DOGEマイニング、SHIBマイニング、PEPEマイニング ミームコイン Hashjクラウドマイニングで毎日利益を達成
Hashjは、ハードウェアコストなしで、DOGE、SHIB、PEPEの簡単なクラウドマイニングを提供し、日次支払いと118ドルのサインアップボーナスがあり、2025年にミームコインマイニングをシンプルにします。
Blockchainreporter
2025/09/15 01:44
リップルとモネロが市場をリードする中、BullZillaが今参加すべき新しいトップ暗号資産に
リップルとモネロが市場をリードする中、BullZillaが今参加すべき最注目の新暗号資産に浮上したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年の暗号資産市場は急速に変化する環境であり、早期参加が通常のリターンと指数関数的な利益の違いを生み出す可能性があります。ミームコインと新しいトークンが市場を変革し、個人投資家と機関投資家の両方を引き付けています。タイミングと選択が重要であり、プレセールと早期ローンチがプロジェクトの潜在的な上昇余地を左右することが多いです。BullZilla（$BZIL）は最も話題になっている機会の一つとして浮上しています。そのプレセールは急速に進行しており、48時間ごと、または10万ドルの資金調達に達した後にステージが変わります。次の大型ミームコインを探している投資家にとって、BullZillaは希少性、コミュニティの熱意、構造化された成長の稀な組み合わせを表しています。BullZillaと並んで、リップル（XRP）やモネロ（XMR）などの確立されたコインが文脈と安定性を提供しています。リップルは機関投資家の支援を受けた主要なクロスボーダー決済トークンであり続け、モネロはプライバシー重視の暗号資産として一貫して強い市場プレゼンスを維持しています。これらのコインは、2025年の暗号資産投資家にとっての機会とリスクのスペクトルを示しています。 BullZilla：爆発的なプレセールと次の1000倍の可能性 BullZillaのプレセールは現在、ステージ2Dで価格は0.00005241ドルです。トークンの24段階のプレセールは48時間ごと、または10万ドルが調達されるたびに供給を減らしながら価格を上げるため、早期参加が重要です。現在のプレセールではすでに36万ドル以上を調達し、1,200人以上の保有者を獲得し、247億トークンが販売されています。アナリストは、トークンが予想される上場価格0.00527ドルに達した場合、早期購入者は最大11,422％の投資収益率を見込める可能性があると予測しています。ステーキングオプションと映画的でコミュニティ主導のエコシステムを備えたBullZillaは、適切なタイミングで参入する人々にとって次の1000倍のミームコインとして位置づけられています。このプレセールの急速な動き、明確なトケノミクス、成長するソーシャルエンゲージメントの組み合わせにより、2025年のトレンド暗号資産市場に参加しながら高い上昇余地を求める投資家にとって主要な焦点となっています。 BullZillaプレセール情報 指標 詳細 現在のステージ 2D（デッド...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 01:34
カナダ最大の暗号資産泥棒、新たな犯行の後に禁固刑を宣告される
カナダ最大の暗号資産泥棒、新たな犯行の後に禁固刑を言い渡される」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。犯罪 2025年9月14日 | 20:17 カナダの裁判所は、同国の歴史上最大の個人による暗号資産窃盗とされる事件を含む数百万ドル相当の暗号資産を盗んだことを認めたハミルトン出身の男性に1年の禁固刑を言い渡しました。この事件は2020年にさかのぼり、当時17歳だった男性がSIMスワッピング計画を成功させ、一人の被害者からCAD $48 million（約$34.6 million USD）を奪取しました。電話会社の従業員をだまして対象者の番号を再割り当てさせることで、2段階認証コードを傍受し、オンラインアカウントの制御を奪い、デジタル資産を自分が管理するウォレットに流すことができました。捜査官は後に、盗んだビットコインの一部をゲームハンドルと引き換えにPlayStationユーザーに送金した痕跡を発見しました。逮捕され起訴されたにもかかわらず、彼は2022年に保釈されました。しかし、問題を起こさずにいるどころか、彼は二度目の犯行を開始しました。検察によると、彼は人気のあるソーシャルメディアアカウントを乗っ取り、それらを使って詐欺的なリンクを宣伝し、フォロワーを騙して暗号資産ウォレットへのアクセスを渡すよう仕向けたとのことです。この計画は数百人の被害者を標的にし、さらにCAD $1 millionを集めました。盗まれた資金の多くは回収されていませんが、裁判所は二度目の窃盗に対して男性に1年の禁固刑を言い渡しました。未成年者として行われた彼の最初の強盗は、カナダで最も悪名高い暗号資産関連犯罪の一つとして残っています。この記事で提供される情報は教育目的のみであり、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または推薦するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。著者のAlexは経験豊富な金融ジャーナリストであり暗号資産愛好家です。...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 01:27
TRONが収益急増で主要ブロックチェーンを上回る
トロンは主要なブロックチェーン競合他社を大きく上回り、過去24時間で注目すべき収益を記録しました。Defillamaのデータによると、トロンはわずか1日で114万ドルを獲得した一方、イーサリアムとソラナはそれぞれ17万4000ドルと17万5000ドルを記録しました。続きを読む：トロン、収益急増で主要ブロックチェーンを上回る
Coinstats
2025/09/15 00:18
トロンが驚異的な収益創出で主要ブロックチェーンを上回る
Tronは1日で相当な収益を生み出すことで優れています。高いステーブルコイン取引がTronの収益生産を推進しています。続きを読む：TronはTronは驚異的な収益生成で主要ブロックチェーンを上回る 記事「Tronは驚異的な収益生成で主要ブロックチェーンを上回る」は最初にCOINTURK NEWSに掲載されました。
Coinstats
2025/09/15 00:17
レイヤーブレットが個人投資家のFOMO感情を引き起こすも、MAGACOINファイナンスが1000倍成長へのアナリスト支持を獲得
レイヤーブレットが小売FOMOを引き起こすが、MAGACOIN FINANCEは1000倍の成長に向けてアナリストの支持を獲得 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。暗号資産ニュース 2025年9月14日 | 19:00 2025年、小売主導のFOMO感情に駆られるレイヤーブレットよりもアナリストが支持するMAGACOIN FINANCEの1000倍成長の可能性を探る。暗号資産市場は、新興プロジェクトが信じられないほどの小売の支持を得ているという驚くべきストーリーを提供しています。投資家やトレーダーは次のブレイクアウトプロジェクトを見つけるために、話題性と実用性の両方を求めています。レイヤーブレットは、非常に高いステーキング報酬とミーム主導のレイヤー2モデルで、急速に注目を集めました。しかし、小売の話題をリードする一方で、投資家は別の場所に投資しています。MAGACOIN FINANCEは、小売の熱意と、アナリストが初期段階のトークンにはめったに帰属させないタイプの長期売買の上昇潜在性を提供し、成長を維持できるプレセールになりつつあります。 レイヤーブレットの小売FOMO効果 レイヤーブレット（LBRETT）は、ミーム文化と高スループットのブロックチェーン技術を組み合わせるために開発されたイーサリアムレイヤー2プロトコルです。毎秒10,000トランザクションという印象的な処理能力と低いガス料金を持っています。これは、ドージコインやシバイヌなどの以前のミームトークンに影響を与えたスケーラビリティの問題に対処しています。それにもかかわらず、その真の着想はトケノミクスとコミュニティベースの話題性にあります。 超インセンティブ化されたステーキングスキームは、年間895％の利回りを伴います。これらの巨大な数字は、迅速な利益を求める小売トレーダーにFOMO感情を喚起することになります。プロジェクトはすでにプレセール資本で270万ドル以上を集めています。クジラと一般投資家は、後続のラウンドでの価格上昇の形で配分を獲得しています。早期参入者は、トークン1つあたり0.01ドル未満で50倍の利益を得る機会があります。 この熱狂は、レイヤーブレットのマーケティングによってさらに激化しています。プロジェクトはまた、NFT統合、giveaway、ゲーミファイトークンステーキングを通じて育成された参加のウイルスループを使用しています。このモメンタム指標は、ソーシャルチャネル全体で絶え間ない会話を促進し、そのプロフィールを一般的なプレセールをはるかに超えて高めています。また、初期のドージコインやシバイヌと比較されており、これがブレイクアウト成長における投機を強化するのに役立っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 00:03
9月14日のCardano (ADA)価格予測
9月14日のCardano（ADA）価格予測がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinMarketCapによると、市場は週の最終日に急速に赤に変わりました。CoinMarketCapによる主要コイン ADA/USD Cardano（ADA）のレートは昨日から6.36%下落しました。過去1週間では、価格は5%上昇しています。TradingViewによる画像 時間足チャートでは、ADAの価格は$0.8851の局所サポートライン付近にあります。日足ローソク足がその水準付近またはそれ以下で終了した場合、下落は$0.87ゾーンまで続く可能性が高いです。TradingViewによる画像 より大きな時間枠では、弱気筋がイニシアチブを握ろうとしています。現時点では、$0.8825レベルに関する棒グラフの終値に注目すべきです。あなたも興味があるかもしれません ブレイクアウトが発生した場合、$0.84-$0.86ゾーンへの継続的な調整が起こる可能性が高いです。TradingViewによる画像 中期的な観点から見ると、ADAの価格は主要レベルから遠い位置にあります。この場合、$1の重要なゾーンに注意を払うべきです。ブレイクアウトが発生した場合、次のレジスタンスライン$1.1662のテストの可能性があります。記事執筆時点でADAは$0.8836で取引されています。出典：https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-september-14
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 23:55
ドージコイン、ETF上場を控え2024年以降で最高の月を記録
この投稿「ドージコイン、ETF上場を控え2024年以来の最高月間パフォーマンスを記録」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン 2025年9月14日 | 18:17 ドージコインは9月に印象的なラリーを展開し、ベテラントレーダーのピーター・ブラントは最近の動きを「巨大」と表現しています。このミームコインは今月30%以上上昇し、市場全体の季節的な弱さを打ち破り、今年最強のパフォーマンスとなる可能性を示しています。先週、DOGEは数日で二桁の上昇を記録し、勝ち streak を5セッションに伸ばしました - これは昨夏以来最長の連続上昇です。このモメンタムにより、コインは7月以来見られなかったレベルまで回復しました。当時は急激な反転により、2週間足らずでその価値の3分の1以上が消失していました。9月は非常に異なる展開を見せています。これまでに36%の上昇を記録し、すでに2024年11月以来のドージコインの最高月となっています。当時、このトークンは数週間で160%以上急上昇しました。トレーダーたちは現在、DOGEが0.30ドルの閾値を回復できるかどうかを注視しています。この水準は繰り返しラリーの上限となってきました。楽観的な見方を後押ししているのは、来週に上場予定の米国初のドージコインETFの登場です。REX SharesとOsprey Fundsが支援するこのファンドは、従来のスポットETFのような構造ではありませんが、機関投資家がこのコインにアクセスする上での重要な節目となります。市場観測筋は、この上場がDOGEが主要レジスタンスラインを上回る確固たる地位を確立するための潜在的な触媒になると見ています。SECがBitwiseのスポットドージコインETFに関する決定を延期する中—これは規制プロセスの標準的なステップですが—REX-Osprey製品に対する期待はすでに市場にエネルギーを加えています。ブラントのようなベテランアナリストがブレイクアウトを指摘し、機関投資家向け商品がついに主要暗号資産投資家への扉を開く中、ドージコインの復活はまさに始まったばかりかもしれません。この記事で提供される情報は教育目的のみであり...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 23:27
ビットコイン vs. マグニフィセント7：マイケル・セイラーによるとBTCが「より興味深い」理由
ビットコインEthereumNews.comに「ビットコイン対マグニフィセント7：なぜBTCがマイケル・セイラーによると「より興味深い」のか」という記事が掲載されました。主なポイント：Strategyのビットコイン重視の戦略が同社をテック大手と差別化。同社の年間91％のリターンは、キングコインが優れた財務戦略であることを強調。マイケル・セイラーのStrategy（旧MicroStrategy）は、大胆なビットコイン[BTC]主導のアプローチにより、再び市場の議論の中心となっています。企業のビットコイン採用のパイオニアとして長く認識されてきた同社は、その財務戦略を従来の企業と暗号資産愛好家の両方にとってのケーススタディに変えました。 マイケル・セイラーのStrategyが見出しを飾る 最近の投稿で、セイラーは、Strategyがデジタル資産へのエクスポージャーだけでなく、リターンとオープンインタレストにおいても、いわゆる「マグニフィセント7」をはるかに上回っていることを強調しました。 出典：マイケル・セイラー/X Strategyは、時価総額に対するオープンインタレストの比率が驚異的な100.5％を記録し、テスラの26％を上回り、Meta、Alphabet、Amazonなどの他のテック大手を大幅に引き離しています。 コミュニティの反応 しかし、コミュニティはすぐに様々な反応を示し、あるユーザーはXで次のように述べました。 出典：Against the Wall Street/X 一方、複数のユーザーがセイラーの見解に同調し、次のように述べています。 「$MSTRがマグ7よりもOIが9倍あるということは、企業からボラティリティを取り除いた場合に何が起こるかを明確に示しています。BTCを通じてボラティリティを収益化する。」 セイラーの年間収益率の比較 フォローアップの投稿で、セイラーは「ビットコイン標準時代」と呼ぶものを導入して比較を広げました。 Strategyの年間収益率 彼はStrategyの年間収益率における優位性を明らかにしました—驚異的な91％で、NVIDIAの72％とテスラの32％を大きく上回っています。AlphabetとMetaはそれぞれ26％と23％の収益率を記録し、Microsoft、Apple、Amazonははるかに低い結果を示しました。 セイラーにとって、このデータは彼が長年主張してきたメッセージを強化するものです：ビットコインの採用は単なる財務戦略ではなく、優れたリターンをもたらす原動力なのです。MSTR...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 23:10
ビットコインの最大の脅威は企業の財務部門から来ているかもしれない
ビットコインの最大の脅威は企業の財務部門から来ているかもしれない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月14日 | 17:00 ビットコイン財務会社Nakamotoのデイビッド・ベイリーCEOは、企業が企業暗号資産のナラティブを再形成している方法に不満を表明しました。彼は、弱いアルトコインをバランスシートに追加することで、企業は以前は単純な戦略だったもの（ビットコインを準備資産として保有すること）を曖昧にしていると主張しています。ベイリー氏は「有害な資金調達」と失敗したプロジェクトを新しい金融商品として再パッケージ化することを批判しました。彼は、あまりにも多くの企業がビジョンなしにトレンドを追いかけており、財務部門全体の正当性を損なっていると警告しました。彼によれば、前進する方法は単純です：バランスシートを効果的に成長させ、収益化することです。成功する企業は資産を拡大し、経営を誤る企業はより強力なプレーヤーに飲み込まれるでしょう。ビットコイン財務会社を従来の銀行と比較して、ベイリー氏は業界が本質的に「ビットコイン銀行」、あるいは少なくともビットコイン中心の金融機関を構築していると述べました。彼の見解では、この分野は少数だけが生き残る重要なテスト段階に入っています。彼のコメントは、ビットコイン以外に多様化する上場企業が増加している中で出されました。Mill City Ventures IIIのような一部の企業は、Suiなどのアルトコインを中心とした戦略を発表し、リスクと長期的な実行可能性に関する議論を引き起こしています。データによると、企業は現在約1,180億ドル相当のビットコインを保有しており、イーサリアムやその他のトークンへの関心が高まっています。特にイーサリアムは、ステーキング収益のおかげで注目を集めており、その供給量の3%以上がすでに企業の財務部門に保管されています。すべての投資家がこの変化を歓迎しているわけではありません。Galaxy DigitalのMike Novogratzは、ビットコインの最近のレンジ相場は、財務需要が他の資産に流れていることと関連している可能性があると示唆しました。一方、一部のベンチャーキャピタルは、ビットコイン財務会社のうち少数だけが生き残り、経営の悪い企業は崩壊に向かって負のスパイラルに陥る可能性があると予測しています。ビットコイン以外の財務への関心の高まりは、企業の暗号資産戦略の成熟と...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 22:03
