ベセント氏、相互関税に関する11月の期限前に中国との貿易協定が成立する可能性を見込む
ベッセント氏、相互関税の11月期限前に中国との貿易協定が成立する可能性を示唆 スコット・ベッセント財務長官は火曜日、中国との貿易協定が間近であるという自信を表明した。11月に発効予定のいわゆる相互関税について、ベッセント氏はCNBCのインタビューで、それまでにさらなる協議が行われることを期待していると述べた。「我々はまた会うことになるでしょう」と彼は「スクワック・ボックス」での幅広い対談中に語った。「それらの協議は一つ一つがより生産的になってきています。中国側も今では貿易協定が可能だと感じていると思います。」 この発言は、トランプ氏が4月2日に米国のグローバル貿易パートナーに対する初期の「解放の日」関税を発表して以来、協議が一連の紆余曲折を経ている中で出されたものだ。当初の措置では、中国は最大145%の関税に直面する可能性があったが、協議が継続するにつれてそれらは停止された。相互関税の最初の一時停止は8月12日に期限切れとなる予定だったが、トランプ氏は停止期間を11月10日まで延長した。 ベッセント氏は米国の貿易パートナーから「中国製品が彼らの市場に溢れており、どうすればいいのか分からない。これらの商品が入ってくることに少し困惑している」と伝えられたと述べた。 米国は2024年に中国との貿易赤字が約3,000億ドルに達した。これは2025年には大幅に減少する見込みで、7月までに1,280億ドルとなっている。ベッセント氏は、米国通商代表部のジェイミソン・グリア氏が赤字は「今年少なくとも30%縮小し、2026年にはおそらくさらに減少するだろう」と予想していると述べた。 「ここでの考え方は、バランスを取り、公正な貿易を実現することです」と彼は語った。
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:15
アウワル銀行、サウジブロックチェーンで先駆的な道を切り開く
Awwal銀行がサウジアラビアのブロックチェーンで先駆的な道を切り開く Chainlinkパートナーシップ：Awwal銀行がサウジアラビアのブロックチェーンで先駆的な道を切り開く
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:14
「ビットコインと現実資産によるアジアの金融変革を推進する」 – Blockstream、Safeheron、EchoXが東京で独占金融リーダーシップサミットを開催
「ビットコインと現実資産によるアジアの金融変革を推進する」- Blockstream、Safeheron、EchoXが東京で金融リーダーシップサミットを開催
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 13:29
69,000人の被害者、写真1枚につき200ドル：インドの従業員がCoinbaseデータ漏洩に関与
69,000人の被害者、写真1枚につき200ドル：インドの従業員がCoinbaseデータ漏洩に関与 新たに公開された裁判所の提出書類と州の記録により、世界最大の暗号資産取引所の一つであるCoinbaseでの大規模なデータ漏洩の詳細が明らかになりました。Coinbaseのカスタマーサービス請負業者TaskUsの従業員に起因するこの事件では、69,000人以上の顧客の機密データが漏洩し、損失額は最大4億ドルと推定されています。
CoinPedia
2025/09/17 13:14
ビットコインは2030年までに75万ドルに、ETHとSOLは生き残る
ビットコインは2030年までに75万ドルに、ETHとSOLは生き残る Pantera CEO：ビットコインは2030年までに75万ドルに、ETHとSOLは生き残る
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 13:01
9月16日、ブラックロックのIBITが2億920万ドル相当の1,810ビットコインを購入
BlackRockのIBITが9月16日に2億920万ドル相当の1,810ビットコインを購入 BlackRockのビットコインETF、IBITは9月16日に1,810ビットコインを購入しました。この購入額は2億920万ドルに相当します。BlackRockのビットコインETF IBITは9月16日に2億920万ドル相当の1,810ビットコインを購入しました。この買収は、上場投資信託を通じて主要なデジタル資産への機関投資の継続を表しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 12:44
ケビン・デュラント、ラリー・フィッツジェラルドおよび他のアスリートがRecの1100万ドルのシリーズA資金調達ラウンドに参加
ケビン・デュラント、ラリー・フィッツジェラルドなど多数のアスリートがRecの1100万ドルのシリーズA資金調達ラウンドに参加 公園・レクリエーション産業向けのテクノロジー企業Recは、複数の元および現役プロアスリートが参加したシリーズA資金調達ラウンドで1100万ドルを調達しました。同社はソフトウェアとアプリを提供し、人々がスポーツクラスやその他のプログラムに登録したり、テニスコートやジムを予約したり、レクリエーションディレクターが住民からの問い合わせの殺到に対応しやすくするサービスを展開しています。カリフォルニア州メンロパークのベンチャーキャピタルであるCrosslink CapitalがシリーズAラウンドをリードし、昨年の620万ドルのシード資金調達に参加したNFX、Precursor Ventures、Long Journey Venturesなどの既存投資家もフォローオン投資を行いました。シカゴ・カブスの子会社であるMarquee Venturesも投資しています。ヒューストン・ロケッツのフォワード、ケビン・デュラント、アリゾナ・カーディナルスのオフェンシブラインマン、ケルビン・ビーチャム、元オールプロのワイドレシーバー、ラリー・フィッツジェラルド、殿堂入りクォーターバックのジョー・モンタナもシリーズA資金調達ラウンドに投資したアスリートの中にいました。自身のベンチャーキャピタル会社を運営し、2013年以来約150件の初期段階の投資を行ってきたフィッツジェラルドは、ミネアポリス地域のレクリエーションセンターで数え切れない時間を過ごして育ったため、Recに惹かれたと語りました。彼はレクリエーションディレクターがスムーズに運営するために必要な努力を理解していると述べました。「これらの場所に行くと、人員が極端に不足しています」とフィッツジェラルドはインタビューで語りました。「2、3人の人が働いていて、これらすべての活動やイベント、進行中のことを整理しようとしています。そして『これは簡単にテクノロジーソリューションで解決できるのに』と思うのです。」
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 12:27
アンソニー・スカラムッチ、NAKAの株式ボラティリティの中で「すべてうまくいく」と発言：デビッド・ベイリーは「投資家は損失を出している」と認める
スカイブリッジ・キャピタルの創業者兼マネージングパートナーであるアンソニー・スカラムーチは火曜日、新たに設立されたビットコイン（CRYPTO: BTC）の資産管理会社Kindly MD Inc.（NASDAQ:続きを読む）のデビッド・ベイリーを支持した
Coinstats
2025/09/17 11:21
Metaが最新のディスプレイ搭載スマートグラスを発表へ
Meta、最新のディスプレイ搭載スマートグラスを公開へ Metaは水曜日に開催されるConnectカンファレンスで、内蔵ディスプレイを備えた最新のスマートグラスを発表する予定です。この動きは、同社が子供向けソーシャルメディア保護について精査を受ける中、Metaの拡張現実計画を前進させるものです。カリフォルニア州メンロパークにあるMetaの本社で開催される2日間のイベントで、ザッカーバーグは同社初の商業的に実現可能なスクリーン付きアイウェアを紹介する予定です。アナリストはこのデバイスが約800米ドルでデビューすると予想しています。社内ではこのプロジェクトは「Hypernova」として知られており、製品は「Celeste」として市場に投入される見込みです。この発売は、OpenAIやAlphabetのGoogleなどのライバルに対抗してAI駆動ハードウェアで歩調を合わせるMetaの取り組みを拡大するものですが、アナリストは価格が需要に影響を与える可能性があると指摘しています。このグラスは、ザッカーバーグが「未来へのタイムマシン」と表現した昨年のConnectで紹介されたプロトタイプ「Orion」よりもはるかに高度ではないと予想されています。Orionは2027年に発売予定です。 MetaのAIスマートグラスは子供の安全性に関する懸念を引き起こす MetaはOakleyとRay-Banと共同開発した2つのAI対応アイウェアラインを販売しています。これらの製品はカメラ、音声駆動コントロール、InstagramやFacebookへのライブストリーミング機能を提供しています。ザッカーバーグは2020年以降、同社のAR部門に600億米ドル以上を投じています。彼はスマートグラスが「超知性」を日常生活にもたらす主要な経路になると述べています。AI分野でのリーダーシップを追求する中で、彼はライバル企業から主要な研究者を採用することで高額な人材獲得競争にも資金を投入しています。ロイターは、Metaの人工知能ガイドラインにより、チャットボットが人種などのトピックについて子供と会話できるようになったと報じています。 損失にもかかわらず新技術を推進するMeta ディスプレイ搭載グラスに加えて、Metaは着用者が手のジェスチャーでアイウェアを制御できる第一世代のリストバンドを発表する予定です。
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 11:12
Google、Coinbaseが AI決済プロトコル立ち上げで協力
Google、Coinbaseが AI決済プロトコル立ち上げで協力
Coinstats
2025/09/17 10:09
