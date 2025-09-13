MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコイン投資家が市場に戻ってきている—モメンタム主導のラリーが近づいている理由
ビットコイン投資家が市場に戻ってきた—モメンタム主導のラリーが近いかもしれない理由」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン投資家が市場に戻ってきた—モメンタム主導のラリーが近いかもしれない理由 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 Opeyemi Suleは情熱的な暗号資産愛好家であり、熟練したコンテンツライター、そしてBitcoinistのジャーナリストです。Opeyemiはブロックチェーン技術の複雑さを解きほぐし、暗号資産の世界における最新トレンドについての洞察を共有するユニークな記事を作成しています。暗号資産への強い関心に加えて、Opeyemiは詩を読んだり、政治について話し合ったり、音楽を聴いたりすることを楽しんでいます。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。 同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-investors-are-back-in-the-market-why-rally/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:01
共有
投資すべき最良の暗号資産: TapziのスキルベースRevolutionとBlockchainFXの取引帝国: どのプレセールが急上昇するか?
暗号資産のプレセールの世界は興奮と不確実性に満ちています。2025年が展開するにつれて、いくつかのプロジェクトが[...]を獲得しようとしています。投稿「投資すべき最高の暗号資産：Tapziのスキルベース革命 vs. BlockchainFXの取引帝国：どのプレセールが急上昇するか？」はCoindooに最初に掲載されました。
共有
Coindoo
2025/09/14 06:33
共有
NFT販売は緩やかな回復を示し、Pudgy Penguinsは110%上昇
NFT販売は緩やかな回復を示し、Pudgy Penguinsは110%上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。参加者の急激な減少が数週間続いた後、非代替性トークン(NFT)市場は、より広範な暗号資産のリバウンドに支えられ、安定化の初期兆候を示しています。全体的な買い手と売り手の活動はほぼ70%急落していますが、取引高は徐々に上昇しており、特定のブロックチェーンとコレクションは二桁の成長で突出しています。土曜日の最新確認では、Bitcoin（BTC）は過去7日間で5.2%上昇して115,800ドルを超え、Ethereum（ETH）は週間で9.1%上昇して4,600ドル以上を維持しています。概要 NFT販売は4.7%の緩やかな回復を示し、1億660万ドルに 市場参加は買い手と売り手の数が約70%減少して崩壊 ゲームコレクションがパフォーマンスを支配し、Mythos Chainが2位に急上昇 CryptoSlamのデータによると、これは一連の下落に続く数週間で初めてのプラス成長を記録しています。市場参加は急激に縮小し、NFT買い手は69.84%減少して180,693人に、NFT売り手は70.87%減少して123,713人になりました。NFT取引は2.60%増加して1,754,295件になりました。Ethereumは4,700ドルレベルまで急上昇しました。世界の暗号資産市場の時価総額は現在4.07兆ドルで、先週の市場価値3.81兆ドルから上昇しています。 Mythos Chain販売は40%以上上昇 買い手数はすべてのブロックチェーンで減少しましたが、BNB Chainは唯一プラス成長を記録し、84.35%の成長をリードしています。同時に、他のチェーンは65%から80%の範囲で下落しました。Ethereumは3,410万ドルの販売で首位を維持し、前週から7.45%下落しました。Ethereumの仮装売買は52.47%減少して310万ドルになりました。Mythos Chainは1,430万ドルで41.63%上昇し、2位に進出しました。Polygon（POL）は1,360万ドルで13.82%下落し、3位に下がりました。BNB Chain（BNB）は1,030万ドルで7.96%上昇し、4位を維持しています。Bitcoinは940万ドルで19.49%上昇し、5位に位置しています。Immutable（IMX）は870万ドルで69.41%急上昇し、6位に上昇しました。Solana（SOL）...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 06:02
共有
CardanoニュースとXRPアップデートは後回しに、Rollblockが投機家ウォッチリストを席巻
ネットワークの進展に関する最近のCardanoニュースと規制をめぐる戦いに関するXRPの最新情報により、両トークンは注目を集め続けていますが、投機家たちは別の場所に目を向けています。Rollblock（RBLK）はすでにプレセールで1170万ドルの資金を調達し、そのライブ取引iGamingハブを通じて数百万ドルの賭けを処理しています。デフレ型トケノミクスと急速に成長する採用により、トレーダーたちはRBLKを[...]と見ています。この投稿「CardanoニュースとXRPの最新情報は後席に回り、Rollblockが投機家のウォッチリストを支配」は、Blockonomiに最初に掲載されました。
XRP
$2.8152
-2.91%
LIVE
$0.01153
-4.71%
TAKE
$0.26729
-4.28%
共有
Blockonomi
2025/09/14 06:00
共有
ソラナが停滞する中、Digitapはプレセール初日に10万ドルを突破
Digitapはプレセール初日に10万ドルを調達し、IBANs、暗号資産ウォレット、50%のトークン買い戻しを備えたライブ「Omnibank」アプリを提供する一方、ソラナは240ドルの抵抗線付近で苦戦している。
NEAR
$2.901
-2.65%
TOKEN
$0.01237
-2.13%
LIVE
$0.01153
-4.71%
共有
Blockchainreporter
2025/09/14 06:00
共有
オンチェーンデータによると、グローバルメディアが世界的なトレンドを作り出した後、Cardanoホルダーがレミティックスに殺到していることが示されている
オンチェーンデータによると、グローバルメディアがRemittixを世界的にトレンド化させた後、カルダノ保有者が殺到していることが明らかに BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産ニュース 2025年9月14日 | 00:45 カルダノは、0.90ドルの重要なレジスタンスラインと大きな利益確定シナリオの間で戦いながらジレンマに陥っています。ADAの苦戦の中、オンチェーンデータによると、ADA保有者はグローバルメディアの報道後に世界的にトレンドとなっているPayFiプロジェクト、Remittix（RTX）へ分散投資していることが示されています。 クジラの売却にもかかわらず、カルダノの価格は1ドルを視野に カルダノは約0.89ドルで取引されており、過去2週間でクジラが1億4000万ADA以上を売却した後も安定性を維持しています。オンチェーンデータによると、1M～10M ADAトークンを保有する大口投資家が8月中旬のADAラリー後に利益を確定し、短期的なレジスタンスレベルを形成しています。 カルダノ価格チャート | 出典：CoinGecko 売却にもかかわらず、小規模投資家が参入し、供給を吸収して、カルダノを上昇チャネル内に維持しています。テクニカル分析では、ADAが0.85ドルのサポートラインを守りながら、0.90～0.95ドルのレジスタンスラインをテストしていることが示されています。1.00ドルを超えるブレイクアウトは、より高いターゲットへの道を開く可能性があり、フラクタル分析では、過去のサイクルが繰り返されれば1.86ドルへの動きさえ示唆しています。 カルダノ保有者がRemittixに移行する理由 カルダノの価格見通しは建設的なままですが、データによると、多くのADA投資家が183兆ドルのグローバル決済産業の中心に位置するプロジェクト、Remittix（RTX）に資金を再配分していることが示されています。Remittixを使用すると、ユーザーは40以上の暗号資産を30カ国以上の銀行口座に直接送金でき、送金は24時間以内に決済されます。フリーランサー、加盟店、企業はRemittix Pay APIを使用して暗号資産を受け入れながら、法定通貨を即座に受け取ることができ、暗号資産の最大の実用性ギャップの1つを解決します。 Remittixが世界的にトレンドになっている理由 Remittixのプレセールではすでに2530万ドルを調達し、6億5900万以上のトークンを販売しており、現在の価格は0.108ドルです。アナリストはRTXが5ドルまで上昇する可能性があると予測しており、これはプレセールレベルから11,200%の驚異的な上昇を意味します。一方、チームは成長を加速させるために招待プログラムを立ち上げ、紹介された新規購入者ごとに15%のUSDTボーナスを提供し、24時間ごとに即座に受け取り可能...
MORE
$0.03374
+48.43%
MOVE
$0.1093
-1.88%
COM
$0.011198
+2.79%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 05:48
共有
カネロ・アルバレス対テレンス・クロフォード ライブ結果、ハイライト、反応
カネロ・アルバレスVSテレンス・クロフォードのライブ結果、ハイライト、反応に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年6月22日：（左から右）カネロ・アルバレスとテレンス・クロフォードがニューヨーク市のジャビッツ・センターで開催されたFanatics Fest NYC 2025のステージ上にて。（写真：Slaven Vlasic/Getty Images）Getty Images 一生に一度の今夜。カネロ・アルバレス対テレンス・クロフォード、前者の無敗スーパーミドル級タイトルをかけて。観戦できない、あるいはこのスーパーファイトを観ながら誰かと一緒に、またはボクシングコミュニティとつながりたいですか？お任せください。プレリムは9月13日土曜日の17:30（ET）から始まります。メインカードは21:00に開始し、メインイベントはNetflixで世界中に配信されます。カードが始まると、試合結果とカネロ-クロフォードのラウンドごとの更新とハイライトをお届けします。最新の更新はページの一番上に表示されますので、更新を続けてください。カネロ・アルバレス対テレンス・クロフォードの更新と結果 ラスベガス、ネバダ州 – 2025年9月11日：NetflixのカネロVSクロフォード記者会見中、T-モバイルアリーナでカネロ・アルバレス（左）とテレンス・クロフォード（右）が対峙し、ダナ・ホワイト（中央）が見守る。（写真：David Becker/Getty Images for Netflix）Getty Images for Netflix メインイベントプレビュー カネロ-クロフォードは、トゥルキ・アラルシェイクとリヤド・シーズンの莫大な資金提供とボクシング界への影響力によって実現した最新のスーパーファイトです。この支配は現実のものとなり、これまでのところ、このスポーツにとってはプラスの面がマイナスの面を上回っています。アラルシェイクとジェイク・ポールのおかげで、ボクシングは数十年ぶりに人気が高まっているように感じられます。フルカードと結果リストは下部に記載 日程、開始時間、視聴方法 カネロ・アルバレス対テレンス・クロフォード 日時：9月13日土曜日、21:00（ET）（プレリムは17:30からYouTubeで開始；メインイベントはその後Netflixで配信） 場所：アレジアント・スタジアム、ラスベガス — 配信...
C
$0.16154
-6.23%
M
$2.06853
-2.63%
T
$0.01541
+0.71%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 05:36
共有
ビットコインの次の「爆発的な動き」はこのレベルで決定される – アナリスト共有
ビットコインの次の「爆発的な動き」はこのレベルで決まる - アナリストが共有 この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産アナリストのJoao Wedsonは、117,000ドルのレベルがビットコイン（BTC）にとって重要なゾーンであると述べました。彼の評価によると、Wedsonはこのレベルが過去に市場が減速したり、局所的なピークを形成する傾向があったポイントの1つであると指摘しました。「117,000ドルを超える価格は、強い関心と優柔不断のゾーンに入ります。したがって、118,000ドルを明確に突破することは強さの兆候となるでしょう」とWedsonは述べました。アナリストによると、ビットコインの歴史を通じてかなり正確なレベルを示してきたCVDDチャネルとフィボナッチ修正市場平均価格指標の両方が、現在同じ領域を指し示しています。Wedsonは暗号資産のフォロワーに注意を促し、このゾーンがビットコインの次の「爆発的な」動きを決定する可能性があると主張しています。執筆時点で、BTCは115,609ドルで取引されており、過去1週間で4.95%上昇しています。一方、イーサリアムは8.63%上昇し、価格は4,647ドルで取引されています。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/the-next-explosive-move-in-bitcoin-will-be-determined-at-this-level-analyst-shares/
BTC
$121,660.69
-1.34%
MOVE
$0.1093
-1.88%
FORM
$1.2196
-12.86%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 04:52
共有
World Liberty Financialが流動性手数料収入を使用した買い戻しとバーンを提案
プロトコル所有の流動性からの手数料をトークン買い戻しに回すという提案が、World Liberty Financialコミュニティで大きな関心を集めています。この買い戻し提案は賛成票の99.69%を獲得し、投票開始以来WLFIは約4%上昇しています。買い戻しとバーン提案がコミュニティから圧倒的な支持を獲得 World Liberty […]
WLFI
$0.1794
-4.47%
LIBERTY
$0.03305
-8.11%
TOKEN
$0.01237
-2.13%
共有
Coinstats
2025/09/14 03:10
共有
確立されたアルトコインとPepetoの台頭
Pepeto（PEPETO）はイーサリアムメインネットのミームコインで、実用的なツールを備えていますが、まだ大手取引所には上場していません。文化とユーティリティを融合させているため初期の注目が集まっており、この組み合わせは2025年に投資すべき最良の暗号資産を探している読者にとって、次のアルトシーズンを先導することが多いです。プレセールは現在$0.000000152で進行中であり、すでに$6,6M以上が調達されています。
T
$0.01541
+0.71%
RISE
$0.010168
-1.37%
MORE
$0.03374
+48.43%
共有
Hackernoon
2025/09/14 01:30
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰