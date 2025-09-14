2025年に本物の25倍成長の見込みがあるミームコイン3選

「2025年に本物の25倍成長見込みがある3つのミームコイン」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現在、Little Pepe（LILPEPE）は暗号資産業界でそのような注目を集めています。ステージ12のプレセールでは0.0021ドルの価格で、初期投資家はすでに110%の利益を上げており、2025年に購入すべき最高の暗号資産の中でも際立っています。アナリストによれば、LILPEPEは来年最大25倍の成長を遂げる可能性があるとされており、これは大胆な予測ですが、単なる誇大宣伝ではなく目に見える牽引力に基づいています。LILPEPEと並んで、SPXやDogwifhat（WIF）などのトークンもモメンタムを示していますが、Little Pepeの事例は特に強力に感じられます。 Little Pepe（LILPEPE）：実際のインフラを持つミームコイン Little Pepeの物語は、通常のミームコインとは異なります。そのプレセールはステージ12にあり、すでに97.68%が埋まり、2547万5000ドルの目標のうち2470万7265ドルを調達しています。このステージに割り当てられた157億5000万トークンのうち、153億8000万トークン以上が販売されました。プレセールは0.0014ドルから始まり、現在は0.0021ドルまで上昇し、初期投資家に110%以上の利益をもたらしています。今日購入する人でも、ローンチ価格が0.0030ドルと予想されるため、トークンが取引所に上場する前に45%のブーストを得られる可能性があります。 LILPEPEが際立っているのはその基盤です。このプロジェクトはCertikの完全な監査に合格しており、スマートコントラクトのセキュリティに対する信頼をもたらしています。現在、CoinMarketCapに正式に上場しており、これは個人投資家に信頼性を示すステップです。コミュニティも盛り上がっており、Little Pepeは6月から8月の間のChatGPTミームコイン検索トレンドでDogecoinやSHIBを上回り、トップにランクインしています。これは些細なことに聞こえるかもしれませんが、物語に動かされる市場では、人々の好奇心がどこに流れているかを示しています。 さらに、このプロジェクトはコミュニティのために77万7000ドルのGiveawayを展開し、ステージ12と...の間のトッププレセール購入者に報酬を与えるMega Giveawayを追加しました。