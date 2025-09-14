アナリストが市場は重要な転換点に近づいていると警告

アナリストが市場は重要な転換点に近づいていると警告 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコイン 2025年9月14日 | 11:00 ビットコインの着実な上昇は、トレーダーが注目する価格帯に再び近づいています。市場アナリストのジョアオ・ウェドソンは、仮想通貨の次の方向性を決定づける可能性のあるゾーンとして117,000ドルを特定しました。ウェドソンによると、この水準は歴史的にモメンタム指標が減速し、局所的なピークを形成したり、市場の反落を引き起こしたりするポイントでした。彼は、この領域は強い需要と強いレジスタンスラインの両方を生み出す傾向があり、買い手と売り手の間の戦場となっていると説明しました。「117,000ドルを超える価格は、強い関心と優柔不断のゾーンに入る」と彼は述べ、118,000ドルを明確に突破すれば、好調な市況の明確なシグナルになるだろうと付け加えました。 指標が同じ範囲で一致 ウェドソンは、現在このレベルの重要性を強化しているテクニカル分析ツールを指摘しました。CVDDチャネルとフィボナッチ・リトレイスメントで修正された市場平均価格の両方—ビットコインの転換点を強調してきた実績のある2つの指標—が同じ領域で警告信号を発しています。これらの指標の収束は、ビットコインが近づくにつれてトレーダーがこのゾーンを無視すべきではないことを示唆しています。 市場にとっての意味 ビットコインがレジスタンスラインを克服し、118,000ドル以上で足場を確保できれば、ウェドソンはそれが別の強力なラリーへの道を開く可能性があると考えています。一方、この水準での躊躇はモメンタムを停滞させ、新たなボラティリティにつながる可能性があります。BTCがすでに記録的な領域に近づいている中、その結果は市場が横ばいゾーンに入るのか、次の爆発的な動きに向けて準備するのかを決定する可能性があります。 ビットコインが過去のサイクルでその動きを繰り返し形作ってきたレベルをテストするため、今後数日間は重要になると予想されています。投資家とアナリストの両方が、仮想通貨がさらに上昇する力を持っているのか、それともこの長期間テストされてきた障壁で売り手が再び優位に立つのかを注視しています。