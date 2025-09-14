MEXC 取引所
最高評価100%を獲得した最高の新しいNetflixドラマ
最高の新しいNetflixドラマがRotten Tomatoesで完璧な100%を獲得 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、多くの人のレーダーに引っかからないかもしれないこのドラマは、現在Rotten Tomatoesで完璧なスコアを獲得し、Netflixにとって勝利をもたらしています。100%のスコアを獲得したドラマ「The Dead Girls」は、Netflixのトップ10リストにかろうじて入り（現在10位）、視聴した批評家たちを魅了しています。このドラマは期間限定シリーズで、Jorge Ibargüengoitiaの本に基づいたメキシコのドラマです。Salman Rushdieはこう評しています：「これは非常に才能のあるメキシコ人小説家の英語での初登場作品です。彼の素晴らしい小説は事実に基づいています：小さな町の売春宿の庭で発見された6人の売春婦の遺体。警察報告書のような簡潔な調子で、Ibargüengoitiaは殺人とその動機、社会と職業—最も古いものでありながら、それでも神秘的な—について調査します。しかし、これは乾いた社会学や犯罪学の作品ではありません。感動的で残酷なほど面白いブラックコメディであり、セックスと混乱の強力で楽しいブレンドです…」 さらに、これは1960年代のシリアルキラーの一家、Las Poquianchisの実話にも基づいています。このドラマは6エピソードですが、各エピソードが60〜80分と長いため、他のドラマが12エピソードあるのと同じくらいの時間投資が必要で、Netflixではかなり珍しいものです。これは本に基づいた、実際の出来事に基づいた期間限定シリーズなので、視聴率がどうであれ、続編シーズンを求める動きはありません。私はそれが...
トレーダー、投資家、ユーザーに利益をもたらす金融ツール
トレーダー、投資家、ユーザーに利益をもたらす金融ツールという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BitSharesは、幅広い金融サービスと機能を提供する分散型ブロックチェーンプラットフォームです。BitSharesは、ユーザーが仲介者なしで直接様々な暗号通貨を取引できる分散型取引所（DEX）を運営しています。そのブロックチェーンインフラストラクチャー上に構築された分散型取引所、取引プラットフォーム、および様々な金融商品を提供することを目指しています。BitSharesでは、ユーザーが実世界の資産や担保資産によって裏付けられたスマートコインを発行し取引することができます。これらのスマートコインはステーブルコイン、商品に連動したトークンなどに使用できます。BTSはBitSharesプラットフォームのネイティブ暗号通貨です。BTSトークンはBitSharesネットワーク上の取引手数料や様々な操作の支払いに使用されます。 免責事項：この記事は情報提供のみを目的としており、CoinIdolによる推奨とみなされるべきではありません。これらは暗号通貨の売買を推奨するものではありません。読者は資金を投資する前に自身で調査を行うべきです。出典：https://coinidol.com/bitshares-bts-token/
億万長者投資家、ビットコインが世界的な価値保存手段として金を上回ると予測
ビリオネア投資家、ビットコインが世界的な価値保存手段として金を上回ると予測する」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月14日 | 15:46 ビットコインの長期的な世界的価値保存手段としての役割は、多くの人が予想するよりも近いかもしれないと、ビリオネア投資家のチャマス・パリハピティヤは述べています。現在の市場サイクルについて語る中で、彼はBTCがサイクル終了前に114万ドルまで上昇し、最終的に世界で好まれるヘッジ手段として金に取って代わる可能性があると主張しました。短期売買に焦点を当てるのではなく、パリハピティヤは市場を形成する二つの力に基づいて見解を示しました：ビットコイン半減期による供給ショックと、現物ETFを通じた機関投資家の資金流入の急増です。彼はETFを「ゲームチェンジャー」と表現し、主要投資家にビットコインをより身近にすることで採用の転換点を生み出したと述べました。過去の市場サイクルを振り返り、パリハピティヤは自身の目標が投機や金融アドバイスからではなく、平均成長パターンから導き出されたものだと述べました。彼は第二および第三サイクルからの過去のデータが、現在のフェーズで大きな上昇の可能性を示していると強調しました。投資家はまた、ビットコインが日常経済にどのように適合するかについての見通しも共有しました。国家通貨が消滅する可能性は低いものの、より多くの国が二重モデルで運営されるようになると予測しています—日常取引には法定通貨を使用し、長期備蓄にはビットコインを利用するというものです。そのフレームワークでは、BTCは自然と何世紀にもわたって金が果たしてきた役割を吸収することになるでしょう。もしビットコインがパリハピティヤが概説したレベルに達すれば、それは現代金融史における最大の変化の一つとなり、デジタル資産を世界規模での富の保全の中心に位置づけることになるでしょう。この記事で提供される情報は教育目的のみであり、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または推薦するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。著者のアレックスは経験豊富な金融ジャーナリストであり暗号資産...
Tron (TRX)が巨額の24時間収益で他の暗号資産市場を圧倒
Tron（TRX）が巨額の24時間収益で他の暗号資産市場を圧倒したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Tronの市場支配力 巨大な収益源 収益の面では、Tronはほぼすべての他のブロックチェーンを上回り、1日で驚異的な114.2万ドルを生み出しています。これを理解するために、イーサリアムは174,677ドル、2位のソラナはわずか175,708ドルを稼ぎました。過去30日間のTronの収益は4,920万ドルで、イーサリアムの1,478万ドルの3倍以上、ソラナの461万ドルの10倍です。この支配は偶然ではありません。Tronの市場支配力 Tronには大量のステーブルコイン供給がホストされており、USDT（Tether）エコシステムの基盤として台頭しています。この一つの要因がTronネットワーク全体で大量の取引を促進し、直接的に高い手数料と安定した収入をもたらしています。ステーブルコイン送金によりTronのトランザクションスループットが常に高く維持されるため、投機的なラリー時にのみ活動が急増する他のチェーンとは異なります。出典：DefiLIama Tronは現在の暗号資産サイクルを生き残っているだけでなく、そのオンチェーンの牽引力によって繁栄していることが証明されています。ソラナのスピードが開発者を引き付け、イーサリアムがスマートコントラクトイノベーションのリーダーであり続ける一方、Tronはステーブルコイン決済を管理することで独自の市場ニッチを確立しました。この支配力はライバルに対する強力な防御壁を構築し、安定した入金を保証します。価格の面では、TRXは大手アルトコイン市場よりも良好なパフォーマンスを示しています。巨大な収益源 この資産は、他のトークンで見られる急激なボラティリティを避けながら、地域の高値に近い取引を続け、一貫した強さを示しています。Tronの評価は、ネットワーク採用、一貫したUSDT入金、高いオンチェーン収益によって作られた好ましい環境によってサポートされています。最終的に、Tronは有用性と安定した収入がマーケティングよりも重要であることを示しました。USDTが世界で最も人気のあるステーブルコインとしての地位を固める中、Tronは市場で最も収益性が高く重要なネットワークの一つであり続ける強い立場にあります。出典：…
イーサリアム価格予測：ETHが5,000ドルと新高値を目指す中、Layer Brettのようなアルトコインが脚光を浴びる
アナリストは、ETHに対する機関投資家の需要がモメンタムを構築し続けている状況を注視しています。しかし、イーサリアムの価格予測が見出しを独占する中、[...] 「イーサリアム価格予測：ETHは$5,000と新高値を視野に、Layer Brettのようなアルトコインが脚光を浴びる」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
オンチェーンオプション取引所、大手と競争するための大胆なトークン拡張を計画
共同創業者のニック・フォースターは、プラットフォームを強化するために5億トークンを追加し、DRVの供給量を半分増やすことを提案しました[...] 記事「オンチェーンオプション取引所、大手と競争するための大胆なトークン拡張計画」はCoindooに最初に掲載されました。
イーサリアム財団がエンドツーエンドプライバシーへのロードマップを公開
イーサリアム財団がエンドツーエンドプライバシーへのロードマップを公開 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。 イーサリアム財団がエンドツーエンドプライバシーへのロードマップを公開 - 知っておくべきこと ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスをご入力ください。Semilore Faletiは、Bitconistの暗号資産ジャーナリストとして、ブロックチェーンの発展、暗号資産の規制、DeFiエコシステムに関する最新情報を提供しています。彼は熱心な暗号資産愛好家であり、金融界におけるブロックチェーン技術の拡大する足跡を取材することに情熱を注いでいます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/ethereum-foundation-releases-roadmap-to-privacy/
日本、2026年までに暗号資産税制の大改革を計画、税率を20%に引き下げへ
TLDR 日本は2026年までに暗号資産のキャピタルゲイン税を55%から20%に引き下げ、より多くの投資家を呼び込む予定です。新しい税制改革により暗号資産のコンプライアンスが簡素化され、日本での市場参加が増加するでしょう。一律20%の暗号資産税率は、日本をグローバルなフィンテック目標に合わせ、競争力を向上させます。暗号資産投資家向けの損失繰越ルールが導入され、[...] 「日本が2026年までに暗号資産税制の大改革を計画、税率を20%に引き下げ」の記事はCoinCentralに最初に掲載されました。
暗号資産フラッシュバックサンデー：リップル訴訟の中でMoneyGramがXRPよりもStellarを選んだとき
「暗号資産フラッシュバック・サンデー：MoneyGramがリップル訴訟の最中にXRPよりもStellarを選んだとき」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「暗号資産フラッシュバック・サンデー：MoneyGramがリップル訴訟の最中にXRPよりもStellarを選んだとき」は最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。2021年初頭、世界的送金大手MoneyGramは、SEC（米国証券取引委員会）のRippleに対する訴訟に関連する課題を理由に、Ripple Labsとの注目を集めていたパートナーシップを終了しました。2020年12月に提起されたこの訴訟では、RippleがXRPの販売を通じて未登録の証券を提供したと主張されていました。当時、MoneyGramはRippleの最も著名なパートナーの一つであり、国境を越えた決済にRippleNetとXRPベースのソリューションを使用していました。しかし、規制の不確実性により継続が不可能になりました。MoneyGram CEOのAlexander HolmesがStellarを選んだ理由について：「Rippleの製品は非常に異なっていました。」Rippleに対するSEC訴訟がパートナーシップ終了の主な理由であり、StellarとRippleはまだユニークな方法で互いを補完することができます。pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) 2025年9月12日 「私たちはRippleと素晴らしい経験をしました」とMoneyGram CEOのAlexander HolmesはCoinDeskとのインタビューで述べました。「しかし、SECが提起した変更と課題により、その関係を継続することは非常に困難でした。私たちは両者とも前に進むことに同意しました。」 なぜStellarが次の選択だったのか MoneyGramはその後、Rippleの創設者の一人でもあるJed McCalebが共同設立したブロックチェーンであるStellar（XLM）に目を向けました。Holmesによると、Stellarの提供はRippleのものとは根本的に異なり、消費者向けソリューションとステーブルコイン統合に焦点を当てていました。 「Ripple製品は非常に異なっていました」とHolmesは説明しました。「RippleはRippleNetを通じたバックエンド、国境を越えた資金の流れに焦点を当てる傾向があります。Stellarは、法定通貨とステーブルコインの間で運用する能力を持つフロントエンドの消費者モデルで私たちにアプローチしました。それは素晴らしいアイデアであり、私たちはブロックチェーンイノベーションにおいて積極的かつ進歩的でありたいと考えていました。」 この転換により、MoneyGramはUSDCステーブルコインのオン/オフランプサービスを試験的に導入し、消費者が...の間で変換することを容易にしました。
ベテランアナリストによると、ウォール街は年末までにビットコイン配分を増加させる見込み
ベテランのウォール街ストラテジストであるジョルディ・ヴィッサーは、米国の金融機関が2025年末までにビットコインへのエクスポージャーを増加させると予想している。
