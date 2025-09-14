DefiLlama、フィンテック企業Figureの120億ドル預かり資産（TVL）主張に疑問を呈す

DefiLlamaがフィンテック企業Figureの120億ドル預かり資産（TVL）の主張に疑問を呈するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック 2025年9月14日 | 13:00 Figureが報告したオンチェーンアクティビティの信頼性は、DefiLlamaが同社のデータに大きな矛盾を指摘した後、精査の対象となっています。この警告は、DeFi分析プラットフォームの匿名創設者である0xngmiによって発せられ、Figureの預かり資産（TVL）が大幅に過大評価されている可能性を示す調査結果を共有しました。DefiLlamaのレビューによると、Figureの実際のオンチェーンフットプリントは、同社が宣伝する120億ドルのTVLとは似ていないとのことです。分析によると、同社は取引所全体でビットコインで約500万ドル、イーサリアムで400万ドルしか保有しておらず、報告されたビットコインの24時間の取引高はわずか2,000ドルでした。一方、同社のステーブルコインYLDSの循環供給量は2,000万ユニットに限定されているようです。 データがナラティブと一致しない DefiLlamaのチームは、不一致はFigureが現実資産（RWA）をどのように計上しているかにあると主張しています。彼らによれば、振替の大部分は実際の所有者以外のアカウントによって開始され、ローンは主に暗号資産ではなく法定通貨で行われているとのことです。DeFiアクティビティの中心となることが多いオンチェーン決済は、ほぼ存在しないことが判明しました。この不一致により、報告された120億ドルのRWAが、本物のブロックチェーンベースのアクティビティを反映しているのではなく、単に内部データベースのミラーに過ぎないのではないかという疑問が生じています。 拒否とリスティング料金をめぐる論争 テレグラムでの議論でDefiLlamaがFigureに対峙した後、緊張はさらに高まりました。一部の観察者は、プロジェクトのプラットフォームからの除外は政治的に動機づけられたものだと示唆し、DefiLlamaがフォロワー数に基づいてFigureを拒否したり、上場料金を要求したりしたとさえ主張しました。0xngmiはこれらの主張を全面的に否定しました。「私たちは上場のためにプロジェクトに料金を請求したり、ソーシャルメディアの存在感に基づいて拒否したりしたことは一度もありません」と彼は述べ、プラットフォームの使命は信頼性のある検証可能なデータを公開することでユーザーの信頼を維持することだと強調しました。 議論の中心にある信頼 DefiLlamaは透明性に基づいて評判を築いてきました...