによってサポートされるDeFiプロトコルと企業ユースケースの普及を表しています。 主要なパートナーシップが成長を促進 最近の動向がこの勢いを加速させており、ChainlinkとIntercontinental Exchangeのパートナーシップによる外国為替と貴金属データのData Streamsへの統合や、米国商務省が重要な経済データをChainlinkを通じてオンチェーンに提供する動きなどが含まれます。DeFiLlamaによると、貸出プロトコルのAaveがChainlink TVSの最大シェアを占め、17のチェーンにわたって709億ドル以上（全体の約70.75%）を保護しています。Aave v3の主要ネットワークには、イーサリアムブロックチェーン、Arbitrum、Baseが含まれます。その他の注目すべき貢献者には、Maple、Compound v3、SparkLend、ソラナベースのKaminoがあります。 TVSが上昇するにつれて、ネットワークのネイティブトークンLINKも勢いを増しました。9月12日、LINKは約24.70ドルで取引され、当日は約5%、過去1週間では11%上昇しました。 PolymartketがChainlinkをオラクルとして選択 Cryptopolitanが以前に報じたように、Polymarketはプラットフォーム上の特定の市場を解決するための新しいアプローチを採用し、オラクルプラットフォームのChainlinkにユーザーの価格予測の一部に対する権限を与えました。デジタル資産のパフォーマンスに依存する市場の「正確性とスピード」により重点を置き、Chainlinkは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 12:15
中国銀行の元副頭取、王永利氏：ステーブルコイン法制化はステーブルコインに深刻な悪影響を及ぼす可能性がある
PANewsは9月13日に報告した。中国銀行の元副頭取である王永利氏は声明の中で、ステーブルコインはオンチェーン処理の暗号資産世界の運営において必須でも代替不可能でもないと述べた。ステーブルコイン法制化は必然的に暗号資産クラス全体の法制化を促進し、暗号資産市場の状況に深く影響を与え、さらにはステーブルコインを著しく弱体化させる可能性がある。中国はより意識的かつ積極的であるべきだ。中国の焦点は人民元ステーブルコイン（すでに発展の余地が限られている）の開発ではなく、むしろ暗号資産全体の法制化を加速し、銀行やその他の金融機関がブロックチェーンに移行することを奨励し、RWAの発展を積極的に促進し、暗号資産取引所が香港に登録または本拠を置くよう誘致することで、人民元のオンチェーン処理を加速することにあるべきだ。
PANews
2025/09/13 11:27
ジェイドが新アルバムで「That's Showbiz Baby」を宣言
投稿「Jadeが新アルバムで『That's Showbiz Baby』を宣言」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Jade Thirlwallがスポットライトを浴びる準備ができています。この1年間、元Little Mixのスターはシングル「Angel of My Dreams」でソロデビューを果たし、その後「Fantasy」「Unconditional」「FUFN」などのシングルをリリースしました。本日、Jadeは自身のデビューアルバム「That's Showbiz Baby!」を発表し、新たな一歩を踏み出しました。このイギリス人歌手の才能が存分に発揮され、感情的な「Plastic Box」「Natural at Disaster」「Self Saboteur」から、態度たっぷりの「Headache」や適切にタイトルが付けられた「It Girl」まで、幅広いポップトラックに彼女の声を違和感なく乗せる能力を示しています。彼女はさらに「Before You Break My Heart」でThe Supremesと若かりし頃の自分自身にオマージュを捧げています。オリジナルの「Stop! In the Name of Love」をサンプリングする代わりに、子供の頃に彼女がこのクラシックな曲を歌っているボーカルが収録されています。「これによってトラックは私にとってさらに個人的なものになります。それは私が誰であるか、どこから来たのかを忘れず、常に内なる子供にアクセスすることを覚えておくことについてです」と彼女はCaprichoに語りました。アルバムは各トラックに映像が付いた没入感のある体験として登場します。ソロアーティストとしての自分自身の宣言をリリースすることは、Jadeにとって心を高揚させる経験でした。アルバムでは心からの経験について歌っていますが、彼女は自分の感情に浸ることに時間を費やしません。「ポップアーティストとして、『私は悲しい』ばかりではいられません。私は自分がやっていることに非常に恵まれていることを認識しています。出てきて『これはとても悲しい』というのはバイブではないと思います」と彼女はThe Guardianに語りました。彼女にとって、音楽を作ることは他に類を見ない解放を提供します。「私の人生で何か問題があるとき、素敵なポップソングを書くと、世界が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 11:24
ビットコイン財務保有額が1130億ドルを超え、主要な利害関係者は誰か？
ビットコイントレジャリー保有額が1,130億ドルを超え、主要な利害関係者は誰か？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイントレジャリー保有額が1,130億ドルを超え、主要な利害関係者は誰か？ | Bitcoinist.com ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。Scott Mathersonはビットコイニストの主要な暗号資産ライターであり、鋭い分析力とデジタル通貨業界への深い理解を持っています。Scottは、新規参入者とベテランの暗号資産愛好家の両方に響く、考えさせられる十分な調査に基づいた記事を提供することで評判を得ています。 執筆活動以外にも、Scottは暗号資産リテラシーの促進に情熱を持ち、ブロックチェーンの可能性について一般の人々を教育する活動をよく行っています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-holdings/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 11:10
Vitalik: AIガバナンスは推奨されません。広範なジェイルブレイクツールや寄付の欺瞞につながる可能性があるためです
PANewsは9月13日に報告した。「AIが非常に愚かな方法で欺かれ、フィッシング詐欺に遭い、それによってデータが漏洩する可能性がある」というコミュニティの懸念に対して、イーサリアムの共同創設者であるVitalikはXプラットフォームで「AIガバナンスは良いアイデアではない。AIを使用して寄付資金を配布すると、人々は可能な限りジェイルブレイクツールを使用するだろう。代替案として、私は情報金融を支持する。これは誰でも自分のモデルを提供できるオープン市場であり、誰でも発動された後、人間の審査員によって評価されるスポットチェックメカニズムの対象となる」と述べた。
PANews
2025/09/13 10:37
大規模なSOL蓄積が明らかに：Galaxy Digitalの驚異的な12億ドルのソラナ移動
BitcoinWorld 巨額SOLアキュムレーションが明らかに：Galaxy Digitalの驚異的な12億ドルのソラナ投資 暗号資産の世界は現在、異例のイベントのニュースで沸き立っています：機関ユーザー様の巨人Galaxy Digitalによる大規模なSOLアキュムレーション。Lookonchainが報告したこの大規模な動きでは、Galaxy Digitalに属すると思われるアドレスがわずか3日間で、約11.6億ドル相当の驚異的な500万SOLトークンを集めました。この行動は、ソラナエコシステムへの機関投資家の関心が高まっているトレンドを浮き彫りにしています。 この前例のないSOLアキュムレーションの原動力は何か？ Galaxy Digitalによるこの大規模な投資は単なる購入ではなく、戦略的な動きです。このSOLアキュムレーションの大部分—具体的には約11.1億ドル相当の471.9万SOL—は速やかにCoinbase Primeに送金されました。これは即時取引ではなく、安全な機関投資家向けカストディを明確に意図していることを示しています。 デジタル資産セクターにおける著名な金融サービスと資産管理会社であるGalaxy Digitalは、暗号資産市場への洗練されたアプローチで知られています。彼らがソラナの大量保有を決定したことは、この資産の長期的な可能性に対する強い確信を示唆しています。高いスループットと低い取引コストを持つソラナは、引き続き開発者とユーザーの活動を大きく引きつけ、機関投資家のポートフォリオにとって魅力的な資産となっています。 Galaxy Digitalのソラナ投資の戦略的意味 Galaxy Digitalのような主要な機関投資家によるこの大規模なSOLアキュムレーションは、より広い市場に強力なシグナルを送ります。これはしばしば、ソラナの基盤技術と競争の激しいブロックチェーン環境における位置づけに対する信頼の高まりを示します。このような大規模投資は以下のことが可能です： - 市場の信頼を高める：機関投資家の支援は、暗号資産の正当性と将来の見通しを検証することが多い。 - 価格動向に影響を与える：機関投資家からの需要増加は、価格の安定と潜在的な価値上昇に貢献する可能性がある。 - さらなる投資を引き付ける：他の機関投資家がこの動きを、自身のソラナ保有を探索または増加させるきっかけと見なす可能性がある。 Galaxy Digitalが初期アドレスに現在約5,350万ドル相当の21.9万SOLをまだ保有しているという事実は、彼らのソラナ資産の継続的な戦略的管理をさらに示唆しています。 なぜ大規模なSOL保有には安全なカストディが不可欠なのか？ この規模の投資では、セキュリティーが最も重要です。SOLアキュムレーションの大部分をCoinbase Primeに送金することは、機関投資家向けカストディソリューションの重要性を強調しています。Coinbase Primeは以下を提供します： - 強化されたセキュリティ：コールドストレージ、マルチシグ・ウォレット、堅牢なサイバーセキュリティ対策を含む高度なセキュリティプロトコルが、資産を盗難や損失から保護します。 - 規制遵守：規制の枠組み内で運営することで、機関投資家にとって不可欠な法的およびコンプライアンスの保証を提供します。 - 保険：多くの機関カストディアンは保険ポリシーを提供し、デジタル資産に追加の保護層を提供します。 - 運用効率：取引、報告、監査を含む大規模な暗号資産保有を管理するための合理化されたプロセス。 Coinbase Primeのような信頼できるカストディアンへのこの移行は、Galaxy Digitalの大規模なソラナポジションに対する責任ある資産管理とリスク軽減への取り組みを示しています。 将来を見据えて：この巨大なSOLアキュムレーションはソラナの未来にとって何を意味するのか？ Galaxy Digitalの最近のSOLアキュムレーションは単なる取引以上のものであり、ソラナの軌道の前兆となる可能性があります。この種の機関投資家の支持は、ソラナの採用拡大と伝統的な金融システムへの統合への道を開く可能性があります。より多くの機関がソラナの能力を認識するにつれ、そのエコシステムは分散型金融（DeFi）、NFT、エンタープライズソリューションでさらなる成長を見る可能性があります。 しかし、暗号資産市場は依然として動的です。機関投資家の関心が強固な基盤を提供する一方で、ネットワークの安定性、開発者の関与、全体的な市場センチメントなどの要因がソラナの旅を形作り続けるでしょう。この重要な投資は、ソラナの現在の魅力と将来の主要なブロックチェーンプラットフォームとしての可能性に対する強力な証言となります。 結論として、Galaxy Digitalのわずか3日間での驚異的な12億ドルのSOLアキュムレーションは、ソラナとより広い暗号資産の風景にとって重要な瞬間を記しています。これはデジタル資産に対する機関投資家の信頼の高まりを強調し、このような大規模な投資を管理する上での安全で専門的なカストディの重要な役割を浮き彫りにしています。Galaxy Digitalのようなメジャープレイヤーによるこの動きは、機関投資家の採用増加とソラナエコシステムのより明るい未来の前兆となる可能性が非常に高いです。 よくある質問（FAQ） Galaxy Digitalとは何ですか？ Galaxy Digitalは、デジタル資産、暗号資産、ブロックチェーン技術セクターに特化した多様な金融サービスと投資管理会社です。機関投資家と個人に包括的な金融サービスを提供しています。 Solana（SOL）とは何ですか？ Solana（SOL）は、分散型アプリケーション(DApp)と暗号資産プロジェクト向けに設計された高性能ブロックチェーンプラットフォームです。高速な取引速度と低手数料で知られ、グローバルな採用をサポートするためにブロックチェーン技術をスケールすることを目指しています。 なぜGalaxy DigitalはSOLアキュムレーションをCoinbase Primeに移したのですか？ Galaxy Digitalは、安全な機関投資家向けカストディのために、SOLアキュムレーションの大部分をCoinbase Primeに移しました。Coinbase Primeは、大規模なデジタル資産保有を管理するために不可欠な高度なセキュリティ、規制遵守、堅牢なリスク管理ソリューションを提供しています。 この巨大なSOLアキュムレーションは、SOLの価格が確実に上昇することを意味しますか？ 大規模な機関投資家のSOLアキュムレーションは市場の信頼を高め、需要増加により価格上昇に影響を与える可能性がありますが、暗号資産市場は変動が激しいです。より広い市場動向、技術開発、規制ニュースなど、多くの要因がSOLの価格に影響を与える可能性があります。 機関投資家のSOLアキュムレーションとは何ですか？ 機関投資家のSOLアキュムレーションとは、金融機関、投資ファンド、または企業によるSolana（SOL）トークンの大規模な購入と保有を指します。この種の投資は、資産の長期的な価値と有用性に対する専門的な関心と信頼を示すことが多いです。 Galaxy Digitalの巨大なSOLアキュムレーションに関するこの洞察を興味深いと思いましたか？この記事をあなたのネットワークと共有し、暗号資産における進化する機関投資家の風景について会話を続けましょう！ 最新の暗号資産市場動向についてもっと学ぶには、ソラナの機関投資家採用を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 この投稿「巨額SOLアキュムレーションが明らかに：Galaxy Digitalの驚異的な12億ドルのソラナ投資」は、最初にBitcoinWorldに掲載されました。
Coinstats
2025/09/13 10:30
注目：米国の現物ETH ETFに驚異的な4億230万ドルの入金
BitcoinWorld 驚異的：米国現物ETH ETFに4億230万ドルの巨額資金流入 暗号資産の世界は現在、エキサイティングなニュースで盛り上がっています！米国現物ETH ETFは9月12日に純入金額が4億230万ドルという驚異的な記録を達成しました。この印象的な数字は4日連続のプラス投資を示し、イーサリアムが堅固なデジタル資産であるという信頼の高まりを強調しています。デジタル金融の進化する状況を追っている人にとって、米国現物ETH ETFへの関心の高まりは無視できない展開です。 米国現物ETH ETFの急増を促進しているものは何か？ TraderTの最新データは、これらの新しい金融商品の背後にある強力な勢いを明確に示しています。この大規模な資金流入を主導したのは、フィデリティとブラックロックという2つの金融大手でした。フィデリティのFETHは1億6800万ドルの大きな資金を集め、ブラックロックのETHAも1億6200万ドルの新規投資で続きました。これらの数字は、イーサリアムへのエクスポージャーに対する機関投資家の強い意欲を示しています。 しかし、この2つの巨人だけではありませんでした。他の著名なプレーヤーも全体的なプラスの傾向に意味のある貢献をしました。グレイスケールのETHEは2384万ドルの資金流入を記録し、そのグレイスケール・ミニETH商品もさらに1757万ドルを追加しました。ビットワイズのETHWも1662万ドルの健全な新規資本を記録しました。重要なことに、この日は米国現物ETH ETFで純流出を経験したものはなく、市場全体での幅広いポジティブな感情を強調しています。 米国現物ETH ETFへの持続的な資本流入は、従来の金融機関がデジタル資産をポートフォリオに統合することにますます快適になっていることを示唆しています。この動きは単なる投機的取引ではなく、イーサリアムの基盤技術とグローバル金融システム内での長期的な可能性に対するより深い信念を反映しています。一貫したプラスの資金フローは、この進化する視点の明確な指標です。 なぜ米国現物ETH ETFはイーサリアムにとってゲームチェンジャーなのか？ 米国現物ETH ETFの導入とその後の成功は、特にイーサリアムにとって、暗号資産エコシステム全体にとって重要なマイルストーンを表しています。これらの投資手段は、機関投資家から個人投資家まで幅広い投資家に、直接暗号資産を所有する複雑さなしにイーサリアムの価格変動へのエクスポージャーを得るための規制された馴染みのある経路を提供します。 これらの商品がもたらす利点を考えてみましょう： - アクセシビリティの向上：従来の投資家は、株式や債券と同様に、証券口座にイーサリアムのエクスポージャーを簡単に追加できるようになりました。 - 流動性の向上：ETFを通じて市場に流れる資本が増えることで、イーサリアムの流動性が高まり、価格の安定化につながる可能性があります。 - 機関投資家の検証：ブラックロックやフィデリティなどの主要金融企業の関与は、イーサリアムを真剣な資産クラスとして大きな信頼性と正当性を与えています。 - 市場の成熟：米国現物ETH ETFの成功は、デジタル資産が多様化された投資戦略の実行可能な構成要素としてますます見られるようになっている、成熟した暗号資産市場を示しています。 この機関投資家の受け入れは、強力な信頼の証です。これは、堅牢なスマートコントラクトプラットフォームと広範なエコシステムを持つイーサリアムが、初期採用者フェーズを超えて主流の金融考慮に移行していることを示唆しています。その影響は深遠なものとなり、デジタル資産の従来の金融へのさらなる統合への道を開くでしょう。 米国現物ETH ETFはどのような課題に直面しているか？ 最近の資金流入は圧倒的にポジティブですが、米国現物ETH ETFの旅は潜在的な障害がないわけではないことを認識することが重要です。暗号資産市場はそのボラティリティで知られており、イーサリアムも例外ではありません。価格の変動は大きく、より安定した従来の資産に慣れている投資家にとってリスクをもたらす可能性があります。この市場の固有の特性は、潜在的な投資家からの慎重なリスク評価を必要とします。 さらに、暗号資産および関連する金融商品の規制環境はグローバルにまだ進化しています。金融当局からの突然の変化や監視の強化は、これらのETFの運営と魅力に影響を与える可能性があります。また、様々なETFプロバイダー間の競争の側面もあります。ファンドは混雑した市場で投資家を引き付け、維持するために継続的に革新し、競争力のある手数料とサービスを提供する必要があるでしょう。 これらの潜在的な課題にもかかわらず、現在の勢いは規制されたイーサリアム投資商品に対する堅固な根本的な需要を強く示唆しています。 投資家はどのように米国現物ETH ETFにアプローチできるか？ 米国現物ETH ETFへの投資を検討している個人にとって、思慮深いアプローチが常に推奨されます。イーサリアムとETF構造の両方のニュアンスを理解するために徹底的な調査を行うことが重要です。これらの商品は利便性を提供しますが、依然としてボラティリティの高い資産のパフォーマンスに結びついています。 いくつかの実行可能な洞察を紹介します： - リスク許容度を理解する：暗号資産市場の固有のボラティリティを考慮して、どの程度のリスクを取ることに快適かを評価します。 - ポートフォリオを多様化する：投資ポートフォリオの一部を暗号資産に配分することを検討しますが、全体的な多様化戦略と一致していることを確認してください。 - 情報を常に入手する：市場ニュース、規制の更新、および個々の米国現物ETH ETFのパフォーマンスを常に把握しておきましょう。 - 長期的な視点：暗号資産の分野の多くの投資家は、短期的な価格変動よりも技術の基本的な成長に焦点を当てた長期的な見方を採用しています。 情報に基づいた決定を下すことで、この興味深い新しい投資フロンティアを効果的にナビゲートする力を得ることができます。これらのETFの台頭は新しい道を開きますが、責任ある投資が最も重要です。 結論として、米国現物ETH ETFへの最近の持続的な純資金流入は、イーサリアムエコシステムと広範な暗号資産市場にとって重要な瞬間を表しています。ブラックロックやフィデリティなどの機関投資家の巨人からの強力な参加は、デジタル資産の主流金融への成長する信頼と統合を強調しています。この傾向はイーサリアムの正当性とアクセシビリティを高めるだけでなく、暗号資産投資の風景の重要な成熟を示しています。これらの商品がさらに牽引力を得るにつれて、デジタル資産投資の未来を形作る上でますます重要な役割を果たす態勢が整っています。 よくある質問（FAQ） Q1: 米国現物ETH ETFとは正確には何ですか？ A1: 米国現物ETH ETF（上場投資信託）は、投資家が暗号資産を直接所有せずにイーサリアム（ETH）の価格変動へのエクスポージャーを得ることを可能にする投資手段です。これらは実際のイーサリアムを基礎資産として保有しています。 Q2: 最近の米国現物ETH ETFへの資金流入が重要なのはなぜですか？ A2: 特にブラックロックやフィデリティなどの主要機関からの大きな資金流入は、イーサリアムに対する機関投資家の受け入れと信頼の高まりを示しています。これは市場の正当性を高め、より大きな流動性を提供し、従来の投資家が暗号資産市場にアクセスするための規制された方法を提供します。 Q3: 米国現物ETH ETFと先物ETH ETFはどう違いますか？ A3: 現物ETH ETFは直接イーサリアムを保有しており、その価格パフォーマンスはETHのリアルタイム市場価格に密接に結びついています。一方、先物ETH ETFはイーサリアム先物契約に投資しており、これは将来の所定の価格でイーサリアムを売買する契約であり、時には現物価格から乖離することがあります。 Q4: 米国現物ETH ETFはすべての投資家に適していますか？ A4: 米国現物ETH ETFはイーサリアムに投資する便利な方法を提供しますが、ボラティリティの高い資産に結びついています。これらは暗号資産市場に関連するリスクを理解し、潜在的な価格変動に快適な投資家に適している可能性があります。常に個人のリスク許容度と投資目標を考慮してください。 Q5: 米国現物ETH ETFに投資する主な利点は何ですか？ A5: 主な利点には、従来の証券口座を通じた容易なアクセス、基礎資産のプロフェッショナルな管理、イーサリアム市場の流動性向上の可能性、および直接暗号資産所有と比較して追加の規制監視層が含まれます。 米国現物ETH ETFの驚異的な成長に関するこの洞察が価値あるものだと感じた場合は、このアーティクルをあなたのネットワークと共有することを検討してください。あなたの参加は、タイムリーで関連性のある暗号資産ニュースと分析を提供し続けるのに役立ちます。会話に参加し、言葉を広めましょう！ 最新のイーサリアムのトレンドについて詳しく知るには、イーサリアムの機関投資家採用を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 この投稿「驚異的：米国現物ETH ETFに4億230万ドルの巨額資金流入」は最初にBitcoinWorldに掲載されました。
Coinstats
2025/09/13 10:25
ビットコインの価格が115Kドルを超える急騰により、暗号資産関連株が二桁の上昇
暗号通貨の恐怖・強欲指数は、プレス時点で57の数値を示し、市場における強欲を浮き彫りにしています。
Coinstats
2025/09/13 09:00
市場がFRBに先行する中、約1兆ドルがETFに流入
ウォール街はかつて、連邦準備制度理事会の政策金利にほぼ連動して動いていました。利上げの兆候は投資家を後退させ、一方で利下げの兆しは価格を押し上げました。来週の会合では、この異常な一年においてもそのパターンがまだ有効かどうかがテストされます。投資家は今年、ジェローム・パウエル氏を待たずに行動しています。株式は[…]
Cryptopolitan
2025/09/13 07:47
