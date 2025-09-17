企業のビットコインの財務保管がBTCの利回り革新を促進する

企業のビットコイン保有がBTCの利回りイノベーションを促進するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウォール街は、Strategyがビットコイン（BTC）を貸借対照表に初めて追加したとき、ヘッドライトに照らされた鹿のように立ち尽くしました。これはソフトウェア企業だったのか、それとも世界初の企業ビットコインETFだったのか？投資家たちは即興で対応せざるを得ず、同社の株式はすぐにソフトウェアのファンダメンタルズに基づく取引を停止し、純粋なビットコインの代理として振る舞い始めました。 概要 金利が4％を超える中、遊休状態のビットコインは現在非効率的と見なされ、企業の財務部門はコンプライアンスを満たした利回り生成ソリューションを求めるようになっています。現在のオプション — 崩壊した貸し手、ラップドBTC、オフショアDeFi — は、カストディ、監査可能性、リスクに関する機関の基準を満たしていません。機関投資家は、トークンの仕掛けではなく、透明な証明と実体経済活動に結びついたリターンを持つ、ビットコイン上で直接確保された利回りを望んでいます。ビットコインがこれらのレールを迅速に提供できれば、次の金融レイヤーの基盤となりますが、そうでなければ、資本はイーサリアム、ソラナ、またはより安全な利回りを提供する伝統的な市場に移行するでしょう。 その議論は今日終わりました。BlackRockやFidelityのような資産運用会社は現在、ビットコインETFを主流市場に売り込んでおり、企業の財務部門は集合的に数十億ドル相当のBTCを保有しています。しかし、ビットコインを保有するだけでは、もはや十分ではありません。金利がまだ4％を超える世界では、遊休状態のBTCには大きな機会コストが伴います。財務部門は流動性を最適化し、準備金からリターンを生み出すことを義務付けられており、資産を休眠状態にしておくことはできません。企業採用の第一波で許容されていたことが、今では明らかな非効率性に見えます。 今日のビットコインネイティブソリューションでは不十分 現在までに、ビットコインを活用するための選択肢は十分になく、財務部門が適用する基本的なテストに合格するものはありません。Celsiusのようなカストディアル貸し手は、小売投資家に二桁のリターンをちらつかせましたが、崩壊して預金を消滅させました。wBTCのようなラップドビットコイン製品は、資産をビットコインのベースレイヤーから押し出し...