今日投資すべき注目の暗号資産：BTCの復活の中、Bitcoin Hyperのプレセールが1500万ドルを突破
暗号資産市場は最近、過去24時間で時価総額が1.77%増加するなど、著しい成長を示しています。BlockDAG、Lilpepe、Bitcoin Hyper、BlockchainFXなどのいくつかの暗号資産プレセールは、資金強化、戦略的パートナーシップ、市場のモメンタムに基づいて投資家の関心を集めており、暗号資産市場全体のパフォーマンスをさらに促進しています。ビットコイン、... 続きを読む 「今日投資すべき暗号資産：BTCの復活の中、Bitcoin Hyperプレセールが1500万ドルを突破」は、BiteMyCoinに最初に掲載されました。
BTC
$121,668.06
-1.32%
HYPER
$0.26189
-5.24%
MORE
$0.03375
+49.00%
Bitemycoin
2025/09/13 19:30
次の100倍の暗号通貨を探している？Lyno AI プレセールのモメンタムは止まらない
次の100倍の暗号資産を探している？Lyno AIプレセールの勢いは止まらない」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。次の100倍の暗号資産をお探しですか？Lyno AIはこのプレセール段階で本気です。現在の早期価格は0.050で、需要が急速に高まっており、トップアナリストたちはその巨大な可能性からトークンセールに注目しています。2023年のCardanoの200パーセントの上昇を正確に予測した人々は、Lynoのトークンが2000パーセント上昇すると現在賭けています。この予測は、Lyno AI独自のクロスチェーンアービトラージ技術に基づいており、CardanoのようなスロームーバーやStellarのような低ユーティリティコインと比較して有利です。すでに436,908トークンが販売され、合計21,845が調達され、次の価格ラウンド0.055はそう遠くありません。 Lyno AIプレセール：早期参入の利点を掴む 早期段階では、トークンを$0.050で販売しています - 専門家によれば、この価格は長く続かないでしょう。プレセールが進むにつれて価格は$0.055に上昇し、トークンの価値が急騰する前に購入する急ぎがさらに高まります。Lyno AIの監査はCyberscopeによって実施され、安全な投資基盤を保証しています。最終目標価格は0.100で、このプレセールは投資家が早期に参加し、最高のリターンを得る絶好の機会です。また、100以上のトークンを使用する購入者は、10人の投資家が100Kプールのシェアを獲得できるLyno AI Giveawayに参加する機会があります。 なぜLyno AIは大きく成長するのか Lyno AIは次世代のAI駆動クロスチェーンアービトラージ技術を使用して、個人投資家との競争条件を平等にします。高価なインフラを持つ機関ユーザー様とは対照的に、Lynoはイーサリアムブロックチェーン、BNB Chain、Polygon、Arbitrum、Optimism、および12以上の追加ネットワークで便利で超高速かつ完全に自動化された取引を提供します。多層セキュリティと監査されたスマートコントラクトの...
BNB
$1,257.34
-3.82%
CROSS
$0.21229
-3.71%
TOKEN
$0.01235
-2.29%
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 18:40
SUIグループが2Mドルの買い戻しを完了し、5000万ドルの株式買い戻しプログラムを承認
TLDR: SUIグループは9月10日〜12日の間に平均価格$4.30で318,743株を買い戻し、$2Mの自社株買いを完了しました。同社は1株あたりの純資産価値をさらにサポートするために、新たに$50Mの自社株買いプログラムを承認しました。購入は公開市場取引、プライベートディール、または証券法の下で承認されたその他の方法を通じて行うことができます。経営陣はこの動きについて[...] SUIグループが$2Mの自社株買いを完了し、$50Mの株式買戻しプログラムを承認したという記事がBlockonomiに最初に掲載されました。
SUI
$3.4086
-3.55%
MOVE
$0.1093
-1.88%
VIA
$0.016
-1.23%
Blockonomi
2025/09/13 18:37
このミームコインは次のドージコインか、次のシバイヌになるのか？
この投稿「このミームコインは次のDogecoinか、それとも次のShiba Inuになるのか？」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月13日 | 11:45 暗号資産アナリストたちが活発に議論しています。議論の焦点は、Layer Brettが可能性の面で次のDogecoin（DOGE）になるのか、それとも次のShiba Inu（SHIB）になるのかということです。どちらの比較も興味深い視点を提供していますが、どちらもプロジェクト固有の特性を見逃している可能性があります。この議論は、ミームコインが純粋な投機から実質と有用性へと進化してきた様子を浮き彫りにしています。オリジナルのミームコインとしてのDogecoin（DOGE）の遺産Dogecoinはミームコインというカテゴリーを作り出しました。そして、大きなリターンをもたらす可能性を示しました。このプロジェクトはシンプルさを維持し、何よりもコミュニティエンゲージメントに焦点を当てました。DOGEの成功は、技術革新ではなく文化的関連性に由来していました。しかし、今日のDogecoinの成長可能性は市場規模によって制限されているように見えます。このトークンは大幅な価格変動のために前例のない需要を必要とします。この現実により、アナリストたちは同様のコミュニティの可能性を持ちながらも、より良い成長力学を持つ新しいプロジェクトを探しています。純粋なミームステータスを超えたShiba Inu（SHIB）の進化Shiba InuはDogecoinの基盤の上に構築され、より多くの実質を加えようとしました。このプロジェクトはShibariumのようなエコシステム製品を開発し、有用性を高めました。SHIBは、ミームコインがどのようにしてより持続可能なモデルへと進化できるかを示しました。これらの努力にもかかわらず、Shiba InuはDogecoinと同様の時価総額の制約に直面しています。その巨大な循環供給量は、価値上昇を制限する自然な売り圧力を生み出します。このプロジェクトの成長可能性は初期段階と比較すると控えめに見えます。Layer Brett（LBRETT）が両方の先駆者とどのように異なるかLayer BrettはDogecoinとShiba Inuの両方の経験から教訓を取り入れています。このプロジェクトは強力なミームの魅力を維持しながら、本物のイーサリアムLayer 2の有用性を追加しています。この組み合わせにより、コミュニティの興奮と技術的実質の両方が提供されます。このアプローチは、持続可能性に関する純粋なミームコインの主な批判に対処しています。実際のブロックチェーンの有用性を提供することで、Layer Brettはその先駆者よりも有機的な成長を達成する可能性があります。この差別化により、直接的な比較はやや限定的になります。コミュニティエンゲージメントの比較Dogecoinは暗号資産の中で最も強力なコミュニティの一つを維持しています...
SHIB
$0.00001202
-2.82%
MORE
$0.03375
+49.00%
CAP
$0.11154
-13.76%
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:56
テザー、米国規制のドル裏付けステーブルコインを発表
USDTステーブルコインを運営するテザーは、米国企業や機関向けに新しい米国規制下のステーブルコインを発行する計画を発表しました。
Cryptodaily
2025/09/13 17:53
機関投資家がビットコインETFに数百万ドルを投入
投稿「機関投資家がビットコインETFに数百万ドルを投入」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月12日、ビットコイン現物上場投資信託（ETF）市場は大幅な資金流入を記録し、純増加額は6億4200万ドルとなりました。SoSoValueが提供するデータによると、機関投資家が正式に認可されたチャネルを通じてビットコインを探索する傾向が高まっていることが強調されています。続きを読む：機関投資家がビットコインETFに数百万ドルを投入 出典：https://en.bitcoinhaber.net/institutional-investors-pour-millions-into-bitcoin-etfs
COM
$0.011198
+2.95%
NET
$0.00007867
+2.62%
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:00
アルトコインが大幅に上昇、イーサリアムが主導しビットコインが出遅れる
暗号資産市場は再び緑の一日を迎えています。過去24時間でかなりの値動きがあったものの、清算総額は3億8900万ドルと比較的低い水準を維持しています。同時に、幅広いアルトコインがシェアを獲得する一方で、ビットコインの優位性はむしろ低下しています。要するに、市場は再び上昇の道を...記事「アルトコインが大幅に上昇、イーサリアムがリードしビットコインが出遅れる」はBlockchain Storiesで最初に掲載されました。
DAG
$0.02691
-6.33%
MET
$0.2185
-0.36%
OP
$0.7073
-3.66%
Coinstats
2025/09/13 16:30
XRP Tundraのプレセールが特典付きで開始、XRPニュース本日はステーキング関心の高まりを報告
XRP Tundraのプレセールが0.30ドルで開始され、1回の購入で2つのトークンとステーキング報酬を提供、XRPに関する好調なニュースが利回りへの需要増加を強調
XRP
$2.8148
-2.90%
LIVE
$0.01151
-4.87%
Cryptodaily
2025/09/13 03:45
専門家は100 XRPでは金持ちになれないと言う；数千単位が必要
著名なXRPコミュニティの解説者が、人生を変えるほどの富を得るためにXRP投資家がどれだけの保有量が必要かという長年の議論を再燃させました。広く支持されているXRPの専門家であるBaleは、「XRPはすべてタイミングが重要」と主張し、わずか100 XRPを保有している投資家は裕福になることを期待すべきではないと警告しました。ウェブサイトを訪問
T
$0.01541
+0.71%
GET
$0.004171
-2.77%
XRP
$2.8148
-2.90%
The Crypto Basic
2025/09/13 00:27
現物か否か？REX-Osprey XRP ETFが実際に保有するもの
米国でRex-Osprey XRP ETFが本日ローンチされるなか、このファンドが実際の現物ベースETFとして適格かどうかについて憶測が高まっています。複数の報告によると、XRPは本日、米国で初めての現物上場投資信託を迎える可能性があります。ウェブサイトにアクセス
U
$0.009669
-1.65%
XRP
$2.8148
-2.90%
EVER
$0.01923
-0.41%
The Crypto Basic
2025/09/13 00:26
