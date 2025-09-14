MEXC 取引所
英国の業界団体、英米テクノロジーブリッジ協定にブロックチェーンとデジタル資産の包含を要請
英国の貿易団体、英国・米国のテックブリッジ取引にブロックチェーンと暗号資産の包含を要請する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。英国の貿易・産業団体は、トランプ大統領の国賓訪問に先立ち、計画されている英国・米国の「テックブリッジ」の中核にブロックチェーンと暗号資産を位置づけるよう政府に要請しました。英国暗号資産ビジネス評議会、UK Finance、ThecityUKなどの組織が署名した書簡の中で、ブロックチェーンを除外することは英国に[...]という結果をもたらす可能性があると警告しています。出典: https://news.bitcoin.com/british-trade-groups-urge-inclusion-of-blockchain-and-digital-assets-in-uk-us-tech-bridge-deal/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 15:32
xAI、汎用的役割を数百削減し、専門分野のスペシャリストを優先
TLDRs; マスク氏のxAIは500人のデータアノテーターを解雇し、STEM、金融、医療、安全性の分野の専門家の採用へと方針転換しました。この削減は、AI自動化の成長に伴い一般的な役割が消えていくというより広範なテック業界のトレンドを示しています。xAIはチャットボットGrokの能力を強化するため、専門家チューターの人員を10倍に拡大する計画です。テック業界では13万人以上の雇用が[...] この記事「xAI、ドメイン専門家を優先し数百の一般的役割を削減」は最初にCoinCentralに掲載されました。
Coincentral
2025/09/14 14:45
エチオピアがビットコインマイニングを通じて余剰水力発電を5500万ドルに変換
エチオピアが余剰水力発電をビットコインマイニングで5500万ドルに変換という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エチオピアはダムからの余剰水力発電をビットコインマイニングに活用して5500万ドルを生み出し、グリーンエネルギーを促進し経済を活性化しています。エチオピアは余剰水力発電を新しく収益性の高い方法で活用しています。同国は余剰電力をビットコインマイニングに販売し始めました。この追加電力の多くはグランド・エチオピア・ルネサンス・ダムから供給されています。エネルギーの最大11％の無駄を出す代わりに、エチオピア電力公社は現在それを収益に変換しています。これまでのところ、過去10ヶ月間で約5500万ドルの外貨を生み出しています。 ビットコインマイニングがエチオピアに新たな収入源をもたらす この考えは2021年に中国が暗号資産マイニングを禁止したときにより人気が高まりました。多くの中国のマイニング企業が海外に事業を移転しました。現在、エチオピアのビットコインマイニング企業の大多数（80％以上）は中国企業です。この情報は2024年11月にアディスインサイトによって共有されました。 2025年9月9日に正式に開業したグランド・エチオピア・ルネサンス・ダムは、6ギガワットの電力を生成しています。この未使用エネルギーの一部が現在、エチオピアの成長する暗号資産マイニング産業を支えています。このため、エチオピアは現在、世界のビットコインの総ハッシュレートの約5％を担っています。つまり、同国は世界のビットコインマイニング事業において注目すべき役割を果たしているということです。 また、エチオピアは電気料金が非常に安く、キロワット時あたりわずか3〜4セントです。この低コストは、コスト削減を求めるマイニング企業にとって魅力的です。この追加収入は同国にとって非常に有益です。エチオピアは政治的および地域的な困難に直面しています。例えば、ナイル川の水利権をめぐるエジプトとの継続的な紛争は2019年から停滞しています。 関連記事：タジキスタン、違法ビットコインマイニングによる350万ドルの損失を報告 | Live Bitcoin News これらの緊張にもかかわらず、ダムは安定した電力供給を続けています。2022年以来...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 14:35
XRPニュース：投資家は最も重要な変更の一つに備える
XLS-86ファイアウォールとして知られるこの提案は、トークン保有者にアカウントを守るための新しいツールを提供するように設計されています — […] 記事「XRPニュース：投資家が最も重要な変更の一つに備える」はCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/14 14:00
dForce、人民元ペッグの$AxCNHステーブルコインを統合へ
dForceによると、$AxCNHを組み込む提案は、DeFiセクター内でCNH中心の資産に対する消費者のアクセスを拡大すると報告されています。
Blockchainreporter
2025/09/14 14:00
Thetanuts FinanceがOdetteと提携し、BaseでV4とRFQエンジンをデビュー AI: 翻译完成。我直接按照原文内容进行了翻译，保持了原始格式，并确保准确传达了原文的事实和背景。
Thetanuts FinanceがOdetteとパートナーシップを組み、BaseでV4とRFQエンジンをデビューさせたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Thetanuts V4はチェーンに依存しない、トラストレスで、コンポーザビリティを持つフレームワークとして構築され、Thetaシステムのバックボーンとして機能しています。V4の中心的な機能はRFQエンジンであり、ユーザーが流動性の提供者から直接カスタム見積もりをリクエストして受け取ることができます。Thetanuts Financeは、「Odette」が同プラットフォームの新たに公開されたV4システムを活用する最初のパートナーとなり、正式なローンチに先立ってテストフェーズを先駆けることを発表しました。この大規模なアップグレードはRequest For Quote（RFQ）エンジンを導入し、分散型金融（DeFi）空間における重要なインフラプロバイダーとしてのThetanutsの役割を確固たるものにします。DeFiオプションは常に一つのことに苦戦してきました。それは流動性です。Thetanuts V4では、すべての取引を自己強化する流動性のフライホイールの燃料に変えるRequest For Quote（RFQ）エンジンを導入しています。使用されればされるほど、より強力になります。V4はチェーンに依存せず、... pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 2025年9月11日 ThetanutsのオフィシャルX（旧Twitter）チャンネルを通じて行われた発表では、OdetteがV4と統合する最初のプロジェクトであることが確認されました。OdetteはBaseで構築されているゼロデイオプションプロトコルで、迅速で柔軟なイベント駆動型の製品を提供するように設計されています。Thetanutsによると、これらの特性はRFQモデルが強化するために構築されたものであり、OdetteをV4のデビューに理想的なパートナーにしています。Thetanuts V4はチェーンに依存しない、トラストレスで、コンポーザビリティを持つフレームワークとして構築され、Thetaシステムのバックボーンとして機能しています。ボールト、イベント駆動型オプション、カスタム戦略、機関投資家向けアクセスをシームレスなアーキテクチャで統合します。この柔軟性により、開発者や金融プロトコルは、複数のブロックチェーン間の相互運用性を確保しながら、カスタマイズされたソリューションを作成することができます。V4の中心的な機能はRFQエンジンであり、ユーザーが流動性の提供者から直接カスタム見積もりをリクエストして受け取ることができます。実際には、このモデルはより狭いスプレッド、より深い流動性、より高い執行の透明性を提供し、これらの特徴は従来の金融市場に長く関連付けられてきましたが、現在ようやく完全に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 13:45
PUMPが1日で22%急騰、ビットコインは116Kドルで安定：週末ウォッチ
PUMPは今日の大型時価総額アルトコインの中で断然トップのパフォーマンスを示しています。
CryptoPotato
2025/09/14 13:33
BlockSec: 「transferFrom」の脆弱性によりBaseチェーンで約$90,000の損失が発生
PANewsは9月14日、BlockSec Phalconが「transferFrom」の問題についてシステムに警告を発し、Baseチェーン上で約90,000米ドルの損失が発生したと報じました。この問題は、アクセス制御の不足に起因しており、コールバック関数内で任意の低レベル呼び出しが可能になっていました。警告では、未知のコントラクト0xD9f4a3238154ff6439e37F98c9B11489353715Bbに対するすべての承認を直ちに取り消すよう勧告しています。
PANews
2025/09/14 13:30
暗号資産市場週間ハイライト：主要イベント、値動きと注目銘柄
完全な記事はcoingape.comでお読みください。
Coinstats
2025/09/14 13:30
英国と米国はAIや量子コンピューティングなどの重要技術に焦点を当てた技術協定の締結を計画している
PANewsは9月14日に報告しました。金石によると、ワシントンの英国大使館は土曜日に、英国と米国がトランプ氏の英国訪問の一環として、今後数日間に画期的な技術協定に署名する準備を進めていると発表しました。この協定は、両国の兆ドル規模の技術産業間の協力を強化し、大西洋の両側のビジネスと消費者により多くの機会を創出することを目指しています。大使館によると、このパートナーシップは人工知能、半導体、通信、量子コンピューティングなどの主要技術に焦点を当てるとのことです。トランプ氏は火曜日に英国へ出発し、2回目の3日間の国賓訪問を行う予定です。彼にはNVIDIAのCEOであるジェンセン・フアン氏やOpenAIのサム・アルトマン氏を含む米国の経営幹部団が同行する予定です。
PANews
2025/09/14 12:56
