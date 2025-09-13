MEXC 取引所
THORChainの創設者、ディープフェイクZoomとTelegramの詐欺で135万ドルを失う
THORChainの共同創設者は、攻撃者がハッキングされたTelegramアカウントと偽のZoomミーティングを使用して保存されていた鍵にアクセスした後、忘れられていたメタマスクウォレットから約135万ドルを盗まれたと報告されています。この盗難は最初にオンチェーンで発見され、その後複数のニュースメディアと調査員によって確認されました。関連記事：ベトナムは[...]
Bitcoinist
2025/09/13 14:00
インサイダー取引？MYXエアドロップスキャンダルが1億7000万ドルに達する
この投稿「内部犯行？MYXエアドロップスキャンダルが1億7000万ドルに達する」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 内部犯行？MYXエアドロップスキャンダルが1億7000万ドルに達する – 詳細 ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。Christian氏はフィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。プライベートでは料理人であり映画愛好家であり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/inside-job-myx-airdrop-scandal-hits-170-million-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:59
Coinbase、SECの監視機関がゲンスラーのテキストメッセージ紛失を確認した後、裁判所の措置を要請
Coinbaseは、SEC監視機関がゲンスラー氏のテキストメッセージ喪失を確認した後、裁判所の措置を求める投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。爆発的な新たな暴露により、SECによる暗号資産関連通信の広範な破壊が明らかになり、Coinbaseが裁判所で規制の完全性に異議を唱えるための法的炎上を引き起こしています。ゲンスラー氏と暗号資産政策に関連する通信の消去でSECが批判を浴びる Coinbaseの最高法務責任者であるPaul Grewal氏は、9月11日に同社が法的異議申し立てを強化したことを明らかにしました[...] 出典: https://news.bitcoin.com/coinbase-urges-court-action-after-sec-watchdog-confirms-lost-gensler-texts/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:49
アルバニア、EU圧力下の改革で人工知能を活用
TLDRs; アルバニアは、EU圧力による汚職防止改革の中で、公共調達を監督するAI「大臣」ディエラを導入。エディ・ラマ首相は、ディエラが入札をより迅速、効率的、そして汚職のないものにすると述べています。支持者たちはこのAIをEU統合への一歩と見なす一方、批判者たちはこれを違憲かつ象徴的なものとして退けています。世界の事例はAIが汚職との闘いに役立つことを示しています[...] 「アルバニア、EU圧力下の改革で人工知能に頼る」という投稿がCoinCentralに最初に掲載されました。
Coincentral
2025/09/13 13:49
ソラナ（SOL）、指数上昇に伴い5.5％上昇 AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the original format and terminology. The translation accurately conveys the meaning of the original text about Solana's price movement.
ソラナ（SOL）がインデックス上昇に伴い5.5％上昇した記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinDeskインデックスは日次市場アップデートを発表し、CoinDesk 20インデックスのリーダーと遅れをとっている銘柄のパフォーマンスを強調しています。CoinDesk 20は現在4284.12で取引されており、木曜日の16時（ET）から1.6％（+65.55）上昇しています。20銘柄のうち13銘柄が上昇しています。リーダー：SOL（+5.5％）とAAVE（+2.4％）。遅れをとっている銘柄：AVAX（-2.4％）とICP（-1.4％）。CoinDesk 20は、世界の複数の地域で複数のプラットフォームで取引される幅広いインデックスです。出典：https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/12/coindesk-20-performance-update-solana-sol-jumps-5-5-as-index-moves-higher
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:30
Velo ProtocolがLightnetとOpenEdenを起用してASEAN決済ネットワークを発表
Velo Protocolによると、LightnetとOpenEdenとのパートナーシップにより、アジア全域でコンプライアンスに準拠したデジタルファイナンスの基盤を提供するために彼らの専門知識が結集されています。
Blockchainreporter
2025/09/13 13:30
FRBのバランスシート縮小により短期借入コストが上昇
米国では短期借入れが再び高騰しており、トレーダーたちもこれを無視していません。ブルームバーグのデータによると、この急騰は連邦準備制度理事会がバランスシートの縮小を開始し、財務省が現金回収を強化した時に始まりました。どちらも、ほぼ[...]の間、安価な資金で溢れていた資金調達市場から流動性を引き出しています。
Cryptopolitan
2025/09/13 13:07
Ondo Finance、DeFi需要の高まりとハイプの中で週間20%上昇
投稿「Ondo Financeは注目と成長するDeFi需要の中で週間20%上昇」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Ondo Financeは注目と成長するDeFi需要の中で週間20%上昇 免責事項：NewsBTCで見つかる情報は教育目的のみです。投資の買い、売り、または保有に関するNewsBTCの意見を表すものではなく、当然ながら投資にはリスクが伴います。投資判断を行う前に、独自の調査を行うことをお勧めします。このウェブサイトで提供される情報は、完全にご自身の責任で使用してください。関連ニュース © 2025 NewsBTC. All Rights Reserved. このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://www.newsbtc.com/news/ondo-finance-surges-20-weekly-amid-hype-and-growing-defi-demand/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 12:52
この企業が$1.65Bのソラナトレジャリープレイに全力投資した理由
ソラナは急上昇中、そしてForwardの大規模なPIPE取引がさらに追加されました！
Coinstats
2025/09/13 12:00
Circleが6億7700万ドル以上のUSDCを発行、流動性計画に関する投機を呼ぶ
USDコイン（USDC）の発行元であるCircleは、本日わずか3時間で6億7700万ドル相当の新規トークンを発行し、暗号資産コミュニティ全体に新たな憶測を呼び起こしました。この突然の動きにより、同社が流動性需要の高まりに備えているのか、あるいはより広範な市場戦略を示しているのかについての議論が巻き起こっています。このトークン発行の急増は[…]
Coinstats
2025/09/13 11:38
