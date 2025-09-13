MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
XRP、ブルームバーグ暗号資産指数に再加入後、3.60ドルのブレイクアウトを視野に
XRPがブルームバーグ暗号資産インデックスに再加入後、3.60ドルのブレイクアウトを視野に入れる」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アナリストのアリ・マルティネス氏によると、下降三角形が崩れればXRPは3.60ドルを目指す可能性 XRPはテクニカルパターンが潜在的なブレイクアウトを示唆する中、暗号資産市場で再び注目を集めています。市場アナリストのアリ・マルティネス氏によると、XRPは下降三角形形成から脱出しました。これは重要な価格変動の前兆となることが多い、広く認識されているテクニカルチャートパターンです。 CoinGeckoのデータによると、XRPは過去24時間で3.5%上昇し、3.16ドルに達するなど、乱高下しています。 下降三角形は、売り手が価格を押し下げ、買い手がサポートラインを守る中での横ばい相場を示すことが多いです。XRPの場合、このサポートはボラティリティにもかかわらず堅調を維持し、強い需要を示しています。 アナリストのアリ・マルティネス氏は、強気相場が三角形の上限を突破すれば、モメンタムが急速に加速し、新たな買い手を引き寄せ、3.60ドルへの潜在的な上昇を促す可能性があると指摘しています。 出典：アリ・マルティネス 3.60ドルの目標が達成されれば、XRPにとって近月で最も力強いラリーの一つとなり、長期にわたる横ばい相場からの大きな回復を示すことになります。さらに、この価格水準はXRPを現在の過去最高値（ATH）3.65ドルに一歩近づけることになります。 一方、XRPは1ヶ月間の横ばい相場から脱した後、4.50ドルの目標も視野に入れている可能性があります。 XRPがブルームバーグ・ギャラクシー暗号資産インデックスに3番目の大きなウェイトで再加入 オンチェーンデータプロバイダーのDigital Asset Investorによると、XRPはブルームバーグ・ギャラクシー暗号資産インデックス（BGCI）に正式に再加入し、この暗号資産にとって大きなマイルストーンとなりました。 出典：Digital Asset Investor 米ドルで取引される最大かつ最も流動性の高いデジタル資産のパフォーマンスを追跡するこのインデックスは、現在XRPをビットコインとイーサリアムに次ぐ3番目に重要な暗号資産としてランク付けしています。BGCIは現在、ビットコインとイーサリアムにそれぞれ35%の同等のウェイトを割り当てており、XRPは14%という大きな配分を確保しています。2022年4月にはXRPがインデックスのウェイトに含まれていなかったことを考えると、このトークンの復活を強調する注目すべき進展です...
U
$0.009669
-1.69%
XRP
$2.8147
-2.93%
INDEX
$1.019
-2.01%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 20:41
共有
ビットコイン優位性が57%を下回る：これは次のサイクルの始まりなのか？
ビットコイン優位性が57%を下回る：これは次のサイクルの始まりなのか？」の記事がCoinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました ビットコインの優位性が最近、重要なレベルを下回り、市場力学の変化を示しています。この下落は、資金がアルトコインに流れていることを示し、「アルトコインシーズン」の始まりを告げています。これは新しいサイクルの始まりなのか？Coinmarketcapによると、ビットコインの優位性は約56.6%に低下し、一方でイーサリアムは...
ALTCOIN
$0.0004005
-13.27%
HERE
$0.000245
-5.03%
共有
CoinPedia
2025/09/13 20:27
共有
ビットコイントレジャリープレミアムが危機に — BTCの価格にどのような影響があるのか？
ビットコイン（BTC）の保有企業は、ボラティリティの低下と新規購入の急激な減少により、基本となるBTC保有に対する市場プレミアムが侵食される中、かなり厳しい状況に直面しています。特に、これらの企業による月間BTC購入は2024年11月以降97％も急落しており、最近の数ヶ月間の市場アプローチが非常に慎重であることを反映しています。しかし、最近のデータ［…］
BTC
$121,668.06
-1.34%
共有
Bitcoinist
2025/09/13 20:00
共有
購入すべき最高の暗号資産プレセールを見つける：Nexchainの$10.20Mプレセール実施、Pepe Dollarの上昇、そして注目度の低いMAXI DOGE
Nexchainのプレセールは$10.20Mを超え、Pepe Dollarが勢いを増し、MAXI DOGEが注目を集めています。トップ暗号資産プレセール、トークン機能、そしてなぜNexchainが今買うべき最高の暗号資産プレセールである可能性があるのかを探りましょう。
TOKEN
$0.01237
-2.13%
TOP
$0.000096
--%
GAINS
$0.02379
-5.59%
共有
Blockchainreporter
2025/09/13 20:00
共有
Cache Walletがマルチ仮想マシンWeb3ネットワークの保護強化のためArichainに参加
この最新のパートナーシップは、Cache WalletのAI駆動ウォレット復旧機能とArichainのモジュラーL1ブロックチェーンを統合することを目的としています。
AI
$0.1212
-6.48%
L1
$0.008568
-1.02%
MULTI
$0.04644
-4.12%
共有
Blockchainreporter
2025/09/13 20:00
共有
Shibariumブリッジが460万BONEの不正利用被害、チームが資金を凍結
シバリウムブリッジが460万BONEの不正利用に遭い、チームが資金を凍結したという投稿がCoinpedia Fintechニュースに最初に掲載されました。土曜日、シバイヌのレイヤー2ブロックチェーンネットワークであるシバリウムは、そのブリッジに対する周到に計画された攻撃を経験しました。しかし、チームは盗難を防ぐためのスマートな対策を講じ、460万BONEトークンを凍結したと発表しました。攻撃者が460万BONEトークンを借入 シバイヌの開発者であるKaal Dhairyaが、彼のXで...このニュースを確認しました。
BONE
$0.1366
-3.32%
SHIBA
$0.00000000064
-6.02%
SMART
$0.004232
+0.21%
共有
CoinPedia
2025/09/13 19:57
共有
イーサリアムニュース：機関投資家の買い、ステーキングブーム、そして5,000ドルの目標価格
4,500ドル近辺で推移する価格は、より深い物語の表面に過ぎません：機関投資家は記録的なレベルでETHを蓄積し、ステーキングを[...] 投稿「イーサリアムニュース：機関投資家の買い入れ、ステーキングブーム、そして5,000ドルの目標」はCoindooに最初に掲載されました。
NEAR
$2.9
-2.68%
BOOM
$0.031172
-1.13%
ETH
$4,379.52
-3.28%
共有
Coindoo
2025/09/13 19:35
共有
Layer Brett、アナリストがPepe Coin（PEPE）の初期急騰との比較を行い、潜在性を評価
Pepe Coin（PEPE）が2023年に発売されたとき、暗号資産界で最も話題のミームトークンの一つとなりました。無名から数十億ドルの市場価値へと急速に広がったことは、コミュニティ主導の盛り上がりがいかに強力であるかを示しました。現在、一部のアナリストは、新しいプレセールのイーサリアムレイヤー2であるLayer Brett（LBRETT）にその勢いの反響を見ています[...]この記事「Layer BrettがPepe Coin（PEPE）の初期急騰と比較される中、アナリストがその可能性を評価」はBlockonomiに最初に掲載されました。
HYPE
$44.43
-4.05%
RISE
$0.010168
-1.37%
LAYER
$0.3941
-2.71%
共有
Blockonomi
2025/09/13 19:18
共有
2025年の長期投資向け暗号資産のトップ選択
2025年の長期売買暗号資産の最有力候補がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。市場活動は再びホエール（大口投資家）の送金と価格変動に支配されています。9月4日、ドージコインでは2億枚以上のDOGEが主要ウォレット間で移動し、コインが0.21ドル付近で推移する中、保有者が短期的にポジションを変更しているのかどうかについて議論が巻き起こりました。クロノスはより厳しい状況で、8月のピークから25%下落し、0.25ドルのサポートラインを再訪問しましたが、即座の反発の兆しはほとんど見られません。対照的に、BlockDAG（BDAG）ネットワークの軌道は勢いを増しています。プレセールで4億500万ドルを調達し、X1アプリで300万人以上のアクティブマイナーを抱え、19,800台以上のハードウェアマイナーがすでに配送されており、長期売買暗号資産オプションの有力候補としての認知を確立しています。投機的な噂とは異なり、その強みは実際の使用と拡大するインフラにあります。 BlockDAG：実体のある使用と採用に支えられた4億500万ドル BlockDAGのプレセールの成功は4億500万ドルを超えましたが、注目すべきはその背後にあるサポートです。これまでに262億BDAGコインが販売され、312,000人以上の保有者が関与しています。これはロードマップを待つだけの遊休資金ではなく、すでに実際の製品を動かしています：X1アプリを通じて毎日300万人がマイニングを行い、19,800台以上のXシリーズユニットが配送され、週間出荷能力は2,000ユニットに達しています。ここでの違いは、単なる約束ではなく、測定可能な活動です。他のプロジェクトが発表後に衰退する中、BlockDAGは存在感を構築し続けています。130カ国以上でモバイルとハードウェアの採用を推進することで、約束の前に証明を示しており、現在325,000人を超えるコミュニティに支えられています。この規模で、多くのアナリストはBlockDAGを2025年に注目すべき主要な長期売買暗号資産と考えています。現在バッチ30で、BDAGの価格は0.03ドルです。0.001ドルの発売時点からの初期支援者はすでに2,900%の投資収益率を達成しています。10月1日までの限られた期間、BlockDAGはエントリー価格を0.0013ドルに固定し、新規参加者に稀な機会を提供しています...
NEAR
$2.9
-2.68%
T
$0.01541
+0.71%
RIDE
$0.000914
-3.48%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 19:04
共有
XRP Tundraがデュアルトークン戦略とステーキング報酬で今買うべき最高の暗号資産としての地位を確立
XRP Tundraがデュアルトークン戦略とステーキング報酬で今買うべき最高の暗号資産としての地位を確立という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインシーズンが到来し、強固なファンダメンタルズと実用性を兼ね備えたプロジェクトに再び注目が集まっています。投資家が最良の機会を探す中、XRP Tundraは市場で最も魅力的な選択肢の一つとして浮上しています。わずか0.30ドルの価格設定による革新的なステーキングシステムとデュアルトークンのプレセールにより、Tundraは即時の価値と長期的な可能性の両方を提供します。単なる準備期間に依存する投機的なトークンとは異なり、XRP Tundraは具体的なものを提供します：XRP保有者がXRPレジャーのセキュリティを維持しながら、ついに利回りを得る方法です。2対1のプレセールモデルと組み合わせることで、このプロジェクトは現在のサイクルで上昇を捉えようとする投資家にとって際立った候補となっています。XRPを利回りを生み出す資産に変える 長年にわたり、XRP投資家は制限に直面していました。彼らのトークンは迅速で効率的、そして支払いに広く採用されていましたが、保有しても利回りを生み出しませんでした。イーサリアム、ソラナ、そして他のコミュニティがステーキングを通じて保有量を増やす一方、XRPは静的なままでした。XRP Tundraは、Cryo Vaultsというステーキングメカニズムでこの問題を解決します。これにより、保有者は固定期間（7日、30日、60日、または90日）XRPをロックし、TUNDRAトークンで報酬を集めることができます。資産はXRPレジャーから離れることなく、貸し出されることもなく、ステーキング期間が終了すると自動的に戻ります。報酬は透明な供給プールから分配され、安全性と予測可能性を確保します。これはXRPがもはや休眠資産ではないことを意味します。最初に人気を博したセキュリティやスピードを犠牲にすることなく、パッシブインカムを生み出す生産的な資産になります。プレセールの利点：2つの資産、1つの価格 ステーキングを超えて、XRP Tundraは市場で最も投資家に優しいプレセールモデルの一つを導入しています。プレセールのフェーズ1では、トークンはわずか0.30ドルで価格設定され、早期購入者に大きな参入優位性を与えます。すべての購入で1つではなく2つの資産が提供されます：TUNDRA-X（XRPL）：...
REAL
$0.0822
-1.73%
HYPE
$44.43
-4.05%
ALTCOIN
$0.0004005
-13.27%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 19:02
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰