ビットコインは惑星間通貨になるか？最近の研究が推測
ビットコインは惑星間通貨になる？最近の研究が推測 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。想像してみてください！それはそう遠くない未来のことで、人類は火星に植民地を作ることに成功しました。赤い惑星の最初の入植者たちは、さらなる移住を支援するためのインフラと作業システムを構築するために多額の報酬を得ています。火星経済はまだ若いですが、初期の入植者たちは地球に残した家族を支援する必要があり、そのためビットコインが最初の惑星間通貨となりました。これはSF物語の要素を持っていますが、最近発表された研究論文によると、可能性の範囲内にあります。テスラCEOのイーロン・マスクは、それほど昔ではなく、火星に植民地を作り、人類を複数惑星種にするというアイデアを紹介しました。惑星間通貨としてのビットコインは、両惑星間の取引を促進するために使用されることを意味します。印象的な規模であり、確かに人類の経済的達成の頂点を示すものでしょう。これは紙の上では簡単なことのように聞こえますが、いくつかの大きな課題がすぐに浮上します。例えば、二つの惑星間の大きな距離は遅延の課題をもたらし、現在のビットコイン取引検証システムに非効率性をもたらすでしょう。通常の状況下では、取引の確定はビットコインにとっても課題となるでしょう。これは、大きな距離があるため確定に時間がかかりすぎるからです。この遅延はビットコインブロックチェーンの取引確定性を混乱させる可能性があります。研究者たちはProof of Transit Timestampingを用いたビットコイン惑星間標準を提案 ホセ・E・プエンテとカルロス・プエンテは最近、惑星間ビットコインを実現する可能性のある革新的な新しいアイデアを詳述した論文を発表しました。彼らのアイデアの重要な要素は、Proof-of-Transit Timestamping（PoTT）と呼ばれる革新的な暗号化受取システムでした。PoTTは、途中に衛星としてノードが存在し、データが距離を横断する際にデジタル受取をスタンプすることを提案しています。このアプローチは紛争解決に理想的でしょう...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 10:37
フィデリティ、イーサリアムを担保としたマネーマーケットファンドの運用資産残高が2億ドルを突破 Gpt-4:
フィデリティのイーサリアムブロックチェーンベースのトークン化マネーマーケットファンドの供給額が2億ドルを超え、機関投資家の信頼が大幅に成長していることを示しています。
FUND
$0.0197
-2.95%
Blockchainreporter
2025/09/14 10:00
2025年に本物の25倍成長の見込みがあるミームコイン3選
「2025年に本物の25倍成長見込みがある3つのミームコイン」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現在、Little Pepe（LILPEPE）は暗号資産業界でそのような注目を集めています。ステージ12のプレセールでは0.0021ドルの価格で、初期投資家はすでに110%の利益を上げており、2025年に購入すべき最高の暗号資産の中でも際立っています。アナリストによれば、LILPEPEは来年最大25倍の成長を遂げる可能性があるとされており、これは大胆な予測ですが、単なる誇大宣伝ではなく目に見える牽引力に基づいています。LILPEPEと並んで、SPXやDogwifhat（WIF）などのトークンもモメンタムを示していますが、Little Pepeの事例は特に強力に感じられます。 Little Pepe（LILPEPE）：実際のインフラを持つミームコイン Little Pepeの物語は、通常のミームコインとは異なります。そのプレセールはステージ12にあり、すでに97.68%が埋まり、2547万5000ドルの目標のうち2470万7265ドルを調達しています。このステージに割り当てられた157億5000万トークンのうち、153億8000万トークン以上が販売されました。プレセールは0.0014ドルから始まり、現在は0.0021ドルまで上昇し、初期投資家に110%以上の利益をもたらしています。今日購入する人でも、ローンチ価格が0.0030ドルと予想されるため、トークンが取引所に上場する前に45%のブーストを得られる可能性があります。 LILPEPEが際立っているのはその基盤です。このプロジェクトはCertikの完全な監査に合格しており、スマートコントラクトのセキュリティに対する信頼をもたらしています。現在、CoinMarketCapに正式に上場しており、これは個人投資家に信頼性を示すステップです。コミュニティも盛り上がっており、Little Pepeは6月から8月の間のChatGPTミームコイン検索トレンドでDogecoinやSHIBを上回り、トップにランクインしています。これは些細なことに聞こえるかもしれませんが、物語に動かされる市場では、人々の好奇心がどこに流れているかを示しています。 さらに、このプロジェクトはコミュニティのために77万7000ドルのGiveawayを展開し、ステージ12と...の間のトッププレセール購入者に報酬を与えるMega Giveawayを追加しました。
SPX
$1.4473
-8.37%
REAL
$0.08219
-1.74%
SHIB
$0.00001203
-2.74%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 09:50
2025年に今すぐ購入すべき最高の暗号資産：9月に注目すべき15のコイン
プレセールでSolanaを購入した方なら、その経緯をご存知でしょう。急騰前にShiba Inuを手に入れた方なら、覚えているでしょう[…] 「2025年今買うべき暗号資産：9月に注目すべき15コイン」の記事がCoindooに最初に掲載されました。
SHIBA
$0.00000000064
-6.02%
NOW
$0.00421
+0.23%
Coindoo
2025/09/14 09:33
BullZilla、Official Trump、そしてBaby Dogecoin
BullZilla、Official Trump、Baby Dogecoinに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月14日 | 04:15 BullZillaの爆発的なプレセールが見出しを独占している理由と、Official TrumpとBaby Dogecoinがミームコイン界の主要プレイヤーであり続ける理由をご覧ください。今週のトップミームコインプレセールに早期参入することで、大きな上昇が得られる方法を学びましょう。ミームコイン市場は2025年に再び注目を集めています。暗号資産のニッチな一角から始まったものが、コミュニティの強さと巧みなナラティブによって小さな投資が人生を変えるリターンに変わる可能性のある、急速に動く市場へと進化しました。経験豊富なトレーダーも新しい投資家も、価格が爆発する前に次の1000倍の機会を捉えようと、今週投資すべきトップミームコインのプレセールを探しています。無数の新プロジェクトの中で、3つの名前が際立っています。BullZillaはユニークで映画的なエコシステムでプレセール記録を塗り替えています。政治的なファンダムとバイラルカルチャーにインスパイアされたOfficial Trumpは、トレンドを維持する忠実な支持基盤を持っています。そして、巨大なコミュニティを持つお馴染みのお気に入りであるBaby Dogecoinは、ミームコインがハイプサイクルを超えて持続できることを証明し続けています。これらのトークンは、爆発的なプレセールの成長、ブランド力、持続的なコミュニティエンゲージメントの組み合わせを表しています。BullZilla：プレセールのパワーハウス 現在の注目株は間違いなくBull Zillaです。現在プレセールのステージ2Dで価格は$0.00005241であり、BullZilla（$BZIL）は投資家が今週投資すべきトップミームコインのプレセールに殺到する理由を示しています。その独自の構造は48時間ごと、または$100,000が集まるたびに価格を上げ、希少性を確保し早期参加者に報いています。数字が物語っています：トークンが主要取引所に上場する前に、$360,000以上が調達され、1,200人以上の保有者、247億トークンが販売されました。予想上場価格$0.00527で、早期参入者は11,000%を超えるROIを見込める可能性があり、BullZillaが最高の暗号資産になる明確な可能性を与えています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 09:31
米中貿易協議、交渉における不確実性の高まりの中で停滞 ChatGPT: 米中貿易協議、交渉における不確実性の高まりの中で停滞
中国はトランプ米大統領を習近平との北京サミットに招待したが、ホワイトハウスはまだ返答していない。
WHITE
$0.0002979
-3.05%
TRUMP
$7.56
-2.58%
SUMMIT
$0.0000136
-15.00%
Cryptopolitan
2025/09/14 09:14
イーサリアム財団がPSEとともにプライバシーロードマップを発表
イーサリアム財団はネットワークのすべての層にプライバシーを追加するためのロードマップを発表しました。
Cryptopolitan
2025/09/14 09:08
2023年9月14日（日）の今日のWordle #1548 ヒントと答え
投稿「今日のWordle #1548のヒントと答え（9月14日日曜日）」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今日のWordleの解き方。SOPA Images/LightRocket via Getty Images また怠惰な日曜日がやってきました。夏最後の怠惰な日曜日です。もちろん、私は秋が大好きです。夜の空気の冷たさが好きです。緑が薄れていくのは嫌ですが、紅葉は大好きです。すでにハロウィンの衣装について考えています（息子は「ゲーム・オブ・スローンズ」の「ナイツ・ウォッチ」の一人として参加する予定で、私も彼の真似をするかもしれません！）しかし、その祝日まではまだ約6週間あるので、急ぐ必要はありません。週末のストリーミングガイドが公開されていますので、新しい番組や映画のアイデアをぜひチェックしてください。何か良いものを視聴している場合は、それについても聞かせていただければ嬉しいです。そして、解くべきWordleがあります！解いてみましょう！Forbes「今週末に観るべきもの：Netflix、Hulu、Prime Video、Apple TVなどでストリーミングできる新番組と映画」Erik Kain著 土曜日のWordleをお探しですか？こちらのガイドをご覧ください。Wordleの遊び方 Wordleは、隠された5文字の単語を6回以内の試行で当てることを目標とする日替わりの単語パズルゲームです。各推測の後、ゲームはあなたが答えに近づくのを助けるためにフィードバックを提供します：緑：その文字は単語の中にあり、正しい位置にあります。黄：その文字は単語の中にありますが、位置が間違っています。灰色：その文字は単語の中にまったくありません。これらの手がかりを使って推測を絞り込みましょう。毎日新しい単語が登場し、世界中の人々が同じパズルを解こうとしています。一部のWordlerは友人、家族、WordleBotあるいは私（謙虚な語り手）に対して競争的Wordleをプレイすることもあります。この投稿の最後に競争的Wordleのルールがあります。今日の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:52
暗号資産の強気相場は2026年まで続く可能性 – アーサー・ヘイズ
11万7000ドルで大量の供給が買われ、強気相場を鈍らせる可能性がある
BULL
$0.002989
-5.26%
BULLS
$743.71
-1.04%
Coinstats
2025/09/14 08:00
銀行革命においてDigitapがRippleを打ち負かす可能性がある理由
暗号資産市場は今年最も重要な時期の一つに入っています。BTCは力を取り戻し、ETHは上昇し、アルトコインは多くの人が大きな四半期になると信じているものに向けて態勢を整えています。このような環境の中、DigiTapはグローバル金融セクターの新たなプレーヤーとして人気を集めています。そのプレセールではほぼ
BTC
$121,652.03
-1.35%
ETH
$4,378.96
-3.30%
WHY
$0.00000003055
-14.66%
Coinstats
2025/09/14 08:00
