ビットコインは15万ドルへ？ – なぜKEY指標が成長の余地を示すのか

ビットコインは15万ドルに？– 重要指標が成長の余地を示す理由がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインのラリーは過熱または大幅な調整のリスクがあるのか？ビットコインのNVTゴールデンクロスが0.3という中立ゾーンを示し、投機的な過剰なしに成長の余地があることを示しています。 マイナーは市場に売り圧力を加えているのか？マイナーのポジションインデックスが150%急増しても、レベルは0.10と低いままで、マイナーはBTCを売却するのではなく保有していることを示しています。ビットコインの[BTC] NVTゴールデンクロスは、執筆時点で中立的な0.3に位置し、極端な過熱も過小評価もなく、健全な上昇条件を示しています。 歴史的に、2を超えるレベルはサイクルのトップに一致し、負の値は強い蓄積ゾーンを示しました。この指標が安定していることで、ビットコインは投機的な過剰のリスクなしに成長の余地を維持しています。 この中立ゾーンは歴史的なラリーと一致し、長期保有者の行動に対する警戒感が高まる中でも価格拡大の可能性が残っていることを示唆しています。出典：CryptoQuant 取引所への流入は隠れた利益確定を示唆しているのか？取引所流入CDDは3.17%上昇し、長期間保有されていた古いコインが長い休眠期間を経て取引所に移動していることを示しています。 この指標は、経験豊富な保有者がラリー中に流動性を確保するために取引所を利用するため、利益確定の準備を示すことが多いです。 増加は穏やかなままですが、以前は不活発だった投資家の間で確信が変化していることを強調しています。 歴史的に、取引所への流入の増加は、特に価格上昇局面で市場調整の前兆となっています。 しかし、現在の動きの規模は、広範な分配というよりも再配置を示唆しており、ビットコインの上昇モメンタムは今のところ無傷のままです。出典：CryptoQuant 休眠供給が目覚めるにつれてコイン日数破壊が上昇全体として、コイン日数破壊は執筆時点でほぼ6%上昇し、長期間の不活動後に古いコインが使用されていることを反映しています。このような動きは、短期的な取引ではなく、長期保有者の活動の重みを測定するため重要です。 過去のサイクルでは、CDDの急増は、目覚めた供給が市場に新たな流動性をもたらすため、ボラティリティの増加と一致していました。 しかし、現在の...