MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコイン ニュース 今日：議会が100万BTCの備蓄提案について18人の幹部を招集
ビットコインニュース速報：議会が1M BTCの戦略備蓄案について18人の幹部を招集 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：ラミス法案は5年間で1M BTCの備蓄（1,150億ドル）を目指す。サイラー氏やリー氏を含む18人の暗号資産リーダーが火曜日に議会と会談。関税余剰金や財務省の金証書などの選択肢が検討される。本日のビットコインニュースでは、米国の議員たちが2025年9月16日に18人の暗号資産業界の幹部と会談し、BTCの現在価格115,140ドルで1,150億ドル以上の価値がある100万ビットコインの取得を提案するBITCOIN法案を推進した。デジタルチェンバーとデジタルパワーネットワークが主催した円卓会議は、ドナルド・トランプ大統領のビットコイン戦略備蓄のための予算中立的な資金調達について議論することを目的とし、参加者にはマイクロストラテジー会長のマイケル・サイラー氏とファンドストラットCEOのトム・リー氏が含まれていた。 最新のビットコインニュースでBITCOIN法案の詳細が明らかに このビットコインニュース更新の中心は、BITCOIN法案自体である。提案によれば、財務省とFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は5年間で最大100万ビットコインを購入する予定だ。シンシア・ラミス上院議員は2025年3月にBITCOIN法案を提出した。最近のビットコインニュース報道によると、現在のBTC価格では、その備蓄額は1,150億ドルを超える。購入は予算中立的な方法で資金調達される予定だ — つまり、FRB/財務省は純赤字支出が増加しないように支出を相殺しなければならない。資金はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)と財務省から提供される。トランプ大統領の大統領令は、納税者のコストを避けるために予算中立的な方法を要求している。この法案は2025年7月に可決されたGENIUS法ステーブルコイン法案に続くものだ。ビットコインニュース報道で強調されているように、幹部たちは円卓会議で戦略を提案した。選択肢には財務省の金証書の再評価や関税収入の利用が含まれる。デジタルチェンバーは、財政的影響なしに備蓄を進めることに焦点が当てられていると述べた。参加者は法案が6ヶ月間停滞している理由を求め、議員たちの反対意見に対応した。これまでのところ、BITCOIN法案は共和党議員のみが支援しているが、主催者たちはビットコインがどのように統合できるかを示したいと述べている...
SIX
$0.01955
-1.01%
TRUMP
$7.551
-2.53%
BTC
$121,661.74
-1.37%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 20:43
共有
1000倍の利益が期待できる6つの秘密のプレセール
6つのプレセール — Tapzi、Best Wallet Token、Harry Hippo、Guardians of the Car、Cogni AI、そしてSpacePay — は、2025年に1000倍の利益をもたらす可能性のある強力なユーティリティ、チーム、成長潜力を示しています。
SIX
$0.01955
-1.01%
HARRY
$0.09336
-8.10%
CAR
$0.007318
-7.14%
共有
Blockchainreporter
2025/09/16 20:41
共有
バンクーバー市長、消防士慈善団体のためのビットコインファンドを支持
バンクーバー市長が消防士慈善団体のためのビットコインファンドを支援する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント バンクーバー市長は消防士慈善団体専用のビットコインファンドの設立を支援しました。この動きにより、バンクーバーはビットコインベースの慈善基金を支援する北米最大の都市の一つとなりました。カナダのバンクーバー市長は、市の消防士慈善団体のためのビットコインファンドを設立しました。この動きは、北米最大の都市の一つが自治体の運営の一部としてビットコインを採用したことを示しています。バンクーバーはカナダで最も人口の多い大都市圏の一つです。ファンドの規模、構造、実施時期の詳細はすぐには入手できませんでした。出典: https://cryptobriefing.com/vancouver-mayor-bitcoin-fund-firefighters/
CITY
$0.9735
-2.04%
MOVE
$0.1092
-1.88%
COM
$0.011197
+2.75%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 20:21
共有
2030年までに驚くべきBTCの未来を解き放つ
投稿「2030年までに驚異的なBTCの未来を解き明かす」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格予測：2030年までに驚異的なBTCの未来を解き明かす コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン価格予測：2030年までに驚異的なBTCの未来を解き明かす 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-prediction-2030-2/
BTC
$121,661.74
-1.37%
COM
$0.011197
+2.75%
FUTURE
$0.11533
+4.36%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 19:33
共有
ビットコイン採掘企業の時価総額、株価回復で500億ドル近くに
ビットコインマイナーの時価総額が株価の復活により500億ドル近くに迫る」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。過去1週間で上場ビットコインマイナー企業の株価が力強い復活を見せ、複数の企業が急激に上昇し、月曜日には多くの企業が新たな52週間高値を記録しました。この記事は、暗号通貨マイニング業界の専門誌Theminermag（機関投資家向けビットコインマイニング企業に関する最新ニュースと調査に焦点を当てている）からのものです。Bitfarms […] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-miners-market-cap-nears-50b-as-stocks-stage-comeback/
CAP
$0.11153
-13.76%
COM
$0.011197
+2.75%
TRADE
$0.09591
-7.03%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 18:50
共有
1M BTC トレジャリープッシュが勢いを増す
記事「100万BTCトレジャリープッシュが勢いを増す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント シンシア・ラミス上院議員によるビットコイン戦略備蓄法案は、トランプ時代の大統領令を拡大し、財務省にビットコインの取得を指示しています。100万BTCの取得は5年間にわたり予算中立戦略を通じて行われる予定です。この法案は現在のところ共和党の支持のみですが、業界の支持者たちはビットコイン備蓄を優先事項にするよう働きかけています。ストラテジー（NASDAQ：MSTR）のマイケル・セイラー会長は、米国の主要な暗号資産リーダーたちとともに、今週ワシントンD.C.のキャピトルヒルで開催される暗号資産円卓会議に出席する予定です。目標は、米国財務省の一部として合計100万BTC BTC $115 460 24時間の変動率：0.5% 時価総額：$2.30 T 24時間の取引高：$39.20 B を取得することを目指すビットコイン戦略備蓄法案を推進することです。100万ビットコイントレジャリー計画の推進 9月16日、米国の「ビットコイン戦略備蓄」を設立する法案の共和党スポンサーであるシンシア・ラミス上院議員とニック・ベギッチ下院議員が主催するキャピトルヒルでの円卓会議に、十数人の暗号資産支持者が出席する予定です。今年初め3月に、ラミス上院議員は「全国最適化投資を通じたイノベーション、技術、競争力の促進法」と題されたBITCOIN法案を再提出しました。この法案はビットコインを戦略的備蓄資産として指定することを提案しています。ドナルド・トランプ大統領が署名した大統領令をさらに拡大し、米国政府に国の金準備に類似した恒久的なビットコイン保有を作るよう指示しています。この法案は、スコット・ベセント米財務長官が提案した「予算中立戦略」を通じて、5年間で100万ビットコインを取得するよう米国に求めています。また、政府に没収されたビットコインやその他の暗号資産の売却を禁止したトランプの命令を拡大し、代わりにそれらの資産を別の「備蓄」に保管することを要求しています。この取り組みは、議会が暗号資産関連の法案を進め続ける中で行われています。この夏...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 18:30
共有
830万BTCが非流動的に：フィデリティがビットコイン供給不足を予測
8.3M BTCが非流動的に：フィデリティがビットコイン供給不足を予測」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント フィデリティは2032年までに8.3百万BTC（供給量の42%）が非流動的になる可能性を予測。長期保有者と上場企業がビットコインのロックされた供給を牽引。長期的な蓄積にもかかわらず、クジラは30日間で127億ドル相当のBTCを売却。ビットコインの将来の供給は大幅に逼迫する可能性があり、資産運用会社フィデリティは、現在の蓄積傾向が続けば、循環供給量のおよそ42%にあたる830万BTC以上が2032年までに「非流動的」になる可能性があると予測しています。BTC $115 553 24時間の変動率: 0.6% 時価総額: $2.30 T 24時間の取引高: $39.32 B フィデリティの非流動性予測 9月15日に発表された報告書で、フィデリティは一貫してビットコインをロックアップしている2つのグループを特定しました。つまり、少なくとも7年間コインを動かしていない長期保有者と、それぞれ1,000BTC以上を保有する上場企業です。これらのグループは着実に準備金を増やし、売却する意向をほとんど示していません。 7年以上前に最後に動いたビットコイン | 出典: フィデリティ 2032年までに8.3百万 フィデリティは、2025年第2四半期までに、これらの団体が総供給量の約28%にあたる600万BTC以上を支配すると予測しています。2032年までに、この数字は830万BTCに増加し、事実上オープン市場の流通から除外される可能性があります。すでに、上場企業は供給量の約4.6%にあたる約100万BTCを保有しており、105社以上が参加しています。 ビットコイン供給の概要：2010年第2四半期〜2025年第2四半期 | 出典: フィデリティ 特に、流動的な供給の減少は通常、上昇圧力を強めます。しかし、それはまた所有権の集中と、クジラが売却を決定した場合のリスクについての疑問も提起します。 長期保有にもかかわらず市場圧力 フィデリティの予測は長期的な供給減少を示唆していますが、最近のデータはより変動の激しい短期的な状況を示しています。ビットコインのクジラは過去30日間で約127億ドルを売却し、2022年半ば以来最も急激な売却となり、同期間でBTCを2%下落させました。 $BTCの回復はマクロモメンタム、ETFの資金流入、先物によって促進されてきました。しかし、より弱いスポットフロー、...
B
$0.24831
-0.07%
T
$0.01542
+0.78%
SIX
$0.01955
-1.01%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 18:00
共有
ビットコインの後押しもストラテジーの株価評価を上げることに失敗
ビットコイン上昇もStrategyの株式評価を押し上げられずという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの最大公開保有者であるStrategyは、株式のプレミアムが引き続き低下する中でも準備金を拡大しています。同社は9月15日に525 BTCを約6020万ドルで購入し、1コインあたり平均114,562ドルを支払ったことを明らかにしました。この最新の購入によりStrategyの2025年ビットコイン利回りは25.9%に押し上げられ、総保有量は638,985 BTCとなりました。1コインあたり平均73,913ドルで取得した472億3000万ドル相当の資産は現在739億7000万ドルと評価され、同社に約57%の未実現利益をもたらしています。Strategyは、最新のビットコイン購入資金を継続中の株式販売からの収益でまかなったと述べており、Strife株を通じて約2400万ドル、Strike株を通じて1730万ドル、さらにStrideの無期限オファリングから1700万ドルを調達しました。 MSTRの低下するmNAV Strategyがビットコインの蓄積を続ける一方で、同社の市場純資産価値（mNAV）は2024年1月以降の最低水準に落ち込んでいます。同社の株式が原資産であるビットコインと比較してどれだけのプレミアムまたはディスカウントで取引されているかを追跡するこの比率は、Bitcoin Treasuriesのデータによると1.26倍に低下しています。これは2024年11月に見られた3.14倍の水準から大幅に低下したことを示しています。プレミアムの低下は投資家心理の変化を示しています。Strategyのコインの価値をはるかに上回る価格を支払う代わりに、株主は現在、株式を実際の保有量に近い価格で評価しています。この低下はまた、StrategyのMSTR株の現在の下落傾向とも一致しており、7月のピーク457ドルから記事執筆時点では327ドルへと28%以上下落しています。注目すべきは、Metaplanetのような他のビットコイン保有企業でも同様の傾向が観察されることです。 7月14日以降のStrategyとMetaplanet株のパフォーマンス対ビットコイン（出典：Strategy Tracker） スタンダード・チャータードのアナリストは、この変化の背景にある要因として、企業の...
BTC
$121,661.74
-1.37%
COM
$0.011197
+2.75%
LIKE
$0.008194
-1.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 17:33
共有
アメリカン・ビットコイン（ABTC）株：トランプ家の最新の暗号資産プレイの説明
記事「American Bitcoin (ABTC)株：トランプ家の最新暗号資産プレイの解説」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。American Bitcoin (ABTC)がNasdaqに上場し、大きな話題を呼びました。初日、株価は冷え込む前に100%以上上昇しました。ある時点で、トランプ兄弟の持ち株は25億ドル以上の価値がありました。これは単なる小さな副業プロジェクトではありません。エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアは、暗号資産マイニングの最大手の一つであるHut 8とともにAmerican Bitcoinを設立しました。彼らの目標はシンプルだと言います：ビットコインをマイニングし、より多くのビットコインを購入し、米国をこの分野のリーダーにすることです。デビューはAmerican Bitcoin Gryphonの合併を通じて行われ、これにより同社は株式市場への近道を得ました。現在、ABTC株は活況を呈し、投資家たちが注目しています。一部の人々はビットコインの将来に対する大胆な賭けと見なしています。他の人々は政治に関連するリスクの高いプレイと見ています。いずれにせよ、American Bitcoin株はトランプ家の暗号資産への最大の一歩（これは大きな意味を持ちます）かもしれず、政治とビットコインがどのように混ざり合うかについての会話を変える可能性があります。 主なハイライト： American Bitcoin (ABTC)は2025年に設立され、エリックとドナルド・トランプ・ジュニアがHut 8の支援を受け、米国をビットコインマイニングと蓄積のリーダーにすることを目指しています。 American Bitcoin Gryphonの合併によりABTCはNasdaqに上場し、デビュー日には日中価格が2倍になった後、16%上昇して取引を終えました。 同社の戦略は、新しいビットコインのマイニングと大きな財務の構築を組み合わせたもので、すでに2,400以上のBTCを保有し、拡大のために21億ドルの資金調達を計画しています。 トランプ家の深い関与は知名度を高めますが、政治、暗号資産、ウォール街が衝突する中で利益相反の懸念も引き起こしています。 American Bitcoin (ABTC)とは何か？ American Bitcoinは2025年初頭に、北米最大のビットコインマイナーの一つであるHut 8とともに、エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアによって設立されました。Hut 8は、ほとんどの新しいベンチャーが欠いているものをもたらします：既存のネットワーク...
T
$0.01542
+0.78%
U
$0.009671
-1.97%
TRUMP
$7.551
-2.53%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/16 17:13
共有
PIPE投資家の株式登録後、KindlyMDの株価が55%下落
TLDR KindlyMD（NAKA）は金曜日にPIPE投資家の株式が売却登録された後、55％下落 AIに焦点を当てたマイニング株Bitfarms、IREN、Hiveは二桁の利益で好調なパフォーマンスを継続 TeslaはSEC（米国証券取引委員会）の提出書類で明らかになったイーロン・マスクの260万株購入を受けて6％上昇し$420に NAKA CEOのDavid Baileyは短期売買トレーダーに退出を促し、[...] この記事「KindlyMD株はPIPE投資家の株式登録後55％下落」は最初にCoinCentralに掲載されました。
NAKA
$0.2008
-12.23%
ELON
$0.00000009063
-5.41%
HIVE
$0.1823
-2.72%
共有
Coincentral
2025/09/16 15:49
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰