Joby Aviation (JOBY)株：ホワイトハウスが同社をエアタクシーパイロットプログラムに選出し急騰
TLDR Joby Aviation（NYSE：JOBY）株は、ホワイトハウスの電動垂直離着陸統合パイロットプログラムへの参加後、5％上昇しました。同社は商業展開のためのFAA型式認証プロセスの5段階中4段階目にあります。Jobyは今年中に最初の適合機体が完成し、2026年初頭にFAAパイロットテストが開始される見込みです。[...] 記事「Joby Aviation（JOBY）株：ホワイトハウスが同社をエアタクシーパイロットプログラムに選出し急上昇」はCoinCentralで最初に掲載されました。
Coincentral
2025/09/13 22:36
投資家がこの新しいバイラルなアルトコイン先行販売に殺到する中、2026年にCardano価格が50%以上暴落する見込み
この投稿「2026年にCardano価格が50%以上暴落する見込み、投資家が新たな話題のアルトコイン先行販売に殺到」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Cardano価格は約0.88ドル付近で推移；アナリストは2026年に50%の下落の可能性を警告。Remittixは実用性、国境を越えた決済、9月15日のベータウォレット立ち上げを提供。先行販売で2540万ドルを調達；15%のUSDT被招待者プログラムと25万ドルのgiveawayが採用と投資家の関心を促進。暗号資産市場はCardano、Litecoin、急成長するPayFi競合他社などの主要トークンが注目を集める中、投機で盛り上がっています。Cardano価格は0.88ドル前後で安定していますが、アナリストは長期的な圧力が2026年に急激な下落につながる可能性があると警告しています。同時に、Remittix（RTX）は25〜30倍の利益予測を伴うユーティリティ重視のプロジェクトとして注目を集めています。25万ドルのgiveaway、9月15日のベータウォレット立ち上げ、USDTで毎日支払われる15%の被招待者プログラムにより、Remittixは年末の四半期に向けて最高の機会の一つとして小売りと機関ユーザー様の両方の関心を引きつけています。 Cardano価格は大きな圧力に直面 Cardano価格は短期的な上昇の基盤を形成している重要な0.81ドルのサポートラインを上回って推移しています。アナリストはこのレベルが0.618フィボナッチ・リトレイスメントゾーンとも一致していると指摘しています。強気派が市場を安定させてきましたが、取引量の減少はモメンタムが持続可能でない可能性を示しています。0.81ドルを下回る崩壊は、より大きな崩壊に簡単に発展する可能性があります。Cardanoはまた、創設者のCharles Hoskinsonからの厳しい批判にも最近数ヶ月間対処しなければならず、彼はブロックチェーンの過去の設計決定が採用を遅らせたことを認めました。開発者がRustとTypeScriptでのコーディングにプラットフォームを開放することで調整していますが、市場は慎重です。弱気が再び主導権を握れば、予測ではCardano価格は2026年に50%以上下落し、最近の利益のほとんどが消えてしまう可能性があります。 RemittixはPayFiリーダーとして勢いを増す CardanoやLitecoinとは対照的に、Remittixは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 22:20
2025年の次の100倍の暗号資産はすでにここにある
2025年9月13日 | 17:10 「2025年の次の100倍暗号資産はすでにここにある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース すべての暗号資産の強気相場は、人生を変えるチャンスを逃した人々の物語を残します — $0.30のイーサリアム、$1以下のソラナ、またはICO購入者が富を何倍にも増やしたTRONの初期の頃。その後悔は本物です。暗号資産のプレセールとは何か、次の1000倍のお宝を手に入れるには遅すぎるのかと尋ねているなら、答えは明確です：BlockchainFX（BFX）があなたの第二のチャンスかもしれません。 すでに9,000人以上の参加者から720万ドル以上を調達したBlockchainFXは、2025年のトップ100倍暗号資産プレセールとして称賛されています。確認済みの$0.05の発売価格と、すでに数百万の取引高を処理しているライブスーパーアプリを備え、これは単なるトークンセールではなく、機能するビジネスモデルです。今行動する人々は、次に爆発する暗号資産が離陸する前に自分の立ち位置を確保しています。価格が再び上昇する前に、BLOCK30を使用して30％追加の割引BFXトークンを今すぐ確保してください。 BlockchainFX（$BFX）：なぜこの爆発的なプレセールが際立っているのか BlockchainFXは夢を売っているのではなく、結果を売っています。すでにCertiKによって監査されており、このアプリはユーザーが暗号資産、米株、外為(FX)、商品をすべて一か所で取引できるようにしています。毎日10,000人以上のユーザーがアクティブで、実際の収益を生み出し、採用がすでに進行中であることを証明しています。$0.01で購入した早期参加者は、プレセールが毎週上昇するにつれて、保有量が倍増するのを目にしており、現在は$0.023で、$0.05の発売価格に向かって動いています。 発売後$0.10から$0.25の間の予測と、$1を超える長期予測により、このプレセールはセントから三桁に急上昇したソラナエコシステムの初期の頃に例えられています。さらに良いことに、BFXは取引手数料の最大70％をUSDTで毎日再分配しています。保有者はすでに最大90％の年間利回りで暗号資産のパッシブインカムを獲得しています。BFX Visaデビットカード、$500,000のgiveawayコンテスト、確認済みの取引所などの特典を加えると...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 22:12
Pi Networkがバージョン20アップグレードでブロックチェーンを強化し、Pi Coinが3%上昇
TLDR Pi Networkのブロックチェーンバージョン20へのアップグレードがPi Coinの価格を3%上昇させる。Pi CoinはPi Networkのブロックチェーンがバージョン20に更新された後、短期的な成長を見せる。9月30日まで実施されるPi Networkのドメインオークションがエコシステムの拡大を促進。Pi Networkのブロックチェーンアップグレードは将来のメインネット活動に向けた重要なステップ。Pi Network [...] 記事「Pi Networkがバージョンアップグレードでブロックチェーンを強化し、Pi Coinが3%上昇」はCoinCentralに最初に掲載されました。
Coincentral
2025/09/13 22:07
ETFエコシステムにおけるQuid minerクラウドマイニングの役割が拡大
Quid マイナーは、グローバル投資家に大きなボーナス報酬をもたらすコンプライアンスに準拠した契約ベースのハッシュレートサービスを提供しています。暗号資産市場は8月に再び混乱に直面しました。XRPはETFへの楽観論に後押しされ、7月に抵抗線を突破しましたが、規制のモメンタムが鈍化し利益確定が増加したため後退しました。イーサリアムのアップグレード...
Crypto.news
2025/09/13 22:05
トランプ氏の対ロシア・中国への最新の脅威にもかかわらず、ビットコイン価格は116,000ドルで動じず
BTCは本日早くにマークされた3週間の高値に近い位置にあります。
CryptoPotato
2025/09/13 21:56
ビットコイン価格ウォッチ：ビットコインは抵抗ゾーン付近で急上昇するか停滞するか？
ビットコイン価格ウォッチ：ビットコインはレジスタンスゾーン付近で急上昇するか停滞するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは2025年9月13日に115,975ドルで取引され、時価総額は2.31兆ドル、24時間取引高は430.7億ドルでした。この仮想通貨の日中価格は114,838ドルから116,705ドルの間で変動し、最近の上昇を固めています。ビットコインは最近の上昇からの利益を固めながら、上限レンジ付近で安定を保ちました[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-bitcoin-surge-or-stall-near-resistance-zone/
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 21:43
DOGE、BONK、他には？今日のミームコインが市場をアウトパフォーム
記事「DOGE、BONK、他には？本日ミームコインが市場をアウトパフォーム」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。市場回復に伴いDogecoin（DOGE）価格が上昇、BONKとPENGUが続く一方、Bitcoin（BTC）、BNB、XRPは出遅れ 2025年9月12日、暗号資産市場が急上昇しています。通常最もボラティリティの高いアルトコインであるミームコインが、ここでは先導役を果たしています。同時に、最大の暗号資産は低調なパフォーマンスを示しています。 市場回復に伴いDogecoin（DOGE）価格が上昇、BONKとPENGUが続く ミーム暗号資産は、CoinGeckoのトップ100の大型暗号資産の中で最もパフォーマンスの良い資産の一つです。時価総額で最大のミーム暗号資産であるDogecoin（DOGE）は、過去24時間で価格が6.3%上昇しました。 画像提供：CoinGecko 本日、Dogecoin（DOGE）価格は重要な0.25ドルのレベルを超えました。この上昇により、Dogecoin（DOGE）の週間上昇率は25%を超えました。別の主要なコミュニティ主導の暗号資産であるBonk（BONK）は一晩で7.7%上昇しました。BONKの価格は取引高の急増により0.00002515ドルに達しました。 同名のNFTコレクションに関連するミームコインであるPudgy Penguins（PENGU）は24時間で5.6%上昇しました。PENGUの価格が0.0356ドルに達し、時価総額は6億5000万ドルを目指しています。 新しいミーム暗号資産であるMemeCore（M）は一晩で15%上昇し、トップ100で最も急成長している資産となりました。同時に、取引高は低いままです。Mの価格は本日、2.28ドルの過去最高値に達しました。 Bitcoin（BTC）、BNB、XRPは出遅れ PUMPは、ソラナ最大のノーコードミームコインローンチャーのコアネイティブ暗号資産であり、これも最高のパフォーマーの一つです。PUMP価格は7.8%上昇し、0.005921ドルに達しました。PUMP時価総額は20億ドルを超えました。 対照的に、最大の暗号資産は無関心を示しています。最初の暗号資産であるBitcoin（BTC）は0.6%上昇しています。BTC価格は重要な115,000ドルのレベルを維持するのに苦戦しています。BNBとXRPはともに1%上昇しています。両方の暗号資産の重量級は重要なレベルを守ることができました。BNBは900ドル以上で安定し、XRPは3ドル以上を維持しています。 Ethereum（ETH）とSolana...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 20:46
どの暗号資産が最も上昇の可能性があるか？アナリストがイーサリアム、ソラナ＆レイヤーブレット価格の見通しを比較 Gpt: どの暗号資産が最も上昇の可能性があるか？アナリストがイーサリアム、ソラナ＆レイヤーブレット価格の見通しを比較
2025年に向けてどの暗号資産が最も上昇の可能性を持つかという議論が白熱している。イーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）といった大手は、繁栄するエコシステムと深い流動性に支えられ、強力な候補のままだ。しかし、新たなプレイヤー—Layer Brett（LBRETT）は、爆発的なプレセール数字とミーム主導のモメンタムで注目を集めている。アナリストは次の[...]を検討している。「どの暗号資産が最も上昇の可能性を持つか？アナリストがイーサリアム、ソラナ、Layer Brettの価格見通しを比較」という投稿がBlockonomiに最初に掲載された。
Blockonomi
2025/09/13 20:18
Polymarketは米国での承認を受け100億ドルの評価額を目指す
Polymarketは前例のない大規模な資金調達を行う準備を整えています。この新たな資金調達により、予測プラットフォームの評価額は最低でも3倍になり、最大で100億ドルに達する可能性があります。この評価額の大幅な上昇は、同社が米国での営業許可を取得したというニュースに続くものです... この記事「米国での許可取得後、Polymarketが100億ドルの評価額を目指す」はBlockchain Storiesで最初に掲載されました。
Coinstats
2025/09/13 19:26
トレンドニュース
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰