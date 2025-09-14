Coinbase、SECの削除されたメッセージの調査を裁判所に要請

この投稿「Coinbase、削除されたSECメッセージの調査を裁判所に要請」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Coinbaseは、SEC（米国証券取引委員会）が重要なテキストを削除した後、裁判所の措置を要求し、規制における透明性、公平性、デジタル通信基準に関する懸念を提起しています。CoinbaseはSEC（米国証券取引委員会）に対して強力な法的措置を取っています。木曜日、この暗号資産取引所は連邦裁判所に申立書を提出しました。SECによる重要なメッセージの削除を調査するための審問を要請しました。具体的には、これらのメッセージにはSECの前議長ゲイリー・ゲンスラー氏や他の幹部職員のものが含まれています。 SECは1年分のテキストを削除、Coinbaseは裁判所の措置を要求 SECの監察総監室（OIG）の報告書によると、同機関は約1年分のテキストメッセージを削除しました。これらの削除は2022年10月から2023年9月にかけて発生しました。報告書では、データの損失は「回避可能な」エラーによるものと説明されています。その結果、Coinbaseは現在回答を求めています。同社はSECがなぜ記録の完全な検索を行わなかったのかを知りたいと考えています。これには幹部職員からのテキストメッセージやその他の通信が含まれます。 Coinbaseはすでに2023年と2024年に複数の情報自由法（FOIA）に基づく請求を提出していました。しかし、SECはこれらの記録を利用可能にしませんでした。 Coinbaseの最高法務責任者であるポール・グレワル氏はX（旧Twitter）でこの問題について議論しました。彼は「ゲンスラーSECは保存して提出することが義務付けられていた文書を破棄した」と述べました。さらに、同社はSEC自身の監察総監からの証拠を持っていると付け加えました。 裁判所への申立てにおいて、Coinbaseはコロンビア特別区の米国地方裁判所が迅速に行動することを求めています。まず、裁判所に迅速な証拠開示を命じることを望んでいます。これは証拠収集のプロセスを加速することを意味します。次に、Coinbaseは対SECの制裁を要求しています。最後に、すべての紛失したメッセージの即時提出を求めています。 関連記事：Coinbase、テック大手と暗号資産を新しいインデックス先物で組み合わせ | ライブ...