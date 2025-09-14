ビットコイン価格 – S&P 500の相関関係が次の動きをどう形作るか

ビットコイン価格とS&P 500の相関関係が今後の動きをどのように形作るかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BTCに対する投資家の認識の進化により、BTCは典型的なリスクオン資産となりました。これはビットコイン価格の相対的なパフォーマンスがNASDAQやS&P 500の株式と類似していることを意味します。これを示すように、ビットコインは過去1年間でNASDAQ 100との76%の相関関係を示しています。BTCの価格のボラティリティは確かにここ数年で減少していますが、伝統的な株式に影響を与えるマクロ要因をより詳しく見ることで、ビットコインの価格の可能性を測ることができます。過去1ヶ月でビットコインが約4%下落していることから、連邦準備制度理事会の金利引き下げの可能性に対する楽観論がまだ独立した上昇を引き起こしていないことは明らかです。市場観測者たちは現在、来週のFOMC会議でのFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)による金利引き下げの決定を待っています。この決定はBTCと伝統的な株式の両方に一時的な上昇をもたらす可能性がありますが、ビットコイン価格に影響を与える可能性のある他の要因はあるのでしょうか？ FRBの金利引き下げとETPがビットコイン価格をテクノロジー株に結びつける方法 BTC USDの最近の価格推移は、米株テクノロジー株を取り巻く市場心理とのより強い関連性を確認しています。これを完全に理解するために、ビットコイン価格とNASDAQの相関関係は過去6ヶ月間で92%という驚異的な数字に増加しています。見てわかるように、両者の相関関係は昨年9月から急激に上昇し始め、それ以来比較的高いままです。この相関関係にはいくつかのマクロ要因が寄与していますが、最も重要なのは米国中央銀行による積極的な金利引き下げです。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は2024年9月にベンチマークとなるフェデラルファンド金利を50ベーシスポイント引き下げ、これにより暗号資産と伝統的な株式の間の相関関係が高まりました。実際、過去1年間でTradFiプレーヤーによる複数のビットコイン上場商品（ETP）の立ち上げも、この相関関係の増加に寄与しています...