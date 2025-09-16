MEXC 取引所
アメリカン・エキスプレスが記念品としてNFTトラベルスタンプを顧客に提供開始
アメリカン・エキスプレスは、Baseブロックチェーン上で発行された非代替性トークン(NFT)スタンプの形式で、顧客にデジタル記念品の提供を開始しました。9月16日現在、アメリカン・エキスプレスは正式にAmex Passportイニシアチブを発表し、この決済大手は...
Crypto.news
2025/09/16 14:35
MetaMaskがウォレットネイティブステーブルコインmUSDを発表；すべての詳細
メタマスクがウォレットネイティブステーブルコインmUSDを発表：詳細情報がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。メタマスクがステーブルコイン市場に参入しました。この人気のWeb3ウォレットは、初のウォレットネイティブステーブルコインであるMetaMask USD（mUSD）の発表を行いました。トークンページによると、mUSDは発表時点で1,802万ドルの時価総額と1,804万の総供給量を持っています。この動きは単なるトークン発行以上のものです。メタマスクをウォレットとしてだけでなく、ステーブルコイン経済における直接的なプレイヤーとして位置づけています。MetaMask USD（$mUSD）が現在利用可能です。🦊 暗号資産の出入りに最適な方法がここにあります。pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) 2025年9月15日 mUSDとは何か？ MetaMask USD（$mUSD）はメタマスクエコシステムに完全に統合されたドル建てのステーブルコインです。スワップ、ブリッジ、オン/オフランプにわたってシームレスに機能します。ユーザーは世界中の1億5000万以上の加盟店で利用可能なメタマスクカードを通じて、実世界でも使用することができます。このステーブルコインはStripe所有の企業であるBridgeによって発行され、M0プロトコルを使用してトークンの発行と焼却を行います。BridgeはM0ネットワーク上の最初の米国規制発行体であり、mUSDはコンプライアンスに準拠した規制資産となっています。メタマスクは、これが単なる別のステーブルコインではないことを強調しています。メタマスク体験に密接に組み込まれた最初のウォレットネイティブステーブルコインです。@MetaMask USD 🦊、メタマスクのウォレットとエコシステム向けのネイティブデジタルドルが現在利用可能です。M0のユニバーサルステーブルコインプラットフォーム上に構築されています。pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) 2025年9月15日 メタマスクの主な特徴 メタマスクはmUSDのいくつかの特徴を強調しています： 🦊 Lineaでの強力な流動性とインセンティブ 🦊 メタマスク内で直接利用できる最低コストの法定通貨オンランプ 🦊 メタマスクスワップとブリッジとのネイティブ統合 🦊 1億5000万以上の加盟店でメタマスクカードを通じて使用可能 🦊 シームレスなユーザーアクセスのためにTransakを活用 $mUSDのコントラクトアドレスは：`0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da` ステーブルコインは長い間DeFiの中心でした。流動性プール、取引ペア、レンディングプロトコル、支払いに力を与えています。しかし今まで、それらは外部のものでした...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 14:28
ビットコイン（ETH）、イーサ（ETH）、その他の暗号資産がまもなくP2P決済に追加
ビットコイン（ETH）、イーサ（ETH）、その他の暗号資産がまもなくP2P支払いに追加されるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。決済企業PayPal（PYPL）は月曜日に、暗号資産の送金を決済フローに追加することでピアツーピアサービスを拡大すると発表しました。同社の月曜日のプレスリリースによると、米国のユーザーはまもなく、ビットコインBTC$108,783.53、イーサ（ETH）、PayPalのドルステーブルコインPYUSDおよびその他のデジタル資産をPayPal、Venmo、そして世界中で増加している暗号資産対応ウォレット間で送信できるようになります。この統合は「PayPalリンク」と共に提供され、これはユーザーが送金や請求のための一回限りのパーソナライズされたリンクを生成できる新ツールです。このリンクはテキストメッセージ、チャット、メールに挿入でき、日常の会話に支払いを組み込むことができます。同社によると、友人や家族間の個人送金はIRS 1099-K税務報告要件から引き続き免除され、取引に暗号資産が関与していても、ギフト、払い戻し、共有費用は税務フォームを生成しないとのことです。同社は、この動きが最大のデジタルウォレットと支払いシステムを接続することを目的とした新しい相互運用性イニシアチブ「PayPal World」に基づいていると述べました。ピアツーピア支払いは主要な成長ドライバーであり、消費者の支払い量は第2四半期に前年比10％増加しています。7月、同社はグローバルなデジタル通貨決済へのさらなる推進の一環として、米国の加盟店向けに暗号資産決済を拡大すると述べました。詳細：PayPal、国境を越えた手数料削減のため米国加盟店向け暗号資産決済を拡大 出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/15/paypal-adding-crypto-to-peer-to-peer-payments-allowing-direct-transfer-of-btc-eth-others
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:38
企業がビットコインの大規模投資で地位を強化
ビットコインイーサリアムニュース.comに「企業が大規模なビットコイン投資で地位を強化」という記事が掲載されました。ストラテジーは暗号資産業界で、6000万ドルで追加の525ビットコインを購入することで波紋を広げ、ビットコインへの献身を強調しています。同社は印象的な638,985ビットコインのコレクション（730億ドル以上の価値）を保有し、ビットコイン市場における重要な貢献者としての評判を確固たるものにしています。続きを読む：企業が大規模なビットコイン投資で地位を強化 出典：https://en.bitcoinhaber.net/company-fortifies-position-with-massive-bitcoin-investment
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:32
韓国裁判所、盗まれたBTCに対して18ヶ月の判決を下す
韓国裁判所、盗まれたBTCに対して18ヶ月の判決を下す」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。画期的な暗号資産ミキシング事件：韓国裁判所、盗まれたBTCに対して18ヶ月の判決を下す コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 画期的な暗号資産ミキシング事件：韓国裁判所、盗まれたBTCに対して18ヶ月の判決を下す 出典: https://bitcoinworld.co.in/crypto-mixing-south-korea-sentence/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 12:06
ビットコインコアがデフォルトリレー手数料を90%削減：アップデートが展開中
ビットコインコアがデフォルトリレー手数料を90%削減：アップデートが展開 BitcoinEthereumNews.comに掲載。ビットコインのコアソフトウェアがトランザクションのデフォルト最低リレー手数料を引き下げ、ネットワーク全体で資金を経済的に移動するための数年来の最も重要な変更の一つとなりました。9月4日にリリースされたビットコインコア29.1は、デフォルトの最低リレー手数料率を1000仮想バイトあたり100サトシ（0.1 sats/vB）に設定し、以前のデフォルト率1 sat/vBから90%削減しました。ユーザーは手数料をサトシ（ビットコインの最小単位）でトランザクションのサイズを掛けた金額で支払います。各ノード運営者はこの設定を変更できますが、ほとんどはデフォルト値を使用すると予想されています。ノードは、設定した最低リレー手数料率よりも低い手数料のトランザクションをリレーせず、ほとんど無視します。この変更を行う決定は、8月15日にビットコインコア開発者によって「過去約10年間のビットコインの為替レート変化に対応して」行われました。提案では、最低手数料はサービス拒否（DoS）攻撃保護ルールであるとしながらも、現在の価格が大幅に高くなっていることから、ビットコイン（BTC）での低い手数料が許容できるとしています。採用は徐々に進むと予想される BitRefのデータによると、すべてのビットコインノード（18,811）の72.5%以上がビットコインコアノードソフトウェアを実行しており、残りの約27.25%はより多くのユーザーコントロールを確保することに焦点を当てたビットコインコアソフトウェアのフォークであるBitcoin Knotsを実行しています。より詳細な分析によると、最も人気のあるノードソフトウェアはビットコインコア29で、4,510ノードがネットワークの18%以上を占めています。関連：Ordinalsの開発者が検閲懸念の中でビットコインコアのフォークを提案 これに続いて、3,991のビットコインコア28.1ノード（約16%）と3,083のBitcoin Knots 29.1ノード（12.31%）があります。ビットコインコア29.1を実行しているのはわずか571ノードで、ネットワークの2.3%未満を占めています。Bitcoin Knots 29.1はビットコインコア29.1をベースにしていますが、その...
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 11:56
DL ホールディングスのビットコインマイナーが香港の暗号資産シーンに火をつける
DL ホールディングスのビットコイン採掘者が香港の暗号資産シーンに火をつけるという投稿が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。戦略的買収：DL ホールディングスのビットコイン採掘者が香港の暗号資産シーンに火をつける コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 戦略的買収：DL ホールディングスのビットコイン採掘者が香港の暗号資産シーンに火をつける 出典: https://bitcoinworld.co.in/dl-holdings-bitcoin-miners/
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 11:39
ビットコインの大規模売却で投資家はこの新しい隠れた逸材へ
SEOタイトル：ビットコイン大規模売却で投資家が隠れた逸材へ向かう メタディスクリプション：ビットコインは投資家が代替資産や投機的機会へ資金を移す中、大きな売り圧力に直面しています。ビットコインは9月に大幅な市場の反落を経験し、クジラの売却とマクロ経済の不確実性が投資家の信念を試しています。最近のデータによると、ビットコイン現物ETFが資金を集める一方、イーサリアム[...] 続きを読む：ビットコイン大規模売却で投資家がこの新たな隠れた逸材へ向かう
Coinstats
2025/09/16 11:30
今週、初の「現物」XRP ETFが発売されるが、注意点がある
最初の「現物」XRP ETFが今週ローンチ予定、ただし注意点あり BitcoinEthereumNews.comに掲載。ひねりのある現物ETF 既存のXRP ETF 米国を拠点とする上場投資信託（ETF）プロバイダーであるREX Sharesは、REX-Osprey XRP ETF（XRPR）が今週ローンチすることを確認しました。Osprey Fundsとの協力で今週ローンチされるこの商品は、月曜日の発表によると、米国の投資家に「現物エクスポージャー」を提供する最初の米国商品となります。 ひねりのある現物ETF 一部の市場観測者は、SEC（米国証券取引委員会）がビットコイン現物ETFをまだ承認していないことを考えると、この発表に困惑したかもしれません。 しかし、REX-Osprey XRP ETFはその構造上、典型的な現物ETFではありません。Ripple関連トークンを直接保有する代わりに、この商品は「40 Act」ファンドのように運営されることを意図しています。XRPに加えて、現金、デリバティブ、国債などの他の資産も保有します。このような商品の承認プロセスは大きく異なり、SECによる明示的な承認が必要ありません。機関がローンチをブロックしない限り、75日後に有効となります。 既存のXRP ETF 現在、著名なトークンへのレバレッジ付きエクスポージャーを提供する現物XRP ETFはすでにいくつか存在します。これらにはTeucrium 2x Long Daily XRP ETFとVolatility Shares Trust XRP ETF（XRPI）が含まれます。したがって、REX-Osprey XRP ETFは確かに唯一の現物スタイル商品として際立つでしょう。 しかし、近い将来に承認されると大いに期待されている保留中の現物ETFがいくつかあります。 U.Todayが報じたように、SECは最近、Franklin TemplertonのXRP ETFに関する決定を11月14日まで延期しました。 出典：https://u.today/first-spot-xrp-etf-launching-this-week-but-theres-a-catch
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 11:05
MicroStrategyは28回のBTC購入を達成したが、より大きなビットコイン戦略はこれからやってくる
638k BTC、270億ドルの利益 - MicroStrategyの第4四半期の動きに注目。
Coinstats
2025/09/16 11:00
