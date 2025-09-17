MEXC 取引所
ビットコイン価格が117,000ドルに達する中、MSTRやNAKAなどのトレジャリー株が暴落
ビットコイン価格が117,000ドルに達する中、MSTR、NAKAなどのビットコイン戦略備蓄株が暴落という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ペーパービットコインの夏の幻想からの二日酔いが、素早く、そして痛々しく到来しました。それはビットコイン価格には見られません。ビットコイン価格は再び落ち着いて着実に上昇し続け、火曜日の夕方には117,000ドルに迫っていますが、ビットコイン戦略備蓄企業の株価には見られます。それらはすべて大虐殺されています：$MSTR、Metaplanet、$NAKA、H100、Smarter Web Companyのグラフを見ると、すべて同じように見えます — シットコインスタイルで天まで高騰した後、長引く下落で元の位置（またはそれよりもはるかに下）に戻っています。しばらくの間、私たちとウォール街の残りの人々は、誰でも金融市場でアービトラージができると考えていました。本質的価値以上で株式を発行し、ビットコインを購入し、繰り返す。この目まぐるしい夏の恋愛において、ウォール街は1ドル相当のビットコインに1ドル以上を支払っており、誰もがドルサインで目を輝かせていました。これは、できるなら一日中喜んで行うトレードです。しかし、それが終わった今、地獄の代償を払うことになります — そして悪魔はすでに外に出て尻を蹴り、名前を取っています。そして、すでに倒れている人を蹴るのは良くありません（特にその人がある意味であなたの上司である場合は...）が、S3 PIPE株式の制限期間が終了した後、$NAKAが先日50%も下落したことを考えると — 5月のパンプアンドダンプのピークからすでに87%も崩壊していた — 価格セラピストとして再検討しないのは怠慢でしょう。そこで、流通可能な株式の浮動株が一晩で約50倍に増加し — そして、おそらく多くの第二層のPIPE「インサイダー」がダンプダンプダンプしたいと思っていたため — 公式はとてもシンプルでした：大量の追加供給が需要のなさに出会い、価格の崩壊につながりました。ビットコイン戦略備蓄企業のアナリスト、アダム・リビングストンの言葉によれば：「そしてあなたは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 10:49
ビットコインは15万ドルへ？ – なぜKEY指標が成長の余地を示すのか
ビットコインは15万ドルに？– 重要指標が成長の余地を示す理由がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインのラリーは過熱または大幅な調整のリスクがあるのか？ビットコインのNVTゴールデンクロスが0.3という中立ゾーンを示し、投機的な過剰なしに成長の余地があることを示しています。 マイナーは市場に売り圧力を加えているのか？マイナーのポジションインデックスが150%急増しても、レベルは0.10と低いままで、マイナーはBTCを売却するのではなく保有していることを示しています。ビットコインの[BTC] NVTゴールデンクロスは、執筆時点で中立的な0.3に位置し、極端な過熱も過小評価もなく、健全な上昇条件を示しています。 歴史的に、2を超えるレベルはサイクルのトップに一致し、負の値は強い蓄積ゾーンを示しました。この指標が安定していることで、ビットコインは投機的な過剰のリスクなしに成長の余地を維持しています。 この中立ゾーンは歴史的なラリーと一致し、長期保有者の行動に対する警戒感が高まる中でも価格拡大の可能性が残っていることを示唆しています。出典：CryptoQuant 取引所への流入は隠れた利益確定を示唆しているのか？取引所流入CDDは3.17%上昇し、長期間保有されていた古いコインが長い休眠期間を経て取引所に移動していることを示しています。 この指標は、経験豊富な保有者がラリー中に流動性を確保するために取引所を利用するため、利益確定の準備を示すことが多いです。 増加は穏やかなままですが、以前は不活発だった投資家の間で確信が変化していることを強調しています。 歴史的に、取引所への流入の増加は、特に価格上昇局面で市場調整の前兆となっています。 しかし、現在の動きの規模は、広範な分配というよりも再配置を示唆しており、ビットコインの上昇モメンタムは今のところ無傷のままです。出典：CryptoQuant 休眠供給が目覚めるにつれてコイン日数破壊が上昇全体として、コイン日数破壊は執筆時点でほぼ6%上昇し、長期間の不活動後に古いコインが使用されていることを反映しています。このような動きは、短期的な取引ではなく、長期保有者の活動の重みを測定するため重要です。 過去のサイクルでは、CDDの急増は、目覚めた供給が市場に新たな流動性をもたらすため、ボラティリティの増加と一致していました。 しかし、現在の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 10:28
Bitwiseがステーブルコインとトークン化に関する大胆なETFベットを推進
Bitwiseがステーブルコインとトークン化に大胆なETF賭けを推進 BitcoinEthereumNews.comに掲載。アルトコインブロックチェーン 2025年9月17日 | 05:05 次の暗号資産テーマのETFの波には、業界で最も急成長している2つのトレンド：ステーブルコインと実物資産のトークン化に焦点を当てた商品が含まれる可能性があります。Bitwiseは「ステーブルコイン＆トークン化ETF」の承認を求めて米国規制当局に書類を提出しました。これは従来の株式とデジタル資産へのエクスポージャーを組み合わせるように設計されたファンドです。暗号資産だけに焦点を当てるのではなく、提案された構造は2つの分野に均等に分かれています。半分はステーブルコインとトークン化市場の拡大に関連する企業—支払い企業、取引所、インフラプロバイダー、さらには特定の小売業者を含む—を追跡します。もう半分はビットコインとイーサに連動した規制された上場商品に従い、オーバーウェイトポジションを制限するキャップを維持しながらポートフォリオに直接の暗号資産エクスポージャーを提供します。このタイミングは偶然ではありません。ドナルド・トランプ大統領が1月に就任して以来、ワシントンはより暗号資産に友好的な姿勢へと転換しました。この夏のGENIUS法の成立により、ステーブルコインの国家的枠組みが確立され、この分野への資本の急増が始まりました。9ヶ月足らずで、流通中のステーブルコインは2,900億ドル近くに達し、国債やその他の金融商品のトークン化バージョンは約760億ドルに膨れ上がりました。SEC議長のポール・アトキンスは、トークン化を同機関が支援しようとしているイノベーションとして公然と位置づけています。2017年に設立されたBitwiseは、ETF分野で最もアクティブな運用会社の1つとなり、すでに20以上の暗号資産重視のファンドを監督しています。最新の提案は混雑した分野に加わります：ニコラス・ウェルスのような競合他社が混合戦略をテストする一方、他の資産運用会社はビットコイン、イーサ、アルトコインベースのETFの導入を急いでいます。アナリストはSECが10月と11月に一連の決定を下すと予想しており、Bitwiseの最新の商品は審査プロセスをクリアすれば年末までにデビューする可能性が高いです。この申請は、金融市場での会話がいかに急速に変化したかを強調しています。かつてはニッチな実験と考えられていた...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 10:06
Googleが暗号資産とステーブルコイン統合によるAI決済プロトコルを発表
GoogleのAP2プロトコルはAI決済を革新し、Coinbase、イーサリアムブロックチェーン財団、メタマスクなどと提携して暗号資産、ステーブルコイン、法定通貨を一つの信頼できるシステムに統合します。GoogleはAP2でAI決済を進化させ、Coinbaseや暗号資産企業と提携 Googleは9月16日、AIエージェントが[...]を可能にする標準化されたフレームワークであるAgent Payments Protocol（AP2）を立ち上げたと発表しました。
Coinstats
2025/09/17 09:30
高齢男性がチャーリー・カークを撃ったと虚偽の申告、警察の妨害目的と保安官が発表
高齢男性がチャーリー・カーク射殺の犯人と偽って警察の捜査を妨害したと保安官が発表」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインチャーリー・カークの暗殺直後に逮捕された高齢男性が、実際の射撃犯を見つけるための警察の対応を妨害するために、保守派活動家を撃ったと虚偽の主張をしたと、ユタ郡保安官事務所が火曜日に発表しました。この男性は保守派活動家チャーリー・カークを撃った人物だと虚偽の申告をしました。（写真：Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images）Getty Images 重要事実ジョージ・ジン（71歳）は、カークのユタバレー大学でのイベントに参加し、射撃直後にカークを撃ったと主張しているところを目撃されたと保安官事務所は述べています。保安官事務所はジンを逮捕し、大学の警察署に連行し、その後、彼が医療的な発作を起こした後、地元の病院に搬送しました。ユタ郡保安官事務所によると、ジンは病院で、暗殺に対する地元法執行機関の対応を妨害するために、自分が射撃犯だと虚偽の主張をしたと述べました。ジンが、火曜日にカークの暗殺に関連して起訴された容疑者タイラー・ロビンソンと共謀したという情報はありません。ジンは法執行機関の捜査官に自分の携帯電話を見せることを許可しましたが、その中には未成年者の性的に露骨な資料が含まれていました。保安官事務所によると、ジンは捜査官に対して、画像を「閲覧・共有することで性的満足を得ている」こと、そして「好みの被害者年齢は5歳から12歳」であることを認めました。ジンは依然として拘留中で、司法妨害と未成年者の性的搾取の重罪で起訴されています。フォーブス速報テキストアラート：最新の大きなニュースをいつでも知ることができるテキストメッセージアラートを開始します。「Alerts」と(201) 335-0739に送信するか、こちらから登録してください。ジョージ・ジンについて他に何がわかっていますか？ジンは2013年、ボストンマラソン爆弾テロ（3人が死亡、260人以上が負傷）の数日後に、ソルトレイクシティマラソンの主催者に脅迫を送ったとして逮捕されました…
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 09:15
水曜日、9月17日の今日のWordle #1551 ヒントと答え
本日の水曜日、9月17日のWordle #1551のヒントと回答がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今日のWordleの解き方。SOPA Images/LightRocket via Getty Images 皆さん、また水曜日のWordleの時間がやってきました。これは今日のWordleに取り組む前に、追加のパズルを解いていただく日です。毎週水曜日には、なぞなぞ、頭の体操、論理パズル、時には視覚パズルなどで、ここを盛り上げています。これは私のWordle週間の中で最も好きな日であり、この追加チャレンジを楽しんでいただければ幸いです。今日のパズルはこちら： 火曜日のWordleをお探しですか？こちらのガイドをご確認ください。 Wordleの遊び方 Wordleは、隠された5文字の単語を6回以内の試行で当てることを目標とする日替わりの単語パズルゲームです。各推測の後、ゲームは答えに近づくためのフィードバックを提供します： 緑：その文字は単語の中にあり、正しい位置にあります。 黄：その文字は単語の中にありますが、位置が間違っています。 灰色：その文字は単語の中にありません。 これらのヒントを使って推測を絞り込みましょう。毎日新しい単語が出題され、世界中の人々が同じパズルを解こうとしています。一部のWordlerは、友人、家族、Wordleボットまたはこの私（謙虚な語り手）に対して競争的なWordleをプレイすることもあります。競争的Wordleのルールについては、この投稿の最後をご覧ください。 今日のWordleのヒントと回答 WordleボットのスタートワードはSLATE 私の今日のスタートワードはBRAID（残り501単語） ヒント：このWordleは噛み付きがあります。 手がかり：このWordleには二重の二重文字があります。 以下にネタバレがあります！回答が来ます！ ... 回答：今日のWordle スクリーンショット：Erik Kain Wordle分析 毎日私はWordleボットを確認して、自分の推測ゲームを分析しています。WordleボットでWordleスコアを確認できます。 BRAIDは良くないスタートワードでした。驚きではありません。時々、そこまで...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 09:09
BTCとETHは連邦準備制度理事会が利下げ決定を準備する中、上昇を見据える
BTCとETHはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ決定を控えて上昇を狙う。BTCはFRBの重要な決定を前に取引高が72%減少する中、115,000ドル付近でレンジ相場。ETHは4,500ドル以上を維持し、オプション市場は年末に5,000～6,000ドルを目標。トレーダーはFRBの利下げとETF資金流入がビットコインとイーサリアムの上昇の原動力になると予想。ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）は9月中旬に入り、今週のFRS(連邦準備制度理事会)の決定を前に取引高が減少する中、保有パターンに入った。アナリストは、現在の小康状態は疲弊というよりレンジ相場に見え、金融政策が支援的に傾けば両資産は年末に向けて上昇するとの期待感を強調している。 取引高が減少する中、BTCとETHはレンジを維持 執筆時点でBTCは115,000～116,000ドルのレンジ内で取引され、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の政策決定を前に取引高が減少しているにもかかわらず、回復力を示している。データによると、価格は115,449.88ドルで24時間で0.61%上昇し、時価総額は2.29兆ドルとなっている。イーサリアムも同様の動きを見せ、0.33%の日次下落後に4,501.43ドルで取引され、時価総額は5,433.4億ドルとなった。 取引活動と市場力学 しかし、取引高は異なる状況を示している。ビットコインの24時間の取引高は71.8%減少して420億ドルとなり、イーサリアムは27.4%減少して280億ドルとなった。減速にもかかわらず、流動性指標は健全を保っており、BTCの取引高対時価総額比率は1.86%、ETHは5.22%だった。 関連記事：トム・リーはFRBの利下げ後にビットコインとイーサリアムが「大きな動き」を見せる可能性があると述べる 短期的な価格行動は優柔不断さを反映している。ビットコインは115,150ドルを下回った後、115,750ドルをテストするまで回復し、イーサリアムは一時的に4,520ドルを超えた後、4,505ドル以下に戻った。アナリストはこの動きを主要なサポートとレジスタンスゾーン周辺のレンジ相場と解釈している。 オプションデータは年末に強い期待を示す デリバティブのポジショニングはトレーダーがより大きな動きを予想していることを示唆している。dYdXのリサーチ責任者であるショーン・ドーソン氏は、12月に満期を迎えるBTCのコールオプションが140,000ドルから200,000ドルの間に集中していると強調した。イーサリアムについては、ポジショニングは5,000ドルから6,000ドルの間のターゲットを示している。この状況はETF資金流入が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 08:26
ビットコイン停滞：米国の政策不確実性がBTCの124Kドル超えへの道を曇らせる Gpt:
ビットコインが停滞：米国の政策不確実性がBTCの$124K超えへの道を曇らせる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインが圧力を受けている理由は？米国EPUインデックスが939.7に急上昇し、平均の9倍となり、投資、雇用、消費において2～5%の縮小リスクが高まっています。このサイクルはBTCにとってどう異なるのか？過去最高値とETF資金流入にもかかわらず、アクティブアドレスは減少し続け、投資家がオンチェーン活動よりも取引所や機関投資家向け商品に依存していることを示しています。ビットコイン[BTC]は$124,000まで上昇した後、新たな高値に達するのに苦戦しており、資本流入が低いままです。米国の経済データは資金流入がさらに縮小する可能性を示唆し、価格と取引量の弱体化リスクを高めています。それでも、より広範な市場のセンチメントは資産に対して異なる道筋を示しています。政策ストレスがビットコインに重くのしかかる Alphractalによると、米国経済政策不確実性（EPU）インデックスは9月15日に939.7に達し、COVID-19パンデミック時の2020年以来の最高値となりました。EPUは市場のパフォーマンスを追跡し、景気後退などの重要なイベントを予測します。Alphractalは2～5%の予測リスクがまだ迫っていると指摘しました。要因には関税ショック、3%を超える持続的なインフレ、ワシントンでの激しい財政論争が含まれています。これらの圧力は、ビットコインのようなリスク資産を少なくとも短期的な下落に対して脆弱にしました。出典：Alphractal 暗号資産アナリストのJoao Wedsonは「歴史は常に繰り返される」と警告し、2024年1月にEPUが1,024に急上昇し、ビットコインが$48,969から$38,555へと21%下落した時のパフォーマンスを参照しました。「これは何世紀にもわたって繰り返されてきた社会的フラクタルに過ぎません。」Wedsonはこの期間が強力な蓄積の機会を提供する可能性があると付け加え、このような状況は通常短期的であることを強調しました。ビットコインはサイクルの呪いを破るか？ 新たな市場の洞察は、現在のビットコイン市場サイクルが過去のサイクルと異なる可能性があることを示唆しています。暗号資産アナリストのDarkforstは、過去の強気相場では、ビットコインのオンチェーン活動が急増し、アクティブアドレス（AA）が価格と共に上昇したと指摘しました。今回は異なるようです。一方...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 07:56
トランプ、TikTok期限禁止を12月16日まで延長
トランプ氏、TikTok期限を12月16日まで延長という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン ドナルド・トランプ大統領は火曜日、TikTok売却の期限を12月16日まで延長し、アプリの潜在的な停止を遅らせました。これは中国当局とアプリの将来について「合意」に達したと記者団に語った数時間後のことです。ポーランドで2025年7月21日に撮影されたこのイラスト写真では、スマートフォン画面に表示されたTikTokロゴと、背景のラップトップ画面に表示されたハーグで6月25日に撮影されたドナルド・トランプの写真が見られます。(写真：Jakub Porzycki/NurPhoto、Getty Images経由) NurPhoto via Getty Images 重要事実 トランプ氏は火曜日に大統領令に署名し、中国の習近平国家主席との計画協議を予定している数日前に、売却を最終決定するための時間を与えました。スコット・ベセント財務長官は火曜日早くCNBCに対し、ByteDanceの取引は3月か4月に「本質的に」完了していたが、トランプ氏の関税発表後に中国側が取引を遅らせたと語りました。余談 トランプ氏は日曜日、記者団に「[TikTok]を消滅させるかもしれない」と述べ、「中国次第だ」と付け加えました。注目ポイント CNBCによると、この取引は今後30〜45日以内に完了する見込みです。重要背景 これはトランプ氏が期限を延長した4回目で、1月に施行された法律では、TikTokの親会社ByteDanceに対し、中国政府との関連に関するセキュリティ上の懸念から、アプリを非中国系所有者に売却することを義務付けています。中国当局は売却に署名する必要があります。トランプ氏は初任期と比べてTikTokに対してより寛容なアプローチを取っており、2024年大統領選挙で若年層の票獲得に役立ったとしています。さらなる読み物 トランプ氏、中国とのTikTok「取引」成立を示唆—知っておくべきこと（Forbes） トランプ氏、TikTokの国家安全保障上の懸念は「大げさ」と発言、禁止の再延期を示唆（Forbes） TikTokをめぐる戦い：…
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 07:34
ビットコインがPanteraの75万ドル目標を達成した場合、XRP価格はどこまで上昇するか
ビットコインがパンテラの75万ドル目標を達成した場合、XRP価格はどこまで上昇するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パンテラ・キャピタルの創設者は過去のパターンに基づきビットコインが75万ドルに達する可能性を予測しています。XRPは過去3ヶ月間にわたりビットコインとの0.79の相関係数を維持しています。保守的な相関関係では19.2ドルの目標を示唆する一方、ボラティリティ要因は28.54ドルを示しています。パンテラ・キャピタルの創設者ダン・モアヘッドは、ビットコインが5年以内に75万ドルに達する可能性があると予測し、このような成長がXRPなどの相関するアルトコインにどのような影響を与えるかという疑問を投げかけています。CNBCスクワックボックスのインタビューで、モアヘッドは過去12年間にわたりビットコインが年間でおよそ2倍になるという過去のパターンに基づいて予測を立てました。この予測は、複数の市場サイクルにわたるビットコインと主要アルトコインの間の確立された相関関係により、XRPに影響を与えます。マクロアクシスのデータによると、ビットコインとXRPは過去3ヶ月間で0.79の相関係数を維持しており、これは上昇時も下落時も価格の動きが連動する傾向があることを示しています。相関分析に基づく数学的予測ビットコインの現在の水準である約11万5000ドルから75万ドルに達するには、5年間で552％の価格上昇が必要です。この同じ上昇率をXRPの現在の価格2.97ドルに適用すると、目標価格は約19.20ドルとなり、心理的な20ドルの閾値に近づきます。しかし、相関分析は2つの暗号資産の関係にさらなる複雑さを明らかにしています。マクロアクシスによると、XRPは市場が好調な時にビットコインよりも約1.56倍多くのリターンを生み出しますが、これは不利な条件下でXRPが1.56倍高いボラティリティを経験することも意味します。このボラティリティ乗数を考慮すると、ビットコインがモアヘッドの75万ドルの予測を実現した場合、XRPは潜在的に861％の上昇を達成する可能性があります。この計算によると、XRPは約28.54ドルに達し、2021年の強気相場で達成した以前のピークを超える新たな過去最高値を確立することになります。この予測は、過去の相関パターンが5年間継続することを前提としていますが、暗号資産市場は規制の発展、機関投資家の採用、市場の成熟度要因に基づいて相関関係が強化または弱体化する可能性があることを示しています。モアヘッドの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 06:57
