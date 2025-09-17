アルトコイン指数が75に迫り、BTCの優位性が57%に低下 AI: アルトコイン指数が75に迫り、BTCの優位性が57%に低下

アルトコインインデックスが75に近づき、BTCのドミナンスが57%に低下したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインシーズンインデックスは71に達し、「アルトシーズン」の閾値である75にわずかに届いていません。ビットコインのドミナンスは2月以降で最低の57.4%に低下しました。S&P 500はBTCを上回るペースで上昇しており、ビットコインの追いつき反発の可能性が高まっています。アルトコインシーズンインデックスは71まで上昇し、完全なアルトシーズンの開始を通常確認する75のマークに近づいています。トレーダーにとって、これは資金がビットコインからアルトコインへと移動していることを示すシグナルであり、ソラナ（SOL）やXRPなどのトークンが先導しています。 ビットコインが停滞する中、アルトコインが勢いを増す このインデックスは、過去90日間でビットコインを上回るパフォーマンスを示したアルトコインの数を測定しています。75を超えると、ほとんどのトレーダーは「アルトシーズン」を宣言します。現在、ソラナ（SOL）やXRPなどのトークンが先導し、ラリーを促進し、小型銘柄も引き上げています。一方、ビットコインのドミナンス（暗号資産市場全体の時価総額に占める割合）は2月以降で最低の57.4%に低下しています。 関連：トップアルトコインがビットコインを上回るパフォーマンス：アルトコインシーズンは到来したか？ この急激な低下は、資金がビットコインからアルトコインへと移動していることを示しており、これは歴史的にアルトコインのラリーに先行する傾向です。 ビットコインは株式市場に遅れをとり、資金が移動している ビットコインはS&P 500に遅れをとっています。CryptoQuantの寄稿者であり分析者のDarkfostは、S&P 500が記録的な6,600に達した一方で、BTCは108,000ドルから修正した後、116,000ドルを下回ったままであることを強調しました。このような乖離が最後に発生した時、ビットコインはその後100,000ドルを超えて急騰しました。歴史が繰り返されれば、強い反応が近づいているかもしれないとDarkfostは述べています。 マクロの追い風がBTCを再燃させる可能性 現在のアルトコインへの資金移動にもかかわらず、ビットコインは長く静かなままではないかもしれません。FundstratのTom Leeは、米国の金融政策緩和に後押しされ、第4四半期にビットコインとイーサリアムの両方で「モンスタームーブ」を予想しています。 「次の3ヶ月間」で、LeeはBTCとETHの大幅な急騰を予想しています。一方、現物上場投資信託（ETF）は最高の資金流入を記録しました...