ビットコイン価格 – S&P 500の相関関係が次の動きをどう形作るか
ビットコイン価格とS&P 500の相関関係が今後の動きをどのように形作るかという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BTCに対する投資家の認識の進化により、BTCは典型的なリスクオン資産となりました。これはビットコイン価格の相対的なパフォーマンスがNASDAQやS&P 500の株式と類似していることを意味します。これを示すように、ビットコインは過去1年間でNASDAQ 100との76%の相関関係を示しています。BTCの価格のボラティリティは確かにここ数年で減少していますが、伝統的な株式に影響を与えるマクロ要因をより詳しく見ることで、ビットコインの価格の可能性を測ることができます。過去1ヶ月でビットコインが約4%下落していることから、連邦準備制度理事会の金利引き下げの可能性に対する楽観論がまだ独立した上昇を引き起こしていないことは明らかです。市場観測者たちは現在、来週のFOMC会議でのFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)による金利引き下げの決定を待っています。この決定はBTCと伝統的な株式の両方に一時的な上昇をもたらす可能性がありますが、ビットコイン価格に影響を与える可能性のある他の要因はあるのでしょうか？ FRBの金利引き下げとETPがビットコイン価格をテクノロジー株に結びつける方法 BTC USDの最近の価格推移は、米株テクノロジー株を取り巻く市場心理とのより強い関連性を確認しています。これを完全に理解するために、ビットコイン価格とNASDAQの相関関係は過去6ヶ月間で92%という驚異的な数字に増加しています。見てわかるように、両者の相関関係は昨年9月から急激に上昇し始め、それ以来比較的高いままです。この相関関係にはいくつかのマクロ要因が寄与していますが、最も重要なのは米国中央銀行による積極的な金利引き下げです。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は2024年9月にベンチマークとなるフェデラルファンド金利を50ベーシスポイント引き下げ、これにより暗号資産と伝統的な株式の間の相関関係が高まりました。実際、過去1年間でTradFiプレーヤーによる複数のビットコイン上場商品（ETP）の立ち上げも、この相関関係の増加に寄与しています...
T
$0.01541
+0.71%
SIX
$0.01973
-0.05%
BTC
$121,660.71
-1.34%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:43
イーサリアム財団が「プライバシー・スチュワード」プログラムを開始し、ロードマップを公開
イーサリアム財団は、イーサリアムユーザーのプライバシーとセキュリティを強化することを目的とした包括的なロードマップを発表しました。プライバシー・スチュワード・ロードマップと名付けられたこのイニシアチブは、規制の監視が強まる中、また拡大するDeFiとNFTセクターの中で、ユーザーの機密性を優先するための暗号通貨コミュニティ内での継続的な取り組みを反映しています。より安全なイーサリアムのためのプライバシー強化に焦点 [...]
DEFI
$0.001696
-4.82%
NFT
$0.0000004304
-0.60%
Crypto Breaking News
2025/09/14 08:32
専門家がビットコインの真の強みがどこにあるかを明かす – それは何か
ビットコインの真の強みがどこにあるかを専門家が明かす – これがその答えだ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインの真の強みがどこにあるかを専門家が明かす – これがその答えだ | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 私の名前はGodspower Owieで、NewsBTCとBitcoinistというニュースプラットフォームで働いています。私は時々、自分を探検家のように考えることがあります。新しい場所を探索したり、新しいことを学んだり（特に価値のあるもの）、そして私の人生に影響を与える新しい人々と出会うことを楽しんでいるからです。どんなに小さな影響であっても。私は家族、友人、キャリア、そして時間を大切にしています。本当に、それらはおそらくすべての人の存在における最も重要な側面です。私が追求するのは幻想ではなく、夢です。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/where-bitcoins-true-strength-lies/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:16
ドージコイン価格予測：ミーム・ローテーションが再燃する中、DOGEは15倍の投資収益率を達成できるか？
Dogecoinは好調な市況の後、再び注目を集めており、アナリストたちは大胆な予測を行っています。同時に、トレーダーたちがDOGEを超える次の大きな勝者を探す中、新しいミームコインであるMAGACOIN FINANCEが注目を集めています。Dogecoinラリーが新たなETFブームを引き起こす Dogecoinの価格は[...]で15%以上上昇しました。Blockonomiに最初に掲載された記事「Dogecoin価格予測：ミームローテーションが再燃する中、DOGEは15倍の投資収益率を達成できるか？」
HYPE
$44.39
-4.14%
MORE
$0.03374
+48.43%
DOGE
$0.25004
-2.88%
Blockonomi
2025/09/14 08:00
2025年に爆発する次の暗号資産：なぜTapziが先頭に立つ可能性があるのか
2017年はXRPでした。2021年はソラナとシバイヌでした。2023年、ミームコインが復活を遂げました。[...] 投稿「2025年に爆発する次の暗号資産：なぜTapziが先導するのか」はCoindooに最初に掲載されました。
XRP
$2.8158
-2.89%
SHIBA
$0.00000000064
-6.02%
MEME
$0.002402
-4.34%
Coindoo
2025/09/14 07:33
ソラナの新高値へのラリーが差し迫っているようだが、BONKとWIFの保有者はレイヤーBrettへ移行
しかし、Bonk（BONK）とDogwifhat（WIF）の保有者にとって、ポートフォリオを増やすチャンスは現在、新しいトークンにあります。[...] 「ソラナが新たな高値へのラリーが差し迫っているようだが、BONKとWIF保有者はLayer Brettへ移行している」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
BONK
$0.00001909
-5.77%
TOKEN
$0.01237
-2.13%
LAYER
$0.3941
-2.71%
Coindoo
2025/09/14 07:22
なぜBullZillaが2025年のトップ100倍暗号資産プレセールの注目株である一方、HyperliquidとCronosが牽引力を得ているのか
2025年の100倍になる可能性のある暗号資産のプレセールをご覧ください。BullZillaの爆発的なプレセールは、HyperliquidとCronosと共に、大きな上昇の可能性を秘めた今日購入すべき最高の暗号資産を示しています。
TOP
$0.000096
--%
STAR
$0.12159
-2.63%
WHY
$0.00000003055
-14.66%
Blockchainreporter
2025/09/14 07:15
米国財務省予算、赤字支出が制御不能に陥っていることを示す
米国財務省予算、赤字支出が制御不能に陥っていることを示す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ワシントンからの最新の数字は懸念を超えて歴史的なものです。米国財務省は2025年8月に3,450億ドルの予算赤字を記録しました。これは今年最大の月間不足額であるだけでなく、連邦帳簿に記録された史上2番目に悪い8月となっています。そしてこれにより、米国の赤字支出は負のスパイラルに陥っています。財政サイクルの残り1ヶ月で、米国政府は3年連続で目を見張るような赤字を記録し、年間総額を1.97兆ドルに押し上げる見込みです。米国財務省予算は赤字支出が月ごとに増加していることを示す わずか1ヶ月前、7月の赤字は2,910億ドルでした。大きいものの、最新の数字と比べると色あせています。昨年の8月だけが3,800億ドルという、より高い月間赤字を記録しました。8月には、政府の支出が6,890億ドルに急増しました。この支出ブームは、社会保険コストが上昇し続け、債務の利払いがさらに高くなる中で発生しています。関税に関する注目を集めるような良いニュースがあるにもかかわらず、財政の軌道は一方向にしか動いていません。米国の関税収入は8月に300億ドルを集め、記録を更新しました。しかし、関税収入が年間約300%増加したにもかかわらず、集められた資金は赤字にほとんど影響を与えていません。財務省のデータによると、米国は7月に支出した1ドルのうち約半分を借り入れていました。史上3番目に大きい年間赤字 最初の11ヶ月の数字は厳しい状況を物語っています。2025年度の赤字は1.97兆ドルに達する見込みで、パンデミックによる2020年と2021年の不足額に次ぐものです。この国は歴史上3番目に大きい赤字に向かっており、支出と金利の傾向に基づくと、さらに上振れする可能性もあります。何が大幅な赤字を引き起こしているのでしょうか？連邦収入は主に関税と一部の税収のおかげで380億ドル増加し、前年比12%上昇しました。しかし...
NEAR
$2.902
-2.61%
BOOM
$0.031186
-1.09%
MORE
$0.03374
+48.43%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:12
Shiba Inu価格予測：経験豊富な投資家はこの他の暗号資産がDogecoinを追い越す可能性が高いと考えている
Shiba Inuの価格予測に関する議論が再び注目を集めています。SHIBは2025年にモメンタムを維持するのに苦戦しています。かつてはDogecoinの最大のライバルと考えられていたShiba Inuは現在、需要の弱まり、開発者活動の縮小、そして明らかな市場支配力の喪失に直面しています。一部の人々はまだリバウンドを期待していますが、多くの経験豊富な投資家たちは、別の新興ミームプロジェクト、Little [...]が台頭していると考えています。投稿「Shiba Inu価格予測：経験豊富な投資家たちは、この他の暗号資産がDogecoinを追い越すより良いチャンスを持っていると考えている」はBlockonomiに最初に掲載されました。
SHIB
$0.00001204
-2.66%
SHIBA
$0.00000000064
-6.02%
MEME
$0.002402
-4.34%
Blockonomi
2025/09/14 07:00
オンラインで最高のポーカー取引を見分ける方法
すべての現代的なプレイヤーは、総合的な体験において最高のポーカー取引を見つけることの重要性を知っています。それはカード以上のものです - 環境自体、報酬、公平性、そしてオンラインポーカーにおける各セッションを楽しくする他のすべての側面についてです。本質的に、最高のポーカー取引はこれらすべての側面で優れており、[...]を作り出します。
CARDS
$0.1722
+0.58%
FAR
$0.000321
-5.86%
The Cryptonomist
2025/09/14 05:29
