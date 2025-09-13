オンチェーンデータによると、グローバルメディアが世界的なトレンドを作り出した後、Cardanoホルダーがレミティックスに殺到していることが示されている

オンチェーンデータによると、グローバルメディアがRemittixを世界的にトレンド化させた後、カルダノ保有者が殺到していることが明らかに BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産ニュース 2025年9月14日 | 00:45 カルダノは、0.90ドルの重要なレジスタンスラインと大きな利益確定シナリオの間で戦いながらジレンマに陥っています。ADAの苦戦の中、オンチェーンデータによると、ADA保有者はグローバルメディアの報道後に世界的にトレンドとなっているPayFiプロジェクト、Remittix（RTX）へ分散投資していることが示されています。 クジラの売却にもかかわらず、カルダノの価格は1ドルを視野に カルダノは約0.89ドルで取引されており、過去2週間でクジラが1億4000万ADA以上を売却した後も安定性を維持しています。オンチェーンデータによると、1M～10M ADAトークンを保有する大口投資家が8月中旬のADAラリー後に利益を確定し、短期的なレジスタンスレベルを形成しています。 カルダノ価格チャート | 出典：CoinGecko 売却にもかかわらず、小規模投資家が参入し、供給を吸収して、カルダノを上昇チャネル内に維持しています。テクニカル分析では、ADAが0.85ドルのサポートラインを守りながら、0.90～0.95ドルのレジスタンスラインをテストしていることが示されています。1.00ドルを超えるブレイクアウトは、より高いターゲットへの道を開く可能性があり、フラクタル分析では、過去のサイクルが繰り返されれば1.86ドルへの動きさえ示唆しています。 カルダノ保有者がRemittixに移行する理由 カルダノの価格見通しは建設的なままですが、データによると、多くのADA投資家が183兆ドルのグローバル決済産業の中心に位置するプロジェクト、Remittix（RTX）に資金を再配分していることが示されています。Remittixを使用すると、ユーザーは40以上の暗号資産を30カ国以上の銀行口座に直接送金でき、送金は24時間以内に決済されます。フリーランサー、加盟店、企業はRemittix Pay APIを使用して暗号資産を受け入れながら、法定通貨を即座に受け取ることができ、暗号資産の最大の実用性ギャップの1つを解決します。 Remittixが世界的にトレンドになっている理由 Remittixのプレセールではすでに2530万ドルを調達し、6億5900万以上のトークンを販売しており、現在の価格は0.108ドルです。アナリストはRTXが5ドルまで上昇する可能性があると予測しており、これはプレセールレベルから11,200%の驚異的な上昇を意味します。一方、チームは成長を加速させるために招待プログラムを立ち上げ、紹介された新規購入者ごとに15%のUSDTボーナスを提供し、24時間ごとに即座に受け取り可能...