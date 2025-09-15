MEXC 取引所
トランプに非常に近いとされる人物がビットコインとアルトコインに関する声明を発表！彼はアルトコインを批判し、「唯一の道はビットコイン」と述べた AI: トランプに非常に近いとされる人物がビットコインとアルトコインに関する声明を発表！彼はアルトコインを批判し、「唯一の道はビットコイン」と述べた
トランプに非常に近いとされる人物がビットコインとアルトコインについて声明を発表！彼はアルトコインを批判し、「唯一の道はビットコイン」と述べた。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。周知の通り、企業の資金調達はますます暗号資産を取り入れています。企業の暗号資産採用は2025年に加速すると予想され、ビットコインとイーサリアム（ETH）が優先的な資産として先導しています。ブルーチップNFT（市場で最も信頼性が高く価値のある暗号資産を指す用語）が準備金を支配し続ける一方で、BTCとETH以外のアルトコインを資金調達に追加する企業が増えています。しかし、米国大統領ドナルド・トランプに暗号資産政策について助言するBTC Inc CEOのデビッド・ベイリー氏は、一部のアルトコインを資金調達戦略に含めることを批判しました。X（旧Twitter）アカウントから投稿したベイリー氏は、パフォーマンスの低いアルトコインをバランスシートに追加する企業が、より広範な資金調達の物語を曖昧にしていると述べました。この点について、ベイリー氏は「有害なフロー」と呼ぶものと、失敗したプロジェクトを新しい手段として再利用することを批判しました。ベイリー氏は、失敗しつつあるアルトコインを追加することで、資金調達戦略について誤解を招く物語が作られると主張しました。「有害な金融、DATとして再ブランド化された失敗したアルトコイン、計画やビジョンのない多くの失敗した企業。これが完全に物語を曖昧にしている。」実際、その道はシンプルで唯一つ：ビットコイン！ベイリー氏は、あまりにも多くの企業がビジョンのないトレンドを追いかけ、資金調達セクター全体の正当性を損なっていると警告する一方で、その道はシンプルだと述べました：「効果的にバランスシートを成長させ、収益化すること。」機関投資家の準備金におけるビットコインの役割の拡大を指摘し、ベイリー氏はBTC資金調達企業を法定通貨システムの自然な拡張として描写しました。ビットコイン資金調達企業を従来の銀行と比較し、ベイリー氏は業界が本質的に「ビットコイン銀行」、あるいは少なくともビットコイン中心の金融機関を構築していると述べました。彼は業界が重要なテスト段階に入っており、ほんの一部だけが生き残るだろうと述べました。「法定通貨システムのビットコイン資金調達企業は、従来のシステムでは銀行です。今日、私たちはビットコイン銀行を構築しています。その用語が怖いなら、それをビットコイン...」
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 01:06
ビットコインが2024年以降6250億ドルの資金流入で15年間の記録を更新：詳細
ビットコインが2024年以降6250億ドルの資本フローで15年間の記録を破る：詳細がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは15年間の記録を打ち破りました。最近のデータ分析によると、ビットコインは過去18ヶ月間（6250億ドル）で、最初の15年間で追加された4350億ドルよりも多くの実現時価総額を追加しました。最近のツイートで、CryptoQuantのCEOであるKi Young Juは、ビットコインのオンチェーン資本フローの比較を強調しました。2009年から2024年までの15年間の時間枠で、ビットコインは4350億ドルの資本フローを受け取りました。一方、2024年から2025年にかけての過去18ヶ月または1.5年間で、ビットコインは6250億ドルの資本フローを追加しました。あなたはこちらも気に入るかもしれません CryptoQuantのCEOは、コインが最後に取引された価格でその価値を測定するオンチェーン指標であるビットコインの実現時価総額チャートのスクリーンショットを投稿しました。チャートによると、ビットコインが動く時だけ価値を評価する実現時価総額は1兆ドルを超えています。ビットコイン価格 暗号資産市場は月曜日の早朝に大部分が赤字で取引されており、ビットコインは初期採用者が売り続ける中、再び116,000ドルを上回る水準を維持できませんでした。プレス時点で、ビットコインは日中高値116,802ドルに達した後、過去24時間で0.78%下落して114,988ドルとなり、下落が3日目に入りました。あなたはこちらも気に入るかもしれません トレーダーは今週後半に連邦準備制度理事会が利下げに踏み切ることを予想しています。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利設定パネルのメンバーは、9月17日に決定を発表する前に今週2日間会合を行う予定です。市場は25ベーシスポイントの利下げと、10月と12月にも同様の動きを織り込んでいます。先週のデータによると、米国の消費者物価指数（CPI）は8月に年率2.9%に上昇し、CPIは1月以降で最大の月間上昇を記録しました。FRB当局者によってより注視されている年間コアインフレ率は3.1%に上昇しました。出典：...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 00:12
共有
難しい事件？悪名高いクライアント？マーク・アグニフィロは勝利のために戦う
記事「困難な事件？悪名高いクライアント？マーク・アグニフィロは勝利のために戦う」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マーク・アグニフィロ 事務所：アグニフィロ・イントレーター 役職：共同創設者 フォーブスリスト：2025年アメリカのトップ弁護士 マーク・アグニフィロは、他の弁護士が引き受けることをためらうような、公共の場で最も困難で複雑かつ悪名高い事件を数多く担当してきました。「私は荒々しい法廷派の弁護士です」とアグニフィロは言います。「私がなりたい弁護士は、企業がより良い姿になるのを手伝うタイプではありません。多くの優れた弁護士がそれをしています—多くは友人です。しかし私は裁判、対立、魅力的な人間的要素が大好きなんです。裁判は素晴らしい物語であり、私はその部分が大好きなのです。」アグニフィロは、州および連邦検察官、そして私選弁護士としての30年のキャリアの中で200件以上の事件を担当し、武器密売から横領、マネーロンダリングから殺人まで、あらゆる事件を扱ってきました。「ファーマ・ブロ」マーティン・シュクレリや元NXIUMカルト指導者キース・ラニエールの代理人を務めるなど、多くの事件が見出しを飾りました。しかし、これまでで最も注目を集めた事件は、今年最も注目された裁判である音楽界の大物ショーン「ディディ」コムズの弁護でした。評決は分かれ、陪審員は連邦恐喝罪と性的人身売買の最も重い罪状については無罪とする一方、売春目的での人の輸送については有罪としました。コムズは10月に判決を受けますが、この事件はアグニフィロのチームにとって成功と広く考えられています—終身刑の可能性を回避したのです。「私たちには良い防御があることをずっと知っていました」とアグニフィロは言います。「政府は裁判の95%で勝利しますが、私はこれが5%の一つになる可能性があると常に考えていました。」アグニフィロの次の仕事は、ユナイテッドヘルスケアCEOブライアン・トンプソンの射殺で州および連邦の罪に直面しているルイージ・マンジョーネの弁護において、著名な刑事弁護士である妻のカレン・フリードマン・アグニフィロを支援することです。これはまた別の注目を集める...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 00:02
共有
水曜日のFOMC会議に向けて準備 – ING
水曜日のFOMC会議に向けて準備 – INGの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本の祝日により、世界の外為(FX)市場は静かな週明けとなりました。一晩のニュースとしては、中国の活動データが弱く、さらなる景気刺激策を求める声が上がっています。また、韓国政府がキャピタルゲイン税の閾値引き下げ計画を撤回したことで、韓国の資産市場が上昇したことも注目されます。これによりUSD/KRWは再び1400から離れました、とINGの外為アナリスト、クリス・ターナー氏は述べています。DXYは引き続き97.20-98.00の狭いレンジで取引される見込み 「今後を見ると、中央銀行会議にとって重要な週となります。G10の中央銀行のうち5行が会合を開き、そのうち3行は利下げが予想されています。もちろん、ハイライトは水曜日のFOMC会議です。私たちと強いコンセンサスは25bpの利下げを予想し、その後10月と12月にさらに25bpずつの利下げを見込んでいます。市場は現在、今年予想される75bpの利下げのうち68bpを織り込んでいます。会議までドルは緩やかに売られ続け、会議での50bpの利下げが多くの予想よりも近い結果となれば、さらに売られる可能性があると見ています。」 「FOMC会議以外にも、今週の米国カレンダーのハイライトは、火曜日の8月小売売上高データと木曜日の週次失業保険申請件数、7月の国際資本フロー(TIC)データの発表です。先週の失業保険申請件数の急増は一時的にドルに打撃を与え、TICデータは外国投資家が米国資産をヘッジするだけでなく、完全に売却しているかどうかの兆候について精査されるでしょう。」 「私たちはまだ、季節的な要因がドルを緩やかに支えていると考えていますが、今週のFOMCは第4四半期に向けた基調を設定するでしょう。水曜日の夕方までDXYは引き続き97.20-98.00の狭いレンジで取引されると予想します。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/usd-gearing-up-for-wednesdays-fomc-meeting-ing-202509151106
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 23:35
共有
マイケル・セイラー氏がビットコインは「信用」に値すると述べる中、ストラテジーが525 BTCを追加
マイケル・セイラーが「ビットコイン」は「信用」に値すると述べる中、Strategyが525 BTCを追加したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。以前MicroStrategyとして知られていたStrategyは、7週連続でビットコイン購入を行いました。これはBTC価格とMSTR株の下落の中で行われ、マイケル・セイラーは長年にわたる同社のパフォーマンス向上の功績を主力暗号資産に帰しています。 Strategyが6000万ドルで525 BTCを取得 プレスリリースで、同社はビットコイン1枚あたり平均114,562ドルで、525 BTCを6020万ドルで取得したと発表しました。また、BTCの利回りは25.9%を達成し、現在638,985 BTCを保有しており、これはビットコイン1枚あたり平均73,913ドルで、総額47.23億ドルで取得したものです。これはマイケル・セイラーの恒例の日曜日のX投稿に続くもので、その中で彼は別のStrategyによるビットコイン購入を示唆していました。彼は投稿で、自社のBTCポートフォリオトラッカーを強調しながら、単に「ビットコインは信用に値する」と述べました。セイラーはまた以前、MSTRが「Mag 7」株を上回るパフォーマンスを示したことについて、BTCに功績を帰していました。 Bitcoin Deserves Credit pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) 2025年9月14日 SEC提出書類によると、同社は今回のビットコイン購入資金調達のためにMSTR株を売却しませんでした。代わりに、STRF、STRK、STRDの株式を売却し、それぞれ3400万ドル、1730万ドル、1690万ドルを調達しました。 出典：Strategy SEC提出書類 一方、これはStrategyの7週連続の購入となります。先週、同社はS&P 500の採用見送りの中、2億1740万ドルで1,955 BTCを取得したと発表しました。 MSTR株は本日2%以上下落 この展開の中、Strategy株は下落しています。TradingViewのデータによると、同株は現在約325ドルで取引されており、先週の終値331ドルから約2%下落しています。 出典：TradingView；MSTR日次チャート MSTR株はまた過去5日間で下落し、過去1ヶ月では16%以上下落しています。これはビットコインのレンジ相場の中で起きており、ビットコインは過去最高値（ATH）の124,000ドルから下落しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 22:45
共有
ビットコインETFが23.4億ドルの週間流入を確保、イーサETFは6.38億ドルを追加
ビットコインETFが週間入金額23.4億ドルを確保、イーサETFは6.38億ドルを追加 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコイン上場投資信託（ETF）は週間で23.4億ドルの主要な入金を達成し、イーサETFも反発して6.38億ドルを確保しました。機関投資家に好まれる銘柄が主導し、デジタル資産へのエクスポージャーに対する需要の強まりを示しています。暗号資産ETFはビットコインとイーサファンドへの大規模な入金により好調な週を記録しました。暗号資産ETFの勢いはこの過去[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-secure-2-34-billion-weekly-inflow-as-ether-etfs-add-638-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 22:42
共有
AIがビットコイン価格を2025年10月1日に予測
AIが2025年10月1日のビットコイン価格を予測 というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）は重要な115,000ドルのラインをサポートに変えるのに苦戦していますが、過去1週間で2パーセント以上上昇しています。しかし、過去1ヶ月間では、ビットコインは107,000ドルから119,000ドルの広い範囲で動きながら2.58%下落しています。FinboldのAIエージェントは、2025年10月1日までにビットコインが118,167ドルで取引されると予測しており、これは今日の価格115,056ドルから2.7%の上昇を示唆しています。現在、BTCは予測レベルを3,000ドル強下回る水準で取引されています。 この予測に到達するために、FinboldのAIエージェントはGPT-4o、Claude Sonnet 4、Grok 3などの複数の大規模言語モデルを活用しました。複数のモデルからの出力を組み合わせることで、システムは不整合を解消し、市場のより信頼性の高い見方を提供するように設計された平均予測を提供します。 FinboldのAIエージェントによるBTC予測。出典：Finbold 分析にはMACD、RSI、ストキャスティクス指標、MACDの傾き、50日および200日の単純移動平均などのモメンタム指標も組み込まれています。このフレームワークの中で、Grok 3は2.99%の上昇という最も楽観的な道筋を示唆し、一方でGPT-4oはより保守的に2.12%を示しました。 BTC市場活動 これらの予測と並んで市場活動は堅調を維持しています。過去24時間の取引高は466億6,000万ドルに達し、48%の増加を記録しました。ビットコインの完全希薄化評価額は現在2.4兆ドルで、取引高対時価総額比率は2.02%です。 この背景は、より広いデジタル資産の状況によってさらに形作られています。オルトコインインデックスは100のうち72に上昇し、ビットコインの優位性が7ヶ月近くの低水準に落ち込んでいるにもかかわらず、代替案への需要の高まりを反映するローカルハイを記録しています。市場の解説者はこれらのダイナミクスに注目しています。著名なアナリストのMichaël van de Poppeは、現在の状況を「FOMC会議前の非常に典型的な価格行動」と表現しました。彼は、それが一般的であると述べました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 22:14
共有
ビットコインは大口投資家の売却により流動性の危機に直面
ビットコインはクジラの売却により流動性の危機に直面 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコイン 2025年9月15日 | 15:45 ビットコインの記録的な上昇に亀裂が見え始めており、アナリストたちは世界最大の暗号資産がまもなくその回復力の厳しいテストに直面する可能性があると警告しています。最も声高に主張しているのはオンチェーン戦略家のウィリー・ウーで、彼は価格がサイクルの高値付近にとどまっている間も、市場は静かに流動性の危機に陥りつつあると論じています。 上昇する価格、弱い基盤 ウーの分析によれば、現在の強気サイクルは以前のものとは大きく異なります。通常、新たな過去最高値（ATH）を推進する燃料となる新規資本の流入が弱まり、価格はより薄い流動性に支えられている状態です。彼はこのパターンが2017年の調整前の状況と不気味なほど似ていると説明しています。当時もビットコインは急騰しましたが、基盤となる構造はすでに悪化し始めていました。 クジラがポジションを縮小 さらなる圧力として、大口保有者が保有量を減らしているようです。ウーは過去数週間でクジラたちが115,000から120,000 BTCを手放したと推定しています。流動性の変化に敏感な資産にとって、この程度の売却は市場心理を傾けるのに十分です。ウーは、世界的な流動性がさらに引き締まれば、ビットコインは真の底値を見つける前に40,000ドルをはるかに下回る可能性があると警告しています。 選挙年のマクロ圧力 これらの懸念の背景には、連邦準備制度理事会（FRB）の政策サイクルがあります。ウーはビットコインが歴史的にFRBの4年間の流動性リズム（米国の選挙サイクルと交差することが多い）を反映してきたと指摘しています。今後の資本フローの減速が予想される中、彼は暗号資産市場がより広範な金融ストレスの早期警告サインとなる可能性があると考えています。 アルトコインは追いつけず 注目すべきは、アルトコインが過去のサイクルの爆発的なパフォーマンスを再現するのに苦戦していることです。ウーは機関投資家の資金が、バランスシート上にBTCを保有する上場企業など、新たな選択肢を持っていると指摘しています。この変化は、クジラたちが資本を...から再配分している理由を説明するかもしれません。
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 21:23
共有
2000億ドルのテキサス教員退職基金が、戦略が「マグニフィセント7」を上回る中、MSTRストックを通じて2500万ドルのビットコインを保有していることを開示
2000億ドルのテキサス教員退職基金が、MSTRストックを通じて2500万ドル相当のビットコイン保有を開示、戦略が「マグニフィセント7」を上回るパフォーマンスを示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2000億ドルのテキサス教員退職基金が数百万ドル相当のビットコイン投資を明らかにしました。同年金基金はS&P 500指数への参入を逃したにもかかわらず「マグニフィセント7」株を上回るパフォーマンスを示している企業、ストラテジー(MSTR)株を通じてBTC投資を行いました。 テキサス教員退職基金がストラテジー(MSTR)株を通じてビットコイン投資を獲得 テキサス教員退職基金は、暗号資産フレンドリーなトランプ政権の中で暗号資産採用が増加する中、ビットコイン投資を獲得するためMSTR株に投資しました。9月15日のThe Bitcoin HistorianのX投稿によると、テキサス教員退職基金はストラテジーの株式保有から2500万ドル相当のビットコインを明らかにしました。年金基金がビットコイン保有企業に投資することは大きなマイルストーンです。この動きは、グレッグ・アボット知事が5月にテキサス州のビットコイン戦略備蓄を法制化し、ドナルド・トランプ大統領が米国戦略的ビットコイン備蓄を発表するなど、最新の動向の中で行われました。さらに、米国労働省は5月に、年金基金が401(k)退職プランにビットコインやその他の暗号資産を追加することを妨げていた2022年のガイダンスを撤回しました。401(k)プランからのビットコインと暗号資産投資は、ビットコインを資産クラスとしてさらに正当化する可能性があります。 最近、マイケル・セイラーはストラテジーが100.5%のリターンでパフォーマンスチャートのトップに立ったことを明らかにしました。彼はMSTR株がテスラの26%を大きく上回り、Nvidia、Meta、Alphabet、Apple、Amazon、Microsoftなど他のマグニフィセント7株をはるかに上回っていると主張しました。セイラーは「マグニフィセント7」株を上回るストラテジーのパフォーマンスの功績をビットコインに帰しています。 MSTRパフォーマンス。出典：Xのマイケル・セイラー 今日のビットコインとMSTR株の動向 トランプ大統領は先月、401(k)退職プランが暗号資産に投資できるようにする大統領令に署名しました。この動きは、トランプが親暗号資産政策シフトの中でイデオロギー的な銀行排除を禁止したことによるものです。これによりBTCは12万ドルを超えて上昇しました。執筆時点で、BTC価格は過去24時間で1%下落し、現在114,858ドルで取引されています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 21:09
共有
機関投資家と個人投資家の関心が高まる中、ビットコインが116,000ドルを突破
ビットコインが機関投資家と個人投資家の関心の高まりにより116,000ドルを突破したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン、主要な暗号資産は、価格パフォーマンスにおいて新たな画期的な発展を遂げました。市場データによると、ビットコイン（$BTC）は大きな抵抗の後、116,000ドルの壁を突破しました。この価格水準は過去24時間で2.31%の利益を示しています。特に、機関投資家と個人投資家がこの主要暗号資産に大きな関心を寄せており、その上昇軌道を後押ししています。 ビットコイン価格が116,107.37ドルに到達し、さらなる上昇の憶測を呼ぶ 24時間で2.31%上昇し、ビットコイン（$BTC）は価格面で116,000ドルの壁を突破しました。具体的には、この主力暗号資産の現在の価格は116,107.37ドルに達しています。過去数日間、116,000ドル付近で大きなレジスタンスラインがあったにもかかわらず、その最終的な突破はさらなる高みへと押し上げる可能性を示す注目すべき「イエス」シグナルです。機関投資家と個人投資家がビットコイン（$BTC）へとシフトする中、コミュニティメンバーは継続的な需要の可能性について議論しています。したがって、この進行中の移行は近い将来に価格ラリーをもたらす可能性があります。一方、他の市場のファンダメンタルズもビットコイン（$BTC）を取り巻くポジティブなモメンタムを支持しています。 市場センチメント強化により時価総額が2.31兆ドルに到達 この点で、価格の急上昇に加えて、ビットコイン（$BTC）の時価総額も0.39%上昇し、2.31兆ドルに達しました。さらに、暗号資産セクターの大御所の24時間の取引高は現在32.24億ドル前後を推移しており、4.36%の増加を示しています。同時に、$BTCの市場支配率は57%となっています。また、暗号資産の中で主導的な存在の7日間の価格パフォーマンスは4.63%の上昇を示しています。これらすべてのポジティブな指標を考慮すると、ビットコイン（$BTC）は近い将来、大規模な価格変動の準備を整えている可能性があります。一方、市場の観察者たちは関連する触媒を注意深く見守っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 20:42
共有
