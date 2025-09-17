MEXC 取引所
FDA—トランプ大統領の命令後—減量広告に関して製薬大手に警告
トランプ大統領の命令後、FDAが減量広告に関して製薬大手に警告を発したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 食品医薬品局（FDA）は、ドナルド・トランプ大統領が医薬品広告の取り締まりを目的とした命令に署名した後、人気のテレヘルス企業Hims & Hersや製薬大手イーライリリー、ノボノルディスクを含む数十の製薬会社に警告文書を送付し、人気の減量製品に関する「虚偽または誤解を招く主張」の修正を要求しました。これらの文書は1週間前に発行されました。（写真：Sarah Silbiger/Getty Images）Getty Images 重要な事実 警告文書は100社以上に送付され、インターネットを通じて消費者への「未承認および不正表示薬の違法販売」を標的としています。Hims & Hersは、人気の糖尿病および体重管理薬であるセマグルチド配合製品について警告を受け、FDAは特に製品が「そうではないのにFDA承認製品と同じである」と暗示する主張に問題を提起し、配合薬はFDA承認を受けていないと指摘しました。ノボノルディスクは、オプラ・ウィンフリーによる減量薬に関する特集について警告を受け、FDAはノルディスクの糖尿病および減量薬ウェゴビー、オゼンピック、ビクトーザに関する虚偽または誤解を招く内容があると主張しています（匿名のFDA広報担当者はロイターに対し、文書はメディアインタビューを対象としており、広告ではないと認めました）。FDAは、特集番組に登場した体重管理薬ゼプバウンドとムンジャロを開発するイーライリリーにも、オプラのエピソードに関して同様の警告を発しました。ゼプバウンドに関するイーライリリーのプロモーションビデオ2本もFDAの警告文書の対象となり、当局はこれらのビデオが「甲状腺C細胞腫瘍のリスクに関する枠囲み警告を含む、複数の深刻で生命を脅かす可能性のあるリスクを持つ薬」であるゼプバウンドの安全性と有効性について消費者を誤解させていると主張しています。フォーブスはFDA、Hims & Hers、ノボノルディスク、イーライリリーにコメントを求めています。製薬会社の株価はどうなっているか？Himsの株価は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 06:28
アルトコイン指数が75に迫り、BTCの優位性が57%に低下 AI: アルトコイン指数が75に迫り、BTCの優位性が57%に低下
アルトコインインデックスが75に近づき、BTCのドミナンスが57%に低下したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインシーズンインデックスは71に達し、「アルトシーズン」の閾値である75にわずかに届いていません。ビットコインのドミナンスは2月以降で最低の57.4%に低下しました。S&P 500はBTCを上回るペースで上昇しており、ビットコインの追いつき反発の可能性が高まっています。アルトコインシーズンインデックスは71まで上昇し、完全なアルトシーズンの開始を通常確認する75のマークに近づいています。トレーダーにとって、これは資金がビットコインからアルトコインへと移動していることを示すシグナルであり、ソラナ（SOL）やXRPなどのトークンが先導しています。 ビットコインが停滞する中、アルトコインが勢いを増す このインデックスは、過去90日間でビットコインを上回るパフォーマンスを示したアルトコインの数を測定しています。75を超えると、ほとんどのトレーダーは「アルトシーズン」を宣言します。現在、ソラナ（SOL）やXRPなどのトークンが先導し、ラリーを促進し、小型銘柄も引き上げています。一方、ビットコインのドミナンス（暗号資産市場全体の時価総額に占める割合）は2月以降で最低の57.4%に低下しています。 関連：トップアルトコインがビットコインを上回るパフォーマンス：アルトコインシーズンは到来したか？ この急激な低下は、資金がビットコインからアルトコインへと移動していることを示しており、これは歴史的にアルトコインのラリーに先行する傾向です。 ビットコインは株式市場に遅れをとり、資金が移動している ビットコインはS&P 500に遅れをとっています。CryptoQuantの寄稿者であり分析者のDarkfostは、S&P 500が記録的な6,600に達した一方で、BTCは108,000ドルから修正した後、116,000ドルを下回ったままであることを強調しました。このような乖離が最後に発生した時、ビットコインはその後100,000ドルを超えて急騰しました。歴史が繰り返されれば、強い反応が近づいているかもしれないとDarkfostは述べています。 マクロの追い風がBTCを再燃させる可能性 現在のアルトコインへの資金移動にもかかわらず、ビットコインは長く静かなままではないかもしれません。FundstratのTom Leeは、米国の金融政策緩和に後押しされ、第4四半期にビットコインとイーサリアムの両方で「モンスタームーブ」を予想しています。 「次の3ヶ月間」で、LeeはBTCとETHの大幅な急騰を予想しています。一方、現物上場投資信託（ETF）は最高の資金流入を記録しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 06:06
ビットコインとイーサリアムの投資家は明日のFRB会合に市場が注目する中、慎重に行動！詳細はこちら
ビットコインとイーサリアム投資家は明日のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会議に注目し慎重に行動！詳細はこちら この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場の注目は水曜日に予定されている米連邦準備制度理事会の金利決定に集まっています。ビットコインは本日115,000ドルから116,000ドルの間で取引されており、イーサリアムはレンジ相場となっています。投資家はFRBの決定に注目しています。 ビットコインとイーサリアムはFRB決定を前にレンジ相場 21Sharesのリサーチストラテジストであるマット・メナ氏は、会議での本当の問題は「金利引き下げがあるか？」ではなく「どれくらいの引き下げか？」だと述べました。市場の主な予想は25ベーシスポイントの引き下げですが、Polymarketのようなプラットフォームでは50ベーシスポイントの引き下げの可能性も低確率で提示されています。メナ氏によると、予想外の50ベーシスポイントの引き下げは暗号資産の新たな上昇の波を引き起こす可能性があります。 FRBの動きは7.5兆ドルのマネーマーケットファンドのリターンを低下させるため、株式や暗号資産への資本フローを引き起こす可能性があります。BRNのリサーチ責任者ティモシー・ミシル氏は、レバレッジが「綱渡り状態」にあるため、FRB後の動きは強くなる可能性があると強調しました。 米国のビットコインとイーサリアム現物ETFへの資金流入は最近増加しています。9月15日、ビットコインETFは6日連続で約2億6000万ドルの資金流入を記録し、イーサリアムETFは5日連続で3億6000万ドルの純流入を記録しました。これは機関投資家の需要が再び高まっていることを示しています。 専門家は、9月は歴史的に暗号資産にとって厳しい月であるが、ビットコインやリスクの高い資産は一般的に年末の四半期に強いパフォーマンスを示すと指摘しています。Derive.xyzのデータによると、オプション市場は年末までにビットコインが140,000～200,000ドル、イーサリアムが5,000～6,000ドルになるという期待をリードしています。 最終的に、市場の方向性はFRBがどれだけハト派的であるかによって決まるでしょう。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-investors-act-cautiously-as-markets-focus-on-tomorrows-fed-meeting-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 05:26
主要なフランスのダークウェブサイトDFASが解体され、ビットコインが押収される
フランスの主要ダークウェブサイトDFASが解体され、ビットコインが押収されたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フランスの法執行機関は、フランス語圏のダークウェブの主要プラットフォームの一つであるDark French Anti System（DFAS）を閉鎖しました。薬物取引や武器販売などの違法取引を促進していたダークネットマーケットに対する作戦は、長期にわたる捜査の末に実施されました。フランス当局がDFASを逮捕とコイン押収で閉鎖フランス語圏のダークウェブセグメントにおける主要なマーケットプレイスであるDFASは、フランスの警察と司法当局によってオフラインにされました。この展開は数年間の捜査作業の結果であり、暗号資産ニュースポータルのJournal du Coinが火曜日のレポートで指摘しました。この法執行活動中に2人が拘束されたことが、ここ数日の地元メディアによって明らかにされました。当局はまた、当時60万ユーロ以上（70万ドル以上）の価値がある6ビットコイン（BTC）以上を押収しました。この作戦に関する最初の詳細は、先週末にパリ検察庁によって公表されました。DFASは2017年から活動しており、長年にわたってフランス語圏の組織犯罪の主要なダークネットフォーラムへと発展しました。薬物や武器の取引に加えて、このサイトは詐欺やマネーロンダリングの計画も促進していました。また、盗まれた個人データや匿名化ツールの交換の場としても機能していました。DFASのユーザーベースは閉鎖まで常に成長サイバー取引との戦いを専門とするフランス税関情報局（DNRED）の部門であるCyberdouaneは、このプラットフォームの発展を綿密に監視していました。立ち上げ以来の数年間で、そのメンバーシップは12,000人以上のユーザーに達しました。ウェブサイトは110,000件以上の広告とメッセージを公開しました。9月8日に逮捕された人物の1人は、DFASを作成し、その主任管理者を務めた人物です。もう1人は、そのサービスのテストを支援した共犯者です。2人はそれぞれ1997年と1989年生まれであり、報道...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 05:04
ビットコインが再び2017-21年のトレンドラインに到達、SOLが「流れ星」警告を点滅
ビットコインが再び2017-21年のトレンドラインに直面、SOLは「シューティングスター」警告を示すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。これはCoinDeskのアナリストで公認市場技術者のOmkar Godboleによる日次分析です。数日前、CoinDeskはビットコイン（BTC）の12万ドルへの上昇を妨げる可能性のある3つの潜在的な障壁を強調しました。そのうちの1つは、7月から続いている11万6000ドル以上の確立された強気疲労ゾーンでした。案の定、BTCが10万7200ドル付近の安値から最近反発したものの、先週金曜日以降、11万6000ドルを決定的に突破できずに壁にぶつかっています。この抵抗線は、2017年12月と2021年11月の強気相場のピークを結ぶ重要なトレンドラインとほぼ一致しており、7月と8月のBTCの上昇を抑えてきた価格の天井となっています。これは月足チャートの長い上ヒゲが示す通りです。強気派はすでに2回試みましたが、このラインを上回って維持することができませんでした。強気派は3回目の試みで突破できるでしょうか？可能性はあります。多くのアナリストは、広く予想されているFRBの利下げに後押しされ、ビットコインが年末に向けて徐々に上昇し続けると予想しています。しかし、ここで3回連続の失敗があれば弱気派の立場が強まり、より深い調整を引き起こす可能性があります。崩壊の最初の警告サインは、現在不確実性のゾーンとして機能している一目均衡表の雲を日足価格が下回った場合に現れる可能性があります。執筆時点では、ビットコインはその雲の中で取引されており、方向性の明確さはほとんどありません。この雲の上下のクロスはしばしばモメンタムの変化を示すため、トレーダーは注意深く見守るべきです。SOLの「シューティングスター」警告ソラナ（SOL）の価格見通しに対する熱意は高いままですが、テクニカル面では注意が必要です。日曜日、SOLは250ドル近くの数ヶ月ぶりの高値を付けた後、終値にかけて急激に下落し、古典的な「シューティングスター」ローソク足を形成しました。このパターンは、SOLのケースのように、長期的な上昇トレンドの後に小さな実体と長い上ヒゲを持ち、買い手が価格を押し上げたものの、最終的に売り手にコントロールを奪われ、価格が下がったことを示しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 04:38
あるユーザーが誤った取引の後、MEVボットに100万ドル相当のUSDCを失う
誤った取引後にユーザー1名が$1M USDCをMEVボットに失ったという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。あるユーザーが誤った取引を行い、100万ドル相当のUSDCをコントラクトアドレスに送金しました。MEVボットがすぐに介入し、資金がロックされる前に奪取しました。 このイーサリアムユーザーは一般的なミスを犯しました - 資金をスマートコントラクトアドレスに直接送金したのです。この場合、ウォレット所有者は100万ドルをブリッジしようとしましたが、適切な手順に従いませんでした。代わりに、ウォレット所有者は資金をコントラクトアドレスに直接送金しました。 この取引は記録され、約定していれば、無効なアドレスに送金したかのように、資金は永久に凍結されていたでしょう。しかし、MEVボットによって発見され、資金は奪取されました。 「不運な人が100万ドル相当のUSDCをブリッジコントラクトに適切なメソッドを呼び出さずに直接送金し、すぐにMEVボットにすべて奪われてしまったようです 😭😭💀💀 pic.twitter.com/N7WGMSG4vS」— deebeez (@deeberiroz) 2025年9月16日 MEVボットはコントラクトへの取引を監視するよう設定されていたと思われ、すぐに送金に気づきました。 100万ドルを送金した最初の所有者は、おそらく取引所である大規模ウォレットから資金を受け取り、その後ステーブルコインをブリッジしようとしました。 MEVボットは専用ウォレットに資金を保管 送金先のMEVボットウォレットは100万USDC分の最大の取引を記録しました。資金はウォレットに保管されており、これまでで最大の単一取引となりました。 MEVボットは専用ウォレットに資金を保管し、これまでで最大の取引を受け取りました。| 出典: Etherscan 以前、このボットはより小額のUSDTとUSDC送金を回収していました。現時点では、MEVボットが資金を返還できるのか、あるいはその目的が失われたトークンを救済することなのかは不明です。 オンチェーン分析者たちは、ボットの行動にブリッジコントラクトへのエクスプロイト呼び出しが含まれていたことも指摘しています。...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 04:37
Glassnode、ビットコインの短期投資家は連邦準備制度理事会の会合から肯定的な結果を予想していると述べる
Glassnode、ビットコイン短期売買投資家はFRB会合から好結果を予想していると発表 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：短期売買ビットコイン投資家は、アメリカ合衆国連邦準備銀行のFOMC会合が近づくにつれて自信を深めている。Glassnodeのオンチェーンデータは、投資家がFRBの決定から好結果を期待してポジションを取っていることを示している。ブロックチェーン分析会社Glassnodeによると、短期売買ビットコイン投資家は今週の連邦公開市場委員会会合を前に新たな自信を示している。オンチェーンデータは、これらの投資家がFRBの今後の決定から好結果を期待してポジションを取っていることを示している。GlassnodeはBTCが107,000ドルを維持する中で最近の買い手のSOPR比率が上昇したと述べ、短期保有者がFRBを前に再び利益を得ていることを示している。この新たな勢いは主に、BTCが3ヶ月未満の全保有者のコストベースを取り戻したことに由来しており、Glassnodeはこれを111,800ドルから114,200ドルの間と推定している。自信を維持するためには、ビットコインはFRBの決定後もこの範囲を上回る必要がある。そうでなければ「ニュース売り」の市場構造のリスクがある可能性がある。出典：https://cryptobriefing.com/bitcoin-glassnode-sopr-fed/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 02:54
中国のビットコイン企業、BTCのために5億ドルの株式販売を目指す
中国のビットコイン企業、BTCのために5億ドルの株式販売を目指す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中国最大の企業ビットコイン保有企業であるNext Technology Holdingは、より多くのビットコインを購入するなどの目的で、最大5億ドルの普通株式を売却する計画を明らかにしました。「このプロスペクタスに基づいて提供される証券の売却による純収益を、ビットコインの取得を含むがこれに限定されない一般的な企業目的に使用する予定です」と、このソフトウェア企業は月曜日に米国証券規制当局への提出書類で述べています。Next Technologyは現在、6億7180万ドル相当の5,833ビットコインを保有しており、BitcoinTreasuries.NETのデータによると、David BaileyのKindlyMD、Semler Scientific、GameStopよりも多く、第15位のビットコイン保有企業となっています。 ビットコイン保有量による企業ビットコイン保有企業トップ20。出典：BitcoinTreasuries.NET 5億ドルの募集資金の半分だけをビットコインに割り当てても、このNasdaq上場企業は現在の価格でさらに2,170ビットコインを獲得でき、合計で8,000ビットコイン以上になります。Next Technologyは、上場企業が株式、転換社債による負債、永久優先株の募集、さらには特別目的買収会社を通じてビットコイン購入の資金を調達する、より広範なビットコイン保有採用トレンドの一部です。現在、190の上場企業がバランスシートにビットコインを保有しており、年初の100社未満から増加し、今月初めには彼らの合計保有量が100万ビットコインを超え、ビットコインの現在の供給量の5%以上を占めています。Michael SaylorのStrategyは、バランスシートに記録された約639,000ビットコインで引き続きトップを走っています。 ニュースを受けてNext Technologyの株価下落 Next Technology（NXTT）の株価は月曜日にNasdaqで4.76%下落して0.14ドルとなり、ニュースが発表された時間外取引ではさらに7.43%下落したと、Google Financeのデータは示しています。 月曜日のNXTTの株価変動（時間外取引を含む）。出典：Google Finance しかし、ビットコイン保有からは大きな含み益を得ています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 02:53
トム・リー、予想されるFRBの利下げによるビットコイン、イーサリアムの上昇を予測
トム・リー氏、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ予想でビットコイン、イーサリアムの上昇を予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、トム・リー氏はNasdaq 100、ビットコイン、イーサリアムをFRB利下げの最大の受益者として特定。BitMine会長は3ヶ月以内の仮想通貨の「大幅な動き」を予想。市場確率96.4%でFRBが25ベーシスポイントの利下げを発表すると予測されている。 BitMine会長のトム・リー氏は、連邦準備制度理事会の潜在的な利下げに関する投資見解を共有した。彼は金融緩和政策の主要な受益者としてビットコインとイーサリアムを挙げた。CNBCでの発言で、リー氏は中央銀行が予想される利下げを実施した場合、仮想通貨はNasdaq 100株と並んで最も有望な投資機会になるとの見方を示した。 リー氏の分析は1998年9月と2024年9月の歴史的な先例に基づいており、どちらの時期も連邦準備制度理事会が長期間の停止後に利下げを行った期間だった。イーサリアムに焦点を当てたMicroStrategy型の企業として運営するBitMineの幹部は、現在の利下げ期待が実現すれば、これらのパターンが繰り返されると予想している。 トム・リー氏は本日@CNBCClosingBellで、FRBが利下げを行えば、最大の受益者は以下になると述べた： 1. NASDAQ 100（マグニフィセント・セブン + AI） 2. ビットコイン＆イーサリアム —「今後3ヶ月で大幅な動きを見せる可能性がある」 3. 小型株と金融株 pic.twitter.com/HoEW6VgdDt — Tom Lee Tracker (Not actually Tom) (@TomLeeTracker) 2025年9月15日 資産の3層フレームワーク リー氏の投資フレームワークは、金融政策の変化に対する感応度に基づいて3つの明確なカテゴリーを優先している。Nasdaq 100が第一位にランクされ、低金利下での成長条件改善から恩恵を受けるマグニフィセント・セブン株とAIセクター企業が牽引している。 金融流動性感応度が第二層を形成し、ビットコインとイーサリアムはグローバル中央銀行の金融緩和政策から優位性を得る。リー氏はこのカテゴリーを「季節的に強い」と特徴づけ、利下げが予想通りに進めば、仮想通貨は今後3ヶ月以内に「大幅な動き」を生み出す可能性があると予測した。 金利感応型資産が第三のカテゴリーを構成し、小型株や金融セクター企業など、通常は金利低下から恩恵を受ける...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 02:27
注目：今日は米国でビットコイン（BTC）にとって重要な日です！主要人物が出席する重要な暗号資産会議が開催されます！
注目：今日は米国でビットコイン（BTC）にとって重要な日です！主要人物が出席する重要な暗号資産会議が開催されます！ この投稿はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドナルド・トランプ米大統領は正式な就任以来、ビットコインと暗号資産に関する重要な措置を講じています。これらの動きには、トランプ大統領による米国のビットコイン戦略備蓄に関する大統領令の署名と、シンシア・ラミス上院議員のビットコイン備蓄法案が含まれます。BTCの備蓄に対する期待が続く中、今日米国ワシントンで重要な会議が開催されます。The Blockによると、この会議はBITCOIN法案を提案したシンシア・ラミス上院議員が主催し、ストラテジー創設者のマイケル・セイラーやビットマイン社長のトム・リーなどの著名人が出席する予定です。それに伴い、この会議では米国でビットコイン戦略備蓄を創設することを目的とした法案の採択と支援について議論される予定です。 「私たちの焦点は、ビットコイン戦略備蓄が予算に中立的な方法で進展することを確保し、BITCOIN法案を推進するために必要な連合を構築することにあります。」 参加者には、ストラテジー創設者のマイケル・セイラー、イーサリアムスタートアップのビットマイン会長兼ファンドストラットCEOのトム・リー、MARAホールディングスCEOのフレッド・ティール、クリーンスパークCEOのマット・シュルツなどの暗号資産業界の幹部が含まれる見込みです。 ラミス上院議員は以前、米国政府に5年間で毎年20万BTCを購入し、合計100万BTCを蓄積することを義務付ける法案を提出しました。3月にシンシア・ラミス上院議員によって提出されたBITCOIN法案は、7月のGENIUS法案通過への取り組みに続き、暗号資産法案に関する議員たちの次の主要な焦点となる可能性があります。この法案は、米国が予算に依存しない戦略を通じて5年以内に現在の価格で1,150億ドル以上の価値がある100万ビットコインを戦略的備蓄として取得すること、これらの購入を5年間（年間20万BTC）に分散すること、そして納税者、つまり国民に負担をかけない資源で購入することを提案しています。 *これは投資アドバイスではありません。独占的な情報を得るには、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 01:47
