なぜビットコイン保有企業の株価が下落しているのか

ビットコイン保有企業が株価下落に直面している理由という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Next Technology Holdingの株式NXTTは、同社が追加のビットコイン（BTC）取得やその他の企業目的のために5億ドルを調達する計画を発表した後、小幅な損失を記録しました。圧力を受けているビットコイン保有企業はこれだけではありません。KindlyMDのNAKA株は、CEOが投資家に「株価のボラティリティ」の増加が予想されると警告した後、55％以上下落しました。Next Tech Holdingが5億ドルの株式発行を計画、株価下落 米国証券取引委員会（SEC）へのForm S-3提出において、同社は1回または複数回の募集を通じて最大5億ドルの普通株式を売却する計画を明らかにしました。調達資金はビットコインの取得を含む一般的な企業活動に充てられると述べています。 「このプロスペクタスに基づいて提供される証券の売却による純収益は、ビットコインの取得を含むがこれに限定されない一般的な企業目的に使用する予定です」と提出書類には記載されています。 この決定は、企業がデジタル資産へのエクスポージャーを増やすという広範なトレンドに沿ったもので、ビットコインが最も顕著な選択肢であり続けています。Bitcoin Treasuriesによると、Next Technology Holding自体はすでにBTCの企業保有者トップ20に入っており、6億7,396万ドル相当の5,833コインを保有しています。 それにもかかわらず、この発表は投資家の信頼を高めませんでした。Yahoo Financeのデータによると、NXTT株は4.79％下落して0.14ドルとなりました。 NXTT株のパフォーマンス。出典：Yahoo Finance KindlyMD株、PIPE株が市場に出回った後55％暴落 一方、Next Technologyの挫折は孤立したものではありません。ナスダック上場のヘルスケア企業であるKindlyMDは、ビットコイントレジャリーを設立するためにNakamoto Holdingsと合併しましたが、さらに大きな損失を被りました。 NAKAは55％以上急落し、株価の終値は1.24ドルとなりました。プレマーケット取引では、株価は約4％の小幅な上昇を見せましたが、損失を取り戻すには十分ではありませんでした。 この下落は、より広範な下降トレンドの一部です。この株は...