Metaが最新のディスプレイ搭載スマートグラスを発表へ

Meta、最新のディスプレイ搭載スマートグラスを公開へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Metaは水曜日に開催されるConnectカンファレンスで、内蔵ディスプレイを備えた最新のスマートグラスを発表する予定です。この動きは、同社が子供向けソーシャルメディア保護について精査を受ける中、Metaの拡張現実計画を前進させるものです。カリフォルニア州メンロパークにあるMetaの本社で開催される2日間のイベントで、ザッカーバーグは同社初の商業的に実現可能なスクリーン付きアイウェアを紹介する予定です。アナリストはこのデバイスが約800米ドルでデビューすると予想しています。社内ではこのプロジェクトは「Hypernova」として知られており、製品は「Celeste」として市場に投入される見込みです。この発売は、OpenAIやAlphabetのGoogleなどのライバルに対抗してAI駆動ハードウェアで歩調を合わせるMetaの取り組みを拡大するものですが、アナリストは価格が需要に影響を与える可能性があると指摘しています。このグラスは、ザッカーバーグが「未来へのタイムマシン」と表現した昨年のConnectで紹介されたプロトタイプ「Orion」よりもはるかに高度ではないと予想されています。Orionは2027年に発売予定です。 MetaのAIスマートグラスは子供の安全性に関する懸念を引き起こす MetaはOakleyとRay-Banと共同開発した2つのAI対応アイウェアラインを販売しています。これらの製品はカメラ、音声駆動コントロール、InstagramやFacebookへのライブストリーミング機能を提供しています。ザッカーバーグは2020年以降、同社のAR部門に600億米ドル以上を投じています。彼はスマートグラスが「超知性」を日常生活にもたらす主要な経路になると述べています。AI分野でのリーダーシップを追求する中で、彼はライバル企業から主要な研究者を採用することで高額な人材獲得競争にも資金を投入しています。ロイターは、Metaの人工知能ガイドラインにより、チャットボットが人種などのトピックについて子供と会話できるようになったと報じています。 損失にもかかわらず新技術を推進するMeta ディスプレイ搭載グラスに加えて、Metaは着用者が手のジェスチャーでアイウェアを制御できる第一世代のリストバンドを発表する予定です。同社はまた、刷新されたRay-Ban...を紹介する計画もあります。