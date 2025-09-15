ビットコインは大口投資家の売却により流動性の危機に直面

ビットコインはクジラの売却により流動性の危機に直面 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコイン 2025年9月15日 | 15:45 ビットコインの記録的な上昇に亀裂が見え始めており、アナリストたちは世界最大の暗号資産がまもなくその回復力の厳しいテストに直面する可能性があると警告しています。最も声高に主張しているのはオンチェーン戦略家のウィリー・ウーで、彼は価格がサイクルの高値付近にとどまっている間も、市場は静かに流動性の危機に陥りつつあると論じています。 上昇する価格、弱い基盤 ウーの分析によれば、現在の強気サイクルは以前のものとは大きく異なります。通常、新たな過去最高値（ATH）を推進する燃料となる新規資本の流入が弱まり、価格はより薄い流動性に支えられている状態です。彼はこのパターンが2017年の調整前の状況と不気味なほど似ていると説明しています。当時もビットコインは急騰しましたが、基盤となる構造はすでに悪化し始めていました。 クジラがポジションを縮小 さらなる圧力として、大口保有者が保有量を減らしているようです。ウーは過去数週間でクジラたちが115,000から120,000 BTCを手放したと推定しています。流動性の変化に敏感な資産にとって、この程度の売却は市場心理を傾けるのに十分です。ウーは、世界的な流動性がさらに引き締まれば、ビットコインは真の底値を見つける前に40,000ドルをはるかに下回る可能性があると警告しています。 選挙年のマクロ圧力 これらの懸念の背景には、連邦準備制度理事会（FRB）の政策サイクルがあります。ウーはビットコインが歴史的にFRBの4年間の流動性リズム（米国の選挙サイクルと交差することが多い）を反映してきたと指摘しています。今後の資本フローの減速が予想される中、彼は暗号資産市場がより広範な金融ストレスの早期警告サインとなる可能性があると考えています。 アルトコインは追いつけず 注目すべきは、アルトコインが過去のサイクルの爆発的なパフォーマンスを再現するのに苦戦していることです。ウーは機関投資家の資金が、バランスシート上にBTCを保有する上場企業など、新たな選択肢を持っていると指摘しています。この変化は、クジラたちが資本を...から再配分している理由を説明するかもしれません。