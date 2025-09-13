このミームコインは次のドージコインか、次のシバイヌになるのか？

この投稿「このミームコインは次のDogecoinか、それとも次のShiba Inuになるのか？」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月13日 | 11:45 暗号資産アナリストたちが活発に議論しています。議論の焦点は、Layer Brettが可能性の面で次のDogecoin（DOGE）になるのか、それとも次のShiba Inu（SHIB）になるのかということです。どちらの比較も興味深い視点を提供していますが、どちらもプロジェクト固有の特性を見逃している可能性があります。この議論は、ミームコインが純粋な投機から実質と有用性へと進化してきた様子を浮き彫りにしています。オリジナルのミームコインとしてのDogecoin（DOGE）の遺産Dogecoinはミームコインというカテゴリーを作り出しました。そして、大きなリターンをもたらす可能性を示しました。このプロジェクトはシンプルさを維持し、何よりもコミュニティエンゲージメントに焦点を当てました。DOGEの成功は、技術革新ではなく文化的関連性に由来していました。しかし、今日のDogecoinの成長可能性は市場規模によって制限されているように見えます。このトークンは大幅な価格変動のために前例のない需要を必要とします。この現実により、アナリストたちは同様のコミュニティの可能性を持ちながらも、より良い成長力学を持つ新しいプロジェクトを探しています。純粋なミームステータスを超えたShiba Inu（SHIB）の進化Shiba InuはDogecoinの基盤の上に構築され、より多くの実質を加えようとしました。このプロジェクトはShibariumのようなエコシステム製品を開発し、有用性を高めました。SHIBは、ミームコインがどのようにしてより持続可能なモデルへと進化できるかを示しました。これらの努力にもかかわらず、Shiba InuはDogecoinと同様の時価総額の制約に直面しています。その巨大な循環供給量は、価値上昇を制限する自然な売り圧力を生み出します。このプロジェクトの成長可能性は初期段階と比較すると控えめに見えます。Layer Brett（LBRETT）が両方の先駆者とどのように異なるかLayer BrettはDogecoinとShiba Inuの両方の経験から教訓を取り入れています。このプロジェクトは強力なミームの魅力を維持しながら、本物のイーサリアムLayer 2の有用性を追加しています。この組み合わせにより、コミュニティの興奮と技術的実質の両方が提供されます。このアプローチは、持続可能性に関する純粋なミームコインの主な批判に対処しています。実際のブロックチェーンの有用性を提供することで、Layer Brettはその先駆者よりも有機的な成長を達成する可能性があります。この差別化により、直接的な比較はやや限定的になります。コミュニティエンゲージメントの比較Dogecoinは暗号資産の中で最も強力なコミュニティの一つを維持しています...