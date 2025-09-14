ビットコインの最大の脅威は企業の財務部門から来ているかもしれない

ビットコインの最大の脅威は企業の財務部門から来ているかもしれない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン 2025年9月14日 | 17:00 ビットコイン財務会社Nakamotoのデイビッド・ベイリーCEOは、企業が企業暗号資産のナラティブを再形成している方法に不満を表明しました。彼は、弱いアルトコインをバランスシートに追加することで、企業は以前は単純な戦略だったもの（ビットコインを準備資産として保有すること）を曖昧にしていると主張しています。ベイリー氏は「有害な資金調達」と失敗したプロジェクトを新しい金融商品として再パッケージ化することを批判しました。彼は、あまりにも多くの企業がビジョンなしにトレンドを追いかけており、財務部門全体の正当性を損なっていると警告しました。彼によれば、前進する方法は単純です：バランスシートを効果的に成長させ、収益化することです。成功する企業は資産を拡大し、経営を誤る企業はより強力なプレーヤーに飲み込まれるでしょう。ビットコイン財務会社を従来の銀行と比較して、ベイリー氏は業界が本質的に「ビットコイン銀行」、あるいは少なくともビットコイン中心の金融機関を構築していると述べました。彼の見解では、この分野は少数だけが生き残る重要なテスト段階に入っています。彼のコメントは、ビットコイン以外に多様化する上場企業が増加している中で出されました。Mill City Ventures IIIのような一部の企業は、Suiなどのアルトコインを中心とした戦略を発表し、リスクと長期的な実行可能性に関する議論を引き起こしています。データによると、企業は現在約1,180億ドル相当のビットコインを保有しており、イーサリアムやその他のトークンへの関心が高まっています。特にイーサリアムは、ステーキング収益のおかげで注目を集めており、その供給量の3%以上がすでに企業の財務部門に保管されています。すべての投資家がこの変化を歓迎しているわけではありません。Galaxy DigitalのMike Novogratzは、ビットコインの最近のレンジ相場は、財務需要が他の資産に流れていることと関連している可能性があると示唆しました。一方、一部のベンチャーキャピタルは、ビットコイン財務会社のうち少数だけが生き残り、経営の悪い企業は崩壊に向かって負のスパイラルに陥る可能性があると予測しています。ビットコイン以外の財務への関心の高まりは、企業の暗号資産戦略の成熟と...