MetaMaskがウォレットネイティブステーブルコインmUSDを発表；すべての詳細

メタマスクがウォレットネイティブステーブルコインmUSDを発表：詳細情報がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メタマスクがステーブルコイン市場に参入しました。この人気のWeb3ウォレットは、初のウォレットネイティブステーブルコインであるMetaMask USD（mUSD）の発表を行いました。トークンページによると、mUSDは発表時点で1,802万ドルの時価総額と1,804万の総供給量を持っています。この動きは単なるトークン発行以上のものです。メタマスクをウォレットとしてだけでなく、ステーブルコイン経済における直接的なプレイヤーとして位置づけています。MetaMask USD（$mUSD）が現在利用可能です。🦊 暗号資産の出入りに最適な方法がここにあります。pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) 2025年9月15日 mUSDとは何か？ MetaMask USD（$mUSD）はメタマスクエコシステムに完全に統合されたドル建てのステーブルコインです。スワップ、ブリッジ、オン/オフランプにわたってシームレスに機能します。ユーザーは世界中の1億5000万以上の加盟店で利用可能なメタマスクカードを通じて、実世界でも使用することができます。このステーブルコインはStripe所有の企業であるBridgeによって発行され、M0プロトコルを使用してトークンの発行と焼却を行います。BridgeはM0ネットワーク上の最初の米国規制発行体であり、mUSDはコンプライアンスに準拠した規制資産となっています。メタマスクは、これが単なる別のステーブルコインではないことを強調しています。メタマスク体験に密接に組み込まれた最初のウォレットネイティブステーブルコインです。@MetaMask USD 🦊、メタマスクのウォレットとエコシステム向けのネイティブデジタルドルが現在利用可能です。M0のユニバーサルステーブルコインプラットフォーム上に構築されています。pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) 2025年9月15日 メタマスクの主な特徴 メタマスクはmUSDのいくつかの特徴を強調しています： 🦊 Lineaでの強力な流動性とインセンティブ 🦊 メタマスク内で直接利用できる最低コストの法定通貨オンランプ 🦊 メタマスクスワップとブリッジとのネイティブ統合 🦊 1億5000万以上の加盟店でメタマスクカードを通じて使用可能 🦊 シームレスなユーザーアクセスのためにTransakを活用 $mUSDのコントラクトアドレスは：`0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da` ステーブルコインは長い間DeFiの中心でした。流動性プール、取引ペア、レンディングプロトコル、支払いに力を与えています。しかし今まで、それらは外部のものでした...