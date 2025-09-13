なぜOzak AIの0.01ドルトークンがSolanaとXRPの利益に対して最もスマートなフリップになり得るのか

Ozak AIの0.01ドルトークンがSolanaとXRPの利益に対して最もスマートなフリップである理由がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Ozak AIのプレセールでは、トークンの開始価格を0.01ドルに設定し、低いエントリーポイントに可能性を見出すトレーダーの注目を集めています。すでに8億8000万以上の$OZトークンが販売され、資金調達額は約300万ドルに達しています。次の段階では価格が0.012ドルに引き上げられ、長期売買の目標は1ドルに設定されています。SolanaとXRPの両方がはるかに高いレベルで取引されている中、アナリストたちはOzak AIが短期的なフリップのためのより鋭い機会を提供するかどうかを検討しています。 Ozak AIの低コストオープニングとSolanaおよびXRPとの比較 Ozak AIは、人工知能と分散型インフラストラクチャを通じて予測分析を提供するために構築されています。そのシステムには、高速データ処理のためのOzak Stream Network、分散セキュリティのためのDePIN、長期保管のためのOzak Data Vaultsが含まれています。Prediction Agents（PA）により、ユーザーは技術的な専門知識なしにカスタマイズされたAIモデルを作成でき、個人トレーダーと機関の両方にカスタマイズされた市場洞察へのアクセスを提供します。 OZトークンはプラットフォームを支えています。取引、Prediction Agentへのアクセス、ガバナンス、コミュニティ報酬に使用されます。トークンの供給上限は100億で、30％がプレセール、30％がエコシステムとコミュニティ開発、20％が準備金、そして流動性とチームにそれぞれ10％が割り当てられています。0.01ドルでのプレセールは、より広い採用が価格を押し上げる前の最低エントリーポイントです。 比較として、Solanaのトークンは6.03％の日次上昇率で238.04ドルで取引されています。XRPは0.74％の上昇で3.04ドルの価格です。両資産は引き続き投資を集めていますが、より高い価格は短時間で大きな割合のフリップを達成することをトレーダーにとって難しくしています。対照的に、Ozak AIのより小さな基本価格は、0.01ドルから0.02ドルへの移動がすでに100％のリターンを意味します。 Youtube埋め込み： 成長を支える戦略的パートナーシップ プレセールの勢いを超えて、Ozak AIは外部パートナーシップの確立を開始しました。プロジェクトは最近、...との協力を確認しました。