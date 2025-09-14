億万長者投資家、ビットコインが世界的な価値保存手段として金を上回ると予測

ビリオネア投資家、ビットコインが世界的な価値保存手段として金を上回ると予測する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月14日 | 15:46 ビットコインの長期的な世界的価値保存手段としての役割は、多くの人が予想するよりも近いかもしれないと、ビリオネア投資家のチャマス・パリハピティヤは述べています。現在の市場サイクルについて語る中で、彼はBTCがサイクル終了前に114万ドルまで上昇し、最終的に世界で好まれるヘッジ手段として金に取って代わる可能性があると主張しました。短期売買に焦点を当てるのではなく、パリハピティヤは市場を形成する二つの力に基づいて見解を示しました：ビットコイン半減期による供給ショックと、現物ETFを通じた機関投資家の資金流入の急増です。彼はETFを「ゲームチェンジャー」と表現し、主要投資家にビットコインをより身近にすることで採用の転換点を生み出したと述べました。過去の市場サイクルを振り返り、パリハピティヤは自身の目標が投機や金融アドバイスからではなく、平均成長パターンから導き出されたものだと述べました。彼は第二および第三サイクルからの過去のデータが、現在のフェーズで大きな上昇の可能性を示していると強調しました。投資家はまた、ビットコインが日常経済にどのように適合するかについての見通しも共有しました。国家通貨が消滅する可能性は低いものの、より多くの国が二重モデルで運営されるようになると予測しています—日常取引には法定通貨を使用し、長期備蓄にはビットコインを利用するというものです。そのフレームワークでは、BTCは自然と何世紀にもわたって金が果たしてきた役割を吸収することになるでしょう。もしビットコインがパリハピティヤが概説したレベルに達すれば、それは現代金融史における最大の変化の一つとなり、デジタル資産を世界規模での富の保全の中心に位置づけることになるでしょう。この記事で提供される情報は教育目的のみであり、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または推薦するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。