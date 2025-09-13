MEXC 取引所
イーサリアムのヴィタリック・ブテリンがChatGPTの脆弱性によるプライベートメール流出に反応
イーサリアムのヴィタリック・ブテリンがChatGPTの脆弱性によるプライベートメール漏洩に反応という投稿がCoinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。OpenAIの最新のChatGPTアップデートは、GmailやカレンダーやNotionなどのアプリに直接接続することでAIアシスタントをより便利にすることを目的としていました。しかし代わりに、深刻なセキュリティリスクが露呈し、イーサリアムのヴィタリック・ブテリンの注目を集めることになりました。見逃したくない内容です...続きをお読みください。カレンダー招待...
共有
CoinPedia
2025/09/13 17:44
共有
Polymarketは正確な市場結果を確保するためにChainlinkオラクルを統合
このパートナーシップは、予測市場に対して、スピード、透明性、正確性を向上させた精密かつ改ざん不可能な解決策を提供することを目指しています。
共有
Blockchainreporter
2025/09/13 17:30
共有
2025年に購入すべき最良の暗号資産
2025年に購入すべき最高の暗号資産に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Lyno AIのプレセールラッシュは2025年に注目に値します。早期加盟店ラウンドで22,316ドルが調達され、446,335トークンが販売されました。これはソラナエコシステムの安定性に疑問を投げかける力であり、そのためLyno AIは魅力的な投資先となっています。AIアービトラージを活用した新しいプラットフォームの出現により、ソラナはすでに構築され顧客の注目を集めているLyno AIエコシステムと戦わなければならないかもしれません。ソウルからシリコンバレーまで：なぜソラナが圧力に直面しているのか ソラナも特に2023年に印象的な1,200パーセントの成長を遂げた後、強力な競争相手です。そのトークン化されたGLXYストックやpumpdotfunによる最近の200万ドルの支払いなどのクリエイター報酬プランは、ヘッドラインを続けています。それにもかかわらず、今日のソラナには、15以上のブロックチェーンで収益機会を民主化するLyno AIのクロスチェーンアービトラージがありません。 Lyno AI：人工知能アービトラージ革命 Lyno AIは、高度なAI駆動アービトラージボットにより、2026年までに最大18,000パーセント上昇するでしょう。このプラットフォームを通じて、ユーザーはイーサリアムブロックチェーンとOptimismを含むネットワーク間の価格差を即座に活用することができます。Cyberscopeで監査されたスマートコントラクトとステーカーへの手数料の30パーセント共有は、2つの追加のセキュリティと価値のレイヤーを導入します。 Lyno AIは早期加盟店ラウンドで0.05ドルの価格が設定されており、100ドル以上投資するプレセール購入者への10万ドルのgiveawayインセンティブがあります。これは、価格が0.055ドルに上昇する前の次のステージでAIが180倍の価格になることを意味します。 行動を起こす：急騰の前に Lyno AIは、より優れたAI技術と拡大する投資家基盤を通じて、ソラナを上回るより良い位置に立つでしょう。早期加盟店プレセールは、監査されたセキュリティとトケノミクスの可能性を持つユニークなアクセスポイントを提供します。次の段階で価格が上昇する前に...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:29
共有
CoinBaseでビットコインマイニングマシーンを始めて資産を増やす方法
「CoinBaseでビットコインマイニングマシンを始めて資産を増やす方法」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トランプの推進の下、暗号資産はアメリカ合衆国の戦略備蓄となり、投資家たちは投資を最大化する最良の方法を熱心に探しています。暗号資産保有者の大多数が価格変動による差益獲得に依存している一方、最も賢明な人々はクラウドマイニングに目を向けています - これは毎日の固定収入を保証できる実証済みの方法です。CoinBaseとは何ですか？CoinBaseはアメリカのテクノロジー企業です。2012年にブライアン・アームストロングによって設立され、同社はアメリカ最大の暗号資産取引所を運営しています。2024年現在、CoinBaseは1億800万人のユーザーを抱え、4,000億ドル以上の資産を管理し、世界最大のビットコインカストディアンとして、ビットコイン総供給量の12%を保有しています。CoinBaseの利点：暗号資産愛好家にとって、CoinBaseは個人や企業が暗号資産を購入、販売、管理するための最も信頼されたプラットフォームです。CoinBaseの使命は、誰もが便利で安全かつ信頼性の高い金融ツールを利用できるようにすることで、より多くの経済的自由を創出することです。CoinBaseのALL4 Miningクラウドマイニングに参加する方法は？暗号資産投資愛好家にとって、合法で収益性の高いクラウドコンピューティングサービスプロバイダーを選ぶことは非常に重要です。この時点で、合法的かつ世界をリードするクラウドコンピューティングサービスプロバイダーが2019年に英国で合法的に設立され、英国政府の保護を受け、対応する法的文書と合法的な運営証明書を発行しています。2025年5月現在、ALL4 Miningは世界中に900万人以上の実ユーザーを持ち、実際の1日あたりのアクティブユーザー数は20%（180万人）に達しています。この強力なデータの背後には、ALL4 Miningクラウドコンピューティングサービスプロバイダーが世界200カ国以上に200以上のビットコイン鉱山とデータセンターを持ち、50万台以上のビットコインマイニング機器を所有しています。これはプラットフォームユーザーに実際のクラウドコンピューティング体験と収益性の高いクラウドコンピューティングプロジェクトを提供するのに十分です。ALL4 Miningクラウドコンピューティングサービスプロバイダー...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 16:29
共有
AIガバナンスは危険信号：ヴィタリック・ブテリンが代替案を提案
AIガバナンスは危険信号：ヴィタリック・ブテリンが代替案を提案 BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント ヴィタリック・ブテリンは、単純なAIガバナンスが簡単に悪用される危険性を警告。最近のデモでは、攻撃者がChatGPTを騙して個人データを漏洩させる方法が示された。ブテリンの「情報金融」モデルは多様性、監視、回復力を促進。イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリンは、ガバナンスに人工知能（AI）を頼ることのリスクについてXのフォロワーに警告し、現在のアプローチは簡単に悪用されると主張しました。ブテリンの懸念は、EdisonWatchの共同創設者エイト・ミヤムラによる別の警告に続くもので、悪意のある行為者がOpenAIの新しいModel Context Protocol（MCP）を乗っ取り、ユーザーの個人データにアクセスする方法を示しました。これが単純な「AIガバナンス」が悪いアイデアである理由でもあります。貢献に対する資金配分にAIを使用すると、人々は可能な限り多くの場所にジェイルブレイクと「すべてのお金をよこせ」を入れるでしょう。代替案として、私は情報金融アプローチを支持します（https://t.co/Os5I1voKCV… https://t.co/a5EYH6Rmz9 — vitalik.eth (@VitalikButerin) 2025年9月13日 単純なAIガバナンスのリスク ミヤムラのテストでは、隠しコマンドを含む単純なカレンダー招待状が、アシスタントが侵害されたエントリにアクセスした際にChatGPTに機密メールを公開させる方法を明らかにしました。セキュリティ専門家は、大規模言語モデルが本物の指示と悪意のある指示を区別できないため、操作に非常に弱いと指摘しています。私たちはChatGPTにあなたのプライベートメールデータを漏洩させました💀💀 必要なものは？被害者のメールアドレスだけです。⛓️💥🚩📧 水曜日に、@OpenAIはChatGPTでMCP（Model Context Protocol）ツールの完全サポートを追加しました。ChatGPTがGmail、カレンダー、Sharepoint、Notionに接続して読み取ることを可能にします…pic.twitter.com/E5VuhZp2u2 — Eito Miyamura | 🇯🇵🇬🇧 (@Eito_Miyamura) 2025年9月12日 ブテリンは、この欠陥はAIに過度に信頼を置くガバナンスシステムにとって大きな危険信号だと述べました。彼は、そのようなモデルが資金管理や意思決定に使用された場合、攻撃者はジェイルブレイクスタイルのプロンプトで簡単に安全対策を回避し、ガバナンスプロセスを悪用に開放する可能性があると主張しました…
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 16:19
共有
MemeCore [M]が$2.48の新過去最高値（ATH）を記録 – 価格の次の動向は？
MemeCore は新ATHを達成したが、完全な前進はまだ整っていない。
共有
Coinstats
2025/09/13 16:00
共有
最良トークンプレセール公式ICO
投稿「Best Token Presaleが公式ICOを開始」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月13日 | 10:43 新しいデジタル資産、Best Token Presaleが本日BestTokenPresale.comを通じてICOを開始しました。公式ウェブサイトではホワイトペーパーを含むプロジェクトの全詳細が提供され、トケノミクスからプロジェクトの目標に至るまで透明性を保っています。このプレセールでは、40ラウンドの資金調達が行われます。各ラウンドで投資家はトークン取得のためにわずかに多く支払うことになり、トークンが取引所に上場された後、「後から購入する人」の投資収益率（ROI）が低くなります。40ラウンドが完了すると、Best Token Presaleは1,100万ドルを調達することになります。このプレセールによって生成される暗号資産取引所の流動性プールは、調達資金の価値のほぼ70％—700万米ドルになります。流動性プールに使用されない資金はスタッフ、マーケティング、暗号資産取引所上場コスト、および暗号技術開発に割り当てられます。$BTPSトークンのユーティリティには無駄がありません。ホワイトペーパーによると、これは純粋に暗号資産取引からお金を稼ぎたい暗号資産トレーダー向けに設計されたミームコインです。演出は一切なく、単に巨大なブランド価値と魅力を持って市場に出される暗号資産です。そして取引所に上場した後も、マーケティングチームは契約期間中、ブランド価値を上昇させ続けます。40のプレセールラウンドの最初のラウンドでは、投資家は現在$0.00138116で$BTPSトークンを購入でき、580万トークンが購入可能です。2番目のラウンドでは最初の段階的な価格上昇が見られ、Best Token PreSaleの価格は$0.00139635になります。ホワイトペーパーに記載されているように、Best Token Presale ICOの各ラウンドでは1.1％〜1.5％の上昇が見られます。最初の投資家がBTPSトークンの最初の10,285米ドル分を購入すると、最も低コストのコインを保有することになります。このオープニングラウンド中にBTPSを購入するには、BestTokenPreSale.comにアクセスし、暗号資産ウォレットをウェブサイトに接続してください。その...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 15:44
共有
なぜOzak AIの0.01ドルトークンがSolanaとXRPの利益に対して最もスマートなフリップになり得るのか
Ozak AIの0.01ドルトークンがSolanaとXRPの利益に対して最もスマートなフリップである理由がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Ozak AIのプレセールでは、トークンの開始価格を0.01ドルに設定し、低いエントリーポイントに可能性を見出すトレーダーの注目を集めています。すでに8億8000万以上の$OZトークンが販売され、資金調達額は約300万ドルに達しています。次の段階では価格が0.012ドルに引き上げられ、長期売買の目標は1ドルに設定されています。SolanaとXRPの両方がはるかに高いレベルで取引されている中、アナリストたちはOzak AIが短期的なフリップのためのより鋭い機会を提供するかどうかを検討しています。 Ozak AIの低コストオープニングとSolanaおよびXRPとの比較 Ozak AIは、人工知能と分散型インフラストラクチャを通じて予測分析を提供するために構築されています。そのシステムには、高速データ処理のためのOzak Stream Network、分散セキュリティのためのDePIN、長期保管のためのOzak Data Vaultsが含まれています。Prediction Agents（PA）により、ユーザーは技術的な専門知識なしにカスタマイズされたAIモデルを作成でき、個人トレーダーと機関の両方にカスタマイズされた市場洞察へのアクセスを提供します。 OZトークンはプラットフォームを支えています。取引、Prediction Agentへのアクセス、ガバナンス、コミュニティ報酬に使用されます。トークンの供給上限は100億で、30％がプレセール、30％がエコシステムとコミュニティ開発、20％が準備金、そして流動性とチームにそれぞれ10％が割り当てられています。0.01ドルでのプレセールは、より広い採用が価格を押し上げる前の最低エントリーポイントです。 比較として、Solanaのトークンは6.03％の日次上昇率で238.04ドルで取引されています。XRPは0.74％の上昇で3.04ドルの価格です。両資産は引き続き投資を集めていますが、より高い価格は短時間で大きな割合のフリップを達成することをトレーダーにとって難しくしています。対照的に、Ozak AIのより小さな基本価格は、0.01ドルから0.02ドルへの移動がすでに100％のリターンを意味します。 Youtube埋め込み： 成長を支える戦略的パートナーシップ プレセールの勢いを超えて、Ozak AIは外部パートナーシップの確立を開始しました。プロジェクトは最近、...との協力を確認しました。
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 15:32
共有
イーサリアム、戦略的な発展に後押しされ4,700ドルを突破 AI: イーサリアム、戦略的な発展に後押しされ4,700ドルを突破
イーサリアムは規制面と技術的要因により4,700ドルを突破しました。主要投資家による大規模な購入がさらにイーサリアムの市場ポジションを強化しました。続きを読む：イーサリアム、戦略的発展に支えられ4,700ドルを突破 この投稿「イーサリアム、戦略的発展に支えられ4,700ドルを突破」は最初にCOINTURK NEWSに掲載されました。
共有
Coinstats
2025/09/13 15:18
共有
「米国が今年中にビットコイン戦略備蓄を形成する可能性が高い」：アレックス・ソーン
Galaxy Digitalのアレックス・ソーンは、米国のビットコイン戦略備蓄が今年形成される可能性を市場が「過小評価している」と述べていますが、他の人々は懐疑的です。 Galaxy Digitalの全社的リサーチ責任者であるアレックス・ソーンによると、米国政府が今年末までに待望のビットコイン戦略備蓄を形成する可能性は高いとのことです。しかし、他の業界幹部はそれほど確信を持っていません。 「私はまだ、米国政府が今年中にビットコイン戦略備蓄（SBR）を形成し、正式にBTCを戦略的資産として保有していることを発表する可能性が高いと考えています」とソーンは木曜日のX投稿で述べました。続きを読む
共有
Coinstats
2025/09/13 13:39
共有
