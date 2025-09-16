MEXC 取引所
ファンタジーフットボール銘柄レポート 第3週：5つの上昇銘柄と下落銘柄がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。
投稿「PSGはイングランドのライバルに対して連勝できるか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。
ビットコインはタイの税制緩和に直面、市場はFEDの政策を待つ
ビットコインはタイの税制緩和に直面し、市場はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の政策を待つ記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：タイの0%キャピタルゲイン税により、アジアにおける主要な暗号資産ハブとなる。ビットコインの価格はFRBの利下げ後に下落してから反転する可能性がある。アナリストは短期的なボラティリティの後、長期的なビットコインの上昇を予測している。ビットコインはタイの税制緩和に直面し、市場はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の政策を待つ ビットコイン（BTC）は最近、タイ政府が国内取引所で取引されるビットコインに対して0%のキャピタルゲイン税を導入したことで、注目すべき動きを見せています。この決定により、タイはアジアにおいてより魅力的な暗号資産フレンドリーな国の一つとなりました。ビットコイン投資家たちは、アナリストが重要な市場シフトを予想する中、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利に関する行動も注視しています。 タイのビットコインに関する新税制 タイ政府は、国内取引所で行われるビットコイン取引に対して0%のキャピタルゲイン税を発表しました。この動きにより、アジアにおける暗号資産ハブとしての同国の地位が向上すると予想されています。税制障壁を取り除くことで、政府は暗号資産セクターへの国内外からの投資を奨励しています。この税制緩和は、各国政府が暗号資産を経済に統合する方法を模索するグローバルなトレンドに沿ったものです。 🚨 新情報：タイがビットコインを受け入れる 🇹🇭 タイ政府は国内取引所で取引される#ビットコインに対して0%のキャピタルゲイン税を導入しました。この動きによりタイはアジアで最も暗号資産フレンドリーな管轄区域の一つとなり、地元市場への大きな資金流入を引き寄せる可能性があります。 pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 2025年9月16日 タイ当局は、この措置が多くの暗号資産トレーダーや機関投資家を引き付け、タイの金融市場をさらに活性化させると考えています。 FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の決定を前にしたビットコインの価格動向 しかし、ビットコインの価格が不安定な中、すべての注目は金利に関するFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の今後の決定に集まっています。この発表を前に、暗号資産市場は変動を経験すると予想されています。 市場観察者は、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げが明日に迫っており、アナリストはビットコインが...
Bitdeerがビットコインマイニングリグ向けに電力効率を改善したSEALMINER A3シリーズを発表
BitdeerがビットコインマイニングリグのSEALMINER A3シリーズを電力効率向上で発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：Bitdeerは次世代ビットコインマイナーであるSEALMINER A3シリーズを発表しました。このシリーズには4つのモデル：A3 Pro Air、A3 Pro Hydro、A3 Air、A3 Hydroが含まれています。Bitdeerは本日、電力効率を向上させるために設計された4つのモデルを特徴とするSEALMINER A3シリーズの次世代ビットコインマイナーを発表しました。新しいラインナップにはA3 Pro Air、A3 Pro Hydro、A3 Air、A3 Hydroモデルが含まれています。A3 Pro AirとA3 Pro Hydroモデルは12.5 J/THの電力効率を提供し、A3 Hydroは13.5 J/TH、A3 Airは14.0 J/THで動作します。このシリーズはビットコインマイニング操作のための異なるパフォーマンスレベルにわたって空冷と水冷の両方のオプションを提供しています。出典：https://cryptobriefing.com/bitdeer-sealminer-a3-series-power-efficiency/
セイラーとリー、ビットコイン戦略備蓄について議員と会談する18人の中に Gemini:
セイラーとリーを含む18人がビットコイン戦略備蓄について議員と会談へ BitcoinEthereumNews.comによると、米国の議員らは火曜日に、ストラテジー会長のマイケル・セイラーを含む18人の暗号資産業界幹部と会談し、議会がドナルド・トランプ大統領のビットコイン戦略備蓄をどのように進めるかについて協議する予定です。デジタル・チェンバーズという暗号資産擁護団体が月曜日にCointelegraphに完全なリストを共有したところによると、出席者にはFundstratのCEOであり、BitMineの会長でもあるトム・リー、そしてMARAのCEOであるフレッド・ティールも含まれます。 業界幹部らは、3月に米国上院議員シンシア・ラミスが提出した、政府に5年間で100万ビットコイン（BTC）を取得するよう求めるBITCOIN法案の勢いを構築しようとしています。 購入資金はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)と財務省を通じて調達され、トランプの大統領令では予算中立的な戦略を通じて資金調達しなければならないと述べています。円卓会議はデジタル・チェンバーズとその関連組織であるデジタル・パワー・ネットワークが主催すると彼らは述べました。BITCOIN法案は、7月のGENIUS Act（ステーブルコイン法案）可決への取り組みに続き、暗号資産法制化における議員らの次の主要な焦点となる可能性があります。 出典：マイケル・セイラー ビットコイン関係者がアイデアを提案し、回答を求める デジタル・チェンバーズがCointelegraphに語ったところによると、ビットコイン業界の幹部らは、米国が納税者に影響を与えずにこれらのビットコイン購入に資金を提供する方法についてのアイデアを提案する予定です。「焦点は、ビットコイン戦略備蓄が予算中立的な方法で進められることを確保し、BITCOIN法案を前進させるために必要な連合を構築することにあります。」 これまでに提案されている予算中立的な戦略の中には、財務省の金証書と関税収入の再評価があります。彼らはまた、過去6ヶ月間でBITCOIN法案の勢いが停滞した理由と、議員らの間での法案に対する最大の反対意見が何かを知ろうとしています。 ビットコインマイナー、VC、銀行家も議員と会談へ いくつかの...
Sonicが機関投資家から資金調達し、アテンション・エコノミーを推進するACMプロトコルのアップグレードを発表
Sonicが機関投資家資本を調達し、アテンション・エコノミーを推進するACMプロトコルアップグレードを発表したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。プレスリリースはスポンサーコンテンツであり、Finboldの編集コンテンツの一部ではありません。完全な免責事項については、をご覧ください。暗号資産/製品は非常にリスクが高い場合があります。投資したお金をすべて失う準備ができていない限り、決して投資しないでください。ソウル、韓国、2025年9月16日、Chainwire Sonicはアテンションをプログラム可能で取引可能な資産クラスとして再定義するACMプロトコルアップグレードを発表しました。新たな機関投資家資本の調達を背景に、SonicはAttention Capital Markets（ACM）を経済インフラの新しい層として確立し、ソラナエコシステムのアテンションレイヤーとしての地位を強化します。アテンションが最も集中するゲームの初期ルーツから、Sonicはアテンションをプログラム可能にする基盤ネットワークへと進化しています。インプレッションやクリックなどのオフチェーンシグナルと、取引や取引高などのオンチェーンメトリクスの両方を捉える検証可能なデータレイヤーを提供することで、Sonicはアテンション、利回り、資産が融合する新しいクラスのアプリケーションへのアテンションの流れを可能にします。ACMアップグレードは、資本、研究、製品、エコシステムの各分野で強い勢いを持って立ち上げられています。DWF LabsとAwaken Financeは、最近の資金調達ラウンドを通じて戦略的投資家として参加した投資家の中に含まれており、アテンションを完全に流動性のある資産にするというSonicのミッションに対する機関投資家の信頼を示しています。計算経済学の第一人者として認められているNYUのXi Chen教授が、Sonicチームとともにプログラム可能なアテンションを資本市場として理論的基盤を示すACMホワイトペーパーを共同執筆し、知的深みを加えています。その発表は、TikTokに直接組み込まれたtap-to-earnゲームSonicXの成功に触発された、ユーザーアテンションに報酬を与えるSonicの研究に基づいています。SonicXは200万人以上のユーザーを惹きつけました。2025年初頭、Sonicはこのアテンションを体系的に測定し報酬を与える方法の研究を開始し、ACMフレームワークに結実しました：標準化されたメトリクス、エポック、報酬配布のシステムが...
ビットコインとイーサリアムの価格は、FRBの利下げにより今後3ヶ月で急騰する可能性
ビットコインとイーサリアムの価格はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げにより今後3ヶ月で急騰する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BitMine会長のトム・リー氏は、連邦準備制度理事会が金利を引き下げることを決定した場合、ビットコインとイーサリアムが今後3ヶ月間で注目すべき取引になる可能性があると予測しています。このラリーはどのようになるでしょうか？ 概要 BitMine会長のトム・リー氏は、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が金利引き下げを決定した場合、ビットコインとイーサリアムが今後3ヶ月間で「巨大な動き」を見せると予測しています。暗号資産市場全体がFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利決定の影響に備えているようで、世論調査では金利引き下げに対する強い楽観論が示されています。 CNBCとのインタビューで、イーサリアム財務担当のBitMine会長トム・リー氏は、デジタル資産が今後3ヶ月間で大きな後押しを受ける可能性のあるセクターの一つだと述べました。連邦準備制度理事会が金利引き下げを進めることを決定した場合、このセクターは今後数週間で大きな動きを見せる可能性があります。彼はビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の両方が「季節的に強い」状態にあり、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利引き下げに続いてさらに大きな飛躍をする準備ができていると述べました。 「私は彼らが今後3ヶ月間で巨大な動き、本当に大きな動きをすると思います」とトム・リー氏はインタビューで述べました。 CBSによると、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は9月17日午後2時（米東部時間）に次の金利決定を発表する予定です。CME FedWatchは、0.25%ポイントの引き下げの可能性が96%であると引用しており、これは30日間のフェデラルファンド先物価格に基づいて可能性を判断しています。 暗号資産トレーダーたちは、より多くの資金をステーブルコイン市場に投入してオンチェーンに展開することで、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の決定に備えています。さらに、最大の受益者にはNasdaq 100、特にMAG7とAI株式も含まれており、これらは金利引き下げから恩恵を受けるでしょう。 トム・リー氏が予測の参考にしたのは、昨年9月に起こったことや...
なぜビットコイン保有企業の株価が下落しているのか
ビットコイン保有企業が株価下落に直面している理由という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Next Technology Holdingの株式NXTTは、同社が追加のビットコイン（BTC）取得やその他の企業目的のために5億ドルを調達する計画を発表した後、小幅な損失を記録しました。圧力を受けているビットコイン保有企業はこれだけではありません。KindlyMDのNAKA株は、CEOが投資家に「株価のボラティリティ」の増加が予想されると警告した後、55％以上下落しました。Next Tech Holdingが5億ドルの株式発行を計画、株価下落 Sponsored Sponsored 米国証券取引委員会（SEC）へのForm S-3提出において、同社は1回または複数回の募集を通じて最大5億ドルの普通株式を売却する計画を明らかにしました。調達資金はビットコインの取得を含む一般的な企業活動に充てられると述べています。 「このプロスペクタスに基づいて提供される証券の売却による純収益は、ビットコインの取得を含むがこれに限定されない一般的な企業目的に使用する予定です」と提出書類には記載されています。 この決定は、企業がデジタル資産へのエクスポージャーを増やすという広範なトレンドに沿ったもので、ビットコインが最も顕著な選択肢であり続けています。Bitcoin Treasuriesによると、Next Technology Holding自体はすでにBTCの企業保有者トップ20に入っており、6億7,396万ドル相当の5,833コインを保有しています。 それにもかかわらず、この発表は投資家の信頼を高めませんでした。Yahoo Financeのデータによると、NXTT株は4.79％下落して0.14ドルとなりました。 NXTT株のパフォーマンス。出典：Yahoo Finance KindlyMD株、PIPE株が市場に出回った後55％暴落 一方、Next Technologyの挫折は孤立したものではありません。ナスダック上場のヘルスケア企業であるKindlyMDは、ビットコイントレジャリーを設立するためにNakamoto Holdingsと合併しましたが、さらに大きな損失を被りました。 NAKAは55％以上急落し、株価の終値は1.24ドルとなりました。プレマーケット取引では、株価は約4％の小幅な上昇を見せましたが、損失を取り戻すには十分ではありませんでした。 Sponsored Sponsored この下落は、より広範な下降トレンドの一部です。この株は...
JPモルガンは今、プライベートジェットやバトラーを見つけるお手伝いができます
JPモルガンがプライベートジェットやバトラーを見つける手助けができるようになったという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年7月10日、アイダホ州サンバレーでのアレン・アンド・カンパニー・サンバレー・カンファレンス中にフリードマン・メモリアル空港に駐機されたプライベートジェット。Kevin Dietsch | Getty Images J.P.モルガン・プライベート・バンクは、富裕層顧客向けの新しいライフスタイルサービスを開始し、プライベートジェット便や旅行から家事スタッフや美術品修復まで、あらゆるものに対する割引や紹介を提供します。この動きは、プライベートバンクや資産管理会社が、ますます商品化されつつある中核的な投資や金融アドバイス以外の方法で顧客にサービスを提供する方法を模索する中で行われています。J.P.モルガンによると、超富裕層の顧客やファミリーオフィスは、より幅広い非金融的なアドバイスを求めて資産アドバイザーに相談するケースが増えているとのことです。「伝統的な資産管理の枠を超えたアドバイスを求める顧客が増加傾向にあります」とJ.P.モルガン・プライベート・バンクのグローバル・ファミリー・オフィス・プラクティスの共同責任者であるウィリアム・シンクレアは述べています。「彼らは当行の顧客がいるからこそ、J.P.モルガンを信頼できる情報源と見なしています。」このサービスにより、J.P.モルガン・プライベート・バンクの米国顧客は、銀行が慎重に審査し厳選した企業の専門ネットワークにアクセスできるようになります。サービスへのアクセスに追加料金はなく、顧客はプラットフォーム上の企業から独占オファー、無料相談、割引料金、その他の特典を受けることができます。サービスには、プライベートジェット便や高級旅行から家事スタッフ、ヘルスケア管理、コレクション品のアドバイスまで、あらゆるものが含まれています。また、超富裕層投資家やファミリーオフィスから強い需要のある、集約された財務報告プログラム、簿記、支払いサービス（「CFOサービス」として知られる）も含まれています。旅行アドバイスについては、顧客はJ.P.モルガンが2022年に旅行管理会社フロッシュの買収の一環として取得したヴァレリー・ウィルソン・トラベルにアクセスできるようになります。銀行はプラットフォームで利用可能な他の企業名を明かさなかったものの、幅広いプロバイダーが含まれていると述べています...
暗号資産ETFは好調を維持：ビットコインとイーサのファンドが合計6億ドル以上を集める
暗号資産ETFは好調を維持：ビットコインとイーサーのファンドが合計6億ドル以上を集める」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインETFは2億6000万ドルの資金流入で6日連続のプラスを記録し、一方イーサーETFは3億6000万ドルで5日連続のプラスを達成しました。この連続記録は、両方の主要デジタル資産ファンドにおける投資家の旺盛な需要を裏付けています。ビットコインETFは6日間の連勝を続け、イーサーETFもそれに続く 暗号資産上場投資信託（ETF）はその勢いを維持し[...] 出典: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-stay-hot-bitcoin-and-ether-funds-pull-in-over-600-million-combined/
