S&P 500が初めて6,600を上回って終了する中、オラクル株が3%以上急騰
S&P 500が史上初めて6,600を超えて取引を終える中、Oracleの株価が3%以上上昇 BitcoinEthereumNews.comによると、Oracleの株価は月曜日に3%以上上昇し、ドナルド・トランプのホワイトハウスがマドリッドでの米中貿易協議中にTikTokの暫定的な取引が合意に達したことを確認した後、大きな勢いで動いた。S&P 500も史上初めて6,600を超えて取引を終えた。取引はまだ完了していないが、スコット・ベセント財務長官は両政府が枠組みに合意し、トランプと習近平が金曜日に話し合って最終決定すると述べた。TikTokのアメリカの買収者はまだ正式に指名されていないが、Oracleが現在最有力候補と見られている。トランプがTruth Socialで取引について投稿し、貿易会議を「非常に良好！」と呼び、「我が国の若者たちが非常に救いたかった」「ある」企業のための取引が成立したと述べた後、同社の株価は市場開始前に最大5%上昇した。株価は日中に落ち着いたものの、最終的には3%以上上昇して取引を終えた。 Oracleはすでに米国のTikTokユーザーデータを保有している OracleとTikTokの関係は新しいものではない。Cryptopolitanが以前報じたように、同社は2022年頃から始まったProject Texasを通じて、すでにアメリカのTikTokユーザーデータを保存している。このアプリは9月17日までに米国の同盟企業に売却するか、禁止措置に直面する必要がある。2期目に入ったトランプは、期限をさらに延長する可能性があると述べた。しかし現状では、Oracleはインフラストラクチャと政治的支援の両方を持ち、迅速に取引を締結できる立場にある。Politicoの報道によると、ホワイトハウスは今年初めにOracleがTikTokを運営する取引を検討していたが、The Informationは、この計画でも中国の親会社ByteDanceに一定の支配権が残る可能性があると指摘した。その取り決めの部分はまだ公表されていない。他の入札者にはフランク・マコート・ジュニア率いる投資家グループ、Microsoft、Mr. Beast、Perplexity AIなどが含まれるが、いずれもOracleが持つような既存のセットアップは持っていない
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 05:44
金融の専門家ラウール・パル氏が1,000ドルの投資方法と「何も気にしない」方法を説明
「ファイナンスの達人ラウル・パル氏が1,000ドルの投資方法と「何も気にしない」方法を説明」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。著名なマクロ投資家ラウル・パル氏は、市場の変動を常に心配することなく1,000ドルを投資したい人向けの戦略を概説しました。パル氏は、ポートフォリオの70%を低コストのETFを通じてNasdaq 100に配分することを推奨しました。これにより米国の主要テクノロジー企業や成長企業へのエクスポージャーが得られると、9月15日に公開された「The Diary of a CEO」ポッドキャストの出演中に語りました。パル氏によると、残りの30%は、ポートフォリオの多様化とより高い上昇ポテンシャルを提供するために暗号資産に向けるべきだとしています。彼の見解では、このシンプルな組み合わせにより、投資家は日々の管理の必要性を最小限に抑えながら資金を運用することができます。リスク許容度が低い人向けには、現金保有を増やしたり、投資の一部を金などのより安定した資産にシフトしたりすることで、配分を調整することを提案しています。 「NASDAQ 100を購入してください。これはETFで、コストはゼロです。70%をこれに、30%を暗号資産に配分すれば、何も気にする必要はありません。リスク許容度が異なる場合は、これらのダイヤルを調整できます」とパル氏は述べました。 しかし、彼は株式から暗号資産、さらには金に至るまで、すべての主要な資産クラスが、特に通貨の価値下落など、同じマクロ経済の力に反応して動く傾向があることを強調しました。 理想的な投資戦略 同時に、Real VisionのCEOは、市場が一緒に上昇・下落することが多いため、ボラティリティの高い投資は自然により大きな下落をもたらすと警告しています。 これらの下落を恐れるのではなく、彼はそれらがもたらす機会を強調し、より低い価格で資産をさらに購入することで、長期的な複利効果を加速させ、最終的に富を構築できると述べています。 パル氏は、デジタル資産への30%の配分を推奨していますが、彼はまた、上昇すると予想されるいくつかの暗号資産にも注目しています。Finboldが8月下旬に報じたように、パル氏はデジタル資産市場が大きなブレイクアウトの瀬戸際にあると指摘し、現在の状況を
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 05:17
StarknetがDeFi採用を促進するためにBTCステーキングを導入
StarknetがDeFi採用を促進するためにビットコインステーキングを導入する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Starknetは0.25のステーキングパワーと複数のラップドBTCトークンのサポートを備えたBTCステーキングを開始します。アンステーキング期間が21日間から7日間に短縮され、ユーザーは資金により早くアクセスできるようになります。アップグレードはコミュニティの93.6%の支持を得て可決され、強い信頼と採用の可能性を示しています。ビットコイン（BTC）ステーキングの導入は、ビットコインのセキュリティとイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションであるStarknet上のDeFiイノベーションの大きな融合を表しています。ステークホルダーは、一般的に9月30日に開始されるメインネットで、BTCをステークして報酬を獲得できるようになります。この新しい設定では、ビットコインのステーキングパワーは4分の1に設定されており、これはビットコインがネットワークのコンセンサスの重みの25%を占め、StarknetのネイティブトークンであるSTRKが残りの75%を提供することを意味します。これは分散化とセキュリティをさらに促進するハイブリッドモデルであり、ネットワークガバナンスにおいてBTCに明確な発言権を与えます。StarknetはまたWBTC、LBTC、tBTC、SolvBTCなど、複数のラップドビットコイントークンをサポートすることでアクセシビリティを拡大し、幅広いBTC保有者が参加できるようにしました。重要な改善点は、アンステーキング期間が21日間からわずか7日間に短縮されたことで、ネットワークの安全性を維持しながら投資家が資金により早くアクセスできるようになりました。なぜこれが重要か DeFiの世界は、Starknetでビットコインステーキングが開始されたことでさらに大きくなり、暗号資産の2つの主要エコシステムを結びつけました。史上初めて、BTCの所有者は資産を手放すことなくStarknetでステークできるようになり、ビットコインの信頼性とイーサリアムのレイヤー2の柔軟性を融合させました。この開発は、ビットコイン保有からの利回り生成の新しい方法を求めている個人投資家と機関投資家の両方に魅力的です。より速い出金時間、より高いセキュリティ、リスクの低い参加がこのオファーを特に魅力的なものにしています。このアップグレードはSNIP-31ガバナンス提案を通じて承認され、圧倒的な93.6%のコミュニティ支持を得ました。この高い承認率は
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 04:40
BitMineがイーサリアム保有量を215万ETHに増加し、192 BTC、5億6900万ドルの現金、Eightcoに2億1400万ドルの出資を保有
BitMineがイーサリアム保有量を215万ETHに増加し、192 BTCと5億6900万ドルの現金、Eightcoに2億1400万ドルの出資を保有していることがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイントとして、BitMineはイーサリアム保有量を81,676 ETH増やし、合計215万ETHとなりました。ビットコイン保有量は192 BTCのままです。プレスリリースによると、BitMine Immersionは9月7日の207万ETHから、イーサリアム保有量を215万ETHに増加させました。この投資会社の現在のポートフォリオには、192ビットコイン、5億6900万ドルの無担保現金、およびEightcoへの2億1400万ドルの出資が含まれています。追加のイーサリアム購入は、9月初めに報告された以前のポジションから約8万2千ETHの増加を表しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 04:04
ビットコイン、財務省企業が停滞する中で横ばい
ビットコイン、トレジャリー企業の停滞で横ばいという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロンドンを拠点とするスタンダードチャータード銀行の調査によると、ビットコイントレジャリー企業の修正純資産価値（mNAV）は下降傾向にあることが示されています。DATsが苦戦する中、BTCは一息つく マイケル・セイラーのストラテジー（Nasdaq: MSTR）は月曜日にさらに525ビットコイン（BTC）の購入を発表し、同社の保有量は638,985 BTCとなりましたが、MSTRのmNAVは1.47に下落しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 03:30
今日買うべき5つの暗号資産：なぜBlockchainFXプレセールが投資家の資金を100倍にする準備ができているのか
BlockchainFX（$BFX）は、このリスト内で唯一のプレセールであり、価格は$0.023で30%のボーナスがついています。そのスーパーアプリは500以上の資産に対応し、日々USDTの報酬を支払います。
Blockchainreporter
2025/09/16 03:11
中国、ロシア石油関税キャンペーンに対する米国の「いじめ戦術」を非難
中国、ロシア石油関税キャンペーンに対する米国の「いじめ戦術」を非難 中国は月曜日に強く反発し、ロシアとの石油取引を理由に中国製品に関税を課すよう同盟国に強制する「
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 03:08
アメリカン・エキスプレス、ブロックチェーン上でデジタルトラベルスタンプを開始
アメリカン・エキスプレス、ブロックチェーン上でデジタルトラベルスタンプを発表 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。主なポイント アメリカン・エキスプレスが市場価値のないブロックチェーントラベルスタンプを発表 デジタルスタンプは旅行者に旅と連動したユニークな記念品を提供 新アプリ機能にはAIツールやプレミアムラウンジのアップグレードも含まれる アメリカン・エキスプレス、旅の思い出にブロックチェーンを活用 アメリカン・エキスプレスは、トラベルアプリに新機能を追加しました：顧客の旅の思い出を残すためにデザインされたデジタル「トラベルスタンプ」です。このスタンプはイーサリアムブロックチェーン上で発行され、CoinbaseのBaseネットワーク上でERC-721トークンとして作成されています。一般的なNFTとは異なり、これらのスタンプは取引できず、ロイヤルティ報酬にも紐づいていません。代わりに、Amexはこれらをデジタル記念品として、カード会員が現代的で個人的な形式で旅行を記録する方法として捉えています。 Amex Digital Labsの新パートナーシップ担当副社長であるColin Marlowは、このアイデアについて次のように説明しています：「技術的にはNFTですが、そのようには提示していません。私たちは人々がこれらを旅行体験に自然に適合するスタンプとして見てほしいと考えました。」 市場価値はないが長期的な可能性 旅行者はAmexカードを使用するたびにデジタルスタンプを受け取りますが、これらのトークンは販売用ではなく、金銭的価値も持ちません。代わりに、アメリカン・エキスプレスはこのコンセプトがより大きなものに発展することを期待しています。 「トークンを販売したり、短期的な利益を追求したりすることは考えていませんでした」とMarlowは述べています。「目標は旅行体験をより豊かで思い出深いものにすることです。」同社はまた、スタンプの有用性を拡大する将来のパートナーシップの機会も見ています。 スタンプ以上の機能 スタンプと並んで、更新されたAmexアプリには強化された計画ツールとセンチュリオンラウンジ利用者向けの新機能が含まれています。これは、アメリカン・エキスプレスが2023年5月に、不正検出からクレジット限度額の調整、顧客センチメント分析に至るまでのサービスに人工知能を統合すると発表した後に実現しました。 AI駆動のサービスとブロックチェーンを活用した旅の記念品を組み合わせることで、Amexはそのアプリを金融ツールとして位置づけています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 02:37
速報：PayPalの新規P2P機能が稼働開始、BTCとETHのサポートが間もなく登場
速報：PayPalの新しいP2P機能がライブに、BTCとETHのサポートが間もなく登場 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、アメリカの多国籍金融テクノロジー企業PayPalが、「Links」と呼ばれる新しいピアツーピア（P2P）機能を発表しました。この機能により、ユーザーはワンタイムリンクを使用して送金が可能になります。この新機能では、リンクをあらゆる会話（テキスト、DMなど）に挿入することができます。 注目すべきは、PayPalのプレスリリースが、同じP2Pフローにデジタル資産が追加されることを強調している点です。サポートされるデジタル資産のリストには、ビットコイン（BTC）、イーサリアムブロックチェーン（ETH）、PayPal USD（PYUSD）が含まれます。 この新しいP2P機能は最初に米国で利用可能となり、その後、多くの他の国々にも拡大される予定です。 7月には、同社はPayPal Worldも導入しました。これは、シームレスな国境を越えた商取引を可能にするために、さまざまな決済システムを接続することを目的としたグローバルプラットフォームです。 あなたも興味があるかもしれません：PayPalの暗号資産統合の歴史 PayPalは当初、ビットコインといくつかのアルトコインの購入、保有、販売のために導入されました。この動きは当時、本格的な暗号資産ラリーを引き起こすのに役立ちました。最初に米国で暗号資産参入を果たし、その後、新機能を世界中に拡大しました。 2021年には、加盟店が顧客から暗号資産を受け入れることを可能にする「Checkout with Crypto」機能を立ち上げました。同年にはVenmoアプリにも暗号資産を導入しました。2022年、PayPalは外部ウォレットへの暗号資産転送を可能にしました。翌年、同社は高度に規制されたPYUSDステーブルコインを展開しました。CoinGeckoのデータによると、このステーブルコイン製品の現在の時価総額は約13億ドルです。 出典：https://u.today/breaking-paypals-new-p2p-feature-goes-live-btc-and-eth-support-coming-soon
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 02:15
ビットコインの最新ラリー後に爆発する可能性のあるGrokのトップ4暗号資産
ビットコインの最新ラリー後に爆発する可能性のあるGrokのトップ4暗号資産に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインの最新ラリー後に爆発する可能性のあるGrokのトップ4暗号資産 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。暗号資産ライターとして、Krishiは市場の混沌を解読し、退屈させない方法でそれについて書くことに時間を費やしています。彼は暗号資産の最前線で約2年間活動してきました。はい、彼はそれ以前の素晴らしいラリーを逃したことを後悔しています（誰もがそうでしょう！）が、自分の言葉に責任を持つ準備は十分にできています。暗号資産に本格的に飛び込む前、Krishiは5年以上にわたり、TechRadar、Tom's Guide、PC Gamingなど、テック業界の大手企業向けに執筆し、ガジェットからサイバーセキュリティ、ゲーム、ソフトウェアまであらゆるものをカバーしていました。暗号資産の最新動向を調査して執筆していない時は、Krishiは外国為替市場で取引をしながら、長期的なHODL計画に暗号資産を組み込んでいます。彼はビットコイン信者ですが、その偏見が彼の文章に入り込むことはありません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/grok-top-4-next-cryptos-to-explode-after-bitcoin-latest-rally/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 01:45
