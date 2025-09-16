ドージコインが勢いを失う中、Pepetoが台頭

ビットコインイーサリアムニュース.comに「ドージコインが勢いを失う中、Pepetoが台頭」という投稿が掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月16日 | 00:25 ドージコインは本当に衰退しているのでしょうか？トレーダーたちが今買うべき最良の暗号資産や2025年に投資すべき最良の暗号資産を市場で探す中、ドージコイン（DOGE）はまだミーム文化を所有していますが、モメンタムはコミュニティと実際のオンチェーンユーティリティを組み合わせたプロジェクトへと移行しています。「今買うべき最良の暗号資産」を検索する買い手は、出荷済み製品、監査、そして明確なトケノミクスを求めています。これが本当の比較を設定します：ドージコイン対Pepeto。イーサリアムブロックチェーンベースのミームコインであるPepeto（PEPETO）は、PepetoSwap（手数料ゼロの分散型取引所）とスムーズなクロスチェーン移動のためのPepeto Bridgeという実用的な機能を備えています。今日人々が使えるツールとストーリーを融合させ、2025年の暗号資産プレセールの需要に直接訴えかけることで、Pepetoはユーティリティ、明確さ、そして配布を前面に押し出しています。レガシーミームコインが感情に流される危険性のある市場で、Pepetoの実行力は「今買うべき最良の暗号資産」議論において信頼性のある主張を提供します。まず、なぜドージコインが衰退している可能性があるのかを理解しましょう。ドージコインは本当に勢いを失っているのか？ドージコインが暗号資産を簡単に感じさせた時を覚えていますか？2013年、DOGEはミームをお金に、コミュニティを運動に変えました。10年後、もはや初期の頃の容赦ないモメンタムを享受していません。市場状況は明らかに変化しました。今日、ドージコイン価格は約0.30ドル付近にあります：買い手は現在のレベルを守っていますが、20日平均の下落と中間範囲のモメンタムは短期的に売り手に有利な状況を作り出しており、0.21ドルを失うと0.19～0.16ドルが視野に入ってきます。価格を超えて、ドージコインはまだ支払いに焦点を当てており、ネイティブスマートコントラクトが欠けています。ZK証明検証が提案されていますが、プログラム可能なチェーンと比較するとユーティリティのギャップが残っています。より広範な機能が提供され実際に使用されるまで、DOGEの上昇は新しいオンチェーンアプリよりもブランドとサイクルに依存しています。同じコインから「人生を変えるような利益」を追い求めて何年も経った後、多くのトレーダーはより早い段階、つまり暗号資産プレセールに目を向けています。そこでPepetoの出番です：注目されているプレセール...