伝説的中国人アナリストがビットコイン（BTC）価格について警告を発表 – 下落する可能性のある水準を予測

伝説の中国人アナリストがビットコイン（BTC）価格について警告を発し、下落先を予測する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オンチェーンアナリストのWilly Wooは、最近のビットコイン市場の状況と、マクロ経済要因が暗号通貨に与える影響について詳細に説明しています。彼は流動性の危機が近づいており、クジラからの売り圧力が増加していると指摘しています。Wooによると、現在の強気相場でビットコインの構造的ファンダメンタルズが弱まっているとのことです。彼は価格が上昇している一方で、過去6ヶ月間市場を支えてきた流動性が減少していると述べています。彼はこれを2017年のサイクルでも観察された現象だと説明しています。彼はビットコインの最近の12万ドルのピークが、以前の過去最高値（ATH）とは異なり、投資家資本のより高い入金によって支えられていなかったと指摘し、これを「ベアリッシュ・ダイバージェンス」と呼んでいます。Wooはレポートの中で、クジラが過去1〜2ヶ月間に11万5000から12万ビットコインを売却したと述べ、長期売買の投資家でさえ利益を得ようとしていることを示していると指摘しています。ビットコインはグローバルな流動性に最も敏感な資産であるため、「流動性の危機の前兆」と見なされています。Wooは、FRBの4年間の流動性サイクルが選挙サイクルの影響を受ける可能性があると考えています。彼は今後の期間にマクロ経済の下降を予想し、ビットコインが流動性に対する高い感応度のためにこの状況の影響を受けると予測しています。彼は価格が4万ドルを下回る可能性があると主張していますが、底値のタイミングは天井のタイミングよりも信頼性が高いとしています。このアナリストは、アルトコイン市場が以前のサイクルほど良好なパフォーマンスを示していないと主張しました。彼はこれが、上場企業やビットコインを貸借対照表に追加した企業など、投資家に代替投資先が提示されているためである可能性を示唆しました。Wooはクジラがビットコインを売却してこれらの企業に投資している可能性があると示唆しています。彼はBlackRockのような大手投資家がこの分野に参入することは、資産クラスにとって前向きな発展だと考えています。Tetherの成長は...