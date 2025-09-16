MEXC 取引所
BitwiseがSECにスポットAVAX ETFを申請
BitwiseがSECに現物AVAX ETFを申請したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。世界的な暗号資産管理会社であるBitwiseは、米国証券取引委員会（SEC）にS-1フォームを提出し、Avalancheレイヤー1ブロックチェーンのネイティブトークンを追跡する上場投資信託（ETF）を作成する意向を示しました。S-1フォームは、新しい証券提供に対して規制当局が要求する初期登録声明を示しています。この申請は、Bitwiseが既存の商品を超えて暗号資産ETF提供を拡大するための最新の取り組みを示しています。委員会がこの提案を承認した場合、Coinbaseがこれらの商品のカストディアンとして機能します。 BitwiseがSECにAvalanche ETFの提案を提出 9月15日付のBitwiseのS-1申請では、この暗号資産管理会社は、トラストが投資家に通常の証券口座を通じてAvalanche市場へのアクセスを可能にすると述べています。同社によると、これにより投資家はAvalancheを直接購入・保有することに関連する問題やリスクを回避できるとしています。さらに、同社はトラストの設計が特定の投資家がAvalancheを使用して戦略的・戦術的な資産配分戦略を効果的に実施するのに役立つと考えていると主張しました。Bitwiseは、これはAvalancheの購入、保有、取引の代わりに株式に投資することで達成できると強調しました。 SEC申請では、ファンドはCME CF Avalanche–ドル参照レートに基づいて純資産価値（NAV）を決定し、AVAXトークンを直接保持し、デリバティブを適用しないことが明らかにされました。なお、ETFのNAVを取得するには、その資産の総価値から負債を差し引いた後、利用可能な株式数で割る必要があり、これによりファンドの1株あたりの価値が示されます。 Bitwiseの提案が他の暗号資産管理会社に現物AVAX ETFの申請を促す Bitwiseは当初2017年に設立されました。それ以来、同社は...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 09:55
共有
イングランド銀行のステーブルコイン上限提案が「制限的」と批判される
イングランド銀行のステーブルコイン上限提案が「制限的」と批判される記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約するとイングランド銀行の提案では、個人のステーブルコイン保有額を£10,000～£20,000、企業は£1,000万に制限する内容です。Coinbaseの幹部は、この上限は「英国の貯蓄者にとって悪影響であり、シティにとっても、ポンドにとっても悪い」と述べました。米国の銀行当局者もステーブルコインの市場への影響について懸念を表明しています。暗号資産グループは、イングランド銀行（BoE）に対し、英国内の個人や企業が保有できるステーブルコインの量に上限を設ける計画を放棄するよう求めています。「ステーブルコインに上限を課すことは、英国の貯蓄者にとって悪く、シティにとって悪く、ポンドにとっても悪い」とCoinbaseの国際政策担当副社長トム・ダフ・ゴードン氏はフィナンシャル・タイムズに語りました。「他の主要な管轄区域では、上限を課す必要があるとは判断していない」。この反発は、BoE当局者がステーブルコインに関する2023年のBoE協議文書の実施を引き続き追求する計画であるというFTの報告を受けたものです。この文書では、英国で広く支払いに使用されている、または使用される可能性が高いシステミックなステーブルコインの個人保有額を£10,000～£20,000（$13,600～$27,200）に制限することを提案しています。企業は約£1,000万（$1,360万）の上限に直面することになります。中央銀行は、従来の銀行預金からの大規模な資金流出を防ぐために制限が必要だと主張しており、これが信用供給や金融安定性を脅かす可能性があるとしています。この議論は、世界中でステーブルコインへの関心が急速に拡大している中で起きています。CoinGeckoによると、世界の時価総額は2,930億ドルに達しています。アナリストは、この分野が最終的に数兆ドル規模に成長する可能性があると予測しています。とはいえ、NFTやメタバースのように、一時的なブームと人気を経て最終的に失敗した他の暗号資産の取り組みについても、同様の予測がなされていました。英国のアプローチは、海外での最近の動向とは対照的です。米国議会は今年7月にGENIUS法を可決し、保有額に制限を設けることなく、ステーブルコイン発行者のためのライセンスと準備金の枠組みを作りました。「このニュースは、いかに...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 09:48
共有
月曜日の夜にオーロラが出現する可能性のある場所
月曜日の夜にオーロラが出現する可能性のある場所についての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 米国海洋大気庁（NOAA）によると、地磁気嵐の影響が地球に及んだ後、月曜日に北部米国上空の空にオーロラが現れる可能性が中程度あるとのことです。月曜日の予報は、NOAAが日曜日の夜にG3「強い」地磁気嵐を記録した後に発表されました。ゲッティイメージズ 重要な事実 NOAAの予報官は、Kp指数が9段階中5と予測しており、これはオーロラがより「明るく」、より多くの「動きと形成」で現れる可能性があることを意味します。NOAAの報告によると、地球は日曜日の夜に強い地磁気嵐を経験し、太陽のより冷たく密度の高い領域から逃れる太陽風の影響により、G3（5段階中）に達しました。どの州でオーロラを見ることができるか？ NOAAによると、カナダ国境に沿った北部の州はすべて月曜日の夜にオーロラを見る可能性があり、ノースダコタ州全体、ミネソタ州はNOAAが光を見ることができる南限として推定する「視界ライン」より上にあります。アラスカ州のほぼ全域、ウィスコンシン州の最南部を除く全域、ミシガン州北部は視界ラインより上にあります。NOAAによると、ワシントン州、モンタナ州、サウスダコタ州の大部分でもオーロラを見ることができ、アイダホ州、ワイオミング州、アイオワ州の北部地域の一部でも見ることができます。東海岸では、ニューヨーク州北部、バーモント州、ニューハンプシャー州、メイン州の北部地域でもオーロラを見ることができる可能性があります。オーロラを見るための最良の方法は？ NOAAの専門家は、最高の景色を得るために地球の磁北極に近づくことを視聴者に推奨しています。視聴者は都市の明かりから離れた高い視点を見つけ、オーロラが最も活発な時間帯—通常は夜10時から午前2時の間—に外出するべきです。さらなる読み物 フォーブス「オーロラ：太陽の穴が今週末米国でオーロラを引き起こす可能性」ジェイミー・カーター著 出典：https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/15/northern-lights-could-appear-in-these-15-states-monday-night/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 09:37
共有
デジタル資産の財務がイーサ（ETH）の原動力となり、ビットコイン（BTC）、ソラナ（SOL）よりも大きい：StanChart
デジタル資産財務はビットコイン（BTC）よりもイーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）の大きな原動力：StanChartという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。デジタル資産財務（DATs）、つまり貸借対照表に暗号資産を保有する上場企業は、市場NAV（mNAV）が1を下回ったため、最近数週間で大きな打撃を受けていると、スタンダードチャータードのジェフ・ケンドリックが新しいレポートで述べています。将来を見据えると、イーサリアム（ETH）のDATsはステーキング利回り、規制の明確さ、成長の余地のおかげで最も持続力があるとケンドリックは主張しています。mNAV比率は極めて重要です。これが下落すると、これらの企業は暗号資産を購入し続ける動機（そして時には能力）を失い、ビットコインBTC$115,487.94、イーサリアムとソラナ（ソラナ）の需要の重要な源泉が脅かされます。ケンドリックは、DATsの次の段階は差別化の段階になると述べています。勝者は、最低コストで資金を調達でき、流動性と投資家の注目を集める規模を達成し、そして決定的に重要なのはステーキング利回りを獲得できる企業になるでしょう。最後のポイントは、利回りのないビットコインよりも、イーサリアムとソラナの財務に有利に働きます。市場の飽和も影響しています。ストラテジーがBTC財務の旗艦としての成功を収めたことで、模倣者が急増し、最新の集計では約90社に達し、合計で15万BTCを保有しており、今年は6倍に増加したとアナリストは指摘しています。しかし、mNAVが1を下回ったままであれば、スタンダードチャータードは統合を予想しています。BTC財務にとって、これはセイラーのストラテジーのような企業が、公開市場で新しいビットコインを購入するのではなく、競合他社を買収することを意味する可能性があり、これは新たな需要ではなくコインの回転です。イーサリアム財務はより良い位置にあるように見えます。彼らは積極的に蓄積しており、6月以降にETHの循環供給量の3.1％を購入しています。最大のプレーヤーであるBitmine（BMNR）は、200万ETHのスタックに追加し続けるのに良い位置にあるとレポートは述べています。暗号資産市場にとって、これは重要です。DATの購入は2025年のビットコインとイーサリアムの価格の主要な原動力でした。しかし、BTC財務が統合圧力に直面し、ソラナ財務がまだ比較的小さい中、スタンダード...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 09:32
共有
G-DRAGON X LINE FRIENDS コラボ 'ZO&FRIENDS' ポップアップが世界中で完売
G-DRAGON X LINE FRIENDS コラボ「ZO&FRIENDS」ポップアップが世界中で完売したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。LINE FRIENDS SQUARE – ユニバーサル・シティウォーク・ハリウッド LINE FRIENDS ベル*がユニバーサル・シティウォーク・ハリウッドのLINE FRIENDS SQUAREに到着したのは朝5:50でした。すでに5:30から5〜10人ほどが並んでいました。世界中のファンたちがG-DRAGON、IPX、LINE FRIENDSのコラボレーションであるZO&FRIENDSコレクションを一番に購入する機会を熱心に待っていました。実際に飼っている猫のプリンセス・ゾアにインスパイアされ、G-DRAGONはアニメーションバージョンのZOAと、彼のシンボリックなモチーフを表すデイジーのキャラクターA&NEという親友を作り出しました。「これは米国で唯一のポップアップなんです」とベルは言いました。「私はZOAというキャラクターの大ファンです。不機嫌だけどかわいい性格に本当に惹かれました。ZOAの最初の画像が公開された時、絶対に欲しいと思いました。チャンスを逃したくなかったし、行列はもっと長くなると思っていました。」店は通常11時まで開店しませんが、スタッフはその朝特別に10:30に開店しました。開店時間になると、行列は裏側の隣接する店舗の周りまで伸びていました。人々は暖かい天気の中、限定アイテムを購入する機会を求めて待っていました。商品には、ZOAのぬいぐるみ3種類（キーリング、ミディアム、XL）、A&NEのぬいぐるみキーリング、ZOAとA&NEのラグ、プレート、ステッカー、スカーフ、再利用可能なトートバッグなどがありました。LINE FRIENDS SQUARE – ユニバーサル・シティウォーク・ハリウッド LINE FRIENDS 残念ながら、店舗にはミディアムやXLのぬいぐるみなどの大型アイテムの数量が限られており、これらが最初に売り切れました。行列の人々は自分のリストにあるすべてのものを購入できないかもしれないと気づき、緊張が高まりました。行列の真ん中にいた若い女の子が泣き出し...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 08:25
共有
ブラックピンク、自身のラジオ記録に並ぶ
ブラックピンク、自身のラジオ記録に並ぶという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブラックピンクの「Jump」は8週間という同グループの最長記録のPop Airplayヒット曲に並び、「Ice Cream」と「Pink Venom」と同等になりながら、ビルボードで新たな高みに達しています。インディオ、カリフォルニア州 – 4月12日：（左から右）「BLACKPINK」のジェニー・キム、ロゼ、リサ、ジスが2019年4月12日、カリフォルニア州インディオのコーチェラ2019のYouTube Music Artist Loungeに登場。（写真：Roger Kisby/Getty Images for YouTube）Getty Images for YouTube ブラックピンクはビルボードのPop Airplayチャートでヒット曲を数曲しか獲得していませんが、同グループはすでにこのランキングで史上最も成功したK-popアーティストの一つとなっています。このリストは非常に競争が激しいことで知られており、最大のヒット曲と最も有名な名前だけを扱うトップ40のポップステーションに焦点を当てています。ブラックピンクのシングル「Jump」は再びリストに残り続け、そうすることで、このチューンはアメリカのポップラジオでの同グループの他の2つの成功と並びました。 ブラックピンクの「Jump」が歴史を作る 「Jump」はPop Airplayチャートに8週間生き続けています。現時点で、このリストにおける少女グループのディスコグラフィーの中で最長記録のヒット曲と並んでいます。セレーナ・ゴメズとのコラボレーション「Ice Cream」と「Pink Venom」もともに8週間このランキングに残りました。驚くべきことに、ブラックピンクのチャート入りした3曲すべてが正確に同じ期間リストに残っていますが、それも長くは続かないかもしれません。 「Jump」がピークを維持 「Jump」はPop Airplayチャートで過去最高の19位を維持しています。このシングルはすでにブラックピンクの最高位の成功となっており、ビルボードが再びランキングを発表する際には、ほぼ確実に9週目を記録するでしょう。この時点で、「Jump」はさらに数週間、あるいは数ヶ月間、ランキングに残り続ける可能性があります。 ブラックピンクは...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 07:47
共有
ビットコインETFは先週23億ドルを集め、「明確な需要の勢い」を示す
ビットコインETFは先週23億ドルを集め、「明確な需要の勢い」を示す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。概要として、米国の現物ビットコインETFは9月8日から12日までの間に約23億ドルを集めました。BlackRockのIBITとFidelityのFBTCが資金フローの大部分を獲得し、他の発行者はより小さな利益を計上しました。観察者たちは、この急増は機関投資家からの構造的な需要を反映しており、入金はさらに拡大すると予想されています。米国の現物ビットコイン上場投資信託は先週約23億ドルを集め、7月中旬以来の最高の週間入金額を記録しました。FarsideとSoSoValueの集計データによると、この連続は9月8日から9月12日までの5つの取引セッションすべてにわたりました。BlackRockのiShares Bitcoin Trustは10億ドル強の入金でリードし、FidelityのWise Origin Bitcoin Fundは約8億5000万ドルを集めました。Ark InvestやBitwiseを含む他の発行者も利益を計上しましたが、より小規模でした。日次フローは安定した需要を示しました。月曜日は3億6400万ドルで始まり、火曜日は控えめな2300万ドルが続きました。ペースは水曜日に7億4200万ドル、木曜日に5億5300万ドル、金曜日に6億4200万ドルと加速しました。先週の入金は「明確な需要の勢いを示すシグナルであり、それは意味のあるタイムリーなものに見える」とデリバティブトレーダーで分散型プロトコルTYMIOの創設者であるGeorgii VerbitskiiがDecryptに語りました。9月から10月が「ビジネスシーズンの始まり」を示すことから、Verbitskiiは「これが年末まで展開するトレンドの基調を設定することが多い」と指摘しています。彼は、これが「新しい上昇トレンドの始まりであり、第4四半期にさらなる成長の強い可能性がある」というのが基本的なケースだと付け加えました。それでも、入金が7月中旬のレベルへの顕著な回帰を示している一方で、「数字自体は単独では変革的ではない」とブロックチェーンエンジニアリング企業FP BlockのCEOであるWesley CrookがDecryptに語りました。「この活動の多くは、金利引き下げの期待と企業が市場に参入するより広範なトレンドによって推進されている」とCrookは述べ、勢いが...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 07:04
共有
ドージコインが勢いを失う中、Pepetoが台頭
ビットコインイーサリアムニュース.comに「ドージコインが勢いを失う中、Pepetoが台頭」という投稿が掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月16日 | 00:25 ドージコインは本当に衰退しているのでしょうか？トレーダーたちが今買うべき最良の暗号資産や2025年に投資すべき最良の暗号資産を市場で探す中、ドージコイン（DOGE）はまだミーム文化を所有していますが、モメンタムはコミュニティと実際のオンチェーンユーティリティを組み合わせたプロジェクトへと移行しています。「今買うべき最良の暗号資産」を検索する買い手は、出荷済み製品、監査、そして明確なトケノミクスを求めています。これが本当の比較を設定します：ドージコイン対Pepeto。イーサリアムブロックチェーンベースのミームコインであるPepeto（PEPETO）は、PepetoSwap（手数料ゼロの分散型取引所）とスムーズなクロスチェーン移動のためのPepeto Bridgeという実用的な機能を備えています。今日人々が使えるツールとストーリーを融合させ、2025年の暗号資産プレセールの需要に直接訴えかけることで、Pepetoはユーティリティ、明確さ、そして配布を前面に押し出しています。レガシーミームコインが感情に流される危険性のある市場で、Pepetoの実行力は「今買うべき最良の暗号資産」議論において信頼性のある主張を提供します。まず、なぜドージコインが衰退している可能性があるのかを理解しましょう。ドージコインは本当に勢いを失っているのか？ドージコインが暗号資産を簡単に感じさせた時を覚えていますか？2013年、DOGEはミームをお金に、コミュニティを運動に変えました。10年後、もはや初期の頃の容赦ないモメンタムを享受していません。市場状況は明らかに変化しました。今日、ドージコイン価格は約0.30ドル付近にあります：買い手は現在のレベルを守っていますが、20日平均の下落と中間範囲のモメンタムは短期的に売り手に有利な状況を作り出しており、0.21ドルを失うと0.19～0.16ドルが視野に入ってきます。価格を超えて、ドージコインはまだ支払いに焦点を当てており、ネイティブスマートコントラクトが欠けています。ZK証明検証が提案されていますが、プログラム可能なチェーンと比較するとユーティリティのギャップが残っています。より広範な機能が提供され実際に使用されるまで、DOGEの上昇は新しいオンチェーンアプリよりもブランドとサイクルに依存しています。同じコインから「人生を変えるような利益」を追い求めて何年も経った後、多くのトレーダーはより早い段階、つまり暗号資産プレセールに目を向けています。そこでPepetoの出番です：注目されているプレセール...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 06:53
共有
カルダノ価格予測：ADAは3ドルを目指すが、投資家はこのバイラルDeFiトークンで40倍のジャンプを狙う
カルダノ価格予測：ADAは3ドルを視野に入れるも、投資家はこのバイラルな分散型金融トークンで40倍のジャンプに注目している BitcoinEthereumNews.comに掲載。カルダノ（ADA）は、このトークンが再び羨望の的である3ドルの価格に到達するかどうかについてアナリストが議論する中、引き続き注目を集めていますが、暗号資産市場での本当の話題は別の方向に向かっています。分散型金融の新参者であるMutuum Finance（MUTM）は、その斬新な貸付プロトコルと急速に成長するコミュニティの存在感により、40倍の増加という野心的な見通しで既に見出しを飾っています。 Mutuum Financeはすでに5ラウンドのプレセールを終了し、6ラウンド目は0.035ドルの価格で進行中です。トークンを購入した投資家は、コインがオープン市場に導入されると大きな投資収益率を享受できるでしょう。プレセールにはすでに16300人の保有者がおり、1580万ドル以上を調達しています。ADAが着実に上昇する中、投資家はMutuum Financeを分散型金融における次の破壊的なコインとして注目し始めています。 カルダノの3ドルへの価格予測 ADAは現在0.94ドルの価値であり、アナリストが次の市場サイクルで3ドルのマークに向けて勢いを増すかどうかを検討する中、測定された規模で順調に取引されています。ADAはまだエコシステムの拡大、スマートコントラクトの追加統合、そしてより大きなブロックチェーンエコシステムへの統合に依存して、その将来を決定します。ADAは依然として市場のトップ暗号資産の一つですが、増加する数の投資家もMutuum Financeのような新興プロジェクトについて話し合っています。 CertiKとMutuum Financeが5万ドルのバグ報奨金を開始 Mutuum Finance（MUTM）は、開発者、セキュリティ専門家、倫理的ハッカーをプロジェクトのバグを見つけるために引き付けるため、5万ドルのバグ報奨金プログラムを実施しました。プロトコルのセキュリティに影響を与える可能性のある脆弱性を発見して報告すると、報酬が与えられます。 支払いは問題の複雑さ、重要でないバグから深刻な脅威まで、によって異なります。この...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 06:20
共有
モンド・デュプランティスが14回目の世界記録を更新し、3度目のワールドタイトルを獲得
モンド・デュプランティスが14回目の世界記録を更新し、3度目のワールドタイトルを獲得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スウェーデンチームのアルマンド・デュプランティスは、2025年9月15日に東京の国立競技場で開催された世界陸上競技選手権大会3日目の男子棒高跳決勝で6.30メートルの高さをクリアし、新世界記録を樹立しました。（写真：Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images）NurPhoto via Getty Images 完璧な世界では、モンド・デュプランティスは月曜日に東京で開催された世界陸上競技選手権大会の男子棒高跳で7回目の試技で世界記録を破り、完璧なジャンプシリーズを披露していたでしょう。しかし、時には完璧さが面白くないこともあります。代わりに、史上最高の棒高跳選手は6.30メートル（20フィート8インチ）のバーを越えるために3回目の最後の試技を必要とし、2020年以来14回目の世界記録を確立しました。月曜日には合計9回の試技を行いました。「前回のオリンピックでここで本当に近かったと感じました」とデュプランティスは記者会見で語りました。「違いを生んだのは、観客がいて、群衆の完全なエネルギーを感じられたことだと思います。これまで経験した中で最高のスタジアムと雰囲気と経験の一つだからです。」 モンド・デュプランティスの成長する成功の背景 このスウェーデンのスーパースターは25歳で3度目の世界選手権を獲得し、ブダペストとユージーンでの以前の優勝に続きました。彼はまた東京とパリの最近2回のオリンピックタイトルも獲得しています。現時点では、デュプランティスはただ上へ上へと記録を伸ばし続けています。彼が最終的にどこまで行くのか誰にもわかりませんが、参考までに、フランス人のルノー・ラビレニがデュプランティスの前に世界記録を保持していて、その記録は6.18メートルでした。月曜日の優勝記録は、ギリシャのエマヌイル・カラリスが6.15メートルでの最後の試技に失敗した後、6.30メートルに引き上げられ、彼の最高記録である6.29メートルを上回りました...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 05:50
共有
