パキスタン、暗号資産大手にライセンス申請を呼びかけ
パキスタンが暗号資産大手企業にライセンス申請を呼びかけるという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パキスタンは厳格な規制の下、グローバルな暗号資産企業にライセンス申請を呼びかけ、安全で包括的かつ現代的なデジタル金融システムの構築を目指しています。パキスタンはデジタル金融の世界で前進しています。同国はグローバルな暗号資産企業にライセンス申請を呼びかけました。これらの企業は大手取引所や仮想資産サービスプロバイダー（VASP）です。この招待はパキスタン仮想資産規制当局（PVARA）によって行われました。これは国際的な暗号資産企業をパキスタン市場に誘致するための重要なステップです。 パキスタン、グローバル企業向けに厳格な暗号資産ライセンス規則を導入 PVARAは仮想資産条例2025の下で設立されました。この法律は7月8日に可決され、7月9日に官報に掲載されました。この法律はPVARAに仮想資産業界を規制・監督する権限を与えています。また、暗号資産ビジネスがグローバルなルールに従うことも保証しています。これには金融活動作業部会（FATF）、国際通貨基金（IMF）、世界銀行からのルールが含まれます。 PVARAの主な目的は、パキスタンでデジタル金融が安全かつ合法であることを確保することです。当局は詐欺や違法行為からユーザーを保護したいと考えています。このため、すべての暗号資産企業は厳格なルールに従わなければなりません。彼らはマネーロンダリング対策（AML）、テロ資金対策（CFT）、サイバーセキュリティの基準に準拠する必要があります。 関連記事：パキスタンとエルサルバドル、ビットコイン戦略で協力するための覚書に署名 | Live Bitcoin News 申請できるのは、すでに一流の国際規制当局からライセンスを取得している企業のみです。そのような規制当局には、SEC（米国証券取引委員会）、英国の金融行為監督機構（FCA）、欧州連合のVASPフレームワークが含まれます。その他にはシンガポール金融管理局（MAS）とUAEの仮想資産規制当局（VARA）があります。申請者はまた、本人確認(KYC)ルールを遵守する必要があります。財務省は、4000万人以上が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 05:16
今日買うべき5つの暗号資産：1つのプレセールが2025年に1000倍の利益に向けて急上昇
ドージコインのロケットから柴犬の伝説的な台頭まで、これらのトークンは文化的革命を引き起こしました。投資家が現在直面している問題は[…] 投稿「今日買うべき5つの暗号資産：あるプレセールが2025年に1000倍の利益に向けて急上昇」はCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/15 05:15
2025年価格予測：ビットコインは20万ドルへ、XRPは8ドルへ、ソラナは900ドルへ、しかしLittle Pepe（LILPEPE）は85倍の可能性を持つトップパフォーマーであり続ける
2025年価格予測：ビットコインは20万ドル、XRPは8ドル、ソラナは900ドルへ、しかしLittle Pepe（LILPEPE）は85倍の可能性を持つトップパフォーマーであり続ける」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年の暗号資産市場は過熱しており、投資家たちは再び主要トークンの大幅な成長を予測しています。ビットコインは市場の基盤であり、20万ドルに達する可能性が高く、機関投資家の採用によりXRPは8ドルに押し上げられるでしょう。最も急成長しているレイヤー1のソラナは、次の強気相場で900ドルをテストする可能性があります。これらの優れた予測にもかかわらず、アナリストたちはミーム生まれのレイヤー2プロジェクトであるLittle Pepe（LILPEPE）が最も高い報酬をもたらす可能性があると考えています。ほぼ完売したプレセールと0.003ドルの発売価格で、LILPEPEは85倍の可能性を持つ注目すべき非対称ベットを提供しています。 ビットコイン（BTC）：20万ドルへの道 ビットコインは機関投資家の需要により新たな高値へと押し上げられ、ヘッドラインを独占しています。ビットコインの市場価値は2.21兆ドル、取引価格は111,035ドルで、波乱の2024年を経ても回復力を示しています。240億ドルを超える日次取引高は、世界の暗号資産市場の流動性エンジンとしての重要性を強調しています。アナリストたちは、ETFの資金流入とビットコイン半減期のショックにより、2025年までにビットコインが20万ドルを超える可能性があると考えています。高い上昇余地にもかかわらず、ビットコインの規模は指数関数的な成長よりも2倍のリターンをもたらす可能性が高いです。ビットコインは安定性を提供しますが、高倍率を求める投資家にとって小型銘柄のような劇的な成長は期待できません。 XRP（XRP）：8ドルへの軌道 XRPは劇的に回復しました。国境を越えた決済ソリューションでの優位性により、XRPは再び2.87ドル、1710億ドルの時価総額で注目を集めています。大規模なパートナーシップと中央銀行デジタル通貨（CBDC）フレームワークでの拡大利用により、経済学者たちは採用が加速すれば、XRPが現在のレベルから3倍の8ドルに成長すると予想しています。XRPの成長は強固ですが、規制の明確化と幅広い機関投資家の受け入れに依存しており、LILPEPEのような新規参入者のハイリスク・ハイリターンのプロファイルには及ばない可能性が高いです。 ソラナ（SOL）：900ドルへの潜在的急騰 超高速の取引速度と活気あるDeFiおよびNFTエコシステムを持つソラナは、イーサリアムの主要な競争相手です。206ドルで取引され、1110億ドルの市場評価を持つソラナは、持続的な進歩を遂げています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 05:12
Pump.funがRumbleを追い抜き、創設者が自慢
Pump.funがRumbleを追い抜いたと創設者が自慢、BitcoinEthereumNews.comに掲載。ソラナエコシステムを基盤とする主要なミームコインローンチパッドPump.funの共同創設者は、ライブストリーミング市場ですでにRumbleを追い抜いたと宣言しましたが、その主張を裏付ける独立したデータはほとんどありません。Alon Cohenは、Xで同プラットフォームが「同時ライブストリーム平均数においてすでにRumbleを追い抜いた」と述べ、「現在Twitchの市場シェアの約1%、Kickの約10%に迫っている」と付け加えました。彼はライバルへの警告で締めくくりました：「彼らの昼食に手を付け始め、さらに奪いに行く」。 Pump.fun、2024年の論争後に復活 Pump.funのストリーミング機能は、ライブ配信とトークン発行を統合する方法として2024年に初めて導入されました。しかし2024年後半、トークン発行を宣伝するために自傷行為を行うユーザーを含む、虐待的で危険なライブセッションの報告を受けて、同社は無期限にライブストリーミングを停止しました。今年初め、この機能はより厳格なモデレーションと安全規則を設けて、約5%のユーザーに限定して再導入されました。その後すぐに、すべてのユーザーが利用できるようになりました。復活以来、プラットフォームに活気をもたらし、チームは採用拡大を推進しており、今年9月にさらに一歩前進したようです。 Alonがライブストリーミングモデルへの挑戦をリード 同社は、Twitch、Kick、YouTubeなどのプラットフォームに対する抜本的な代替案としてこのモデルを売り込んでいます。Xでのフォローアップ投稿で、Alonはプラットフォームの主な利点を列挙し、その一つは即時クリエイター報酬であり、クリエイターは他の場所で稼ぐ金額の100倍を稼ぐことができると付け加えました。もう一つの利点は、クリエイターをサポートするインセンティブを持つコミュニティによる即時視聴者数です。その他にはXでの無料クリッピングとチームによる24時間サポートがあります。このピッチは、Alonが別の投稿で「収益化の欠如または検閲」と表現した問題に不満を持つ若いクリエイターを対象としています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 04:42
ヒットホラースリラー「28年後」は今週Netflixで新登場
ヒットホラースリラー「28年後」が今週Netflixに新登場というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「28年後」のラルフ・ファインズとジョディ・カマー。ソニー・ピクチャーズエンターテインメント/コロンビア・ピクチャーズ/ミヤ・ミズノ ダニー・ボイル監督のホラースリラー「28年後」（出演：ラルフ・ファインズ、ジョディ・カマー、アーロン・テイラー＝ジョンソン）が今週Netflixでストリーミング配信されます。R指定の「28年後」は6月20日に劇場公開され、7月29日にプレミアムビデオオンデマンドでデジタルストリーミングデビューしました。ボイル監督、アレックス・ガーランド（「ウォーフェア」）脚本 — 2002年のオリジナル狂犬ウイルス映画「28日後」を監督・脚本した — 「28年後」はシリーズ2作目の2007年公開「28週後」に続く作品です。Forbes「スティーブン・キングの『ロング・ウォーク』はいつストリーミング配信される？」ティム・ラマーズ著 映画は狂犬ウイルスの始まりを描くフラッシュバックシーンから始まり、その後28年後、スコットランド高地近くの孤島に場面が移ります。そこでは住民たちが本土を徘徊するゾンビのような生物から隔離されています。しかし自己防衛の手段として、父親たちは思春期前の息子を本土への通過儀礼に連れて行き、「感染者」を狩ることで生存スキルを学ばせます。恐ろしい旅の一つで、11歳のスパイク（アルフィー・ウィリアムズ）は父親のジェイミー（テイラー＝ジョンソン）から奇妙な医師ケルソン（ファインズ）の居場所を知らされますが、父はその狂人に近づかないよう息子に警告します。Forbes「『鬼滅の刃：無限城編』はいつストリーミング配信される？」ティム・ラマーズ著 父親の懇願を無視し、スパイクは帰宅後、病気の母親アイラ（ジョディ・カマー）と共に感染者の危険な領域を冒険し、ケルソンが母親を治療できるかどうか確かめることを決意します。Netflixは最近、「28日後」の主演シリアン・マーフィーがエグゼクティブプロデューサーを務める「28年後」が9月20日（土）にプラットフォームでプレミア公開されることを発表しました。Forbes「『ロング・ウォーク』のRotten Tomatoesレビュー：スティーブン・キングの物語は成功か失敗か？」著者...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 04:36
CMEがリードし、オプションはコール優勢に傾く中、ビットコインデリバティブが過熱 Gpt-4:
ビットコインデリバティブはCMEがリードし、オプションは強気に傾く」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは日曜日の午後に約115,685ドルで取引され、先物とオプションの活動が各取引所で積み上がる中、デリバティブデスクは決して眠ることはありませんでした。現物市場はドラマを必要としていません。今のところ、ポジショニングがすべてを物語っています。ビットコインのオープンインタレストはサイクル高値に近づいています。まず先物：ビットコイン（BTC）の総オープンインタレスト（OI）は、[...]によると。出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-derivatives-heat-up-as-cme-leads-options-lean-call-heavy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 03:28
バフェット信奉者はビットコインが手放せない
バフェット信奉者がビットコインに夢中という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。セイラーへの大きな賭け 急落する株価 ウォール・ストリート・ジャーナルの最近の報告によると、キャピタル・グループのエクイティポートフォリオマネージャーであるマーク・ケイシーは、バークシャー・ハサウェイの創設者ウォーレン・バフェットの信奉者であるにもかかわらず、ビットコインに積極的に賭けています。バフェットは元の暗号資産の批判者として知られています。 ケイシーがビットコインに賭けているのは、時価総額で首位の暗号資産が最終的に主要な価値保存手段として金に取って代わることができると確信しているからです。 彼はキャピタル・グループが主力暗号資産をコモディティとして見ていると主張しています。ロサンゼルスを拠点とするこの投資マネージャーが約30億ドル相当の資産を誇っていることは注目に値します。 伝統的な金融界で最も声高なビットコイン支持者の一人として台頭した影響力のあるポートフォリオマネージャーは、ビットコインが最終的に金属の時価総額を超えることができると確信しています。同時に、他の暗号資産には全く価値がないと考えています。 セイラーへの大きな賭け キャピタル・グループは2021年、マイケル・セイラーのストラテジー（旧マイクロストラテジー）に5億ドルの巨額の株式を取得して話題を呼びました。当初は同社の12%以上を所有していましたが、株式の希薄化により現在の持ち株比率は8%に縮小しています。 ストラテジーの株価が大幅に上昇した後、キャピタル・グループの持ち株の価値は現在60億ドル以上になっています。 さらに、この投資マネージャーグループは、日本を拠点とするメタプラネットを含む他の著名なビットコイン保有企業にも賭けています。 急落する株価 過去2ヶ月間、ビットコイン保有企業は大幅に低迷しており、投資家の熱意が衰え始めていることを示しています。 さらに、U.Todayが報じたように、JPモルガンのアナリストは最近、ストラテジーがS&P 500に参入できなかったことが、他のビットコイン保有企業にとっても不吉な兆候になる可能性があると警告しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 03:19
パキスタンが世界最大の暗号資産企業に門戸を開放
独自のステーブルコインを展開したり市場を制限したりする代わりに、イスラマバードはすでに確立されたプレーヤーとのパートナーシップに賭けています[…] 記事「パキスタンが世界最大の暗号資産企業に門戸を開放」はCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/15 02:35
BTCの価格は新たな高値を目指し、トレーダーは史上最高値の再テストを狙う；Chainlinkの最新ニュース
ビットコイン価格がトレーダーが新ATHを再テストする中で新高値を目指す；Chainlink最新ニュース BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、多くの暗号資産投資家にとって、ビットコイン（BTC）は特別な地位を持っています。それは最初の暗号通貨であり、間違いなく最も影響力のあるものです。通常、ビットコイン（BTC）に起こることは市場全体に波及し、より広範なラリーにつながる傾向があります。BTCの価格行動はしばらく落ち着いていますが、投資家は別の価格ブレイクアウトに自信を持っています。同様に、Chainlink（LINK）も、ETFへの関心の高まりと準備金の立ち上げにより、同様の勢いに乗っています。確かに、BTCとLINKはホルダーに安定した上昇と信頼できる利益を提供していますが、爆発的な短期リターンを求める人々にとって、Layer Brett（$LBRETT）が次の大きなものです。現在0.0058ドルで取引されているLayer Brettは、そのレイヤー2インフラストラクチャと高いステーキング報酬のおかげで350万ドル以上を売り上げています。 ビットコインの新ATHへの道：機関投資家の追い風が加速 昨年の選挙後のビットコイン（BTC）の顕著なラリーは、暗号資産のホエールの記憶に新しいものです。しかし、注目すべき重要なことは、このラリーがBTCのデジタルゴールドとしての地位を固め、かつてのような投機的なブロックバスターではなくなったということです。デジタルゴールドとしてのこの地位は、強力なETF承認、機関投資家の資金流入、マクロ経済のシフトによってさらに強化されています。多くのアナリストによると、BTCの価格行動は年末に向けてより繊細なテストにさらされるでしょう。多くの人が現在のBTC価格レベルから1.5/2倍のリターンを期待していますが、BTCの2兆ドル以上の時価総額が価格変動を制限することを考えると、これはホエールにとって魅力的な見通しではありません。ソラナやDogeのようなアルトコインが100倍に爆発するのを見てきた市場のベテランにとって、BTCの機関グレードの成長は、ハイステークハイリワードというよりも計算されたギャンブルのように感じられます。現在これに似ているものがあるとすれば、それはLayer Brettです。 Chainlinkがスポットライトを浴びる：ChainlinkニュースがETF承認を紹介 Chainlink（LINK）、その...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 02:34
ビットコイン強気派マイケル・セイラー氏が再びビットコインについて発信
ビットコインイーサリアムニュース.comに「強気のマイケル・セイラーが再びビットコインについて示唆」という記事が掲載されました。MicroStrategyの創設者マイケル・セイラーはビットコイントラッカーデータを再公開しました。セイラーは声明で「ビットコインは称賛に値する」と述べ、新たな購入が間近に迫っていることを示唆しました。同社の過去の慣行によると、MicroStrategyは通常、ニュースが公開された翌日にBTC購入を正式に発表します。これにより市場では新たな買い入れの動きへの期待が高まっています。2025年9月14日現在、MicroStrategyのビットコインポートフォリオは638,460 BTCに達しました。同社の総保有額は739億3000万ドルとなっています。平均コストは73,880ドルで、ポートフォリオの総リターンは267億6000万ドル、56.73%の上昇と計算されています。同社はこれまでに78の異なる買収を行っています。パフォーマンスの面では、MicroStrategyのビットコイン投資は過去1年間で134.28%のリターンを生み出しました。同期間中、BTC価格は95.85%上昇し、同社のビットコインに対する相対パフォーマンスは38.43ポイント上昇しました。年初から115,983.8 BTCがポートフォリオに追加され、134億3000万ドルに相当します。直近の四半期だけでも30,657.67 BTCの増加があり、35億5000万ドルの追加価値を生み出しました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとXアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-about-bitcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 02:16
