2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
チーフスはパトリック・マホームズの足に頼りすぎている
記事「チーフスはパトリック・マホームズの足に頼りすぎている」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィラデルフィア・イーグルスのセーフティ、アンドリュー・ムクバが2025年9月14日、カンザスシティ（ミズーリ州）での試合の第2クォーターにカンザスシティ・チーフスのクォーターバック、パトリック・マホームズをタックルしようとしています。（AP写真/リード・ホフマン）著作権2025 The Associated Press. All rights reserved. カンザスシティ・チーフスのクォーターバック、パトリック・マホームズはレギュラーシーズンの試合で自己最多の走行ヤード数を記録し、そのうちの一つは、フィラデルフィア・イーグルスのディフェンシブバックを押し倒すという見事なプレーでした。しかし、これは実際にいくつかの理由で悪いことなのです。まず一つに、マホームズはシーズン序盤にしては多くのヒットを受けています。第1週にファーストダウンを獲得するために2回も肩をディフェンダーに突き込んだ後、第2週ではイーグルスのセーフティ、アンドリュー・ムクバに左肩を6ヤード分突き込み、その次のプレーで13ヤードの走行タッチダウンを決めました。「彼はそういう訓練をしている」とチーフスのヘッドコーチ、アンディ・リードは言いました。「チャンスがあれば、彼はそれを逃さない」リードはその戦略を擁護し、マホームズはムクバに対する3ヤード5を獲得するために非投球側の肩を使いましたが、最も価値のある資産—文字通り10年間で4億5000万ドルの価値がある—がディフェンダーに体当たりするのは懸念されます。「彼が大きなヒットを受けるのを見たくない」とリードは言いました。「しかし、彼はかなり競争心の強い男だ」マホームズは66ヤードを走ったと言いました—これはスーパーボウルLVIIIでのサンフランシスコ・49ersに対する勝利でタイ記録となり、バッファロー・ビルズとの有名な「13秒」ディビジョナルプレーオフ勝利では上回った記録です—イーグルスがマンカバレッジを多用し、走るレーンを開けていたからだと説明しました。「通常、大きな選手を押し倒そうとはしない」とマホームズは言いました。「自分をうまく守ることができた。あなたは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 09:42
カルダノ価格予測：ADAは9月に15%の上昇が見込まれるが、投資家はより大きな強気相場の利益を求めてこのDeFiアルトコインを好む
カルダノ価格予測：ADAは9月に15％の上昇が見込まれるが、投資家はより大きな強気相場の利益を求めてこのDeFiアルトコインを好む」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カルダノ（ADA）は今年9月に好調で、価格が15％上昇する可能性があると予測されています。一方、より大きなモメンタムは新興の分散型金融プロジェクト、Mutuum Finance（MUTM）にシフトしており、ほとんどの投資家は次の強気相場を通じてはるかに高い収益が見込まれると考えています。Mutuum Financeはすでに5ラウンドのプレセールを完了し、第6ラウンドはトークン価格0.035ドルで進行中です。今トークンを購入する投資家は、コインがオープン市場に参入した際に巨大な投資収益率を経験するでしょう。プレセールには16,280人の支援者がおり、すでに1,568万以上の資金を集めています。カルダノ（ADA）がトップレイヤー1ブロックチェーンの一つとしての存在感を示す一方、Mutuum Financeは分散型貸付と資本生産性に対する斬新な姿勢で勢いを増しており、投資家に市場での代替的な視点を提供しています。 カルダノ価格分析と9月の予測 ADAは現在0.90ドルで取引されており、アナリストは既存の市場の強さにより9月に15パーセント上昇する可能性があると予測しています。このブロックチェーンは依然として広範なエコシステムの開発と採用に向けられており、そのパフォーマンスは暗号資産市場の全体的な状況に直接依存しています。同時に、市場の焦点はMutuum Financeのような新興の分散型金融プロジェクトにも置かれています。 Mutuum FinanceとCertiKが5万ドルのバグ報奨金を導入 Mutuum Finance（MUTM）はCertiKとのパートナーシップを発表し、開発者、セキュリティ専門家、倫理的ハッカーをプロジェクトに招待するために5万ドルのバグ報奨金プログラムを実施します。参加者はプロトコルのセキュリティに影響を与える可能性のある弱点を発見して報告した場合に報酬を受け取ります。支払額は問題の性質（軽微なバグから重大な脅威まで）によって異なり、最大支払額はUSDTで5万ドルです。これによりプロトコルの回復力が高まり、ユーザーを保護し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 09:09
暗号資産はWeb 3.0ではなく、資本主義の次の段階だと暗号資産幹部は述べる
ブロックチェーン技術の性質とその広範な影響に関する継続的な議論は、デジタル資産の未来を形作り続けています。最近の分析では、暗号資産と分散型アプリケーションがウェブ3.0の未来を代表するという一般的な考え方に異議を唱え、代わりに私たちが目撃しているものは「資本主義2.0」と表現する方が適切だと主張しています。この視点は[...]
Crypto Breaking News
2025/09/15 08:47
Yalaのビットコイン担保ステーブルコインYU、不正利用後にドルペッグを喪失
YalaのビットコインバックステーブルコインYUが不正利用後に価格ペッグを失う」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。チームは、ブロックチェーンセキュリティスタートアップのSlowMistや他のセキュリティパートナーと協力してハッキングの調査を進めていると述べています。さらに、チームはユーザーに対して資産は安全であり、他のプロトコル機能には影響がないことを保証しました。日曜日早朝の「攻撃の試み」によりYalaのビットコインバックステーブルコインYUが0.2046ドル以下に急落した後、ドルペッグを回復することができていません。Xへの投稿で、Yalaチームはこの出来事を確認し、「YUのペッグに一時的な影響があった」と述べました。さらに、チームはブロックチェーンセキュリティスタートアップのSlowMistや他のセキュリティパートナーと協力してハッキングの調査を進めていると述べています。チームはXでの最新の投稿で次のように書いています：「更新：すべての資金は安全です。Yalaに預けられたビットコインは自己管理またはボールト内にあり、損失はありません。問題を特定し、予防措置として一部の製品機能を一時停止しました。再開する前に当社からの許可をお待ちください。」さらに安定性を高めるため、Yalaは変換とブリッジ機能をオフにしました。その後の投稿で、チームはユーザーに対して資産は安全であり、他のプロトコル機能には影響がないことを保証しました。被害はまだ公表されていません。ハッキングが成功したかどうか、そして被害が発生したかどうかについては、Yalaチームからは明らかにされていません。しかし、ブロックチェーン分析会社のLookonchainによると、犯人はPolygon（MATIC）上で1億2000万YUトークンを作成し、その後770万YUをソラナとイーサリアムブロックチェーン上で770万USDCと交換することでYalaプロトコルを悪用したとのことです。Lookonchainによると、ハッカーはその後USDCを1,501 ETHに分割し、複数のウォレットに送金しました。さらに9000万YUがPolygonでブリッジされておらず、攻撃者はソラナとイーサリアムブロックチェーン上にまだ2229万YUを保有しています。1ドルの価格ペッグは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 08:44
ビットコイン・トレジャリー企業に亀裂が生じているのか？
ビットコイントレジャリー企業に亀裂が生じているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。しばらくの間、ビットコイントレジャリー企業は止められないように見えました。BTCの上昇ごとに株価は急上昇し、ビットコインの大量保有という約束がニューヨークから東京まで企業のバランスシートを輝かせていました。しかし、一部のビットコイントレジャリー企業にとってハネムーン期間は正式に終わりました。9月の市場は過酷で、亀裂を露呈させ、この分野のすべてのプレーヤーをテストしています。それは「ビットコイン銀行」の新しい形態が価格ショック、混乱したビジネスモデル、または投資家の神経に対して免疫がないからです。そして最近、いくつかの企業はリアルタイムで株価とプレミアムが暴落するのを目の当たりにしています。NAKA：誰も望まなかったストレステスト 例えば、NAKA株。わずか10日間で、NAKAは日中約35％急落し、オプションが急騰し市場が弱気に転じる中、変動し続けました。NAKAのエグゼクティブチェアマン、デイビッド・ベイリーはTwitterに書きました：「最後に確認したところ、私たちのオプションIVは借入コストが2000％を示唆しています（国内で最高だと思います）、つまり市場は私たちに対して大きく賭けているということです。」 このような混乱の原因は何でしょうか？答えは「ビットコインは変動が激しい」というほど単純ではありません。NAKAはより多くの懐疑論に直面するセクターに位置しています。ヘルスケアとトレジャリーのハイブリッドは規制の不確実性とオプションチェーンでの激しい投機に直面しています。このボラティリティはレバレッジが解消されたり、センチメントが反転したりするたびに増幅されます。最近のセッションでは、NAKAは取引高の急増とテクニカル指標が「過剰売り」警告を示しました。 NAKAを超えて：プレミアム、MNAV、そしてストラテジーのS&P 500の挫折 問題はナカモトに限定されていません。ベイリーは別の投稿でコメントしています：「トレジャリーセクター全体がテストされています、そして当然のことです。有害な資金調達、DATとしてリブランドされた失敗したアルトコイン、計画やビジョンのない失敗した企業が多すぎます。トレジャリーカンパニーという名称自体が混乱を招いています。」 ベイリーにとって、信念がすべてですが、彼は警告します：実際の価値を生み出せない人々は割引価格で取引されるか、より強力な事業者によって排除されるでしょう。全体的に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 08:18
暗号資産市場予測：ビットコインは10万ドルを失うリスクがある？Shiba Inu（SHIB）：大規模な偽装が0.00002ドルのラリーを終了、イーサリアム（ETH）の4,800ドルでの危険なパターン
9月15日にビットコインが苦戦する中、市場は急速なリトレイスメントのリスクに直面
Coinstats
2025/09/15 08:10
16億ドル規模の韓国暗号資産詐欺事件における衝撃的な判決
BitcoinWorld 16億ドルの韓国暗号資産詐欺事件における衝撃的な判決 暗号資産の世界は、膨大な可能性を提供する一方で、洗練された詐欺師も引き寄せています。大田地方裁判所天安支部からの最近の動向は、この現実を浮き彫りにしています：大規模な韓国暗号資産詐欺事件の共犯者3人に判決が下されました。この重要な法的結果は、精巧な暗号資産詐欺と戦うグローバルな取り組みを強調しています。 16億ドルの韓国暗号資産詐欺事件の判決 3人の個人が悪名高い「V Global」投資詐欺における役割に対して懲役刑を受けました。この精巧な計画は5万人以上の被害者に影響を与え、約2.2兆ウォン—驚異的な16億米ドルの集団的損失をもたらしました。この詐欺は2020年7月から2021年4月まで行われ、広範な財政的荒廃を明らかにしました。 判決：各被告は3年の懲役刑を受け、行状良好を条件に5年間執行猶予となりました。 金銭的制裁：裁判所は不正利益の没収を命じ、個人あたり2億5900万ウォン（18万8000ドル）から6億600万ウォン（43万9000ドル）の範囲に及びました。 この韓国暗号資産詐欺事件の規模の大きさは、堅固な規制枠組みと投資家の注意の重要性を強く思い出させるものです。 「V Global」詐欺の仕組みを理解する 「V Global」詐欺は、正当な暗号資産投資を装った古典的なポンジ・スキームでした。加害者は高い保証された利益を約束して被害者を誘い込み、しばしばマルチレベルマーケティング（MLM）構造を使用していました。新規投資家からの資金は以前の投資家に支払われ、崩壊するまで収益性の幻想を作り出していました。 このような計画は暗号資産技術に関する理解の欠如を悪用しています。多くの被害者は、迅速な富に引き寄せられ、詐欺の兆候を認識できません。V Globalの事件は次のことを強調しています：投資が良すぎて真実とは思えない場合、それはほぼ確実にそうなのです。 暗号資産詐欺から身を守る この韓国暗号資産詐欺事件のような将来の事件を防ぐには、個人の注意、公共教育、そして警戒的な規制監視が必要です。投資家のための実行可能な洞察は以下の通りです： デューデリジェンス：投資プラットフォームを徹底的に調査しましょう。会社情報、創設者、運営履歴を確認してください。 保証された利益に疑問を持つ：正当な暗号資産投資は高い利益を保証できません。固定された異常に高い利益は大きな警告信号です。 自己教育：暗号資産とブロックチェーンの基本を学びましょう。この知識は非現実的または誤解を招く主張を識別するのに役立ちます。 規制遵守の確認：プラットフォームが関連する金融当局に登録されているかどうかを確認してください。 圧力戦術に抵抗する：詐欺師は高圧的な販売を使用します。時間をかけ、信頼できるアドバイザーに相談し、決して強制されたと感じないでください。 不審な活動を報告する：潜在的な詐欺を金融規制当局または法執行機関に報告してください。あなたの報告は他の人を守るのに役立ちます。 これらの実践を採用することで、洗練された詐欺スキームへの脆弱性が大幅に減少します。 暗号資産詐欺事件の広範な影響 V Global詐欺のような大規模な詐欺の影響は、即時の金銭的損失を超えて広がります。このような事件は正当な暗号資産業界への公共の信頼を侵食し、潜在的な投資家を躊躇させ、しばしばより厳しい規制への要求につながります。この韓国暗号資産詐欺事件は、デジタル金融犯罪の長期的な社会的コストを浮き彫りにしています。 法執行機関と司法制度は、これらの複雑なデジタル犯罪に対処するために適応しています。この判決は明確なメッセージを送っています：暗号資産詐欺師は正義に直面するでしょう。それは不正資金の追跡と加害者の逮捕における国際協力を強調しています。 16億ドルのV Global詐欺における判決は、暗号資産詐欺に対する重要な勝利を示しています。この韓国暗号資産詐欺事件で正義が果たされた一方で、すべての暗号資産市場参加者にとって強力な警告となっています。警戒心、教育、そして堅固なデューデリジェンスがあなたの最良の防御です。情報を得て注意を払い続けることは、投資を保護し、より安全な暗号資産エコシステムを育成するために最も重要です。 よくある質問（FAQ） Q1：「V Global」詐欺とは何でしたか？ A1：「V Global」詐欺は、被害者に高い保証された利益を約束する、正当な暗号資産投資プラットフォームを装った大規模なポンジ・スキームでした。 Q2：この韓国暗号資産詐欺事件で何人の被害者が影響を受けましたか？ A2：5万人以上の被害者が詐欺に遭い、約2.2兆ウォン、16億米ドル相当の損失を被りました。 Q3：この詐欺事件の共犯者に対する判決は何でしたか？ A3：3人の個人が3年の懲役刑を受け、5年間執行猶予となり、数億ウォンの不正利益の没収を命じられました。 Q4：投資家はどのように同様の暗号資産詐欺を避けることができますか？ A4：投資家は徹底的なデューデリジェンスを行い、保証された高い利益に警戒し、暗号資産の基本について学び、規制遵守を確認し、圧力戦術に抵抗し、不審な活動を報告すべきです。 Q5：このような大規模な暗号資産詐欺事件の広範な影響は何ですか？ A5：これらの事件は正当な暗号資産業界への公共の信頼を侵食し、新しい投資家を抑止し、しばしばより厳しい規制への要求につながり、重要な社会的および評判的コストを強調しています。 この記事が有益だと思いましたか？暗号資産詐欺についての認識を高め、デジタル資産空間での投資を保護するために他の人々に力を与えるために、あなたのネットワークと共有してください！ 最新の暗号資産市場トレンドについて詳しく知るには、暗号資産機関採用を形作る主要な発展に関する記事をご覧ください。 この投稿「16億ドルの韓国暗号資産詐欺事件における衝撃的な判決」は、最初にBitcoinWorldに掲載されました。
Coinstats
2025/09/15 07:55
イーサリアム共同創設者、AI規制が災害に終わる可能性があると発言
彼の警告は、AIエージェントが金融および組織システムを運営することに関する議論が活発化している時期に発表されました。[...] イーサリアムの共同創設者がAIルールは災害で終わる可能性があると述べた投稿がCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/15 07:50
キャッシュゲーム、トーナメント＆フリーロール向けの最新ポーカーサイト
急速に進化するiGaming業界では、革新が競争力を促進し、最高の新しいポーカーサイトは必ずしも最近立ち上げられたプラットフォームではなく、常に新しいゲーム、プロモーション、トーナメントを追加し、プレイヤーが訪問するたびに新鮮なものを楽しめるようにしているサイトです。興味深いことに、かなり多くのサイトがこの点で優れており、一貫性を保ちながら[...]
The Cryptonomist
2025/09/15 06:41
XRPの価格がまもなく急騰？トレーダーが警告：「警告されなかったとは言わせない」
XRPトレーダーたちは最近多くの話題を持っていますが、その騒音の中で際立つ声の一つはYouTuberでトレーダーのStock Moeです。彼の最新の更新では、遠慮なく語り、XRPの状況が日に日に強くなっていることと、次の動きが多くの人々を驚かせる可能性があることを示しました。彼の率直な警告は
Coinstats
2025/09/15 06:30
