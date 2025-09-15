MEXC 取引所
ビットコインがソラナのアップグレードとレイヤーブレットのプレセールが世界的な注目を集める中、11万6000ドル近くに AI: I notice you're asking me to translate content while following specific formatting instructions. I'll translate the provided content from English to Japanese: ビットコインがソラナのアップグレードとレイヤーブレットのプレセールが世界的な注目を集める中、11万6000ドル近くに
3つのストーリーが一緒になって、暗号資産市場が安定性、イノベーション、投機のバランスをどのように取っているかを浮き彫りにしています。レイヤーブレット：ミームエネルギーと[...] 記事「ビットコインが116,000ドル近くに到達、ソラナのアップグレードとレイヤーブレットのプレセールが世界的な注目を集める」はCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/15 07:30
Cardanoアップデート：今日最高のリターンを得るために購入すべき最良の暗号資産はどれか？
カルダノアップデート：今日最高のリターンを得るために購入すべき最高の暗号資産は？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。収益性の高い暗号資産の機会を探している人々にとって、カルダノのような確立されたプレイヤーやLayer Brettのような新興プロジェクトが会話を支配しています。しかし、$LBRETTは今日購入すべき最高の暗号資産として先頭に立ち始めています。この次世代レイヤー2ミームコインは、ミーム文化と実際のブロックチェーンユーティリティを融合させ、コミュニティのエネルギーと技術的パフォーマンスのユニークな組み合わせを提供しています。 トレーダーがなぜ高リターンを求めてLayer Brettに注目しているのか Layer Brettは「今日最高のリターンを得るために購入すべき最高の暗号資産は何か？」という質問に対する説得力のある答えを提示しています。従来のミームコインは、ユーティリティがなく、遅くて混雑したチェーンに行き詰まることがよくあります。Layer Brettはそれを回避しています。このプロジェクトはイーサリアムレイヤー2テクノロジーを活用し、超高速トランザクションと大幅に削減されたガス料金（$0.0001程度）でスループットを解放します。その目的に合わせて設計されたデザインは、基本的なミームトークンを上回るスケーラビリティとパフォーマンスを提供し、強力な競争相手となっています。 Layer Brettはイーサリアム上に構築された次世代レイヤー2ミームコインで、バイラルカルチャーと正当なブロックチェーンスケーリングソリューションを融合させています。これは単なる別のミームトークンではなく、目的を持ったLayer Brettであり、ステーキング、トークン報酬、完全なレイヤー2機能の計画を含む進化するエコシステムを特徴としています。 このプロジェクトは、実世界のブロックチェーンスケーラビリティを提供することで、ミームトークンの風景を破壊することを目指しています。Layer Brettは、分散化とセキュリティのためにイーサリアムに固定しながらも、オフチェーンでトランザクションを処理することで、そのスピードと低コストを実現しています。 このデザインは手数料を圧縮し、待ち時間を短縮します。ユーザーは数秒で$LBRETTを購入してステークできます：メタマスクまたはTrust Walletを接続し、支払い方法（ETH、USDT、またはBNB）を選択して購入します。ステーキング報酬は、レイヤー2スケーリングによって可能になった低い運用コストにより増幅されます。これはシームレスなプロセスです。 カルダノのアップデートが市場の代替案の会話を変える 一般的な市場の代替案は、長い間、実際のイノベーションを欠いた古いミームトークンやレガシーレイヤー1ネットワークによって支配されてきました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 07:16
アナリストがCardanoとソラナの予測を比較し、PepetoはBuy2025年の最高の暗号資産と宣言される
アナリストがCardanoとSolanaの予測を比較し、Pepetoが2025年の最高の暗号資産購入先として宣言される」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月15日 | 01:55 どの暗号資産がこの強気相場をリードし、ポートフォリオを変革する可能性のあるリターンを生み出すでしょうか？ビットコイン半減期が過ぎ、新しいサイクルが始まる中、投資家は強力な実績を持つCardanoとSolanaに注目しています。しかし、もう一つの台頭する競争相手はPepeto（PEPETO）で、わずか$0.000000153のプレセール段階にありながら、すでに660万ドル以上を調達しています。現在の大きな疑問は、Pepetoがこれらの確立されたプロジェクトを上回り、初期の市場の熱意と潜在的な利益を獲得して、今買うべき最高の暗号資産として浮上できるかどうかです。 Cardano価格予測：緩やかな価格推移 Cardano（ADA）は研究重視の開発で知られていますが、その遅いペースはしばしば投資家の忍耐力を試します。現在のアナリストはADAが短期的に$0.40から$0.65の間で取引されると予測し、採用が加速すれば2025年の予測は平均約$1.20となります。そのエコシステムは新しいスマートコントラクトと分散型金融プロジェクトで成長していますが、進展は急速というよりも着実です。より速い成長や小売サポートの増加がなければ、Cardanoの利益はこのサイクルを支配する他の高い潜在性を持つプロジェクトと比較して控えめなままであり、短期的な上昇余地が制限されます。 Solana価格予測：リスク増加を伴う急速な利益 Solana（SOL）は、その高速性と低い取引コストによって、NFT、分散型金融、トークン発行を促進する最もアクティブなブロックチェーンの一つであり続けています。しかし、懸念は依然として存在します。ネットワークは取引を停止させる繰り返しの障害を経験しており、長期的な信頼性に関する疑問が生じています。市場観察者はまた、パンプアンドダンプトークンが大規模投資家を慎重にさせる高いボラティリティを強調しています。現在、Solanaは$240で取引されており、過去24時間で$230から$240の間で変動し、その時価総額は1180億ドルを超えています。アナリストは$250を超えるブレイクアウトがSOLを$270〜$280に押し上げる可能性があると考えており、長期的な2025年の予測は平均$330、高値は約$390となっています。しかし、モメンタムが弱まれば$200への後退というリスクもあります。このような...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 06:57
イーサリアム価格：AAVEの後、Layer Brettが世界的にトレンド化し、$LBRETTが今買うべき最高の暗号資産として注目される
現在、2つのERC-20トークン、Layer BrettとAAVEが、大きな利益を得るために今買うべき最高の暗号資産として注目されています。[...] イーサリアム価格：Layer Brettが、AAVEと$LBRETTが今買うべき最高の暗号資産として注目された後、世界的にトレンド入りしました。この記事は最初にCoindooに掲載されました。
Coindoo
2025/09/15 06:30
Shiba Inu価格予測：SHIBミリオネアたちが50倍のリターンを狙う0.035ドルのユーティリティコインに方向転換
シバイヌ価格予測：SHIBミリオネアが50倍のリターンを狙う0.035ドルのユーティリティトークンに注目している記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シバイヌ保有者はSHIBが変動し続ける中、戦略的に新しいプロジェクトへと移行しています。彼らの関心は現在、より収益性の高い投資を求める投資家の間で人気を集めている0.035ドルのコインであるMutuum Finance（MUTM）に向けられています。このプロジェクトはすでに1568万ドル以上を調達し、16280人以上の支持者を獲得しています。シバイヌが引き続き注目を集める中、賢明なトレーダーたちは、拡大するエコシステムと市場を再形成する可能性からMutuum Financeにも注目しています。シバイヌは市場の圧迫に直面しながらも0.0000134ドルの安定性を維持しています。シバイヌ（SHIB）は現在0.00001341ドルの低価格で取引されており、ここ数日間はレンジ内にとどまり、平均的な日中価格のボラティリティを示しています。このトークンの相対的な安定性は、以前の年にはより変動が激しかった時期と比較して観察されており、これは全体的な市場状況とトークン保有者の心理を反映しています。取引量は安定しており、人々がSHIBに対して依然として関心を持っていることを示していますが、強い方向性の変化はありません。トークンはまだレンジ相場の段階にあり、価格の動きは約0.0000137ドルのレジスタンスラインと約0.0000129ドルのサポートラインによって制限されています。市場参加者はSHIBに影響を与える可能性のあるマクロトレンドと活動に注目し続けていますが、Mutuum Financeのような新興プロジェクトも脅威となっています。Mutuum Financeのプレセールが牽引力を獲得MUTMトークンのプレセールラウンド6は、すでに1568万ドル以上を集め、16280人以上の参加者を獲得しており、多くの投資家がこのプロジェクトに自信を持っていることを証明しています。この段階で投資する人々は、トークンの発売後に大きな潜在的利益を享受することができるでしょう。プレセール以外にも、Mutuum Financeは多面的なエコシステムを構築しており、それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 06:24
パキスタン、新ライセンスプログラムで世界の暗号資産企業に門戸を開放
パキスタン、新ライセンスプログラムで世界の暗号資産企業に門戸を開放 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、パキスタンが暗号資産界で大きな動きを見せています。同国は現在、グローバルな暗号資産企業に対し、現地での営業ライセンス申請を求めています。これはパキスタンのデジタル通貨に対する以前の姿勢からの大きな転換を示しています。2025年9月14日、パキスタン仮想資産規制当局（PVARA）は国際的な暗号資産取引所とサービスプロバイダーに申請書の提出を求めると発表しました。この動きは、パキスタンがデジタルマネー分野での存在感を高める意向を示しています。 新しい規則と要件 PVARAは2025年仮想資産条例の下で設立され、7月に法制化されました。同当局は金融活動作業部会（FATF）、国際通貨基金（IMF）、世界銀行などの主要な国際機関が設定した基準に従っています。申請できるのは特定の企業のみです。彼らはすでにSEC（米国証券取引委員会）、英国金融行為監督機構、あるいはEU、UAE、シンガポールの同様の機関からライセンスを取得している必要があります。 パキスタンでの営業を希望する企業は詳細な情報を提供する必要があります。これには企業の背景、現在のライセンス、提供するサービス、セキュリティ対策、および管理する資金額が含まれます。最も重要なのは、パキスタン向けの具体的なビジネスプランが必要だということです。 PVARAを率い、パキスタンの暗号資産・ブロックチェーン担当国務大臣を務めるビラル・ビン・サキブ氏は、この招待は「パキスタンのための透明性と総合力のあるデジタル金融の未来」を構築することを目指していると述べました。 成長するパキスタンの暗号資産市場 数字を見れば、グローバル企業が関心を持つ理由がわかります。パキスタンには4,000万人以上の暗号資産ユーザーがおり、年間取引額は3,000億ドル以上に達します。同国はChainalysisの2025年グローバル暗号資産採用指数で前年から6位上昇し、3位にランクインしました。 この成長は、暗号資産が長年法的グレーゾーンで運営されていたにもかかわらず起こりました。パキスタンは当初2018年にビットコイン取引を禁止しましたが、徐々にその姿勢を軟化させてきました。現在、政府は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 05:55
なぜChainlinkが思っているよりも早く102ドルに到達する可能性があるのか：主な理由
$23.4はChainlinkの上昇モメンタムを維持するために強気派が守る必要があるサポートです。
Coinstats
2025/09/15 05:00
22ドル～50ドルのXRP価格はまだ可能性あり、SECがETF申請を審査中とアナリストが発言
著名な暗号資産コメンテーターが、米国規制当局が複数のスポットXRP ETF申請の最終期限を先送りし続ける中、XRPの大胆な価格帯を再確認しました。
Coinstats
2025/09/15 04:55
Hedera（HBAR）価格は今月新たな史上最高値を更新する可能性 – その展開方法について
暗号資産アナリストのSteph Is Cryptoが大胆な予測を発表：Hederaの価格は今月末までに新ATHに達する可能性があります。本日早くに共有されたツイートで、Stephは季節的な追い風と強力なテクニカル分析のシグナルがHBARが再び大きく動く寸前にある主な理由だと指摘しました。Stephのチャート
Coinstats
2025/09/15 04:00
AIバブル：ブレット・テイラーが見る驚異的な経済変革に対する楽観的な見方
BitcoinWorld AIバブル：ブレット・テイラーが見る経済変革の楽観的展望 テクノロジーとデジタル資産の急速に変化する世界では、投機が活発になることが多く、暗号通貨市場で見られる興奮と時折の価格のボラティリティを反映しています。ビットコインの旅が爆発的な成長期とその後の調整によって特徴づけられてきたように、人工知能（AI）セクターも現在、独自の大きな急増を経験しています。この熱狂の中、OpenAIの取締役会議長であり、AIエージェントスタートアップSierraのCEOであるブレット・テイラーから説得力のある視点が浮かび上がってきます。彼は大胆にも、現在私たちはAIバブルの中にいると示唆しています — これは一部の人々に戦慄を与えるかもしれない宣言ですが、彼は驚くべき楽観主義でそれを見ています。これはイノベーションと投資の未来にとって何を意味するのでしょうか？ AIバブルを理解する：歴史的視点 「バブル」という言葉は、しばしば投機的な過剰と避けられない崩壊のイメージを喚起します。ブレット・テイラーは、OpenAI CEOのサム・アルトマンの感情を反映して、「私たちもバブルの中にいると思います。そして多くの人々が大金を失うでしょう」と明確に述べています。これはテクノロジー界では新しい現象ではありません。歴史には例が満ちています。テイラーは1990年代後半から2000年代初頭のドットコムバブルと直接的な類似点を指摘しています。その時代、無数のインターネット企業、その多くは野心的だが最終的には持続不可能なビジネスモデルを持っていたものが、地球に墜落する前に評価額が急上昇しました。しかし、テイラーは重要なニュアンスを強調しています：「1999年のすべての人々はある意味で正しかった」。 彼らを「正しく」したのは何でしょうか？広範な失敗と投資家の損失にもかかわらず、基盤となる技術 — インターネット — は根本的に世界経済と日常生活を変革しました。ドットコムバブルの崩壊はインターネットの長期的価値を否定するものではなく、単に持続不可能な投機を一掃し、堅牢で価値主導の企業が台頭し繁栄する道を開いただけでした。 この歴史的文脈は、現在のAIバブルを見るためのレンズを提供します。短期的な調整が起こる可能性が高いものの、AIの基礎的な影響は変わらないことを示唆しています。 OpenAIのビジョナリーリーダーシップと市場力学 AI開発の最前線にある主要な存在として、OpenAIはこの展開するナラティブの中で独自の位置を占めています。大規模言語モデルと生成AIにおける画期的な進歩により、OpenAIは可能性の境界を押し広げただけでなく、現在のAI熱に大きく貢献してきました。CEOのサム・アルトマンは以前、「誰かがAIで驚異的な額のお金を失うだろう」と警告しており、これはテイラーによって強化された感情です。業界の最高位からのこの率直な認識は、市場力学に対する彼らの現実的な見通しの証です。 OpenAIのリーダーシップは、イノベーションがしばしば投機的なサイクルを伴うことを理解しています。彼らの焦点は、四半期ごとの投資家の期待だけに駆動されるのではなく、複雑な問題を解決し新しい産業を創造するAIの長期的な可能性にあります。この視点は、誇大宣伝が時に本物の技術的進歩を覆い隠す市場をナビゲートする上で重要です。バブルについて公然と議論することで、彼らは投資を思いとどまらせるのではなく、むしろ前途に対する現実的な期待を設定しているのです。 ブレット・テイラーの二重の現実：ブームとバスト ブレット・テイラーの洞察は、OpenAIの取締役会議長と自身のAIエージェントスタートアップSierraのCEOという二重の役割を考えると特に価値があります。彼は戦略的な監視の視点と実践的な起業家の視点の両方からAI革命を生きています。「AIが経済を変革するということは真実であり、インターネットのように将来的に膨大な経済的価値を生み出すと思います。また、私たちはバブルの中にいて、多くの人々が大金を失うと思います」という彼の発言は、現在の状況に対する微妙な理解を要約しています。 この「二重の現実」は、大規模なイノベーションと重要な市場調整が共存できることを認めています。これはどちらか一方の選択肢ではありません。投資家にとって、これは慎重さとデューデリジェンスを行使することを意味します。起業家にとっては、単に投機的な資金調達ラウンドに頼るのではなく、強固な基盤と本物の価値提案を持つ企業を構築することを意味します。ブレット・テイラーの測定された楽観主義は、AIの長期的な報酬が短期的な市場のボラティリティをはるかに上回るだろうと示唆しています。これは、初期の投機的段階の後のインターネットの永続的な遺産と同様です。 AIを通じた経済変革の約束 バブルの警告にもかかわらず、ブレット・テイラーやサム・アルトマンのような業界リーダーが持つ核心的な信念は、AIが前例のない経済変革を推進する否定できない可能性です。これは単なる漸進的な改善ではなく、産業がどのように運営され、仕事がどのように行われ、価値がどのように創造されるかについてのパラダイムシフトです。 AIが経済を革命化する準備ができている以下の分野を考えてみましょう： 自動化と効率性：AIエージェントは日常的なタスクを自動化し、より創造的で複雑な問題解決のために人的資本を解放します。これはセクター全体の生産性向上につながります。 新しい産業とサービス：インターネットが電子商取引、ソーシャルメディア、ストリーミングを生み出したように、AIはパーソナライズド医療から先進ロボティクスやインテリジェントインフラまで、全く新しい市場を創造しています。 意思決定の強化：AIが膨大なデータを処理しパターンを識別する能力は、企業に優れた洞察を提供し、より情報に基づいた戦略的決定と最適化されたリソース配分につながります。 イノベーションの加速：AIツールは科学的発見、薬品開発、材料科学を加速させ、人間の知識と技術的能力の境界を押し広げています。 この深遠な経済変革は、グローバルな競争力を再定義し、過去の技術革命に匹敵する、あるいはそれを超える規模で富の創出の新たな機会を生み出す可能性が高いです。 AIスタートアップの未来をナビゲートする 急成長するAIセクターの起業家や投資家にとって、現在の市場力学を理解することは最も重要です。AIバブルが崩壊する見通しは恐ろしく思えるかもしれませんが、それは戦略的なポジショニングの機会も提供します。AIスタートアップに関わる人々のための実行可能な洞察をいくつか紹介します： 実世界の問題に焦点を当てる：本物の、差し迫った問題を有形の価値提案で解決するスタートアップは、市場の下降局面を乗り切る可能性が高いです。問題を探すためのソリューション構築を避けましょう。 持続可能なビジネスモデル：純粋に成長至上主義の戦略よりも、収益創出と収益性への明確な道筋を優先しましょう。強力なユニットエコノミクスが鍵となります。 資本効率：潜在的に厳しい資金調達環境では、資本の効率的な使用が重要になります。リーンな運営と慎重な支出はランウェイを延長し、回復力を高めることができます。 戦略的パートナーシップ：確立されたプレーヤーや他の革新的なスタートアップとの協力は、リソース、流通チャネル、専門知識へのアクセスを提供し、一部のリスクを軽減することができます。 人材の維持：トップAI人材を引き付け、維持することは極めて重要です。強力な企業文化を構築し、魅力的な課題を提供することで、競争の激しい環境でスタートアップを差別化することができます。 ドットコム時代からの教訓は明確です：多くの投機的ベンチャーが失敗する一方で、価値創造に焦点を当てた基盤となる企業は最終的に勝利しました。同じことがAIスタートアップにも当てはまる可能性が高いです。 ブレット・テイラーのAIバブルに関する率直な評価は、警戒の原因ではなく、情報に基づいた楽観主義と戦略的行動の呼びかけであるべきです。彼のドットコム時代との比較は重要な真実を強調しています：投機的な過剰は一掃されるでしょうが、基盤となる技術革命は持続し、最終的に膨大な価値をもたらすでしょう。経済と社会を変革するAIの長期的な約束は、信じられないほど強力なままです。 このジャーニーに携わる人々、イノベーター、投資家、あるいは単なる観察者であっても、この二重の現実—短期的な市場のボラティリティと長期的な変革力—を理解することが、人工知能の刺激的でありながら挑戦的な風景をナビゲートする鍵となります。 最新のAI市場トレンドについて詳しく知るには、AI機能を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 この投稿「AIバブル：ブレット・テイラーが見る経済変革の楽観的展望」は、BitcoinWorldに最初に掲載されました。
Coinstats
2025/09/15 03:55
