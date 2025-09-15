MEXC 取引所
ドージコイン、シバイヌ＆レイヤーブレット；9月に急騰すると暗号資産アナリストが予想しているのはどれか
「Dogecoin、Shiba Inu＆Layer Brett；これらのうちどれがトップ暗号資産アナリストが9月に急騰すると予想しているか」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月15日 | 12:15 9月に暗号資産市場が勢いを増すにつれ、ミームコインは再び投資家の議論の中心となっています。DogecoinとShiba Inuが見出しを取り戻し、Layer Brett（LBRETT）がプレセール中に牽引力を得るなか、多くのトレーダーは今後数週間でどのトークンが最大のリターンをもたらす可能性があるかを把握しようとしています。それぞれが異なるストーリーと市場ポジションを持っていますが、アナリストによれば、すべてに上昇の可能性があるものの、初期段階のポテンシャルで際立つものがあるかもしれません。 Dogecoin：新たな勢いを持つオリジナルミームコイン Dogecoin（DOGE）は9月中旬現在、約0.30ドルで取引されており、より広範なアルトコイン回復とともに反発しています。DOGEはそのブランド力、草の根コミュニティ、そしてX（旧Twitter）への投稿がしばしば取引量を刺激するイーロン・マスクとの関連性から恩恵を受け続けています。Dogecoinはスマートコントラクトや複雑な分散型金融エコシステムを欠いていますが、その単純さが魅力の一部です。送金が速く、安価で、広く認知されています。最近のDOGE ETFの可能性に関する憶測も、正式な申請がまだなされていなくても、火に油を注いでいます。テクニカル分析は0.35ドルから0.38ドルの範囲を潜在的なブレイクアウトゾーンとして注目しています。ミームコインのトレンドが続き、ソーシャルエンゲージメントが高いままであれば、DOGEは今年9月に小売投資家の新たな波を見る可能性があります。 Shiba Inu：ミームを超えた完全なエコシステムの構築 Shiba Inu（SHIB）はもはや単なるコピーキャットのミームコインではありません。実際のインフラストラクチャと有用性を持つ多層プロジェクトに進化しました。現在約0.0000137ドルで取引されているSHIBは、Shibariumと呼ばれる独自のレイヤー2ブロックチェーン上で動作し、取引コストを大幅に削減し、処理速度を向上させています。Shiba Inuエコシステムには、BONEやLEASHなどのトークンに加え、SHIB：メタバース、NFTコレクション、成長するDeFiツールなどのプロジェクトも含まれています。Shibariumの最近のアップグレードは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 17:21
今買うべき最高の暗号資産は？XRP Tundraが1つ買うと2つのトークンがもらえるオファーでローンチ
「今買うべき暗号資産は？XRP Tundraが1つ買うと2つもらえるトークンオファーでローンチ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産投資家は常に次の優位性を探しており、プレセールは有望なプロジェクトに早期アクセスする人気の方法となっています。多くの場合、これらの販売は単一のトークンと複雑なボーナス構造を伴います。XRP Tundraはその公式を覆しました。2025年9月、このプロジェクトは1つ買うと2つもらえるモデルでローンチし、参加者全員に1回の購入でソラナトークンとXRPレジャートークンの両方を提供します。複数の販売やウォレットを使い分ける代わりに、投資家は1回の参加コストで2つのエコシステムへのエクスポージャーを得ることができます。この構造は、通常、多様化に伴うトレードオフを排除します。ソラナの速度とDeFiインテグレーションはXRPLの安定性とガバナンスと組み合わされ、保有者に異なる目的を果たす2つの異なる資産を提供します。さらに、TundraはCryo Vaultsを導入し、XRP自体がオンレジャーで報酬を獲得できるステーキングシステムを提供します。このパッケージは、参加者がリップルのエコシステムに関わる方法を変革し、シンプルさ、利回り、マルチチェーンアクセスを1つのオファーで組み合わせています。 1つ買うと2つもらえる：このオファーはどのように機能するのか？ 各割り当てでは、ソラナ上のTUNDRA-SとXRPレジャー上のTUNDRA-Xが提供されます。ソラナトークンは速度、低コスト実行、DeFiインテグレーションへのアクセスのために構築されています。XRPLトークンは、信頼性の高い決済で知られるレジャー内でガバナンスと準備金を固定します。投資家はネットワーク間で資本や時間エントリーを分ける必要はありません。1つのトランザクションで両方の役割とルートをカバーします。この「2つで1つ」のデザインは摩擦も減らします。参加者は重複するKYCプロセス、繰り返しのトランザクション手数料、段階的な販売ウィンドウを逃すリスクを回避できます。早期購入者は1回の支払いで2つの確立されたエコシステム間でバランスの取れたエクスポージャーを得ることができます。最近の暗号資産ブログの概要では、市場解説者が明確なトークンの役割が採用と継続的な流動性に重要であると指摘しています。Tundraモデルはその関心の分離を反映しています。両チェーンでのウォレットサポートにより、請求が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 17:06
ソラナの価格上昇を正確に予測したアナリストが次の目標を明かす
有名な暗号資産アナリストが、ソラナの最近の価格上昇を正確に予測した人物が、このコインの強い上昇トレンドが続く中、もう一つの大胆な予測を発表しました。専門家が大胆な見解を示したソラナの価格予測 [...]
Bitcoinist
2025/09/15 17:03
共有
イーサリアム財団がネットワークのプライバシー重視のロードマップを公開し、優先目標を列挙
イーサリアム財団は9月12日（金）、ネットワークのアプリケーション層全体にエンドツーエンドのプライバシー機能をもたらすロードマップを発表しました。続きを読む
Coinstats
2025/09/15 16:32
2025年に注目すべきトップ暗号資産
記事「2025年注目の暗号資産トップ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 Bitcoin Hyper & MaxiDoge: 2025年注目の暗号資産トップ ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。Khangは暗号資産市場分析の分野で5年以上の経験を持ち、常に読者に暗号資産に関する有益な知識を提供することを目指しています。彼はブロックチェーンのトレンド、DeFi、そして新しい有望なプレセールコインプロジェクトを分析する質の高い記事を多数執筆しています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/top-2-crypto-coins-to-watch-in-2025-vn/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:25
米国の利下げがトレーダーの明暗を分ける：暗号資産の週間展望
米国連邦準備制度理事会（FRB）の利下げがトレーダーを成功させるか破滅させるか：暗号資産ウィークアヘッドという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。あなたは暗号資産ウィークアヘッドを読んでいます：今後数日間の暗号資産とブロックチェーンの世界で起こることの包括的なリスト、そしてデジタル資産市場に影響を与える主要なマクロ経済イベントです。予定されていることについての最新の毎日のメールリマインダーについては、ここをクリックしてCrypto Daybook Americasにサインアップしてください。これなしで一日を始めたくないでしょう。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/fed-rate-decision-mkr-sky-conversion-deadline-crypto-week-ahead
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:16
ビットコインアナリストは数週間以内にサイクルのピークが到来する可能性があると警告
新たに公開された報告書で、彼は主要なデジタル資産がまだサイクルのピークに達していないと強調し、[...] 「ビットコインアナリストがサイクルピークが数週間以内に到来する可能性があると警告」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/15 15:55
暗号資産ハックが急増する中、イーサリアムの創設者ヴィタリクが新しい「インビジブルウォレット」をテスト
ヴィタリック・ブテリンは、ハッカーから大きなウォレットを保護するためにオンチェーン活動を隠す新しいツールであるHinkalからの「不可視ウォレット」をテストしています。
Coinstats
2025/09/15 15:25
ESMAの警告後、175億ドル相当のキャット・ボンドがリスクに
欧州の規制当局は、UCITSファンドが保有する175億ドル相当のキャット債券を標的にしています。ESMAは、自然災害にさらされているこれらの証券は、個人投資家にとって複雑すぎてリスクが高いと考えています。欧州委員会がこの勧告に従えば、強制売却の波が既に緊張している市場を揺るがす可能性があります。記事「$17.5B In Cat Bonds At risk After ESMA Warning」はCointribuneで最初に掲載されました。
Coinstats
2025/09/15 15:15
Shiba InuとDogecoinのトレーダーが新しいRWAプレセール – リスティング前のAvalon Xを追跡
Avalon Xのプリセールが0.005ドルで開催され、CertiK監査、ステーキング報酬、長期的安定性を備えた不動産担保型暗号資産を求めるSHIBとDOGEのトレーダーを引きつけています。
Blockchainreporter
2025/09/15 14:00
