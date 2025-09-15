BitMineのトム・リー氏、FRB利下げでビットコインとイーサに「モンスター級」の上昇を予測

ビットコインとイーサリアムは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が今週予想されていた利下げを実施すれば、劇的な上昇の瀬戸際にあるとイーサリアム財務BitMineの会長トム・リー氏は述べています。 CNBCとのインタビューで、リー氏は中央銀行が金融緩和政策を取る際、デジタル資産は流動性に最も敏感なセクターの中でも際立っていると述べました。彼は1998年9月と2024年9月のFRBの方針転換を自身の戦略として参照しています。 彼はビットコインとイーサリアムが今後3ヶ月で「大幅な動き」を見せると予測しています。 政策立案者、数ヶ月の据え置き後に利下げへ FRBは火曜日から2日間の政策会議を開始し、9月17日水曜日の14時（米東部時間）に決定が予定されています。市場は25ベーシスポイントの利下げを予想しており、これにより連邦資金金利は4.00%から4.25%に引き下げられ、4.25%から4.50%で数ヶ月間据え置かれていた今年初めての引き下げとなります。 この予想は、雇用増加の鈍化や7月の失業率が4.2%に上昇するなど、米国労働市場の冷え込みの兆候によって形作られています。しかし、インフレは関税やその他の供給側の圧力により約3%で高止まりしています。 トランプ、より大きな利下げを求め圧力を高める CME FedWatchツールで追跡されるトレーダーの大多数は小幅な利下げを予想していますが、一部には50ベーシスポイントのより大きな動きの可能性もわずかにあると見ています。ドナルド・トランプ大統領は公然とより大きな利下げを求め、FRBの審議に政治的圧力をかけています。 発表を前に、市場は様子見モードでした。アジア株式は新高値に上昇し、ドルは勢いを得るのに苦戦しています。投資家はすでに政策転換を織り込んでおり、テクノロジー株と暗号資産が最近の上昇を牽引しています。 ビットコインは最近115,800ドル前後で取引され、過去1週間で3.4%上昇しました。イーサリアムは4,528ドル付近で推移し、同期間に5%上昇しました。両者とも、より安価な流動性がリスク資産への需要を押し上げるという楽観論に支えられています。 金融緩和主導の急騰の中心に位置する暗号資産 リー氏は、テクノロジーと暗号資産の他に、小型株や金融株も利下げの恩恵を受ける傾向があると指摘しました。しかし、季節的な強さと金融緩和への感応度を考えると、ビットコインとイーサリアムが際立った取引になる可能性があると示唆しました。 暗号資産投資家にとって、より容易な流動性の見通しは、変動の激しい夏を経て、再び大きな利益への期待を高めています。 水曜日のFRBからの明確なシグナルは、年末までの世界市場の基調を設定する可能性があり、リー氏が予測するリスクラリーの中心にビットコインとイーサリアムが位置しています。