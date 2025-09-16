アメリカン・ビットコイン（ABTC）株：トランプ家の最新の暗号資産プレイの説明

記事「American Bitcoin (ABTC)株：トランプ家の最新暗号資産プレイの解説」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。American Bitcoin (ABTC)がNasdaqに上場し、大きな話題を呼びました。初日、株価は冷え込む前に100%以上上昇しました。ある時点で、トランプ兄弟の持ち株は25億ドル以上の価値がありました。これは単なる小さな副業プロジェクトではありません。エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアは、暗号資産マイニングの最大手の一つであるHut 8とともにAmerican Bitcoinを設立しました。彼らの目標はシンプルだと言います：ビットコインをマイニングし、より多くのビットコインを購入し、米国をこの分野のリーダーにすることです。デビューはAmerican Bitcoin Gryphonの合併を通じて行われ、これにより同社は株式市場への近道を得ました。現在、ABTC株は活況を呈し、投資家たちが注目しています。一部の人々はビットコインの将来に対する大胆な賭けと見なしています。他の人々は政治に関連するリスクの高いプレイと見ています。いずれにせよ、American Bitcoin株はトランプ家の暗号資産への最大の一歩（これは大きな意味を持ちます）かもしれず、政治とビットコインがどのように混ざり合うかについての会話を変える可能性があります。 主なハイライト： American Bitcoin (ABTC)は2025年に設立され、エリックとドナルド・トランプ・ジュニアがHut 8の支援を受け、米国をビットコインマイニングと蓄積のリーダーにすることを目指しています。 American Bitcoin Gryphonの合併によりABTCはNasdaqに上場し、デビュー日には日中価格が2倍になった後、16%上昇して取引を終えました。 同社の戦略は、新しいビットコインのマイニングと大きな財務の構築を組み合わせたもので、すでに2,400以上のBTCを保有し、拡大のために21億ドルの資金調達を計画しています。 トランプ家の深い関与は知名度を高めますが、政治、暗号資産、ウォール街が衝突する中で利益相反の懸念も引き起こしています。 American Bitcoin (ABTC)とは何か？ American Bitcoinは2025年初頭に、北米最大のビットコインマイナーの一つであるHut 8とともに、エリック・トランプとドナルド・トランプ・ジュニアによって設立されました。Hut 8は、ほとんどの新しいベンチャーが欠いているものをもたらします：既存のネットワーク...