ビットコイン反発、アルトコイン急騰：週間上昇で時価総額が4兆ドルを突破
ビットコインが反発、アルトコインが急騰：週間上昇により時価総額が4兆ドルを突破 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコインは週末に約5%高で終了し、その時価総額を2.3兆ドル以上に押し上げる一方、複数の大型アルトコインは二桁の大幅な上昇を記録しました。弱気な期間の後に暗号資産市場が反発 弱気センチメントが約2週間続いた後、暗号資産経済は反発し、週末の時価総額は4.17兆ドル弱で終了しました。ビットコイン（BTC）[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-rebounds-altcoins-explode-weekly-gains-push-market-cap-past-4-trillion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 04:25
Tapziがチャートのトップに立ち、MegacoinとBlockDAGがその後に続く
BitcoinEthereumNews.comに「Tapzi、MegacoinとBlockDAGを引き連れてチャートのトップに立つ」という記事が掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月13日 | 22:55 暗号資産の世界では、モメンタムは一夜にして変化します。Shiba InuやPepeなどのミームコインは依然として見出しを飾っていますが、新たなプロジェクトの波が2025年の投資家の焦点を再定義しています。市場追跡サービスによると、9月の注目暗号資産リストをリードしているのは投機的なミームではなく、強力なプレセール実績と実世界での採用を持つ、ユーティリティが豊富でコミュニティ主導のトークンです。最上位にはTapzi（TAPZI）があり、このGameFiプロジェクトは投資家とゲーマーの両方の注目を急速に集めています。その後には、エコシステム駆動型のイノベーションで知られるMegacoin（MEGA）と、スケーラブルなブロックチェーンビジョンで引き続き上昇しているBlockDAG（BDAG）が続いています。これら3つの暗号資産は、次世代の市場の牽引役を代表しています。 Tapziが今日の注目暗号資産リストをリード Tapzi（TAPZI）は単なるゲーミングトークンではなく、スキルベースのGameFi革命です。暗号資産ゲーム空間の多くが運や遊んで稼ぐメカニズムによって推進されてきましたが、Tapziは根本的に異なるものを構築しています：チェス、三目並べ、チェッカー、じゃんけんなどの古典的なゲームがステークベースのバトルに変換される競争的なゲームアリーナです。Tapziが今日の注目暗号資産リストを支配している理由はそのユーティリティにあります。その分散型プラットフォームでプレイされるすべてのゲームは完全にオンチェーンであり、ランダム性ではなく実力に基づいて勝者に報酬を与えます。BNBスマートチェーン上に構築されたTapziは、超高速で低手数料のトランザクションを提供し、これはゲーマーを大規模に取り込むための重要な要素です。 ⚡ 1000倍の可能性が待っています – Tapziのプレセールはわずか$0.0035！ プレセールのパフォーマンス：Tapziのプレセールは記録的な牽引力を見せており、何千人もの早期採用者がそのエコシステムに参加しています。アナリストはGameFiがミームコインを上回り続けるにつれて、さらなる成長を予想しています。 使いやすさ：プレイヤーはウォレットの摩擦なしにモバイルまたはウェブを通じて参加でき、GameFiの採用を長い間遅らせてきた障壁を取り除いています。 投資家へのインセンティブ：TAPZIは小額決済として設計されておらず...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:57
今買うべき最高の仮想通貨：Bitcoin Hyperが1500万ドルを超え、イーサリアムとソラナが上昇
YouTube で好きな動画や音楽を楽しんだり、オリジナルコンテンツをアップロードしたり、友達、家族、世界中の人々とすべてを共有しましょう。
Blockchainreporter
2025/09/14 03:45
ディエゴ・ロペス対ジャン・シルバ ファイトカード
投稿「ディエゴ・ロペス対ジャン・シルバのファイトカード」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。サンアントニオ、テキサス州 – 2025年9月12日：（左から右）ブラジル出身の対戦相手ディエゴ・ロペスとブラジル出身のジャン・シルバが、2025年9月12日テキサス州サンアントニオのフロスト・バンク・センターで行われたノーチェUFC公式計量式で対峙する様子。（写真：Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images）Zuffa LLC via Getty Images UFCは今夜のノーチェUFC 2025ファイトカードのため、テキサス州サンアントニオのフロスト・バンク・センターに来ています。このUFCファイトナイトは重要なフェザー級の試合がメインイベントです。この対戦では、最近UFCの145ポンド級タイトルに挑戦したディエゴ・ロペスが、勢いに乗るジャン・シルバにUFCキャリア初の敗北を与えようとしています。本日のUFCイベント全体を通じて、ノーチェUFCファイトカードの結果を随時更新していきます。ノーチェUFCファイトカードのメインカードは日本時間7:00からESPN+でストリーミング配信されます。プレリミナリーカードは同じストリーミングサービスで日本時間4:00から始まります。ForbesノーチェUFCメインイベントのオッズ、ピック、予想：ロペス対シルバ著者：トレント・ラインスミス ノーチェUFC 2025の結果 今夜のUFC：ノーチェUFCメインカードの結果 ディエゴ・ロペス対ジャン・シルバ ロブ・フォント対デビッド・マルティネス ケルビン・ガステラム対ダスティン・ストルツファス サンティアゴ・ルナ対クアン・レ 今夜のUFC：ノーチェUFCプレリミナリーカードの結果 アレクサンダー・ヘルナンデス対ディエゴ・フェレイラ ホセ・ダニエル・メディナ対ドゥシュコ・トドロビッチ クラウディオ・プエレス対ジョアキム・シルバ タチアナ・スアレス対アマンダ・レモス ヘスス・サントス・アギラル対ルイス・グルーレ ザカリー・リース対セドリケス・デュマス アレッサンドロ・コスタ対アルデン・コリア モンセラット・レンドン対アリス・ペレイラ ロドリゴ・セジナンド対ダニール・ドンチェンコ ForbesUFC 320メインイベント：マゴメド・アンカラエフ対アレックス・ペレイラ2のオープニングオッズ著者：トレント・ラインスミス ノーチェUFCの結果：ビデオハイライト ノーチェUFCの結果：ファイトナイトボーナス ノーチェUFCの結果：公式スコアカード ノーチェUFCメインイベント：ディエゴ・ロペス対ジャン・シルバ マイアミ、フロリダ州 – 4月12日：ブラジル出身のディエゴ・ロペスがアレクサンダー・ボルカノフスキとの試合後に反応する様子...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:36
主要アルトコインのこの日付に注意 – 遵守しないユーザーにはペナルティが課されます
アルトコインの開発者たちは、長期にわたる移行期間の最終的な無ペナルティ移行の日付を発表しました。続きを読む：この主要アルトコインの重要な日付に注目 – 従わないユーザーにはペナルティが課されます
Coinstats
2025/09/14 03:33
現役オリンピックショットプット王者ライアン・クラウザー、世界選手権で3連覇を達成
記事「現役オリンピック砲丸投げチャンピオンのライアン・クラウザーが3連覇の世界タイトルを獲得」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ライアン・クラウザー（アメリカ合衆国）が2025年世界陸上競技選手権大会初日、東京の国立競技場での男子砲丸投げ決勝にて。（写真：Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images）NurPhoto via Getty Images 彼が伝説と呼ばれるのには理由がある。土曜日に東京で開催された世界陸上競技選手権大会の初日、アメリカのスター選手ライアン・クラウザーは、2025年に一度も他の大会に出場することなく男子砲丸投げで3連覇という驚異的な偉業を達成した。 アメリカの伝説的選手であり世界記録保持者であるクラウザーは、2023年のブダペストでのタイトルによる出場権を得て世界選手権に出場し、5投目で22.34メートル（73フィート3.5インチ）という他の選手が超えられない記録を打ち立て、勝負を決めた。また、この種目で3連覇のオリンピックチャンピオンでもあるクラウザーは、予選ラウンドの1投を含め、合計わずか6投で競技を終えた。 2025年世界選手権でのライアン・クラウザーの大勝利の裏側 興味深いことに、今回の優勝記録はクラウザーにとって2015年以来の最低シーズンベストであり、2025年の世界ランキングでも5番目の記録に過ぎなかった - アメリカ人のジョー・コバックス、ジョシュ・アウォトゥンデ、ペイトン・オッターダールの後塵を拝している。 しかし、この32歳の選手のパフォーマンスを伝説的にしたのは、そもそも彼がどのようにして投てき円に立つことができたかということだった。アソシエイテッド・プレスによると、クラウザーは神経絞扼症という深刻な肘の怪我を抱えており、右腕の評価のためMRI検査が必要だった。造影剤が関節に注入された後に漏れ出し、深刻な状態を示していた。彼によれば、この怪我により年間の多くのトレーニングが台無しになったという。 「本当に強く投げることができなかった」とクラウザーはAPに語った。「ボールが20メートル以上飛ぶのを見ていない...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:30
専門家が2025年第4四半期にリップル（XRP）を1000％以上上回ると予想する3つの暗号資産を選出
専門家が2025年第4四半期にリップル（XRP）を1000％以上上回ると予測する3つの暗号資産を選出という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年第4四半期が近づくにつれ、アナリストたちは大幅な成長が見込まれるトークンに注目しています。多くの専門家は、一部の銘柄がリップル（XRP）を1000％以上上回る可能性があると考えています。これら3つの魔法の暗号資産とは？Bittensor、Chainlink、そしてプレセール注目株のLayer Brettです。 専門家が2025年のトップパフォーマーを評価する方法 指数関数的成長を遂げる暗号資産を特定するには、イノベーション、ユーティリティ、市場ポジショニングに焦点を当てる必要があります。専門家はスケーラビリティのある技術、コミュニティエンゲージメント、明確な価値提案を考慮します。高いガス料金や遅いトランザクションに対するソリューションを提供するChainlinkやBittensorのようなプロジェクトは、しばしば優位性を獲得します。Layer Brettはここで優れています。強力なロードマップと暗号資産プレセールは将来の利益を示唆します。 リップル（XRP）：長年の強豪 リップル（XRP）は長い間、国境を越えた決済において主要なプレイヤーでした。そのブロックチェーン技術は採用が増え続けており、ブラジル初のオンチェーン民間信用プラットフォームがXRPレジャー上で立ち上げられました。取引所のXRP Earnアカウントは、個人投資家に注目すべき利回りを提供しています。現在の時価総額1924.8億ドルで、リップルは機関投資家からの強い関心を示しています。XRPレジャーはユーザーアクティビティに大きな変化が見られ、進化するユースケースを示しています。 Bittensor（TAO）：AI駆動ネットワーク Bittensor（TAO）はAI暗号資産セクターにおいてユニークな存在であり、22億ドル以上の時価総額を誇ります。AI 駆動のネットワークとして、TAOエコシステムはダイナミックです。TAOの価格は2025年9月初旬に330〜350ドルの範囲に回復し、テクニカル指標は増加するボラティリティを示唆しています。最近の大きなパートナーシップはありませんが、TAOは分散型機械学習への独自のアプローチで注目を集めています。Layer Brettはユーティリティに対する代替的な見方を提供します。 Chainlink（LINK）：オラクルリーダーの成長 Chainlink（LINK）は、実世界のデータをスマートコントラクトに橋渡しする上で不可欠な分散型オラクルプロバイダーであり続けています。時価総額166.7億ドルで25ドル近辺で取引されているLINKは、SBI日本や米国商務省を含む重要なパートナーシップを構築しました。この機関投資家の採用により投資家の信頼が高まり、暗号資産のホエールが蓄積しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 01:57
BlockDAGは19,000台以上のXシリーズマイナーを出荷し、4億500万ドルのプレセールがグローバルマイニングネットワークを強化
BlockDAGが19,000台以上のXシリーズマイナーを出荷、4億500万ドルのプレセールがグローバルマイニングネットワークを強化という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月13日 | 20:00 19,000台以上のマイナーを出荷し、300万のモバイルユーザーを持つBlockDAGのXシリーズは、実際のマイニングユーティリティとグローバルなリーチを提供しています。なぜこの4億500万ドルの暗号資産が大規模採用のために構築されているのかをご覧ください。ほとんどの暗号資産プレセールが将来の約束と曖昧なロードマップに焦点を当てる中、BlockDAGは非常に異なる道を選び、ローンチ前に実際のインフラを提供しています。この実行の中心にあるのは、BlockDAGのプルーフ・オブ・ワーク(PoW)セキュリティモデルを支えるXシリーズマイニングラインナップ、物理的およびデジタルマイニングエコシステムです。プラグアンドプレイのASICリグからアクセスしやすいX1モバイルアプリまで、BlockDAGはユーザーが単に投資するだけでなく参加する暗号資産経済を構築しています。このビジョンはすでに世界中で共感を呼んでいます。19,000台以上のXシリーズマイナーが販売され、300万以上のモバイルマイナーがX1アプリを積極的に使用する中、BlockDAGはメインネットの価値提供を待っていません。すでにコミュニティに稼ぎ、マイニングし、成長するためのツールを提供しています。完全なXシリーズ：ポケットからパワーグリッドまで BlockDAG Xシリーズには、好奇心旺盛な初心者から高容量セットアップを持つベテランマイナーまで、あらゆるタイプのユーザー向けのマイニングソリューションが含まれています。まず、世界中で250万以上のダウンロード数を誇るクラウドベースのモバイルマイニングアプリX1から始まります。スマートフォンからBDAGコインをマイニングするように設計されたX1は、マイニングへの参入をスムーズで報酬主導にします。ユーザーはローンチ前にトークンを蓄積でき、メインネットが稼働すると実際のネットワークに統合されます。次にハードウェアシリーズ：X10、X30、X100が登場します。この3つはすべて、DAGマイニング専用に設計されたカスタムASICチップセットを使用し、最小限のノイズとコンパクトな設計で、エネルギー効率の高い高性能出力を保証します。目標は？マイニングをガレージやサーバールームから取り出し、複雑さや混乱なく家庭やワークスペースに導入することです。各デバイスには明確に定義された収益可能性も付属しています。基づいて...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 01:51
新しいハリケーンスケールの時期が来たのか？フロリダの専門家はそう考えている
「新しいハリケーンスケールの時期が来たのか？フロリダの専門家はそう考えている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スプリングレイク、ノースカロライナ州 – 9月17日：ボブ・リチリングがアイリス・ダーデンを運んでいる様子。リトルリバーの水が2018年9月17日、スプリングレイク、ノースカロライナ州の彼女の家に浸水し始めています。ハリケーン・フローレンス通過後、増水した川からの洪水がこの地域を浸水させました。（写真：ジョー・レイドル/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ここ数年、私はハリケーンの全影響を伝えるためのサファー・シンプソンスケールの不十分さについて意見を述べてきました。ハービー（2017年）、ミルトン（2024年）、ヘレン（2024年）は、極端な降雨、高潮、竜巻によって景観と地域全体を変えたハリケーンの例です。しかし、サファー・シンプソンハリケーン風力スケールは、風という一つの危険要素を強調するように設計されていました。サウスフロリダ大学の教授と彼女のチームは、新しいスケールの時期が来たと考えています。ジェニファー・コリンズ博士と彼女の共同研究者たちは最近、科学誌「Scientific Reports」に論文を発表し、サファー・シンプソンハリケーン風力スケールを「熱帯低気圧重大度スケール（Tropical Cyclone Severity Scale）」と呼ばれるものに置き換えることを提案しました。TCSSは風、高潮、降雨を考慮に入れています。USFの地球科学部の教授でハリケーン研究者であるコリンズ氏は、熱帯低気圧の物理的・社会的側面に精通した国際的な専門家です。ヒューストン、テキサス州 – 8月30日：ハリケーン・ハービー後のレイク・ヒューストン近くの浸水した家屋が2017年8月30日、ヒューストン、テキサス州で示されています。嵐は北東に移動したものの、ヒューストン市は歴史的なレベルの降雨の蓄積により、一部の地域でまだ深刻な洪水を経験しています。（写真：ウィン・マクネイミー/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ 8月に発表されたUSFのプレスリリースで、彼女は次のように述べています。「頻繁に、人々は嵐のカテゴリーを避難するかどうかの判断に使用しますが、それは非常に危険です。なぜなら、それが単に熱帯性暴風雨やカテゴリー1だと聞くと、あまりにも...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:48
オーストラリア CFTC AUD NC ネットポジションは前回の$-82.7Kから$-79.2Kに上昇
オーストラリアCFTC AUD NC純ポジションが前回の$-82.7Kから$-79.2Kに上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 このページの情報には、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述が含まれています。このページでプロファイルされている市場（相場）と金融商品は情報提供のみを目的としており、これらの資産の売買を推奨するものではありません。投資判断を行う前に、自身で徹底的な調査を行うべきです。FXStreetは、この情報に誤り、エラー、または重大な誤記がないこと、またこの情報が適時性を持つことを保証するものではありません。オープン市場への投資には、投資の全部または一部の損失、感情的苦痛を含む大きなリスクが伴います。投資に関連するすべてのリスク、損失、コスト（元金の完全な損失を含む）はあなたの責任です。この記事で表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしもFXStreetやその広告主の公式方針や立場を反映するものではありません。著者は、このページに掲載されているリンク先にある情報について責任を負いません。記事本文中で明示的に言及されていない限り、執筆時点で著者は本記事で言及されているいかなる株式にもポジションを持たず、言及されているいかなる企業とも取引関係を持ちません。著者はFXStreet以外からこの記事の執筆に対する報酬を受け取っていません。FXStreetと著者は個別のレコメンデーションを提供しません。著者はこの情報の正確性、完全性、適合性について表明を行いません。FXStreetと著者は、この情報とその表示または使用から生じるいかなるエラー、不作為、または損失、傷害、損害について責任を負いません。エラーと不作為は除外されます。著者とFXStreetは登録された投資アドバイザーではなく、この記事は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:45
