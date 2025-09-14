Thetanuts FinanceがOdetteと提携し、BaseでV4とRFQエンジンをデビュー AI: 翻译完成。我直接按照原文内容进行了翻译，保持了原始格式，并确保准确传达了原文的事实和背景。

Thetanuts FinanceがOdetteとパートナーシップを組み、BaseでV4とRFQエンジンをデビューさせたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Thetanuts V4はチェーンに依存しない、トラストレスで、コンポーザビリティを持つフレームワークとして構築され、Thetaシステムのバックボーンとして機能しています。V4の中心的な機能はRFQエンジンであり、ユーザーが流動性の提供者から直接カスタム見積もりをリクエストして受け取ることができます。Thetanuts Financeは、「Odette」が同プラットフォームの新たに公開されたV4システムを活用する最初のパートナーとなり、正式なローンチに先立ってテストフェーズを先駆けることを発表しました。この大規模なアップグレードはRequest For Quote（RFQ）エンジンを導入し、分散型金融（DeFi）空間における重要なインフラプロバイダーとしてのThetanutsの役割を確固たるものにします。DeFiオプションは常に一つのことに苦戦してきました。それは流動性です。Thetanuts V4では、すべての取引を自己強化する流動性のフライホイールの燃料に変えるRequest For Quote（RFQ）エンジンを導入しています。使用されればされるほど、より強力になります。V4はチェーンに依存せず、... pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 2025年9月11日 ThetanutsのオフィシャルX（旧Twitter）チャンネルを通じて行われた発表では、OdetteがV4と統合する最初のプロジェクトであることが確認されました。OdetteはBaseで構築されているゼロデイオプションプロトコルで、迅速で柔軟なイベント駆動型の製品を提供するように設計されています。Thetanutsによると、これらの特性はRFQモデルが強化するために構築されたものであり、OdetteをV4のデビューに理想的なパートナーにしています。Thetanuts V4はチェーンに依存しない、トラストレスで、コンポーザビリティを持つフレームワークとして構築され、Thetaシステムのバックボーンとして機能しています。ボールト、イベント駆動型オプション、カスタム戦略、機関投資家向けアクセスをシームレスなアーキテクチャで統合します。この柔軟性により、開発者や金融プロトコルは、複数のブロックチェーン間の相互運用性を確保しながら、カスタマイズされたソリューションを作成することができます。V4の中心的な機能はRFQエンジンであり、ユーザーが流動性の提供者から直接カスタム見積もりをリクエストして受け取ることができます。実際には、このモデルはより狭いスプレッド、より深い流動性、より高い執行の透明性を提供し、これらの特徴は従来の金融市場に長く関連付けられてきましたが、現在ようやく完全に...