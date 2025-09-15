MEXC 取引所
インドは完全な暗号資産法の制定を控え、システミックリスクを引用
インドが完全な暗号資産法の制定を控え、システミックリスクを引用 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、インドは包括的な暗号資産法の制定を控え、システミックリスクへの懸念から部分的な監視を維持する選択をしていると、ロイターが確認した内部政府文書によれば明らかになった。当局は、正式な規制によってデジタル資産が正当化され、金融システムに組み込まれるリスクがある一方、完全な禁止は失敗するだろうと警告している。
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 11:31
暗号資産における現実資産（RWA）の台頭：なぜトークン化資産が次の大きな波なのか
2025年の最新の市場動向に注目していれば、より多くの投資家、投資機関、さらには政府までもがトークン化について語っていることに気づくでしょう。なぜでしょうか？それはRWAが従来型金融（TradFi）とWeb3の架け橋となり、私たちの貯蓄、投資、資産形成の方法を変革する可能性があるからです。
MEXC NEWS
2025/09/15 10:50
2025年に最適なミームコインは？
「2025年に最適なミームコインはどれか？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ミームコインが再び熱くなっており、2025年後半にはどのコインが実際に君臨するかが決まるかもしれません。ドージコインは独自の米国ETFを持ち、シバイヌは記録的な速さでトークンを焼却しており、新たな競争相手であるLayer Brettはミームのエネルギーと実際のブロックチェーンの力を融合させています。しかし、市場が変化したとき、どのコインが最も利益を得る位置にあるのでしょうか？この記事では、ドージコインのETFの勢い、シバイヌの爆発的な上昇、そしてなぜLayer Brettが現在投資すべき最高の暗号資産と考えられているのかを掘り下げます。 Layer Brett：ミーム文化と実際のブロックチェーンの力の融合 イーサリアムのレイヤー2は、2027年までに年間10兆ドル以上を処理すると推定されています。スケーラビリティ、より安いガス料金、そしてスピードがその成長を促進しています。Layer Brettはこのニーズに応えるために構築されています。セキュリティのためにイーサリアムに接続されながら、ほぼ瞬時の取引を可能にし、ガス費用を数セントに下げます。 ユーティリティのないミームコインとは異なり、Layer Brettはミームのエネルギーと本物のブロックチェーンのパフォーマンスを融合させています。そのため、多くの人が現在投資すべき最高の暗号資産の一つと考えています。$LBRETTの早期採用者はステークして大きな報酬を受け取ることができます - 現在700%以上のAPY(年間収益率)です。このレートはより多くの人がステークするにつれて急速に低下しており、緊急性を生み出しています。 報酬は2年間にわたりETHブロックごとに385.8 $LBRETTで分配され、投資家に長期的な収益の流れを保証します。プレセール価格はわずか$0.0058で、すでに350万ドル以上が調達されています。プレセール投資家向けに100万ドルのGiveawayもあります。スピード、ステーキング、そしてコミュニティの熱意により、Layer Brettは2025年に購入すべき最高の暗号資産になりつつあります。 ドージコインのETFの勢い ドージコインの価格はすでに0.30ドルに迫っています。米国初のドージコインETFが発売された後、過去1週間でほぼ40%上昇しました。取引高はほぼ70億ドルに達し、かなりの関心を示しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 10:28
92%のビットコイン保有者が利益を得ている – しかしヒビが見え始めている
このレベルはすべてのビットコインラリーに付きまとってきた - 再びやってくる！
Coinstats
2025/09/15 10:00
MYX Financeとは何か、そして過去7日間で1100%上昇した理由 - 今買うべき最高の暗号資産なのか？
MYX Financeとは何か、そして過去7日間で1100%上昇した理由 - 今買うべき最高の暗号資産なのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MYX Financeは最近、過去7日間だけで1100%以上急騰し、市場の注目を大きく集めています。このような爆発的な上昇により、多くの人が疑問に思います：これは今買うべき最高の暗号資産なのか、それとも他の新たな機会が現れているのか？MYXが可能性を示す一方、Layer Brettのプレセールは、ミームの魅力と実質的なレイヤー2の実用性、高いステーキング報酬を組み合わせた独自の道を提供しています。これは魅力的な選択肢です。 MYX Financeの爆発的な上昇とその市場背景 MYXの最近のパフォーマンスは驚異的としか言いようがありません。この分散型デリバティブ取引所は、6月の過去最安値（ATL）から9月にはほぼ19ドルまで価格が上昇し、40,000%以上の利益を記録しました。MYXは約18.8億ドルの時価総額と、約2億900万ドルの24時間取引高を誇っています。その過去最高値（ATH）18.92ドルは、つい数日前の2025年9月11日に達成されました。しかし、この急速な上昇には、日中の変動が200%を超えるような極端なボラティリティが伴います。一部の投資家にとって、疑問は次のようになります：このモメンタムはどれだけ持続可能なのか？ Layer Brett：ミーム文化とブロックチェーンの実用性が出会う場所 MYXのようなトークンの変動の激しい上昇の中、新たな競合が異なるアプローチを提供しています。Layer Brettはイーサリアムブロックチェーン上に構築された次世代レイヤー2ミームコインで、ミーム文化とブロックチェーンの実用性を融合させています。$LBRETTはパフォーマンスのために設計されています。オフチェーンでアクティビティを処理することで、スループットを解放し、待ち時間を短縮します。このユニークなレイヤー2機能により、Layer Brettはコミュニティのエネルギーと実用的なスケーラビリティの両方を備えたプロジェクトとして位置づけられています。 価値の解放：Layer Brettの優位性 Layer Brettは、スピード、効率性、報酬に基づいた堅牢なエコシステムを提供します。イーサリアムレイヤー2技術を活用することで、超高速トランザクションと大幅に削減されたガス手数料を実現しています。報道によると、トランザクションあたりの手数料は0.0001ドルと低いとされています。プレセールは進行中で、$LBRETTはわずか0.0058ドルで提供されています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 10:00
Yala: 盗まれた資産がチェーン上で特定され、法執行機関と積極的に協力して回収に取り組んでいます。
PANewsは9月15日、Yalaが最近のセキュリティインシデントに関するXプラットフォーム上での更新情報を発表したと報じました。この更新によると、脆弱性により不正な資金移動が発生したものの、現在は状況が完全に制御下にあるとのことです。同社はオンチェーン上で盗まれた資産を特定し、損失回復のために法執行機関と積極的に協力しています。同社は以下の対策を実施することを約束しました：1. 完全な流動性保証：枯渇した資金プールはすべて完全に補充され、すべてのユーザーがYUトークンをUSDCに1:1の比率で交換できることを保証します；2. 情報の透明性：流動性回復計画とシステムセキュリティ強化の明確なロードマップが今後48時間以内に公開されます。Coingeckoのデータによると、YalaのステーブルコインであるYUの価格は現在0.11ドルで、まだアンカー価格を回復していません。
PANews
2025/09/15 09:23
モネロの300ドル復活：リオーグにもかかわらず、ショートポジションが煙となる中でトレーダーはバーン AI: モネロの300ドル復活：リオーグにもかかわらず、ショートポジションが煙となる中でトレーダーはバーン
モネロネットワークは最近18ブロックの再編成で打撃を受けましたが、XMRは過去24時間で約7%上昇し、300ドルの壁を軽々と超えました。モネロのチェーンが再編成されるも、価格は上昇で祝う 日曜日の夜19:55、週が始まる直前、モネロ（XMR）は306ドルで取引されていました
Coinstats
2025/09/15 09:05
イーサリアム上のステーブルコイン供給量が1680億ドルの新ATHに到達
9月15日、PANewsはCointelegraphによると、イーサリアムブロックチェーン上のステーブルコインの供給量が1680億米ドルの記録的な高水準に達したと報じた。
PANews
2025/09/15 09:03
TRONの60%手数料削減がステーブルコイン決済をどう変革するか
最近数ヶ月の平均取引サイズはTRONでは安定していますが、イーサリアムでは減少しています
Coinstats
2025/09/15 09:00
リップルは2025年にIPOを行うのか？ジョン・ディートンが投資家の議論を巻き起こす
投稿「リップルは2025年にIPOを行うか？ジョン・ディートンが投資家の議論を巻き起こす」はCoinpedia Fintechニュースに最初に掲載されました。ある投資家が最近、破産価格や損害補償を購入する企業であるCherokee Acquisitionからの手紙を共有しました。その手紙では、CherokeeがLinqto Texas, LLC（事件番号25-90186）に関連する損害補償を割引価格で買収することに関心を持っていることが明らかにされました。Cherokeeの提案 Cherokeeは入札価格に2つの範囲を設定しました：10万ドル以上の損害補償は70％から75％の間で価格設定され、
CoinPedia
2025/09/15 00:14
