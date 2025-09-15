今買うべき最高の暗号資産は？XRP Tundraが1つ買うと2つのトークンがもらえるオファーでローンチ

「今買うべき暗号資産は？XRP Tundraが1つ買うと2つもらえるトークンオファーでローンチ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産投資家は常に次の優位性を探しており、プレセールは有望なプロジェクトに早期アクセスする人気の方法となっています。多くの場合、これらの販売は単一のトークンと複雑なボーナス構造を伴います。XRP Tundraはその公式を覆しました。2025年9月、このプロジェクトは1つ買うと2つもらえるモデルでローンチし、参加者全員に1回の購入でソラナトークンとXRPレジャートークンの両方を提供します。複数の販売やウォレットを使い分ける代わりに、投資家は1回の参加コストで2つのエコシステムへのエクスポージャーを得ることができます。この構造は、通常、多様化に伴うトレードオフを排除します。ソラナの速度とDeFiインテグレーションはXRPLの安定性とガバナンスと組み合わされ、保有者に異なる目的を果たす2つの異なる資産を提供します。さらに、TundraはCryo Vaultsを導入し、XRP自体がオンレジャーで報酬を獲得できるステーキングシステムを提供します。このパッケージは、参加者がリップルのエコシステムに関わる方法を変革し、シンプルさ、利回り、マルチチェーンアクセスを1つのオファーで組み合わせています。 1つ買うと2つもらえる：このオファーはどのように機能するのか？ 各割り当てでは、ソラナ上のTUNDRA-SとXRPレジャー上のTUNDRA-Xが提供されます。ソラナトークンは速度、低コスト実行、DeFiインテグレーションへのアクセスのために構築されています。XRPLトークンは、信頼性の高い決済で知られるレジャー内でガバナンスと準備金を固定します。投資家はネットワーク間で資本や時間エントリーを分ける必要はありません。1つのトランザクションで両方の役割とルートをカバーします。この「2つで1つ」のデザインは摩擦も減らします。参加者は重複するKYCプロセス、繰り返しのトランザクション手数料、段階的な販売ウィンドウを逃すリスクを回避できます。早期購入者は1回の支払いで2つの確立されたエコシステム間でバランスの取れたエクスポージャーを得ることができます。最近の暗号資産ブログの概要では、市場解説者が明確なトークンの役割が採用と継続的な流動性に重要であると指摘しています。Tundraモデルはその関心の分離を反映しています。両チェーンでのウォレットサポートにより、請求が...