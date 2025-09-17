MEXC 取引所
ビットコイン代理メタプラネット、株価下落中に新規米国、日本子会社を発表
ビットコイン代理のメタプラネットが株価下落の中、米国と日本の新子会社を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アジアのマイクロストラテジーとも呼ばれるメタプラネットは、ビットコイン収益創出事業を拡大するため、米国と日本に新子会社を設立すると発表しましたが、その一方で株価は下落しています。これらの子会社はMetaplanet Income Corp.、Bitcoin Japan Inc.、およびBitcoin Japan Co. Ltd.です。これは、同社が国際的な募集を完了するために調達した14億ドルを受け取った後の最新の「沈黙期間」に続くものです。 ビットコイントレジャリー企業メタプラネットが主要計画を公開 アジア最大の企業ビットコイントレジャリー企業であるメタプラネットは、9月17日に取締役会が主要計画を承認したことを受けていくつかの発表を行いました。主要な展開の一つには、ビットコイン収益創出事業を強化するための新しい米国子会社、Metaplanet Income Corpの設立が含まれています。これは米国を拠点とするMetaplanet Holdings Inc.の完全子会社となります。 会社の成長の次の段階と、より多くのビットコインを購入するために調達した14億ドルの締め切りについて、CEOのサイモン・ゲロビッチは次のように述べました： 「米国のMetaplanet Income Corp.は、ビットコイン収益創出事業をさらに拡大するためのものです。この事業は私たちの成長エンジンとなり、一貫した収益と純利益を生み出しています。私たちはキャッシュフローがプラスで、将来のイニシアチブをサポートするための重要な内部キャッシュフローを生み出しています。」 このビットコイントレジャリー企業はまた、日本での地位を強化するためにドメイン「Bitcoin.jp」の戦略的買収を発表しました。さらに、同社は第20回から第22回までの新株予約権の最低行使価格の調整を発表しました。また、海外募集と株式権に関するQ&Aも公開しました。 メタプラネットの戦略的ドメイン買収 メタプラネットは、1億1200万ドル相当の1,009 BTCの最後の購入後、総ビットコイン保有量を23億ドル以上の価値がある20,136 BTCに拡大しました。 株価は引き続き圧力下に 発表にもかかわらず、メタプラネットの株価は1.16%下落して594円となりました。24時間の最安値と最高値はそれぞれ571円と614円でした。Yahoo Financeによると、株価は1ヶ月で31%下落し、減少...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:37
メタプラネット、米国と日本の新規子会社でビットコイン事業を拡大
メタプラネット、米国と日本に子会社を設立しビットコイン事業を拡大 2025年9月17日 | 13:30 「アジアのマイクロストラテジー」と呼ばれることの多いメタプラネットは、最近の株価下落にもかかわらず、グローバルなビットコイン戦略を推進しています。同社は9月17日、ビットコイン関連事業の強化策として、米国と日本の両国に新たな子会社を設立することを発表しました。 新設される企業には、米国のメタプラネット・インカム社と、日本を拠点とするビットコイン・ジャパン株式会社およびビットコイン・ジャパン合同会社の2社が含まれます。取締役会によると、これらの事業は、同社の成長の中心的な原動力となっているビットコインからの収益を生み出すビジネスモデルを拡大するために計画されています。 この発表は、メタプラネットが国際展開を支援するために14億ドルの資金調達を確保した直後に行われました。この資本は、さらなるビットコイン購入や幅広い戦略的イニシアチブを支援するために使われる見込みです。 日本に焦点を当てた戦略の一環として、メタプラネットはBitcoin.jpドメインの取得も発表し、日本の暗号資産エコシステムにおける自社の立場をより強固にしています。これらの展開に加え、同社は株式取得権の調整を概説し、海外提供の詳細を明確にするためのQ&Aを公開しました。 市場の混乱にもかかわらず、メタプラネットのビットコイン保有量は増加し続けています。同社は最近、1億1200万ドル相当の1,009 BTCを取得し、現在23億ドル以上の価値がある20,136 BTCを保有しています。 この記事で提供される情報は教育目的のみであり、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または勧めるものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。 著者 アレックスは経験豊富な金融ジャーナリストで暗号資産愛好家です。暗号資産、ブロックチェーン、フィンテック業界を8年以上にわたって取材してきた経験を持ち、複雑で常に進化する世界に精通しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 18:39
経験豊富なアナリストが明日FRBが利下げした場合のビットコイン価格を予測
「明日FRBが利下げを実施した場合のビットコイン価格を経験豊富なアナリストが予測」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産アナリストのアレックス・クリューガーは、明日のFRB金利決定に関する予想を共有しました。「金利市場がすでにかなりの部分を織り込んでいるとはいえ、明日はハト派的な利下げを予想しています」とクリューガーは述べました。このアナリストはFOMCと経済に関する記事を執筆する予定だと述べましたが、市場見通しに大きな変化はないことを強調しました：「私は株式とビットコインについて依然として楽観的です。市場はビットコインがいかに速く動くかをしばしば忘れています。」クリューガーは、ビットコインが年末までに新高値に達する可能性が高いと述べました。セイラーの購買力が限られていることや以前の投資家による利確にもかかわらず、このアナリストはBTCが新記録高値に達する可能性が高いと考えています。これを数学的に説明すると、クリューガーはボラティリティが時間の平方根に比例すると主張しました。したがって、実現ボラティリティが年末まで約40％のままであれば、これは今後4ヶ月間で23％のボラティリティに相当します。このアナリストによれば、これはビットコイン価格が136,000ドルまで上昇する可能性があり、約23％の上昇を意味します。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとXアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-analyst-predicts-bitcoin-price-if-the-fed-cuts-interest-rates-tomorrow/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 18:16
ビットコインは115,000ドルを維持、ゴールドは新たな過去最高値を記録
ビットコインが115,000ドルを維持する中、金が新たな過去最高値を記録したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ビットコインはウォール街の取引開始時に115,000ドルを焦点にロングポジションの強制決済を試みる。市場は水曜日のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会合を前にショートに転換している。金は修正前に3,700ドル以上の新たな過去最高値（ATH）を記録。ビットコイン（BTC）は火曜日のウォール街取引開始時にアナリストが潜在的な強制決済に注目する中で不安定な動きを見せた。BTC/USD 1分足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView ビットコインのレバレッジ急増でロングポジションがリスクに CointelegraphマーケットプロとTradingViewのデータによると、米国取引セッション開始時にBTC/USDが不安定になっていることが示された。価格は114,800ドルから115,300ドルの間で変動し、取引所の注文板では上下両方に流動性のブロックが存在していた。 「現在の価格の下に、特に114724.3レベル付近に大量のロング強制決済が集中しています。これは多くのトラップされたロングポジションを意味します」と取引リソースのTheKingfisherはXでの最新コメントの一部で述べた。 BTC注文板の強制決済レベル。出典：TheKingfisher/X 添付されたチャートは、スポット価格の上下でトレーダーにとっての「痛み」のレベルを示していた。 「このチャートは未来を予測するものではありませんが、痛みがどこにあるかを教えてくれます。そして痛みがあるところには、価格の動きがしばしば続きます」とTheKingfisherは付け加え、市場で高いレベルのレバレッジが活発であることを指摘した。 前日、人気トレーダーのSkewは同様の短期的なボラティリティを特定し、操作的な価格行動を示唆するものについて疑問を呈した。 $BTCサイコロジカルオペレーションは続く https://t.co/yJAKAijXLt pic.twitter.com/JY5tBX49RV — Skew Δ (@52kskew) 2025年9月15日 「市場は上値が重く、持続的な供給と価格への売り圧力が続いています」と彼は最新の市場分析でまとめた。 Skewは、トレーダーが今週の重要なマクロ経済イベントである米連邦準備制度理事会の金利決定を前にショートに転換していると述べた。連邦公開市場委員会（FOMC）は2025年初めて25ベーシスポイントの利下げを行うと予想されていた。 「FOMCに向けてすでにかなり大きなポジショニングの減少が見られますが、FOMCに向けたコンセンサス取引としてショートポジションが増加し始めているのは驚くことではありません」と彼は結論づけた。…
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 17:34
LimeWire、Fyre Festivalを買収 - 悪名高いブランドの新時代
LimeWireが悪名高いFyre Festivalブランドを23万ドルで買収し、暗号資産を統合したリローンチを計画。ブロックチェーン技術は失敗したフェスティバルを復活させることができるか？
Blockchainreporter
2025/09/17 17:30
ビットコイン、ETH、＆近日公開予定
ビットコイン、ETH、その他も近日公開の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 PayPalがP2Pに暗号資産を追加：ビットコイン、ETH、その他も近日公開 ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Keshavは物理学の卒業生で、2021年6月からBitcoinistのライターとして働いています。彼は執筆に情熱を持ち、長年にわたって様々な分野での経験を積んできました。Keshavは暗号資産市場に積極的な関心を持ち、特にオンチェーンデータ分析は彼が研究し執筆することを好む分野です。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはCookieポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/paypal-crypto-to-p2p-bitcoin-ethereum-more-coming/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 17:07
FRBの利下げがビットコインを新たな高みへと誘う
投稿「FRBの利下げがビットコインを新たな高みへと誘う」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国連邦準備制度理事会は本日、市場参加者によってすでに予測されていた25ベーシスポイントの利下げを実施すると広く予想されています。暗号資産市場は活気づいており、投資家たちはトルコ標準時21:00のFRB議長ジェローム・パウエルの発表と21:30の記者会見を熱心に待ち望んでいます。続きを読む：FRBの利下げがビットコインを新たな高みへと誘う 出典：https://en.bitcoinhaber.net/feds-rate-cut-tempts-bitcoin-to-new-heights
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 16:34
企業のビットコインの財務保管がBTCの利回り革新を促進する
企業のビットコイン保有がBTCの利回りイノベーションを促進するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。開示：ここで表明された見解や意見は著者のみに属し、crypto.newsの編集部の見解や意見を代表するものではありません。ウォール街は、Strategyがビットコイン（BTC）を貸借対照表に初めて追加したとき、ヘッドライトに照らされた鹿のように立ち尽くしました。これはソフトウェア企業だったのか、それとも世界初の企業ビットコインETFだったのか？投資家たちは即興で対応せざるを得ず、同社の株式はすぐにソフトウェアのファンダメンタルズに基づく取引を停止し、純粋なビットコインの代理として振る舞い始めました。 概要 金利が4％を超える中、遊休状態のビットコインは現在非効率的と見なされ、企業の財務部門はコンプライアンスを満たした利回り生成ソリューションを求めるようになっています。現在のオプション — 崩壊した貸し手、ラップドBTC、オフショアDeFi — は、カストディ、監査可能性、リスクに関する機関の基準を満たしていません。機関投資家は、トークンの仕掛けではなく、透明な証明と実体経済活動に結びついたリターンを持つ、ビットコイン上で直接確保された利回りを望んでいます。ビットコインがこれらのレールを迅速に提供できれば、次の金融レイヤーの基盤となりますが、そうでなければ、資本はイーサリアム、ソラナ、またはより安全な利回りを提供する伝統的な市場に移行するでしょう。 その議論は今日終わりました。BlackRockやFidelityのような資産運用会社は現在、ビットコインETFを主流市場に売り込んでおり、企業の財務部門は集合的に数十億ドル相当のBTCを保有しています。しかし、ビットコインを保有するだけでは、もはや十分ではありません。金利がまだ4％を超える世界では、遊休状態のBTCには大きな機会コストが伴います。財務部門は流動性を最適化し、準備金からリターンを生み出すことを義務付けられており、資産を休眠状態にしておくことはできません。企業採用の第一波で許容されていたことが、今では明らかな非効率性に見えます。 今日のビットコインネイティブソリューションでは不十分 現在までに、ビットコインを活用するための選択肢は十分になく、財務部門が適用する基本的なテストに合格するものはありません。Celsiusのようなカストディアル貸し手は、小売投資家に二桁のリターンをちらつかせましたが、崩壊して預金を消滅させました。wBTCのようなラップドビットコイン製品は、資産をビットコインのベースレイヤーから押し出し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 16:32
ビットコインの流れが急増、Lyno AIが100倍の可能性を示す
Lyno AIが100倍の可能性を示す中、ビットコインの資金流入が急増という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月11日、FRBの利下げが予想される中、ビットコイン現物ETFは最大5億5278万ドルの資金流入を記録し、取引高も膨大なものとなりました。この急増は暗号資産に対する機関投資家の新たな注目を示しています。一方、Lyno AIのプレセールは勢いを増しており、投資家が指数関数的なリターンを得る可能性が高いことを示しています。 ビットコインETFの資金流入は市場の信頼の高まりを示す ビットコイン現物ETFへの最新の5億5278万ドルの追加は、暗号資産に対する機関投資家の信頼の高まりを示しています。取引量が11万1000ドルに達し、市場がFRBの金融緩和の可能性に反応する中、ビットコインは依然として流動性の急増を受けています。この背景は、新しい暗号資産プロジェクトが繁栄できる完璧な基盤を提供しています。 Lyno AIが100倍の上昇余地を持つトッププレセールとして浮上 この活発な環境における最も有望なプレセール機会はLyno AIです。このプロジェクトは、早期参入者ステージで1つあたり0.050ドルで498,222トークンを販売し、24,911ドルを調達することに成功しました。第2段階ではトークン1つあたり0.055ドルに、第4段階では0.100ドルに引き上げられる予定です。 Lyno AIは、マルチチェーン取引、流動性マイニング報酬、フラッシュローン戦略を自動化することで、小売投資家が機関トレーダーを上回ることを可能にする次世代のAIアシスト型クロスチェーン裁定取引を提供します。Lyno AIの市場インテリジェンスと自律型AIアルゴリズムは、ビットコインの流動性の流れだけでは到達できないリスクと利益機会を処理できます。これは、中東の中小企業オーナーを含む世界中のユーザーを引き付ける階層化されたステーキング利回りになるでしょう。 2025年にXRPが3ドルに上昇すると正確に予測した最高の投資家の一部は、現在Lynoが1000倍に成長すると見ており、$LYNOを小売業者にとってユニークなウィンウィン製品にしています。独占的...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 15:30
分析会社がビットコインの価格の重要レベルを共有！底値と天井はどこになるか？
ビットコイン（BTC）価格の底値と天井はどこか？分析会社が重要レベルを公開！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号通貨分析会社Alphractalは、多層的な価値の観点からビットコインの市場サイクルを評価する包括的な分析を発表しました。同社は12以上のオンチェーン評価モデルを統合することで、投資家が市場体制をより良く理解できるよう支援することを目指しています。レポートによると、ビットコインの主要な経済的価格レベルには、実現価格53,300ドル、実市場平均78,700ドル、アクティブ実現価格85,500ドルが含まれています。投資家グループを見ると、短期売買投資家のコストフロアは110,800ドル、長期売買投資家のコストフロアは36,500ドルと計算されています。同社によると、アルファ価格（公正価格）は169,400ドル、CVDDモデルは41,900ドル、サイクルのピークを示すアルファCVDDは239,800ドルとなっています。さらに、サーモ価格として知られる長期サポートポイントは4,300ドルです。他の指標の中では、過去の平均価格が16,800ドル、デルタ価格が36,500ドル、過去のピークを設定したピーク価格が586,800ドルとして際立っています。Alphractalは、投資家は現物価格と投資家コストフロア（STH、LTH、アクティブ、および一般投資家価格）の交差点に特に注意を払うべきだと指摘しています。同社によると、このような交差点は一般的に価格動向の逆転を示し、CVDDまたはサーモレベルに近づく価格は歴史的に強い買いゾーンを示してきました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-company-shares-key-levels-for-bitcoin-btc-price-what-could-be-the-bottom-and-top/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:58
