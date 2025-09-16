金融の専門家ラウール・パル氏が1,000ドルの投資方法と「何も気にしない」方法を説明

「ファイナンスの達人ラウル・パル氏が1,000ドルの投資方法と「何も気にしない」方法を説明」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。著名なマクロ投資家ラウル・パル氏は、市場の変動を常に心配することなく1,000ドルを投資したい人向けの戦略を概説しました。パル氏は、ポートフォリオの70%を低コストのETFを通じてNasdaq 100に配分することを推奨しました。これにより米国の主要テクノロジー企業や成長企業へのエクスポージャーが得られると、9月15日に公開された「The Diary of a CEO」ポッドキャストの出演中に語りました。パル氏によると、残りの30%は、ポートフォリオの多様化とより高い上昇ポテンシャルを提供するために暗号資産に向けるべきだとしています。彼の見解では、このシンプルな組み合わせにより、投資家は日々の管理の必要性を最小限に抑えながら資金を運用することができます。リスク許容度が低い人向けには、現金保有を増やしたり、投資の一部を金などのより安定した資産にシフトしたりすることで、配分を調整することを提案しています。 「NASDAQ 100を購入してください。これはETFで、コストはゼロです。70%をこれに、30%を暗号資産に配分すれば、何も気にする必要はありません。リスク許容度が異なる場合は、これらのダイヤルを調整できます」とパル氏は述べました。 しかし、彼は株式から暗号資産、さらには金に至るまで、すべての主要な資産クラスが、特に通貨の価値下落など、同じマクロ経済の力に反応して動く傾向があることを強調しました。 理想的な投資戦略 同時に、Real VisionのCEOは、市場が一緒に上昇・下落することが多いため、ボラティリティの高い投資は自然により大きな下落をもたらすと警告しています。 これらの下落を恐れるのではなく、彼はそれらがもたらす機会を強調し、より低い価格で資産をさらに購入することで、長期的な複利効果を加速させ、最終的に富を構築できると述べています。 パル氏は、デジタル資産への30%の配分を推奨していますが、彼はまた、上昇すると予想されるいくつかの暗号資産にも注目しています。Finboldが8月下旬に報じたように、パル氏はデジタル資産市場が大きなブレイクアウトの瀬戸際にあると指摘し、現在の状況を...