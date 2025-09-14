MEXC 取引所
シバイヌ、大規模フラッシュローンの脅威と戦う
この投稿「Shiba Inuがフラッシュローンの大きな脅威と戦う」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Shiba Inuのレイヤー2テクノロジーであるShibariumは最近、注目を集めるフラッシュローン攻撃によって侵害され、224.57 ETHと92.6億SHIBが盗まれ、総額240万ドルに達しました。その後、Shiba Inuの開発チームはさらなる被害を軽減するためにネットワークの様々な機能を一時的に停止しました。続きを読む：Shiba Inuがフラッシュローンの大きな脅威と戦う 出典：https://en.bitcoinhaber.net/shiba-inu-battles-major-flash-loan-threat
SHIB
$0,00001203
-2,74%
COM
$0,011198
+2,77%
SHIBA
$0,00000000064
-6,02%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:44
データ: pump.funは9200万ドル相当のPUMPを買い戻しました
PANewsは9月14日に報告し、fee.pump.funのデータによると、pump.funが7月15日にPUMPの買い戻しを開始して以来、合計約9243万米ドル相当のPUMPトークンを買い戻し、総循環供給量は6.505%減少したことを示した。
FUN
$0,008716
+1,50%
PUMP
$0,005609
-8,64%
PANews
2025/09/14 16:06
アナリストが市場は重要な転換点に近づいていると警告
アナリストが市場は重要な転換点に近づいていると警告 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコイン 2025年9月14日 | 11:00 ビットコインの着実な上昇は、トレーダーが注目する価格帯に再び近づいています。市場アナリストのジョアオ・ウェドソンは、仮想通貨の次の方向性を決定づける可能性のあるゾーンとして117,000ドルを特定しました。ウェドソンによると、この水準は歴史的にモメンタム指標が減速し、局所的なピークを形成したり、市場の反落を引き起こしたりするポイントでした。彼は、この領域は強い需要と強いレジスタンスラインの両方を生み出す傾向があり、買い手と売り手の間の戦場となっていると説明しました。「117,000ドルを超える価格は、強い関心と優柔不断のゾーンに入る」と彼は述べ、118,000ドルを明確に突破すれば、好調な市況の明確なシグナルになるだろうと付け加えました。 指標が同じ範囲で一致 ウェドソンは、現在このレベルの重要性を強化しているテクニカル分析ツールを指摘しました。CVDDチャネルとフィボナッチ・リトレイスメントで修正された市場平均価格の両方—ビットコインの転換点を強調してきた実績のある2つの指標—が同じ領域で警告信号を発しています。これらの指標の収束は、ビットコインが近づくにつれてトレーダーがこのゾーンを無視すべきではないことを示唆しています。 市場にとっての意味 ビットコインがレジスタンスラインを克服し、118,000ドル以上で足場を確保できれば、ウェドソンはそれが別の強力なラリーへの道を開く可能性があると考えています。一方、この水準での躊躇はモメンタムを停滞させ、新たなボラティリティにつながる可能性があります。BTCがすでに記録的な領域に近づいている中、その結果は市場が横ばいゾーンに入るのか、次の爆発的な動きに向けて準備するのかを決定する可能性があります。 ビットコインが過去のサイクルでその動きを繰り返し形作ってきたレベルをテストするため、今後数日間は重要になると予想されています。投資家とアナリストの両方が、仮想通貨がさらに上昇する力を持っているのか、それともこの長期間テストされてきた障壁で売り手が再び優位に立つのかを注視しています。
NEAR
$2,904
-2,55%
BTC
$121 668,29
-1,34%
MOVE
$0,1095
-1,70%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:01
ビットコインニュース：アナリストが市場は重要な転換点に近づいていると警告
マーケットアナリストのJoao Wedsonは、仮想通貨の次の方向性を決定づける可能性のある重要なゾーンとして117,000ドルを特定しました。[...] 「ビットコインニュース：アナリストが市場が重要な転換点に近づいていると警告」の記事はCoindooに最初に掲載されました。
NEAR
$2,904
-2,55%
PROVE
$0,7924
-2,74%
Coindoo
2025/09/14 16:00
香港財政長官ポール・チャン・モーポー：HKMAはトークン化がカーボンクレジットの発行と取引をどのように改善できるかを探求している
PANewsは9月14日に報告した。香港の財政長官ポール・チャン・モーポは最新の回顧録で、香港はアジアにおけるグリーンおよび持続可能な金融のリーダーであるが、取引高に加えて、異なる国や地域の発展ニーズを満たす革新的な商品を提供することが重要だと述べた。カタストロフィボンドとインフラ証券化はその良い例である。香港金融管理局は、アンサンブル・サンドボックス・プロジェクトを通じて、トケノミクスがカーボンクレジットの発行と取引をどのように改善し、それによって炭素市場の流動性と市場の深さを向上させることができるかを探求している。
KONG
$0,00874
+0,69%
PANews
2025/09/14 15:47
カリフォルニア州議会、AIの安全性に関する法案をニューサム知事の机上に再送付
TLDRs; カリフォルニア州議会はAI安全法案を可決し、企業の透明性を要求する一方で、ギャビン・ニューサム知事に難しい決断を迫っています。この法案は全国的なAI規制の先例となる可能性があり、テクノロジーガバナンス基準におけるカリフォルニア州の影響力を反映しています。テック大手企業やロビー団体は、この法案がイノベーションを阻害し、小規模AIデベロッパーを見落としていると警告して反対しています。ニューサムの[...] 投稿「カリフォルニア州議会、AI安全法案をニューサム知事の机上に再送」はCoinCentralに最初に掲載されました。
SEND
$0,5295
-5,88%
AI
$0,1211
-6,55%
Coincentral
2025/09/14 15:45
エルサルバドル、新たに8 BTCを取得しビットコイン戦略を強化
TLDR エルサルバドルは現在6,318.18 BTCを保有しており、その価値は7億3,200万ドルです。同国は2022年11月から毎日1 BTCを購入しています。ビットコイン採用の目的は送金コストを削減し、金融包摂を強化することです。エルサルバドルのビットコインシティとChivoウォレットは、同国のデジタル金融計画の重要な部分です。エルサルバドルのビットコイン戦略は引き続き[...] 投稿「エルサルバドルのビットコイン戦略が新たに8 BTCの買収で強化」はCoinCentralに最初に掲載されました。
CITY
$0,9737
-2,01%
BTC
$121 668,29
-1,34%
EL
$0,003965
-1,73%
Coincentral
2025/09/14 15:39
経験豊富な専門家が明かす：「市場は過小評価しているが、米国から重大なビットコイン発表が近づいている可能性がある」
経験豊富な専門家が明かす：「市場は過小評価しているが、米国からの重要なビットコイン発表が近づいている可能性がある」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載された。Galaxy DigitalのグローバルリサーチディレクターであるAlex Thornは、米国政府が今年、ビットコイン戦略備蓄（BTC）を正式に設立すると確信していると明かした。「米国政府が今年、戦略的ビットコイン備蓄の創設を発表する可能性が高いと今でも信じています。市場はそのような発表の可能性を完全に過小評価しています」とThornは述べた。米国は最近、備蓄の設立について声明を発表したが、BTCを積極的に購入しないと発表した。一部の業界幹部はその可能性についてより慎重であるものの、計画が前進している兆候がある。米国のドナルド・トランプ大統領は3月に大統領令に署名し、ビットコイン戦略備蓄と米国デジタル資産準備金の設立を正式化した。しかし、備蓄を実施するための戦略的計画はまだ最終決定されていない。最近の動向は、このプロセスが進行中であることを示唆している。火曜日、米国の議員たちは財務省に法案を提出し、戦略的ビットコイン備蓄の実現可能性と技術的要件に関する報告書の作成を要求した。Thornは、市場がこの可能性を無視していると述べ、発表の可能性はビットコインにとって大きな転換点になる可能性があると述べた。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-expert-reveals-the-market-is-underestimating-it-but-a-major-bitcoin-announcement-from-the-us-could-be-coming/
TRUMP
$7,564
-2,32%
ALEX
$0,00528
-0,93%
BTC
$121 668,29
-1,34%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 15:17
Derive、コイン供給量の驚異的な増加を提案
この提案は、5億の新しいコインでDRVの供給量を50％増加させることを示唆しています。新しいコインはパートナーシップの資金調達と機関投資家の流動性向上に使用される予定です。続きを読む：Deriveがコイン供給量の驚異的な増加を提案 この記事「Deriveがコイン供給量の驚異的な増加を提案」は最初にCOINTURK NEWSに掲載されました。
BOOST
$0,08753
+0,85%
Coinstats
2025/09/14 14:37
ブル相場が市場急騰を主導する準備完了: 2025年に注目すべき爆発的成長が期待される6つの最良暗号資産
2025年以降の経済的成功の基盤を築くために、今日適切なデジタル資産を選ぶことができたらどうでしょうか？ミームコインが遊び心のあるインターネット文化から数十億ドル規模の市場価値を持つまでに成長する中、本当の課題はこれらのトークンが重要かどうかではなく、どれが最も可能性を秘めているかを見極めることです。投資家や熱心な支持者たちは[…]
T
$0,01541
+0,58%
REAL
$0,0822
-1,74%
READY
$0,050385
-6,74%
Coinstats
2025/09/14 14:15
