Falcon Financeステーキングキャンペーン、Buidlpadローンチから24時間以内に157万ドルを突破
Falcon Financeのステーキングキャンペーン、Buidlpadローンチから24時間以内に157万ドルを突破したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。APYは9.6パーセントから13.8パーセントの範囲で、このプログラムは利回りの増加の可能性も提供しています。Falconのステーキングプログラムは、16億ドル以上のUSDfが流通するコミュニティ主導の資本開発における新たな転換点となっています。完全希薄後時価総額3億5000万ドルで、Falcon Financeは本日、Buidlpadでのステーキングキャンペーン初日に157万ドル以上がステークされたことを発表し、$FFトークンへのアクセスに対する初期の高い需要を強調しました。参加者は最低3,000ドルと1ヶ月のロックアップでUSDfまたはsUSDfをステークすることにより、希望する評価額で$FFをリリースすることができます。投票数に対する日々の2倍のマイルに加えて、早期ステーカーは追加のBuidlpadマイルも受け取り、1ヶ月で15倍から12ヶ月の投票で60倍まで獲得できます。APYは9.6パーセントから13.8パーセントの範囲で、このプログラムは利回りの増加の可能性も提供しています。ステーカーは、在任期間と投票を最大化することで基本リターンの最大1.5倍を獲得でき、$FFへのアクセスを開き、魅力的な継続的な特典を提供します。Falconのステーキングプログラムは、16億ドル以上のUSDfが流通するコミュニティ主導の資本開発における新たな転換点となっています。このローンチは、より広い市場の可視性の前に初期支援者に重要な配分の可能性を提供するトークンアクセスプラットフォームの拡大する機能を示しています。Falcon FinanceとBuidlpadのパートナーシップは、新興の暗号通貨ベンチャーのための人気のあるキャンペーンを主催するプラットフォームの歴史を拡大します。今年だけで3つのキャンペーンで、BuidlpadはすでにSolayer、Sahara AI、Lombardと2億2000万ドル以上を投票しています。ステーキングキャンペーンには https://buidlpad.com/hodl/falcon で登録できます。Falcon Financeのユニバーサル担保資産インフラストラクチャを使用すると、デジタル資産、通貨裏付けトークン、トークン化された実世界の資産などのカストディ対応資産を、USDにペッグされたオンチェーン流動性に変換できます。Falconは機関投資家、プロトコル、資本配分者が安全かつ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 13:12
Farcasterが、BaseとSolanaでリアルタイム取引アラートを追加
FarcasterがBaseとSolanaでリアルタイム取引アラートを追加 FarcasterはBaseとSolanaでリアルタイム取引と価格アラートを追加し、ユーザーがトップトレーダーと市場の動きを瞬時にフォローできるようサポートします。Farcasterはプラットフォームの機能を強化する重要な新機能を導入しました。最近、この分散型ソーシャルプロトコルはBaseとSolanaネットワーク向けのトークンと取引アラートを立ち上げました。このアップデートにより、ユーザーはリアルタイムで取引活動を追跡し、トレーダーの行動を数秒で通知してもらうことが可能になりました。ソーシャルネットワーキングとライブ取引ツールの統合は、Farcasterとそのコミュニティにとって重要な進展です。 新しいFarcasterツールでユーザーはトップトレーダーを追跡可能 新しい取引アラートシステムにより、ユーザーはお気に入りのトレーダーを密接にフォローできます。ユーザーはこれらのトレーダーがオンチェーンでトークンを売買する際に通知をオンにすることができます。さらに、FarcasterはBaseとSolanaブロックチェーン全体でカスタム価格アラートを設定するオプションを提供しています。これにより、トレーダーは価格のしきい値や時価総額の目標を設定し、取引戦略に沿ってそれらの目標に基づくタイムリーな更新を受け取ることができます。 Farcasterのチームは新機能に関するビジュアルガイドとともに、Xにアップデートをリリースしました。ハイライトされた画像の1つは「最高のトレーダーから学ぶ」オプションに焦点を当て、ユーザーがフォローしている人々の取引行動について常に情報を得る方法を表示しています。別の画像では、ユーザーが特定のトレーダーのアラートを簡単にオフまたはオンにできるトグルスイッチ付きのトレーダーリストが表示されていました。このデザインは、パーソナライズされながらも管理しやすい通知体験を提供することを目的としています。 関連記事：AsphereがSolanaベースのブロックチェーンネットワークを企業向けに立ち上げ | Live Bitcoin News このローンチに対するコミュニティの反応は、一部懐疑的な意見もありますが、これまでのところ概ね肯定的です。多くのユーザーがインスタントアラートへの熱意を共有し、この機能により取引がよりスムーズで反応が良くなると述べています。一部の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 13:11
リップルのXRPは時価総額で世界トップ100資産に復帰、ビットコインは銀と競争
イーサリアムも最大20の資産内で崩壊に近づいています。
CryptoPotato
2025/09/14 12:59
Web3エグゼクティブ、米ドルステーブルコインの最終結果はティッカーにならないと警告
米ドルのグローバル金融システムにおける優位性は、規制当局の監視と市場のダイナミクスがステーブルコインに注目を集める中、新たな課題に直面しています。暗号通貨エコシステムにおける最近の動向は、従来の法定通貨がブロックチェーンイノベーションと絡み合う複雑な状況を明らかにし、ステーブルコインの将来と分散型金融における役割について疑問を投げかけています [...]
Crypto Breaking News
2025/09/14 12:33
年末までにTradFiがビットコイン配分を増加へ、ウォールストリートのベテランが予測
ウォールストリートのベテラン、ジョルディ・ヴィッサー氏は、伝統的な金融ポートフォリオにおけるビットコインの配分が来年「より高くなる」と述べています。ウォールストリートのベテランでマクロアナリストのジョルディ・ヴィッサー氏は、米国の金融機関が年末までにビットコインの配分を増加させる準備をしていると予測しています。 「今から年末までの間に、伝統的な金融界からの来年のビットコインの配分は増加するでしょう」と、ヴィッサー氏は土曜日にYouTubeで公開されたアンソニー・ポンプリアーノとのインタビューで語りました。 「ビットコインの配分数はポートフォリオ全体で高くなると思います」とヴィッサー氏は述べました。「それは確実に起こるでしょう」と彼は強調しました。続きを読む
Coinstats
2025/09/14 12:32
台州市は「U-coin」を媒介として盗まれた資金を移動させる「高金利資産運用」詐欺事件を摘発し、関連金額は600万元以上に達した。
PANewsは9月14日、台州インターネット警察の公式アカウントが「高利回り資産管理」詐欺を明らかにしたと報じた。被害者の金（Jin）氏はオンラインで知り合った友人から、利益保証と高利回り資産管理を約束する詐欺的な投資プラットフォームに誘い込まれた。最初は少額の入出金が成功し、金氏はプラットフォームの信頼性と大きなリターンの約束を信じるようになった。詐欺師らはその後、プラットフォームの「人民元アクセス」が閉鎖されたと偽り、金氏が「投資」を続けたり、予約済みの「利益」を引き出したりする前に、現金を仮想通貨「Uコイン」に交換するよう要求した。「期間限定イベント」での高利益や「出金には多額の入金が必要」といった約束に操られ、金氏は友人からも借金をして大口注文を続け、最終的に600万元以上を失った。警察は舞台裏で効率的なマネーロンダリング「Uコイン組立ライン」が運営されていることを発見した。詐欺グループは「オンライン化」し、複数の「取扱者」を遠隔操作して浙江省台州市黄岩区に派遣し、金氏から数十万から数百万元の現金を一括で直接回収していた。2025年6月、台州市黄岩区人民検察院は被告の李氏を犯罪収益の隠匿罪で起訴した。地方裁判所は李氏に3年6か月の懲役と8万元の罰金を言い渡した。
PANews
2025/09/14 12:05
Coinbase、SECの削除されたメッセージの調査を裁判所に要請
この投稿「Coinbase、削除されたSECメッセージの調査を裁判所に要請」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Coinbaseは、SEC（米国証券取引委員会）が重要なテキストを削除した後、裁判所の措置を要求し、規制における透明性、公平性、デジタル通信基準に関する懸念を提起しています。CoinbaseはSEC（米国証券取引委員会）に対して強力な法的措置を取っています。木曜日、この暗号資産取引所は連邦裁判所に申立書を提出しました。SECによる重要なメッセージの削除を調査するための審問を要請しました。具体的には、これらのメッセージにはSECの前議長ゲイリー・ゲンスラー氏や他の幹部職員のものが含まれています。 SECは1年分のテキストを削除、Coinbaseは裁判所の措置を要求 SECの監察総監室（OIG）の報告書によると、同機関は約1年分のテキストメッセージを削除しました。これらの削除は2022年10月から2023年9月にかけて発生しました。報告書では、データの損失は「回避可能な」エラーによるものと説明されています。その結果、Coinbaseは現在回答を求めています。同社はSECがなぜ記録の完全な検索を行わなかったのかを知りたいと考えています。これには幹部職員からのテキストメッセージやその他の通信が含まれます。 Coinbaseはすでに2023年と2024年に複数の情報自由法（FOIA）に基づく請求を提出していました。しかし、SECはこれらの記録を利用可能にしませんでした。 Coinbaseの最高法務責任者であるポール・グレワル氏はX（旧Twitter）でこの問題について議論しました。彼は「ゲンスラーSECは保存して提出することが義務付けられていた文書を破棄した」と述べました。さらに、同社はSEC自身の監察総監からの証拠を持っていると付け加えました。 裁判所への申立てにおいて、Coinbaseはコロンビア特別区の米国地方裁判所が迅速に行動することを求めています。まず、裁判所に迅速な証拠開示を命じることを望んでいます。これは証拠収集のプロセスを加速することを意味します。次に、Coinbaseは対SECの制裁を要求しています。最後に、すべての紛失したメッセージの即時提出を求めています。 関連記事：Coinbase、テック大手と暗号資産を新しいインデックス先物で組み合わせ | ライブ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:02
テザーがイーサリアムネットワーク上で10億USDTを発行
PANewsは9月14日に報告した。Onchain Lensのモニタリングによると、約10分前、Tetherはイーサリアムネットワーク上で10億USDTを発行した。
PANews
2025/09/14 11:51
ブルが動き出す：2025年に参加すべき4つのトップ暗号資産、早期トレーダーにとって億万長者メーカーになる可能性
次のミームコイン億万長者はクリック一つで生まれるかもしれません？暗号資産の世界はタイミングが重要であり、適切なタイミングでの適切な行動が一夜にして人生を変えてきました。2025年、高いポテンシャルを持つプロジェクトの探索が活発化しており、投資家たちはバイラルなエネルギー、強力なコミュニティ、そして能力を持つコインにゼロになるリスクを[…]
Coinstats
2025/09/14 11:45
ミームから主流へ：Dogecoinの旅は冗談ではない！
ETFが登場する中、DOGEは皮肉にも価値があることを証明している...そして人々はそれに対価を支払うだろう。
Coinstats
2025/09/14 11:00
