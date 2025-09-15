MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
KBW 2025での特別なAI＆ブロックチェーンエクストラバガンザ
投稿「KBW 2025でのエクスクルーシブAI＆ブロックチェーンエクストラバガンザ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クリプトバッシュの公開：KBW 2025でのエクスクルーシブAI＆ブロックチェーンエクストラバガンザ コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース クリプトバッシュの公開：KBW 2025でのエクスクルーシブAI＆ブロックチェーンエクストラバガンザ 出典: https://bitcoinworld.co.in/the-crypto-bash-kbw-2025/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 16:30
共有
ストラテジーのビットコインストックが638,985 BTCのトレジャリーで730億ドルに到達
ストラテジーのビットコイン保有量がコミュニティートレジャリーで638,985 BTCに達し、730億ドルに到達したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイケル・セイラーが共同設立したビジネスインテリジェンス企業であるストラテジーは、同社のトレジャリー戦略の一環として報告された購入後、ビットコイン保有量を730億ドル以上に増加させました。月曜日の通知で、セイラーは同社が1コインあたり平均114,562ドルで約6000万ドル相当の525ビットコイン（BTC）を取得したと述べました。この追加のビットコインにより、ストラテジーの保有量は合計638,985 BTCとなり、発表時点で730億ドル以上の価値があります。 出典：マイケル・セイラー このビットコイン購入は、2020年8月に2億5000万ドルのBTC投資で開始されたストラテジーの蓄積戦略の一環でした。その最初の投資以来、同社は定期的に重要なBTC購入を発表しており、8月末から9月初めにかけて4億5000万ドルの購入報告も含まれています。セイラーによるストラテジーを通じたビットコインの蓄積は、インフレに対する潜在的なヘッジとして暗号資産トレジャリーを設立する企業にとって最初の重要な動きの一つとなりました。米国内外の多くの他の企業がBTCに投資するために同様の配分を確保している一方で、他の企業はソラナ（SOL）、イーサ（ETH）、さらにはドージコイン（DOGE）への投資を模索しています。 関連記事：TON ストラテジーが株価7.5%下落中に2億5000万ドルの自社株買いを開始 様々な投資手段を通じた暗号資産へのエクスポージャー 一部の米国州のトレジャリーがビットコイン戦略備蓄を通じてビットコインのような暗号資産を直接保有する方法を模索している一方で、他の州はストラテジーの株式（MSTR）を利用してデジタル資産へのエクスポージャーを得る手段としています。これは直接投資を制限する方針がある場合や、一般からの反発がある可能性がある場所での対応です。アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、フロリダ、ルイジアナ、メリーランド、ニュージャージー、テキサス、ユタの年金基金は2024年にMSTRを保有していると報告しています。8月にドナルド・トランプ米大統領が署名した大統領令も、401(k)退職金制度が投資戦略に暗号資産を含めることを可能にすることで、この種の採用を加速させる可能性があります。さらに...
K
$0.05986
-9.16%
SOL
$221.46
-3.26%
TRUMP
$7.551
-2.53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 16:08
共有
リップルが法的勝利を確保し、安定した不労所得のためにIOTAマイナーに1500万XRPを送金
リップルが法的勝利を収め、安定した不労所得のためにIOTAマイナーに1500万XRPを送金したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リップルの法的勝利と1500万XRPの送金 SEC（米国証券取引委員会）との重要な戦いに勝利してからわずか数時間後、リップルは静かに1500万XRPの送金を実行しました。 台帳エントリー：#98,741,614 手数料：わずか0.000015 XRP — 事実上ゼロコスト アナリストはこの送金が以下に関連している可能性があると考えています： - 取引所の流動性管理 - 国境を越えた支払いチャネルの拡大 - 潜在的なETF流動性の準備 この動きは、リップルネットワークの効率性と超低手数料を再び強調し、実世界の決済における強みを証明しています。 市場の反応と投資家のシフト XRPの価格は約2.96ドルへと小さな反落を見せる一方、投資家の注目は急速に、暗号資産のお宝として知られるようになっている新興クラウドマイニングプラットフォーム、IOTAマイナーへとシフトしています。 IOTAマイナー：不労所得のための新たな隠れた宝石 価格のボラティリティに依存する取引とは異なり、IOTAマイナーは投資家に一貫した日々のリターンを提供します。 米国の個人投資家や機関投資家が注目している理由： - 安定した不労所得 — 市場の方向性に関係なく、毎日のマイニング報酬を獲得 - 低い参入障壁 — 高価なハードウェアは不要；モバイルアプリを通じてマイニングを開始するだけ - 下落保護 — 価格下落時でも、リターンは安定したまま - マクロ追い風 — FRBの利下げが迫り、規制の明確化が進む中、IOTAマイナーのようなプラットフォームが注目を集めています ある早期採用者は次のように述べています：「XRPやDOGEの価格が変動し続ける中、私のIOTAマイナーアカウントは毎日安定した収入を生み出しています。これはコインの取引だけよりもはるかに信頼性があります。」 IOTAマイナーでクラウドマイニングを始めるための3つのステップ： ✅ ステップ1：メールアドレスを使用して素早くアカウントを登録 ✅ ステップ2：あなたに最適なクラウドマイニング契約プランを選択 ✅ ステップ3：契約期間終了後、元金を引き出すか、より多くの利益を得るために新しいプランを購入することができます 人気...
U
$0.009671
-1.97%
REAL
$0.08217
-1.82%
IOTA
$0.181
-3.67%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 15:34
共有
Jefferies社によると、Bitcoin（BTC）のマイニング収益性は8月に低下
ビットコイン（BTC）のマイニング収益性が8月に低下、ジェフリーズが発表 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、投資銀行ジェフリーズが日曜日の調査レポートで、ビットコインBTC$115,882.42のマイニング収益性が先月、主にネットワークハッシュレートの増加により5%低下したと発表しました。ジョナサン・ピーターセン率いるアナリストは、「仮想的な1 EH/sのBTCマイナー群は、8月中に1日あたり約5万5千ドルの収益を生み出したと考えられ、これは7月の約5万8千ドル/日、1年前の約4万4千ドルと比較される」と記しています。ハッシュレートとは、プルーフ・オブ・ワークブロックチェーンでのマイニングと取引処理に使用される総計算能力を指し、業界の競争とマイニング難易度の代理指標となります。これはエクサハッシュ毎秒（EH/s）で測定されます。 レポートによると、米国上場マイニング企業は8月に3,573ビットコインをマイニングし、7月の3,598ビットコインと比較して減少しました。これらのマイナーは先月、ビットコインネットワークの26%を占め、7月から変化はありませんでした。ジェフリーズによると、MARA Holdings（MARA）がグループ内で最も多くのビットコインをマイニングし、705,703トークンを獲得、次いでIREN（IREN）が続きました。レポートはさらに、MARAの稼働ハッシュレートは59.4 EH/sでグループ内最大であり、CleanSpark（CLSK）が50 EH/sで2位であると付け加えています。 詳細：ビットコインネットワークのハッシュレートが8月に過去最高を記録：JPモルガン 出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/bitcoin-mining-profitability-fell-in-august-jefferies-says
U
$0.009671
-1.97%
BTC
$121,661.74
-1.37%
MORE
$0.0336
+47.69%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 15:20
共有
BitMineのトム・リー氏、FRB利下げでビットコインとイーサに「モンスター級」の上昇を予測
ビットコインとイーサリアムは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が今週予想されていた利下げを実施すれば、劇的な上昇の瀬戸際にあるとイーサリアム財務BitMineの会長トム・リー氏は述べています。 CNBCとのインタビューで、リー氏は中央銀行が金融緩和政策を取る際、デジタル資産は流動性に最も敏感なセクターの中でも際立っていると述べました。彼は1998年9月と2024年9月のFRBの方針転換を自身の戦略として参照しています。 彼はビットコインとイーサリアムが今後3ヶ月で「大幅な動き」を見せると予測しています。 政策立案者、数ヶ月の据え置き後に利下げへ FRBは火曜日から2日間の政策会議を開始し、9月17日水曜日の14時（米東部時間）に決定が予定されています。市場は25ベーシスポイントの利下げを予想しており、これにより連邦資金金利は4.00%から4.25%に引き下げられ、4.25%から4.50%で数ヶ月間据え置かれていた今年初めての引き下げとなります。 この予想は、雇用増加の鈍化や7月の失業率が4.2%に上昇するなど、米国労働市場の冷え込みの兆候によって形作られています。しかし、インフレは関税やその他の供給側の圧力により約3%で高止まりしています。 トランプ、より大きな利下げを求め圧力を高める CME FedWatchツールで追跡されるトレーダーの大多数は小幅な利下げを予想していますが、一部には50ベーシスポイントのより大きな動きの可能性もわずかにあると見ています。ドナルド・トランプ大統領は公然とより大きな利下げを求め、FRBの審議に政治的圧力をかけています。 発表を前に、市場は様子見モードでした。アジア株式は新高値に上昇し、ドルは勢いを得るのに苦戦しています。投資家はすでに政策転換を織り込んでおり、テクノロジー株と暗号資産が最近の上昇を牽引しています。 ビットコインは最近115,800ドル前後で取引され、過去1週間で3.4%上昇しました。イーサリアムは4,528ドル付近で推移し、同期間に5%上昇しました。両者とも、より安価な流動性がリスク資産への需要を押し上げるという楽観論に支えられています。 金融緩和主導の急騰の中心に位置する暗号資産 リー氏は、テクノロジーと暗号資産の他に、小型株や金融株も利下げの恩恵を受ける傾向があると指摘しました。しかし、季節的な強さと金融緩和への感応度を考えると、ビットコインとイーサリアムが際立った取引になる可能性があると示唆しました。 暗号資産投資家にとって、より容易な流動性の見通しは、変動の激しい夏を経て、再び大きな利益への期待を高めています。 水曜日のFRBからの明確なシグナルは、年末までの世界市場の基調を設定する可能性があり、リー氏が予測するリスクラリーの中心にビットコインとイーサリアムが位置しています。
TOM
$0.000242
-3.20%
LEE
$1.506
-0.06%
GAINS
$0.02378
-5.63%
共有
CryptoNews
2025/09/16 14:40
共有
重要なロング/ショート比率の洞察を解き明かす
投稿「重要なロング/ショート比率の洞察を解き明かす」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BTC無期限先物：重要なロング/ショート比率の洞察を解き明かす コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース BTC無期限先物：重要なロング/ショート比率の洞察を解き明かす 出典: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-4/
BTC
$121,661.74
-1.37%
COM
$0.011197
+2.75%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 13:57
共有
中国の人民元、対ドルで9年ぶりの高値を記録する一方、対欧州と日本では下落
CNBCのデータによると、月曜日に人民元は対米ドルで9年ぶりの最高水準に達し、1ドル7.118元で取引されました。同時に、他の主要通貨に対しては下落し、インドからメキシコまで警戒感を引き起こしています。しかし、これは奇妙な偶然ではなく、まさに[...]
T
$0.01542
+0.78%
U
$0.009671
-1.97%
MAJOR
$0.11882
-2.27%
共有
Cryptopolitan
2025/09/16 13:47
共有
REX-OspreyがSEC（米国証券取引委員会）の承認を受け、今週XRPとDogecoin ETFを米国で発表へ
REX-OspreyがSEC（米国証券取引委員会）の承認を受け、今週XRPとDogecoinのETFを米国で発表へ」の記事がCoinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。米国の歴史上初めて、投資家はXRPとDogecoinに直接リンクしたETFを取引することができるようになります。米国を拠点とするETFプロバイダーであるREX Sharesは、そのREX-Ospreyfundsがセキュリティレビューを通過し、両ETFが今週中に発表される予定であることを確認しました。この発表はアルトコインにとって大きな一歩であり、規制当局が...
U
$0.009671
-1.97%
XRP
$2.8154
-2.83%
REX
$0.005724
-8.91%
共有
CoinPedia
2025/09/16 13:47
共有
ビットコイン ニュース 今日: 連邦準備制度理事会の利下げ期待を前に主要指標が弱気から中立に転換、裁判所はトランプの申し立てを却下
完全な記事はcoingape.comでお読みください。
TRUMP
$7.551
-2.53%
COM
$0.011197
+2.75%
共有
Coinstats
2025/09/16 13:00
共有
2025年最高のWorldcoin（WLD）ウォレット：セキュリティと使いやすさのトップピック
World Liberty Financial概要 トークン: WLF | 設立: 2023年 | 焦点: 非中央集権金融 + ID | 目標: セービング、レンディング＆決済への世界的なアクセス
WLD
$1.202
-5.13%
TOP
$0.000096
--%
共有
Crypto News Flash
2025/09/15 22:00
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰