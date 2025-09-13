MEXC 取引所
ビットコイン、XRPホルダーがIOTAマイナーを使用して大きなリターンを獲得
ビットコイン、XRPの保有者がIOTAマイナーを使用して大きなリターンを獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。開示：この記事は投資アドバイスを表すものではありません。このページに掲載されているコンテンツと資料は教育目的のみです。IOTAマイナーはXRPとBTCユーザーがポートフォリオの最大30%の利益を見たと報告し、パッシブインカムの魅力を高めています。概要 IOTAマイナーのユーザーは、XRPとBTCのクラウドマイニングが大きなパッシブインカムをもたらし、最大30%のポートフォリオ成長を報告しています。英国を拠点とするIOTAマイナーは、900万人以上のユーザーが暗号資産を安全で環境に優しいクラウドマイニングで安定した利回りに変えるのを支援しています。ハードウェアが不要で、IOTAマイナーは利益をアカウントに直接入金し、暗号資産収入をシンプルでアクセスしやすいものにしています。暗号資産市場が勢いを増す中、投資家はデジタル資産の価値を高める信頼性の高い方法を求めています。今日、英国を拠点とする主要なクラウドマイニングプラットフォームであるIOTAマイナーは、そのサービスを利用しているXRPとビットコイン（BTC）の保有者がポートフォリオ価値が最大30%上昇したと発表しました。この節目は、変動の激しい暗号資産市場で安定したパッシブインカムを求める初心者と経験豊富な投資家の両方にとって、IOTAマイナーが信頼できるパートナーとしての役割を高めていることを強調しています。クラウドマイニング：パッシブ資産をアクティブな利益に変える 従来の取引は常に市場監視とタイミングが必要で、一般の投資家にとっては負担になることがあります。対照的に、IOTAマイナーのクラウドマイニングシステムは、ユーザーが暗号資産の保有を自動的に活用することを可能にします。高価なハードウェアや技術的な専門知識を必要とせず、投資家はプラットフォームを通じて計算能力を簡単にレンタルします。マイニングの利益は毎日生成され、ユーザーのアカウントに直接入金され、安定したパッシブインカムの流れを作り出します。投資家がIOTAマイナーを選ぶ理由 実証された成長：XRPとBTCユーザーはクラウドマイニング契約を通じて最大30%のポートフォリオ成長を報告しています。アクセシビリティ：マイニング経験のない初心者に最適で、プロフェッショナル向けの高度なオプションも提供しています。持続可能性：再生可能エネルギー源を使用した運営で、環境への影響を軽減しています。グローバルな信頼：2018年に設立され、IOTAマイナーは900万人以上のユーザーにサービスを提供しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:14
ジュリアン・アルフレッドとメリッサ・ジェファーソン＝ウッデン、トップタイムで100メートル予選を制す
ジュリアン・アルフレッドとメリッサ・ジェファーソン・ウッデンが100メートル予選で最速タイムを記録し勝利 BitcoinEthereumNews.comに掲載。東京、日本 - 9月13日：2025年9月13日、東京の国立競技場で開催された世界陸上競技選手権東京2025の初日、女子100メートル予選でコートジボワールチームのマブンドゥ・コネ、セントルシアチームのジュリアン・アルフレッド、カナダチームのオードリー・レデュックが競い合う。（写真：Hannah Peters/Getty Images）Getty Images ジュリアン・アルフレッドは東京の国立競技場での優位性を維持し続けている。現オリンピックチャンピオンは女子100メートル予選の第4ラウンドを楽々と通過し、その日最速のタイムを記録した。初の100メートル世界タイトルを狙うアルフレッドは10.93のタイムを記録し、それに続くのは0.1秒差でイギリスのダリル・ネイタで、2番目に速い10.94を記録した。 無敗の100メートル連勝記録を維持することを目指すアメリカのワールドリーダー、メリッサ・ジェファーソン・ウッデンも、予選第1ラウンドで10.99という11秒を切る好成績で快勝した。現世界チャンピオンのシャカリ・リチャードソンは11.03秒で5番目に速い予選通過者として次のラウンドに進出した。リチャードソンのタイムは今シーズン最速となったが、日曜の夕方にタイトル防衛するためには、自己ベストからさらに0.2秒以上削る必要があると予想されている。 全体として、アメリカチームは準決勝に進出した4人のスプリンターを擁し、厳しい競争をもたらすだろう。その中には11.06で総合8位にランクインした世界チャンピオンのトワニシャ・テリーと、28歳のケイラ・ホワイトが含まれる。 Forbes「シェリーアン・フレイザー＝プライスが2025年陸上競技世界選手権の目玉に」ケイトリン・ハッチソン著 注目すべきは、ティナ・クレイトンが11.01でジャマイカ勢最速となり、続いてチームメイトのシェリカ・ジャクソンが11.04のタイムを記録したことだ。シェリーアン・フレイザー＝プライスは引退前の最後の表彰台を目指し、11.09のタイムで準決勝に進出した。これまでのところ、2025年シーズンは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:03
Dogecoin (DOGE)、0.25ドルまで15%上昇、しかし今買うべき最良の暗号資産なのか？
Dogecoin（DOGE）が0.25ドルまで15%上昇、しかし今買うべき最高の暗号資産なのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Dogecoin（DOGE）は最近0.25ドルまで15%上昇し、現在の暗号資産市場でミームコインがモメンタムを維持できるかどうかについての議論を呼んでいます。トレーダーたちがこの動きに歓喜する一方、注目は急速にMutuum Finance（MUTM）に移りつつあります。これは利回り生成と分散型信用市場の交差点に位置づけられる新しいDeFiプロトコルです。MUTMの価格は0.035ドルを維持しています。投資家は次のフェーズで14.3%の価格上昇を目にすることになるでしょう。1万6千人以上の投資家が早期購入後、ローンチ日にトークンを受け取るために列をなしています。Mutuum Financeは短期的な投機を超えて、実世界での使用と長期的な成長可能性を持つブロックチェーンベンチャーに目を向ける投資家を引き付けています。 Dogecoinが0.25ドルに向けて15%上昇 Dogecoin（DOGE）は現在約0.2526ドルで取引されており、日中の価格帯は0.2394ドルから0.2530ドルとなっています。このトークンは最近約15%上昇し、0.25ドルの水準を超えました。後者は現在、レジスタンスラインのテストとして機能しているようです。 アナリストによれば、DOGEが高出来高で0.25ドルを上回る強い終値をつけることができれば、近い将来0.30ドルに向けてさらに上昇する可能性があります。一方、弱い追随があれば、0.22-0.23ドル地域のサポートラインまで後退する可能性があります。 その間、DOGEの上昇が注目を集める中、Mutuum Financeのような新しいDeFi中心のプロジェクトも、分散投資を求める投資家から関心を集め始めています。 Mutuum Financeフェーズ6プレセール Mutuum Financeは現在フェーズ6のプレセール中で、0.035ドルでトークンを提供しています。販売は非常に急速に進み、投資家はすでに1563万ドル以上を投入しています。このプロジェクトはまた、イーサリアムブロックチェーン上にUSDペッグのステーブルコインを立ち上げる予定で、これは手間のかからない取引と長期的な価値保存資産として利用される予定です。Mutuum Financeはデュアルレンディング、多目的...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 23:33
Coinbaseを通じてADA（Cardano）、XRP、DOGE、その他の暗号資産を入金してマイニングを見つけ、日次$8,000の不労所得を稼ごう。
Find Miningは、Coinbaseを通じてADA、XRP、DOGE、その他のクラウドマイニングを宣伝し、安全で自動化されたマイニング契約により、最大8,000ドルの日々のパッシブインカムを得られると主張しています。
Blockchainreporter
2025/09/13 23:30
アルトコインに牽引され暗号資産市場の上昇が続く
アルトコインが主導する暗号資産市場の急騰で、Ethereum（$ETH）が上昇し、分散型金融とNFTも成長する中、ChainlinkのTVSは1000億ドルの節目を超えました。
Blockchainreporter
2025/09/13 23:15
Blockstreamのフィッシング警告後のセキュリティに焦点を当てた新しい暗号資産プロジェクト
Blockstreamのフィッシングアラート後にセキュリティに焦点を当てた新しい暗号資産プロジェクトという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月13日 | 17:38 Blockstreamのフィッシングアラートがセキュリティに注目を集めています。投資をより安全にすることを目指す3つの新しい暗号資産プロジェクトをご覧ください。 暗号資産におけるフィッシング攻撃が増加しています。Blockstreamは最近、同社のJadeハードウェアウォレットを標的にした偽のファームウェアメールキャンペーンについてユーザーに警告しました。これらの詐欺により、8月だけで暗号資産ユーザーは1200万ドル以上の損失を被り、15,000人以上に影響を与えました。さらに、ウォレット拡張機能を標的にした新しいModStealerマルウェアが加わり、悪意のある行為者にとって絶好の機会となっています。損失は今や数十億ドルに達し、暗号資産の新規ユーザーからベテラントレーダーまで、誰もがより良いツールとより安全なオプションを必要としています。ここでは、この混沌とした状況で投資家に追加の安全性を提供しようとしている3つの新しい暗号資産プロジェクトを紹介します。 なぜ今セキュリティを改善する必要があるのか 暗号資産詐欺は単に迷惑なだけでなく、より洗練されてきています。攻撃者は公式のファームウェアアップデートを模倣し、ドメインを複製し、偽のペルソナやビジネスに関連するフィッシングメールを使用し、時には何が起こっているかを理解する前に資金を盗みます。かつては暗号資産で最も安全と考えられていたハードウェアウォレットユーザーも、BlockstreamのJadeの事例のように標的にされています。同時に、ミームコインやその他の新しい暗号資産の立ち上げに対する需要の高まりは、より多くの注目と詐欺師にとってのチャンスを意味します。メッセージングにおいて、誇大宣伝+簡単なアクセス+恐怖（または緊急性）を混ぜると、詐欺の条件が整います。そのため、初期の段階でセキュリティと透明性を組み込むプロジェクトは、これまで以上に価値があります。 1. Best Wallet Token ($BEST) – より安全な投資のためのセキュリティ駆動型ユーティリティ Best Wallet Token ($BEST)は、単なる誇大宣伝に乗ったプレセールコインではありません。プレセールでは0.025635ドルで価格設定され、すでに1570万ドルを集めており、保有者に報酬を与えながら暗号資産の最大の頭痛の種の1つであるセキュリティに取り組むプロジェクトとして形作られています。フィッシング詐欺により...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 22:57
ドージコインETF発売と供給買戻しがDOGEを111%の価格上昇軌道に弱気
TLDR: Dogecoinの価格が7日間で38.9%上昇し、1年間の下降トレンド以来初めて0.30ドルを超えました。初のDogecoin ETFが来週ローンチされ、マーケットメーカーは循環供給量の5%を買い上げる計画です。DOGEは1年間の下降三角形を突破し、強い上昇の可能性を示しています。トレーダーは0.6533ドルをブレイクアウト[...]として注目しています。記事「Dogecoin ETFローンチと供給買い戻しがDOGEを111%の価格上昇軌道に乗せる」はBlockonomiで最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/09/13 22:56
Shiba Inuが46万BONEトークンを凍結してShibariumの脅威に対応
TLDR Shiba Inuは、フラッシュローンの悪用がバリデーター1を標的にした後、460万BONEを凍結しました。SHIBはステーキングを一時停止し、バリデーターの資金をマルチシグハードウェアウォレットに移動しました。PeckShieldは侵害を警告し、SHIBチームは完全なセキュリティ調査を開始しました。緊急凍結後24時間以内にBONEトークン価格は40%以上急騰しました。Shiba Inu開発者は[...]。この記事「Shiba Inuが460万BONEトークンを凍結してShibarium脅威に対応」はCoinCentralで最初に公開されました。
Coincentral
2025/09/13 22:45
ドージコインとPepeの保有者たちが次の100倍の機会を探る中、ChatGPT 5が話題の新しいミームコインを特定
次の100倍のミームコインを探す狩りが再開されました。ドージコイン（DOGE）とペペコイン（PEPE）はまだ忠実なフォロワーを持っていますが、その保有者の多くは次のブレイクアウトプレイを探しています。レイヤーブレット（LBRETT）は、すでにプレセールで数百万ドルを調達し、急速に注目を集めている新しいイーサリアムレイヤー2ミームコインです[...] 記事「ドージコインとペペ保有者がChatGPT 5が注目するウイルス性の新しいミームコインとして次の100倍の機会を探す」はBlockonomiに最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/09/13 22:21
中国、地元の販売減速により2025年の自動車販売目標を下方修正 Gpt-4: 中国、地元の販売減速により2025年の自動車販売目標を下方修正
中国は2025年の自動車販売目標を発表しましたが、すでに同国の主要自動車メーカーの期待を下回っています。金曜日、工業情報化部は他の7つの機関とともに、総自動車販売目標を3230万台と発表しました。この数字は、[...]による3290万台の予測を下回りました。
Cryptopolitan
2025/09/13 21:44
