MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
TOTAL2チャートが新たな過去最高値（ATH）を記録した後に購入すべき最良の暗号資産：アルトコインブームが到来？
TOTAL2チャートが過去最高値（ATH）を更新した後に購入すべき最高の暗号資産：アルトコインブームが到来？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 TOTAL2チャートが過去最高値（ATH）を更新した後に購入すべき最高の暗号資産：アルトコインブームが到来？ ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。暗号資産ライターとして、Krishiは市場の混沌を解読し、退屈させない方法でそれについて書くことに時間を費やしています。彼は暗号資産の最前線で約2年間活動してきました。はい、彼はそれ以前の素晴らしい相場の上昇を逃したことを後悔しています（誰もがそうでしょう！）が、自分の言葉に責任を持つ準備は十分にできています。暗号資産に本格的に飛び込む前、Krishiは5年以上にわたり、TechRadar、Tom's Guide、PC Gamingなど、テック業界の大手企業向けに執筆し、ガジェットからサイバーセキュリティ、ゲーム、ソフトウェアまであらゆるトピックをカバーしてきました。暗号資産に関する最新の出来事を調査して執筆していない時、Krishiは外国為替市場で取引をしながら、長期的なHODL計画に暗号資産を保持しています。彼はビットコイン信者ですが、その偏見が彼の執筆に入り込むことはありません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-after-total2-chart-new-ath-altcoin-boom-incoming/
T
$0.01541
+0.58%
BOOM
$0.031183
-1.07%
MORE
$0.03378
+48.61%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 19:14
共有
イーサリアムニュース：財団が長期的なプライバシーロードマップを発表
イーサリアム財団の名称変更されたPrivacy Stewards of Ethereum（PSE）から新たに発表されたロードマップでは、チームがどのように[…]を意図しているかが示されています。投稿「イーサリアムニュース：財団がロングターム・プライバシー・ロードマップを公開」は、最初にCoindooに掲載されました。
共有
Coindoo
2025/09/14 19:00
共有
エルサルバドル、ビットコイン銀行が今年中に登場すると強調
エルサルバドル、今年中にビットコインバンクが設立されることを強調 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、同国のビットコイン導入4周年を記念する祝賀会で、当局はビットコインバンクがまもなく設立されると発表しました。エルサルバドルは8月に投資銀行法を制定し、民間のビットコイン投資銀行への道を開きました。エルサルバドル、ビットコインバンクの開設準備を進める エルサルバドルは、ビットコインを統合する先駆的な国の一つとして[...] 出典: https://news.bitcoin.com/el-salvador-stresses-bitcoin-banks-are-coming-this-year/
COM
$0.011198
+2.77%
EL
$0.003965
-1.73%
SOON
$0.8482
-0.69%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 18:35
共有
ビットコイン価格予測：このオンチェーンデータがBTCのパラボリックな動きを予測する可能性があるか？
ビットコインは115,800ドル付近で安定、ETFは23億ドルの資金流入、クジラは237K BTCを追加。テクニカルブレイクアウトは119.5K～124.5Kドルを目標とし、130Kドルも視野に。
NEAR
$2.905
-2.51%
BTC
$121,674.09
-1.33%
MOVE
$0.1095
-1.70%
共有
Coinstats
2025/09/14 18:26
共有
ビットコインが顕著な価格上昇を目撃
ビットコインの評価は最近、主に機関投資の復活によって急上昇しています。米国におけるビットコイン現物ETFの流入。続きを読む：ビットコインが顕著な価格上昇を記録
U
$0.00966
-1.82%
GAINS
$0.02379
-5.59%
共有
Coinstats
2025/09/14 18:08
共有
DefiLlama、フィンテック企業Figureの120億ドル預かり資産（TVL）主張に疑問を呈す
DefiLlamaがフィンテック企業Figureの120億ドル預かり資産（TVL）の主張に疑問を呈するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック 2025年9月14日 | 13:00 Figureが報告したオンチェーンアクティビティの信頼性は、DefiLlamaが同社のデータに大きな矛盾を指摘した後、精査の対象となっています。この警告は、DeFi分析プラットフォームの匿名創設者である0xngmiによって発せられ、Figureの預かり資産（TVL）が大幅に過大評価されている可能性を示す調査結果を共有しました。DefiLlamaのレビューによると、Figureの実際のオンチェーンフットプリントは、同社が宣伝する120億ドルのTVLとは似ていないとのことです。分析によると、同社は取引所全体でビットコインで約500万ドル、イーサリアムで400万ドルしか保有しておらず、報告されたビットコインの24時間の取引高はわずか2,000ドルでした。一方、同社のステーブルコインYLDSの循環供給量は2,000万ユニットに限定されているようです。 データがナラティブと一致しない DefiLlamaのチームは、不一致はFigureが現実資産（RWA）をどのように計上しているかにあると主張しています。彼らによれば、振替の大部分は実際の所有者以外のアカウントによって開始され、ローンは主に暗号資産ではなく法定通貨で行われているとのことです。DeFiアクティビティの中心となることが多いオンチェーン決済は、ほぼ存在しないことが判明しました。この不一致により、報告された120億ドルのRWAが、本物のブロックチェーンベースのアクティビティを反映しているのではなく、単に内部データベースのミラーに過ぎないのではないかという疑問が生じています。 拒否とリスティング料金をめぐる論争 テレグラムでの議論でDefiLlamaがFigureに対峙した後、緊張はさらに高まりました。一部の観察者は、プロジェクトのプラットフォームからの除外は政治的に動機づけられたものだと示唆し、DefiLlamaがフォロワー数に基づいてFigureを拒否したり、上場料金を要求したりしたとさえ主張しました。0xngmiはこれらの主張を全面的に否定しました。「私たちは上場のためにプロジェクトに料金を請求したり、ソーシャルメディアの存在感に基づいて拒否したりしたことは一度もありません」と彼は述べ、プラットフォームの使命は信頼性のある検証可能なデータを公開することでユーザーの信頼を維持することだと強調しました。 議論の中心にある信頼 DefiLlamaは透明性に基づいて評判を築いてきました...
T
$0.01541
+0.58%
REAL
$0.0822
-1.74%
TRUST
$0.0003662
-4.90%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 18:01
共有
今買うべき暗号資産は？Mutuum Finance（MUTM）の価格予測は2030年までに5ドルを示唆
Mutuum Financeはプレセールで0.035ドルで1565万ドルを調達し、アナリストは2026年までに1.85ドル、2030年までに5ドルを目標としています。ベータ版ローンチとティア1上場により140倍の収益が見込まれます。
GAINS
$0.02379
-5.59%
FUEL
$0.0046
-3.15%
NOW
$0.00421
+0.23%
共有
Blockchainreporter
2025/09/14 17:11
共有
米国ビットコインETFの週間資金流入額が20億ドルを超える—投資家の食欲が再燃した兆候か？
米国ビットコインETFが週間入金額20億ドル超を記録—投資家の意欲回復の兆し？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 米国ビットコインETFが週間入金額20億ドル超を記録—投資家の意欲回復の兆し？ | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Opeyemi Suleは熱心な暗号資産愛好家であり、優れたコンテンツライター、そしてBitcoinistのジャーナリストです。Opeyemiはブロックチェーン技術の複雑さを解きほぐし、暗号資産の世界における最新トレンドについての洞察を共有するユニークな記事を作成しています。Opeyemiは暗号資産への強い関心に加えて、詩を読んだり、政治について話し合ったり、音楽を聴いたりすることを楽しんでいます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-positive-weekly-inflow-appetite/
COM
$0.011198
+2.77%
SIGN
$0.06224
-4.08%
COOKIE
$0.11748
-7.63%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 17:11
共有
HBAR価格ラリーは終わりに近づいているか？2つのシグナルがイエスと言っている
HBARの価格上昇が終わりに近づいている？2つのシグナルがイエスと言っている」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Hedera HasgraphのネイティブトークンであるHBARは過去1週間で約15%上昇し、7月以降で最も強い週間パフォーマンスの一つを記録しました。しかし、オンチェーンデータによると、この上昇はすでに勢いを失いつつあるようです。市場センチメントの徐々に弱気へのシフトがHBARの上昇モメンタムに負担をかけ、今後数日間で反落のリスクを高める可能性があります。Sponsored Sponsored HBARのセンチメントが弱気ゾーンに落ち込む Coinglassによると、HBARのロング/ショート比率は30日間の最低水準まで急落し、市場センチメントの弱気傾向を反映しています。この記事の執筆時点で、この比率は0.76となっており、より多くのトレーダーがこのアルトコインの持続的な上昇に対して賭けていることを示しています。 トークンのテクニカル分析と市場アップデート：このような洞察をもっと得たいですか？編集者Harsh Notariyaのデイリー暗号通貨ニュースレターにここで登録してください。 HBARロング/ショート比率。出典：Coinglass 資産のロング/ショート比率は、市場におけるロングポジションとショートポジションの数を比較します。比率が1を超えると、ショートよりもロングポジションが多く、トレーダーが主に価格上昇に賭けていることを示します。逆に、HBARで見られるように、比率が1未満の場合、ほとんどのトレーダーが価格下落を予想し、それに向けてポジションを取っていることを示します。これは弱気センチメントの高まりを反映し、短期的に下落圧力が続く可能性があることを示しています。 さらに、HBARのネガティブ加重センチメントが再びゼロを下回り、売り圧力の増加を確認しています。プレス時点では、これは-0.62となっています。Sponsored Sponsored HBAR加重センチメント。出典：Santiment この指標は、ソーシャルメディアプラットフォーム全体での資産に関するポジティブな言及とネガティブな言及のバランスを、議論される頻度で調整して測定します。資産の加重センチメントがネガティブになると、ソーシャルデータからの市場センチメントが弱気であることを示します。これはトレーダーや投資家が悲観的に傾いていることを意味し、来週のHBARの価格パフォーマンスに影響を与える可能性があります。 Hedera強気派が戦う...
NEAR
$2.905
-2.51%
MORE
$0.03378
+48.61%
ALTCOIN
$0.0004013
-13.06%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:57
共有
Little Pepe暗号資産価格予測：次の100倍の暗号資産？
ミームコインは暗号資産の最大の強気相場のいくつかを支配してきました。PEPEやSHIBのようなトークンは小さな賭けを人生を変えるようなリターンに変えています。今回のサイクルでは、ミーム重視のレイヤー2ブロックチェーンであるLittle Pepe（LILPEPE）が、記録的なプレセール数と大規模なコミュニティの牽引力で市場に登場しています。そのユーモア、文化的関連性、そして強力な
SHIB
$0.00001204
-2.66%
LIFE
$0.00004075
+14.69%
LIKE
$0.008193
-1.93%
共有
Coinstats
2025/09/14 16:00
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰