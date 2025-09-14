MEXC 取引所
The Graph vs. ゲートキーパー：分散型インデックス作成はWeb3を救えるか？
投稿「The Graph vs. the Gatekeepers: 分散型インデックス化はWeb3を救えるか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブロックチェーンインデックス化は、分散型アプリケーション(DApp)データをアクセス可能で使いやすくする重要なプロセスです。The Graphの成功にもかかわらず、特にデータの移植性と異なるブロックチェーン間での分割に関して課題が残っています。ブロックチェーンインデックス化：DAppデータを使いやすくする 分散型アプリケーション(DApps)の台頭は、私たちがテクノロジーとどのように相互作用するかについての新しいパラダイムを解き放ちました。しかし、構築[...] 出典: https://news.bitcoin.com/the-graph-vs-the-gatekeepers-can-decentralized-indexing-save-web3/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:35
ソーシャルアクティビティによるトップDAOプロジェクト：$TAO、$APE、$HYPEがリードする
LunarCrushはソーシャルアクティビティによってトップDAOプロジェクトをランク付けし、$TAO、$APE、$HYPEがWeb3全体でソーシャルエンゲージメントとインタラクションをリードしています。
Blockchainreporter
2025/09/14 11:30
ビットコインクジラの売り逃げが127億ドルに達する—暴落時に買うべき最良のアルトコイン
ビットコインクジラの売却が127億ドルに達する—暴落時に購入すべき最良のアルトコイン」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは9月に厳しい状況に直面し、クジラによる取引所での大規模な売却がBTCにして127億ドル以上に達しました。投資家はビットコインの価格が27,000ドルを下回る中、売却圧力を感じ始めています。市場参加者が忠誠心を変えている状況を考えると、主要な市場参加者は2023年の大きな復活に向けて準備しているようです。ボラティリティの高いサイクルの間、資本はイーサリアム、XRP、ソラナ、そして最近台頭してきたMAGACOIN FINANCEへと向かっています。イーサリアムは受け取りにもかかわらず堅調を維持し、引き続き基盤となっています。DefiやLayer-2スケーリングにおけるイーサリアムの中心性と、ETF資金流入がプラスであることから、トークンは2500ドル以上を維持しています。2年間の下落の後、トレーダーは迅速に底値買いを行い、ETHを長期売買の対象としています。XRPは新たな強さを見出しています。XRPは規制の不確実性をモメンタムに変えました。機関投資家の需要とETF投機により、価格は注目され、2.20ドルから2.30ドルの間で取引されています。ビットコインクジラが売却している間、XRPは賢い逆張り投資の選択肢となっています。ソラナエコシステムはモメンタムを維持しています。ソラナの回復力は別の明るい材料です。最近の売却前には155ドルをわずかに上回る水準で取引されていましたが、すぐに反発しました。開発者の活動と機関投資家の関心に焦点を当てることで、年末までに197ドルから290ドルを目標とする位置に置かれています。これにより、Karuraは9月の下落後に注目すべきアルトコインの一つとなっています。新規参入者にとってのブレイクアウトの機会として、クジラドラマが展開する中、アナリストはMAGACOIN FINANCEが2025年のトップブレイクアウトアルトコインになると考えています。二重監査とVCの支配から解放されたトークンモデルに支えられ、クジラと個人投資家の両方に訴求する希少性とコミュニティ優先のモメンタムを提供しています。MAGACOIN FINANCEは2025年の最も強力なブレイクアウト候補の一つとして浮上しています。多くの人々はこのトークンが隠れた暗号資産のお宝であると考えています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 11:20
Yalaはハッキングされた疑いがあり、SlowMistはYalaから公式な支援を受けたと述べています。
PANewsは9月14日、SlowMist Technologyの最高情報セキュリティ責任者である23pdsがXプラットフォームに投稿し、今朝Yalaから公式な支援要請を受け、この件について対応中であると報告しました。詳細情報はYalaからの公式発表を待っています。以前の噂ではプロトコルがハッキングされたと示唆されていました。先の報道によると、YalaのステーブルコインであるYUはペッグが外れ、0.2074ドルの安値まで下落しました。
PANews
2025/09/14 11:19
BullZilla プレセールは Hyperliquid と Cronos をリードする
BullZilla プレセールが Hyperliquid と Cronos をリードと BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。2025年の100倍を狙う暗号資産プレセールの競争が激化し、投資家は次のブレイクアウトプロジェクトを探しています。ミームコインと新興のDeFiプラットフォームが話題をリードする中、早期参加がこれまで以上に重要になっています。その中でも、BullZillaは早期採用者に報酬を与えるプレセール戦略で注目を集めています。急成長する分散型取引所プロトコルのHyperliquidと、Crypto.comが支援するブロックチェーンのCronosが、今週のトップピックにさらなる深みを加えています。これらのプロジェクトは、高オクタンのミームの可能性から機関グレードのインフラまで、機会のスペクトルを示しています。今日購入すべき最高の暗号資産を探している人々にとって、数字は説得力のあるストーリーを語っています。 BullZilla プレセール：爆発的な成長と1000倍の野望 Bull Zillaはミームコインのプレセールの運営方法を再定義しています。現在ステージ2Dにあり、$BZILの価格は$0.00005241で、ステージは48時間ごと、または$100,000が調達されるとすぐに進みます。すでに$360,000以上が集められ、1,200人以上の保有者と247億トークンが販売されています。アナリストは、現在のステージから予想される上場価格$0.00527までの投資収益率が11,422%になると予測しています。ステージ1の早期参加者はすでに695%のリターンを見ており、数日以内に14.55%の価格上昇が予定されています。2025年のトップ100倍暗号資産プレセールを狙う投資家にとって、BullZilla（$BZIL）は今日購入すべき最高の暗号資産であり、次の1000倍のパフォーマーとなる可能性があります。 BullZilla プレセール情報 メトリック | 詳細 --- | --- 現在のステージ | 2D（デッドウォレットは嘘をつかない）フェーズ4 現在の価格 | $0.00005241 プレセール合計 | $360,000以上調達 トークン保有者 | 1200人以上 販売済みトークン | 234億 BullZillaの購入方法 BullZilla（$BZIL）プレセールに参加したい投資家は、公式ウェブサイトから直接参加できます。プロセスは通常以下を含みます： 1. ウォレットの接続（メタマスクやTrust Walletなど） 2. 支払いオプションの選択（ETH） 3. 現在のプレセール価格でBullZillaトークンを購入...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 10:50
DOJがSIMスワッピングとカジノマネーロンダリング計画に関連する500万ドル相当のビットコインを差し押さえ
ハッカーはSIMスワップの脆弱性を悪用して暗号資産を数百万ドル流出させ、カジノを通じて資金を洗浄するという大胆なデジタル窃盗を行い、現在DOJの資産差し押さえ措置の対象となっています。連邦当局、500万ドルの暗号資産窃盗と資金洗浄計画の背後にいるSIMスワップハッカーを取り締まり 米国司法省（DOJ）は今週、[...]を提出したと発表しました。
Coinstats
2025/09/14 10:30
データ：Tronの24時間の収益は142万ドルに達し、他のブロックチェーンを大幅に上回り、1位にランクイン
PANewsは9月14日に報告し、LookonchainのモニタリングとDefilamaのデータによると、Tronの24時間の収益は142万米ドルに達し、他のブロックチェーンを大幅に上回り、1位にランクイン。Solanaの24時間の収益は17万5,700米ドルに達した。
PANews
2025/09/14 10:22
注目すべき最高の暗号資産プレセール — MAGACOIN FINANCE、13,500人以上の保有者で1,400万ドルを突破
暗号資産投資家たちは2025年の最高の暗号資産プレセールを追いかけており、複数の新プロジェクトが様々な分野で注目を集めています。[…] 「注目すべき最高の暗号資産プレセール — MAGACOIN FINANCEが13,500人以上の保有者で1,400万ドルを突破」の記事がCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/14 10:00
イーサリアムのブル相場が主導、1400万ドルのショートポジションが清算 - 5000ドルが視野に？ Gpt: イーサリアムのブル相場が主導、1400万ドルのショートポジションが清算 - 5000ドルが視野に？
イーサリアムの過小評価、上昇する始値、そしてショートスクイーズは$4700を超えるブレイクアウトを示唆しています。
Coinstats
2025/09/14 10:00
ビットコインの王座には手遅れ？獣のような次の1000倍ミームコインがゲームを変える可能性
もし2010年に誰かがあなたに数百ドルであなたの人生が永遠に変わると言ったらどうでしょうか？それは、初期の熱狂的な信者を億万長者に変えた王者、ビットコインを逃した機会でした。現在に早送りすると、ミームコインは暗号資産の新しい抽選チケットとなりましたが、より鋭く、より速く、そしてはるかに[…]
Coinstats
2025/09/14 09:15
