MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
今すぐ購入すべき人気暗号資産で500ドルを25,000ドルに変える
「今すぐ購入すべき人気暗号資産：500ドルを25,000ドルに変える方法」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pepe Coin（PEPE）とMutuum Finance（MUTM）ほど頻繁に見出しを飾るプロジェクトは少ないでしょう。Mutuum Financeは、少額の投資を巨額の利益に変える可能性を考慮すると、個人トレーダーにとって最も注目される機会として台頭しています。このベンチャーはプレセール期間中に16,300人以上の支援者から1580万ドル以上を調達しました。Pepe（PEPE）以外にも、Mutuum Financeは混雑した市場での新しいポジショニングを持つ革新者の一つとして際立っており、暗号資産経済における次の大きなブレイクアウトストーリーになるかどうかの考察を促しています。 ミームトークンの活動が続く中、PEPEは0.000012ドル付近で取引 PEPE（PEPE）は0.00001214ドルで取引されています。このトークンは24時間で二桁の上昇と最近の平均と比較して高い取引量を記録しており、短期売買の関心が高まっていることを示唆しています。PEPEはソーシャルミームコインであるため、価格はソーシャルおよびオンチェーンのセンチメントに敏感であり、週の範囲内で激しい日中の変動を生み出しています。市場観察者は、フォロースルーのための取引量と最近の週間高値での抵抗を監視している一方、Mutuum Financeのような新しいDeFiの機会も注目を集めています。 Mutuum Financeのプレセールが加速 Mutuum Finance（MUTM）はプレセールフェーズ6で好調であり、投資家の取引量が急増する中で大きな牽引力を確保しています。このプロジェクトはすでに16,300人以上の記録された所有者を獲得し、ロックアップされた資本が1580万ドル以上に達しており、最近の活動からはこのペースが今後も加速することが示されています。このような巨大な後押しは、プラットフォームが本番稼働に近づくにつれて、投資家の信頼が高まっていることを明確に示しています。 先行者のための戦略的価値 投資家がプレセール価格で購入することは、大幅に低いコストでトークンを手に入れるだけでなく、ローンチ初日に最大300％の天文学的な短期リターンを得る可能性があり、エコシステムが拡大し続けるにつれてさらに大きな長期的機会を設定することになります。早期...
NEAR
$2,895
-2,78%
SIX
$0,01975
--%
DEFI
$0,0017
-4,60%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 15:42
共有
伝説的中国人アナリストがビットコイン（BTC）価格について警告を発表 – 下落する可能性のある水準を予測
伝説の中国人アナリストがビットコイン（BTC）価格について警告を発し、下落先を予測する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。オンチェーンアナリストのWilly Wooは、最近のビットコイン市場の状況と、マクロ経済要因が暗号通貨に与える影響について詳細に説明しています。彼は流動性の危機が近づいており、クジラからの売り圧力が増加していると指摘しています。Wooによると、現在の強気相場でビットコインの構造的ファンダメンタルズが弱まっているとのことです。彼は価格が上昇している一方で、過去6ヶ月間市場を支えてきた流動性が減少していると述べています。彼はこれを2017年のサイクルでも観察された現象だと説明しています。彼はビットコインの最近の12万ドルのピークが、以前の過去最高値（ATH）とは異なり、投資家資本のより高い入金によって支えられていなかったと指摘し、これを「ベアリッシュ・ダイバージェンス」と呼んでいます。Wooはレポートの中で、クジラが過去1〜2ヶ月間に11万5000から12万ビットコインを売却したと述べ、長期売買の投資家でさえ利益を得ようとしていることを示していると指摘しています。ビットコインはグローバルな流動性に最も敏感な資産であるため、「流動性の危機の前兆」と見なされています。Wooは、FRBの4年間の流動性サイクルが選挙サイクルの影響を受ける可能性があると考えています。彼は今後の期間にマクロ経済の下降を予想し、ビットコインが流動性に対する高い感応度のためにこの状況の影響を受けると予測しています。彼は価格が4万ドルを下回る可能性があると主張していますが、底値のタイミングは天井のタイミングよりも信頼性が高いとしています。このアナリストは、アルトコイン市場が以前のサイクルほど良好なパフォーマンスを示していないと主張しました。彼はこれが、上場企業やビットコインを貸借対照表に追加した企業など、投資家に代替投資先が提示されているためである可能性を示唆しました。Wooはクジラがビットコインを売却してこれらの企業に投資している可能性があると示唆しています。彼はBlackRockのような大手投資家がこの分野に参入することは、資産クラスにとって前向きな発展だと考えています。Tetherの成長は...
T
$0,01541
+0,71%
WOO
$0,06724
-3,57%
SIX
$0,01975
--%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:55
共有
ビットコインとイーサリアムのETFが過去最高の週間資金流入を記録
ビットコインとイーサリアムのETFが過去最高の週間流入額を記録 9月8日から9月12日にかけて、ビットコイン現物ETFは出金がゼロの状態で、純入金額が23億4000万ドルという大規模な流入を記録し、3週連続の利益となりました。イーサリアム現物ETFも同期間中に6億3800万ドルの純入金を集め、こちらも出金はゼロでした。この連続した流入は、両方の主要な...
ZERO
$0,00003123
-6,07%
GAINS
$0,02378
-5,63%
NET
$0,00007867
+0,54%
共有
CoinPedia
2025/09/15 14:42
共有
エルサルバドル、2025年末までにビットコイン銀行を設立へ
エルサルバドル、2025年末までにビットコイン銀行を設立へ エルサルバドルは2025年末までにビットコイン銀行を設立する計画を発表し、革新的な暗号資産サービスと規制支援によるデジタル金融の強化を目指している。エルサルバドルはデジタル金融のリーダーになるための道のりでさらに大胆な一歩を踏み出した。歴史的なビットコイン法の4周年を迎え、当局者らは2025年末までにビットコイン銀行の運営を開始すると発表した。この発表は8月に承認された投資銀行法に続くもので、国家金融システムを変革するより大きな取り組みの一環である。 ビットコイン銀行は伝統的な当局ではなくデジタル資産委員会によって規制される まず、このニュースは国立ビットコイン事務所（ONBTC）の責任者であるステイシー・ハーバートによってもたらされた。彼女は国立図書館に新しいビットコインゾーンをオープンした際にこの発表を行った。これにより、ハーバートは今年後半にビットコイン銀行の運営が開始されると予測していると説明した。彼女は多くの市民が現行の銀行システムに対する不満を表明していると述べた。彼女によると、新しい銀行モデルはそれらの長年の問題に対処することを目的としている。 関連記事：エルサルバドルの21 BTCビットコインデイ購入の背後にある真実の物語 | Live Bitcoin News 最近可決された投資銀行法は、ビットコイン銀行のための独自の構造を形成している。これらの機関は、伝統的な金融規制当局である金融システム監督局の下で運営されるのではなく、デジタル資産委員会（CNAD）によって監視される。この新しいカテゴリーは、デジタル資産に焦点を当てた金融サービスにおいてより柔軟性とイノベーションを提供する。 伝統的な銀行とは異なり、ビットコイン銀行は高い純資産を持つクライアントや暗号資産ビジネスにサービスを提供する。各銀行は最低5,000万ドルの資本金を持つ必要がある。クライアントは現金、ビットコイン、または...などの流動資産を少なくとも25万ドル保有していることを証明する必要がある。
REAL
$0,08221
-1,78%
BTC
$121.674,1
-1,36%
MORE
$0,03369
+48,28%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:28
共有
ウォール街の専門家によると、2025年後半にビットコイン投資が急上昇する見込み
ウォールストリートの専門家によると、ビットコイン投資は2025年後半に急増する見込み、とBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ETFの資金流入、企業の採用、強い市場の関心に後押しされ、2025年後半に機関投資家によるビットコイン投資が急増すると予想されています。著名なウォールストリートの人物、ジョルディ・ヴィッサーは、米国の金融機関によるビットコイン投資の大幅な増加を予測しています。ワイス・マルチ・ストラテジー・アドバイザーズの社長兼最高投資責任者であるヴィッサーは、この増加が2025年末までに起こると考えています。彼によれば、この変化により金融ポートフォリオは2026年のさらに大きなビットコインに備えることになるでしょう。彼のコメントは、ビットコインが115,000ドル近くで取引され、現在の市場で好調なパフォーマンスを示している時期に出されました。 企業のビットコイン採用が拡大し、1,170億ドル相当を保有 まず、ヴィッサーはこれらの発言を最近の投資家アンソニー・ポンプリアーノとのインタビューで行いました。会話の中で、彼は伝統的な金融におけるビットコインの配分が今から年末までに増加すると述べました。彼はさらに、この変化は可能性が高いだけでなく、確実だと付け加えました。この予測は、2025年第4四半期をビットコインの成長にとって重要な期間として示唆しています。また、ビットコインがすでにピークに達したのか、それともまだ伸びる余地があるのかについて市場が議論している時期にも当たります。 関連記事：キャピタル・グループの10億ドルのビットコイン賭けが60億ドルに急増 | Live Bitcoin News 例えば、ビットコイン上場投資信託（ETF）の数字はヴィッサーの見解を裏付けています。わずか5日間で、米国のスポットビットコインETFは23億ドル以上の純流入を記録しました。2024年1月の発売以来、これらのETFは合計で約570億ドルを集めています。同時に、企業は現在約1,170億ドル相当のビットコインを貸借対照表に保有しています。これは急激な増加であり、より多くの企業がビットコインを資産として真剣に考慮していることを示しています。
U
$0,009673
-1,87%
CHANGE
$0,00160353
-3,45%
RISE
$0,010134
-1,66%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:46
共有
億万長者はソーシャルメディアを破壊しているのか？イーサリアムのブテリンが意見を述べる
「億万長者はソーシャルメディアを破壊しているのか？イーサリアムのブテリンが見解を述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。良き古き時代？反資本主義それともエリート主義？ ソーシャルメディアの有害性の増加は注目の問題であり、一部の人々はこれを億万長者のせいだと考えています。イーサリアムのヴィタリック・ブテリンは最近この問題について見解を述べ、一般的にワールドワイドウェブの最初の段階と考えられているウェブ1.0は、はるかに自由な善の源泉と見なされていたと説明しました。良き古き時代？技術は静的なウェブサイトと最小限のインタラクティブ性で物足りないものでしたが、シリコンバレーがまだ支配権を握っておらず、オンライン体験がFacebook、Amazon、Googleなどのテック大企業によって形作られていなかったため、そのグラスルーツ精神から、この時代に懐かしさを感じる人もいます。あなたはこちらも気に入るかもしれません さらに、コンテンツが現在は消費者に明示的に押し付けられるようになり、探し出されるのではなくなったため、視聴者の選択性は低下しています。初期の頃は、例えばユーザーは自分の興味に合った特定のインターネットフォーラムを探す必要がありました。反資本主義それともエリート主義？ ウェブ1では、強力な資本最適化を優先するウェブ2プラットフォームとは対照的に、ウェブサイトが収益を上げる圧力はほとんどありませんでした。したがって、反資本主義的な見方を採用すれば、現在のソーシャルメディアの有害性は本質的に欠陥のあるインセンティブ構造に起因します。同時に、ブテリンが主張するように、インターネットの現状の問題は、主にミームやサウンドバイトで構成される浅く、しばしば反応的なコンテンツで一般大衆に訴えかけることを意図している点にあります。比較すると、ウェブ1は主に十分な情報を持った「右カーブ」のユーザーによって作成されていました。イーサリアムの共同創設者はまた、これがこれらの要因の「いくつかの組み合わせ」によるものである可能性があると考えています。出典：https://u.today/are-billionaires-destroying-social-media-ethereums-buterin-weighs-in
U
$0,009673
-1,87%
MORE
$0,03369
+48,28%
COM
$0,011198
+2,70%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:43
共有
ビットコインのジャックポットを逃した？次の1000倍のコインはすでに狙われているかもしれない
もし最も後悔している見逃した機会が別の形で再び現れたらどうでしょうか？2009年、ビットコインが[…] 投稿「ビットコインの大当たりを逃した？次の1000倍のコインはすでに狙われているかもしれない」はCoindooに最初に掲載されました。
FORM
$1,2161
-13,42%
共有
Coindoo
2025/09/15 13:15
共有
FRB、分断の拡大とトランプの圧力の中で利下げが予想される
TLDR 連邦準備制度理事会（FRS）は9ヶ月ぶりに利下げを行う準備を整えています。トランプ氏は住宅市場を活性化させるため借入コストを削減するよう連邦準備制度理事会（FRS）に圧力をかけています。失業保険請求件数は増加しており、労働市場の軟化を示しています。連邦準備制度理事会（FRS）は利下げの規模について意見が分かれており、一部はより小幅な利下げを支持しています。連邦[...] この投稿「連邦準備制度理事会、意見の分裂とトランプ氏の圧力の中で利下げを予定」はCoinCentralに最初に掲載されました。
TRUMP
$7,552
-2,46%
BOOST
$0,0874
+0,72%
共有
Coincentral
2025/09/15 13:11
共有
Hyperliquidのステーブルコイン戦争がドラマチックに終了
Hyperliquidのステーブルコイン争奪戦、ドラマチックな結末を迎える。BitcoinEthereumNews.comに掲載。アルトコイン 2025年9月15日 | 08:00 Hyperliquid上でUSDHステーブルコインのティッカーを確保するレースが終了し、コミュニティ投票の結果、ネイティブマーケットが公式勝者として浮上しました。この決定は、最初のHyperliquid改善提案（HIP）を展開している分散型取引所にとって、最初の主要なガバナンスのマイルストーンとなります。ネイティブマーケットの創設者であるMax FiegeはXで結果を確認し、チームは間もなくUSDHのERC-20バージョンを初期テストと共に立ち上げると述べました。早期参加者は、システムが無制限の償還とUSDH/USDC現物取引ペアの開設に拡大する前に、最大800ドルまでの上限付き取引でステーブルコインを発行および償還することができます。合成ドルプロジェクトで知られるライバル入札者のEthenaが予期せず撤退した先週末、勝算は大きくネイティブマーケット側に傾きました。土曜日までに、予測市場のPolymarketはネイティブがティッカーを獲得する可能性を99％以上と見積もりました。しかし、この勝利は論争なしには得られませんでした。業界の複数の声が選考プロセスを批判し、ネイティブマーケットが最初から優先候補だったことを示唆しました。ドラゴンフライのパートナーであるHaseeb Qureshiは、他の提案が意味のある議論なしに却下されたと主張し、このプロセスを「茶番」と呼びました。より広い視点を持つ人もいました。インフラプロバイダーHeliusのCEO、Mert Mumtazは、USDHをめぐる戦いがステーブルコインがいかに互換性を持つようになっているかを強調していると述べました。彼は将来、ユーザーは取引所に表示される別々のティッカー（USDCやUSDHなど）を見ることさえなくなるかもしれないと示唆しました。代わりに、プラットフォームは単一の「USD」残高を表示し、バックグラウンドでステーブルコイン間の変換を自動的に処理する可能性があります。USDHレースの結果は、ネイティブマーケットにとってブランディングの勝利以上のものです。これは、TetherやCircleのような巨人がすでに支配している混雑したステーブルコイン部門へのHyperliquidの参入の始まりを示しています。透明性、非中央集権、...に関する疑問がある中で。
MORE
$0,03369
+48,28%
USDC
$0,9994
-0,01%
COM
$0,011198
+2,70%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:00
共有
ビットコインクジラが再び売り、BTCが116Kドルで停滞 — Cr投資家にとっての意味
ビットコインは最近、価格が約116,000ドル付近で停滞しており、クジラ活動の増加の兆候が見られます。主要なデジタル資産は、ビットコインを大量に保有する主要なウォレット所有者（一般にクジラと呼ばれる）からの新たな売り圧力に直面しているようです。この展開は投資家やアナリストの間で関心を集めています。[...]
BTC
$121.674,1
-1,36%
MAJOR
$0,11892
-2,15%
WALLET
$0,02378
-2,70%
共有
Crypto Breaking News
2025/09/15 12:49
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰