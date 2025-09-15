MEXC 取引所
暗号資産ニュース
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
南アフリカの100以上の店舗でRocoMamasがビットコインライトニングネットワーク決済を導入
南アフリカの100以上の店舗でRocoMamasがビットコインライトニング決済を導入したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：南アフリカの大手ファストフードチェーンRocoMamasが、100以上の店舗でビットコインライトニング決済を受け入れるようになりました。ライトニングネットワークの導入により、販売時点でより速く、より安価なビットコイン取引が可能になります。南アフリカのファストフードチェーンRocoMamasは、国内100以上の店舗でビットコインライトニング決済を受け入れるようになりました。このレストランチェーンは、メインのビットコインブロックチェーンと比較して、より速く、より安価なビットコイン取引を可能にするライトニングネットワーク決済システムを導入しました。ライトニングネットワークにより、顧客はより低い取引手数料でほぼ即時の支払いを行うことができます。RocoMamasは南アフリカ全土に店舗を持つハンバーガーとリブのレストランチェーンとして運営しています。この導入により、食品購入にビットコイン決済を受け入れる国内の確立された小売チェーンの一つとなりました。ライトニングネットワークは、ビットコインのブロックチェーン上で動作する第二層決済プロトコルで、手数料と処理時間のためにメインネットワークでは非現実的な小規模で頻繁な取引を容易にするように設計されています。出典：https://cryptobriefing.com/rocomamas-adopts-bitcoin-lightning-payments-south-africa/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 20:28
ビットコインの予測：BTCの収益性が歴史的にピークに達し、マイケル・セイラーは「マグニフィセント7よりも優れている」と述べるなど...
ビットコインの予測：BTCの収益性が歴史的にピークに達し、マイケル・セイラーは「マグニフィセント7よりも優れている」と発言、その他... という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 本日のビットコインハイパーアップデート：BTCの収益性が歴史的にピークに達し、マイケル・セイラーは「マグニフィセント7よりも優れている」と発言、その他... ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。リーはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年間のコンテンツライティング経験があります。 過去4年間、彼女は分散化と最新技術の進歩に対する純粋な熱意に突き動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。 速報記事や詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も人気のある暗号資産、取引所、進化する規制などを幅広くカバーしています。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明しています。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしているでしょう。あるいは、彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-15-202/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:58
バイラルなビットコイン・ハイパーのプレセールが週末に大口投資家が6.4万ドル購入し、1,600万ドルに到達
ウイルス的なビットコインハイパープリセールが週末に$64Kのホエール購入により$16Mに到達したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは遅くて高価です、特にピーク時には。便利さとサービスがほぼ即時であることが期待される世界では、ビットコインの1秒あたり7トランザクションはもはや受け入れられません。何？ビットコインは完璧ではない？これは初心者から聞くかもしれないことですが、詳しい人にとっては、業界で最も隠しきれない秘密のようなものです。このため、$BTCは日常通貨というよりも価値の貯蔵手段として見られています。しかし、現実を見ましょう、私たちは今日、投資からもっと多くを期待しています。2021年のTaprootアップグレードでさえ、プライバシーとスケーラビリティを支援することを目指していましたが、$BTCは残念ながらまだ遅れています。まあ、もうすぐ変わります。Bitcoin Hyper（$HYPER）はこれらの問題に対する新しいレイヤー2ソリューションをもたらし、$BTCをフラッシュに匹敵するスピードを持つヒーローに変えます！ Bitcoin Hyper（$HYPER）は$BTCを活性化するスピードフォース Bitcoin Hyper（$HYPER）はビットコインネットワークの上に構築された新しいレイヤー2です。核心的なアイデアは、メインビットコインチェーンからトランザクションをバンドルし、超高速で処理し、そしてその活動のすべての小さな圧縮されたサマリーをメインチェーンに送り返すことです。このロールアップ方法は混雑と手数料を削減し、スピードの大幅な向上と大幅に多くのトランザクションを処理する能力を得ることができます。簡単に言えば、ゲームチェンジャーです。 $HYPERのレイヤー2はスピードだけではありません。Solana Virtual Machine（SVM）テクノロジーを使用して$BTCにスマートコントラクトももたらしています。これにより、開発者は世界で最も安全なブロックチェーンの上に、DeFiアプリ、NFT、さらにはゲームなど、あらゆる種類のクールなものを作成することができます。 この魔法のような変換は$HYPERのCanonical Bridgeのおかげで可能になります。これは双方向の安全なゲートウェイです。Hyperネットワーク上で$BTCを使用したい場合、特別な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:46
なぜBlockchainFXがTronとHederaが投資家の熱狂を失う中、次の1ドル暗号資産になる可能性があるのか
トロンとヘデラが投資家の熱狂を失う中、BlockchainFXが次の1ドル暗号資産になる可能性がある理由という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月15日 | 13:35 市場の他の人々より先に次の1ドル暗号資産を見つけたことで、小銭を財産に変えることを想像してみてください。それがBlockchainFX（BFX）が今提供しているチャンスです。わずか0.023ドルの価格で9,174人の早期投資家から730万ドルを調達し、かつてソラナとBNBを伝説的な高みへと押し上げたようなモメンタム指標を構築しています。一方、トロン（TRX）とヘデラ（HBAR）は熱狂を再燃させるのに苦戦しており、BlockchainFXがプレセール投資家が見逃したくないスポットライトを浴びています。BlockchainFX：期待を上回るプレセール BlockchainFXはもはや静かな新参者ではありません。そのプレセールは730万ドルを超え、成長する投資家基盤が需要の実在を証明しています。現在の価格0.023ドルでは、上昇の可能性は驚異的です：0.05ドルでの確定ローンチは早期配分を即座に倍増させ、長期予測では1トークンあたり5ドルを目標とし、500倍のリターンへの扉を開きます。ネットワーク採用の遅いトロンやヘデラとは異なり、BlockchainFXはすでに稼働中です。このアプリは暗号資産、外為(FX)、株式、商品にわたって日々数百万ドルの取引高を処理しています。トークンが上場する前に何千人ものユーザーが参加しており、プレセールの熱狂が実際の使用に変換されているという稀な社会的証明を提供しています。収益はトークンの設計に組み込まれています。保有者は最大90％のAPY(年間収益率)でステークでき、日々のUSDT報酬—トップ投資家には時に25,000ドルを超える—はギャンブルというよりも給料のような感覚を与えます。新規購入ごとに10％を支払う招待キャッシュバックプログラムとリーダーボード賞を加えると、投資家は単に価値上昇を待つだけでなく、初日から収入を生み出しています。監査やKYCなどのセキュリティ対策はすでに確認済みですが、真の原動力は希少性です。各段階でプレセール価格が上がり、早期購入者にはまだ優位性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:36
イーサリアムの価格、ビットマインの蓄積、ETFの資金流入、およびオンチェーン警告の中で維持
イーサリアム価格は、Bitmineが210万ETHを蓄積し、ETFが6億3800万ドルの資金流入を見る中、混合シグナルに直面しています。小売需要の上昇に伴い、BullZillaプレセールが勢いを増しています。
Blockchainreporter
2025/09/15 18:35
イーサリアムが1660億ドルのステーブルコインでDeFiのドルハブに
イーサリアムが1,660億ドルのステーブルコインでDeFiのドルハブに 2025年9月15日 | 13:20 イーサリアムの分散型金融における優位性は、ステーブルコイン活動の急増によって強化されており、アナリストたちは新たな流動性を、このネットワークが暗号資産のドル経済における事実上の決済レイヤーになったことを示す兆候として指摘しています。クロノス・リサーチのCIO、ヴィンセント・リウ氏は、この傾向を「イーサリアムがもはや投機的資産のためのプラットフォームとしてだけでなく、オンチェーンのドル化のための基盤として見られる転換点」と表現しました。彼は、現在イーサリアムで循環している流動性の規模が、エコシステムを市場の混乱に耐えられるほど強靭にしていると主張しています。 LVRGのリサーチディレクター、ニック・ラック氏も、この節目が機関投資家の参加の深まりを示していることに同意しました。「これは機関投資家の流動性の大規模な入金とイーサリアムのインフラに対する信頼の高まりを反映しています」と彼は述べ、この成長がより高いDeFi活動につながり、最終的にはETH自体の需要増加につながる可能性があると付け加えました。 急増の背後にある数字 最新のデータはこの変革の規模を示しています。イーサリアムブロックチェーン上のステーブルコインの総供給量は1,660億ドルに達し、新ATHを記録し、わずか1ヶ月前の1,495億ドルから急増しました。テザーは878億ドルがイーサリアム上で循環しており、依然として最大手であり、USCDはさらに480億ドルを占めています。この2つのステーブルコインを合わせると、イーサリアムのトークン化したドルの大部分を占めています。 イーサリアムにとっての重要性 ステーブルコインは、貸出、取引、流動性プロトコルの生命線として機能し、参加者がネイティブ暗号通貨のボラティリティにさらされることなく取引することを可能にします。その成長は、イーサリアムが機関投資家とDeFiプラットフォームの両方にとって選ばれる決済ハブになったことを示しています。このトークン化したドルのプールが深まるにつれて、ブロックスペース、取引決済、ステーキング報酬の需要も並行して上昇すると予想されています。 多くの人にとって、このステーブルコイン活動の急増は単なる流動性の問題ではなく、イーサリアムの次の成長サイクルの予兆です。
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:21
クジラたちがビットコインハイパーのプレセールに殺到し、ビットコインを強化する取り組みで1600万ドルに到達
Bitcoin Hyper（$HYPER）のプレセールは引き続き過熱しており、クジラ投資家が先週末に64,000ドル相当の$HYPERトークンを購入しました。これにより、このプロジェクトは進行中の資金調達で1,600万ドル以上を集めました。レイヤー2プロジェクトとして、Bitcoin Hyper（$HYPER）はビットコインエコシステムを変革し、取引をより速く安くする可能性を持っています。一方 […]
Bitcoinist
2025/09/15 18:10
次に爆発する仮想通貨 本日のライブニュース：チャートスニッファーのためのタイムリーな洞察（9月15日）
今日の爆発的成長が期待される次の暗号資産についてのタイムリーな洞察で先手を打とう 2025年9月15日の爆発的成長が期待される次の暗号資産の最新情報をチェックしよう！暗号資産は現在、想像を絶するほど巨大で、世界支配を目指す約4兆ドル規模の産業となっています。最近の見出しでは、CircleとMastercardがUSDCを追加する計画について語られています[…]
Bitcoinist
2025/09/15 18:00
ネイティブ市場（相場）がHyperliquidのステーブルコイン開発の投票で勝利
Native Markets チームが、Hyperliquidのネイティブステーブルコイン「USDH」の開発投票に勝利しました。このニュースは共同創設者のMaximilian Fiegeによって発表されました。Native Marketsは、HyperliquidでUSDHティッカーを獲得しました。提案の審査に時間と労力を費やしてくれたすべてのHYPEステーカーとネットワークバリデーターに感謝します。— max.hl (@fiege_max) 9月 […] メッセージ Native Markets、Hyperliquidのステーブルコイン開発投票に勝利 は最初にINCRYPTEDに掲載されました。
HYPE
$44,3
-4,29%
FORWARD
$0,0002187
-1,97%
Incrypted
2025/09/15 16:54
効率性を発見：LSEGがデジタル市場インフラストラクチャを展開
LSEGはプライベートファンド向けにブロックチェーンベースのDMIプラットフォームを立ち上げました。初回取引はMCM Fund 1との間で正常に完了しました。続きを読む：効率性の発見：LSEGがデジタル市場インフラを展開 「効率性の発見：LSEGがデジタル市場インフラを展開」の記事は最初にCOINTURK NEWSに掲載されました。
Coinstats
2025/09/15 16:37
