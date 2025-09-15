イーサリアムが1660億ドルのステーブルコインでDeFiのドルハブに

イーサリアムが1,660億ドルのステーブルコインでDeFiのドルハブに 2025年9月15日 | 13:20 イーサリアムの分散型金融における優位性は、ステーブルコイン活動の急増によって強化されており、アナリストたちは新たな流動性を、このネットワークが暗号資産のドル経済における事実上の決済レイヤーになったことを示す兆候として指摘しています。クロノス・リサーチのCIO、ヴィンセント・リウ氏は、この傾向を「イーサリアムがもはや投機的資産のためのプラットフォームとしてだけでなく、オンチェーンのドル化のための基盤として見られる転換点」と表現しました。彼は、現在イーサリアムで循環している流動性の規模が、エコシステムを市場の混乱に耐えられるほど強靭にしていると主張しています。 LVRGのリサーチディレクター、ニック・ラック氏も、この節目が機関投資家の参加の深まりを示していることに同意しました。「これは機関投資家の流動性の大規模な入金とイーサリアムのインフラに対する信頼の高まりを反映しています」と彼は述べ、この成長がより高いDeFi活動につながり、最終的にはETH自体の需要増加につながる可能性があると付け加えました。 急増の背後にある数字 最新のデータはこの変革の規模を示しています。イーサリアムブロックチェーン上のステーブルコインの総供給量は1,660億ドルに達し、新ATHを記録し、わずか1ヶ月前の1,495億ドルから急増しました。テザーは878億ドルがイーサリアム上で循環しており、依然として最大手であり、USCDはさらに480億ドルを占めています。この2つのステーブルコインを合わせると、イーサリアムのトークン化したドルの大部分を占めています。 イーサリアムにとっての重要性 ステーブルコインは、貸出、取引、流動性プロトコルの生命線として機能し、参加者がネイティブ暗号通貨のボラティリティにさらされることなく取引することを可能にします。その成長は、イーサリアムが機関投資家とDeFiプラットフォームの両方にとって選ばれる決済ハブになったことを示しています。このトークン化したドルのプールが深まるにつれて、ブロックスペース、取引決済、ステーキング報酬の需要も並行して上昇すると予想されています。 多くの人にとって、このステーブルコイン活動の急増は単なる流動性の問題ではなく、イーサリアムの次の成長サイクルの予兆です。