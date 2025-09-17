ロバート・キヨサキ、ETFを「負け組向け」と呼び、トランプの401(k)改革を支持

ロバート・キヨサキがETFを「負け組向け」と呼び、トランプの401(k)改革を支持する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「金持ち父さん貧乏父さん」の著者ロバート・キヨサキは、再び上場投資信託（ETF）を批判しています。彼はビットコインETFが大量の資金流入を続けている中でも、ETFを「負け組向け」と非難しました。キヨサキは、本物の投資家はビットコイン、金、不動産などの資産を直接所有すべきだという信念をさらに強調しました。著者の発言には、ドナルド・トランプの8月の大統領令に対する大きな称賛が伴っていました。この動きにより、米国の401(k)退職金制度に代替投資を含める道が開かれました。これには暗号資産、プライベートエクイティ、不動産、貴金属が含まれます。 キヨサキはトランプを支持し、ETFを批判 Xへの投稿で、キヨサキは「トランプの新しい大統領令は投資家を大人として扱っている」と述べ、この動きによって彼が好む資産である金、銀、ビットコインが「より価値のあるもの」になると付け加えました。しかし、彼はこの政策転換を活用すべきなのは「より賢く」より規律ある投資家だけだと予想しました。「勉強して宿題をする意欲がないなら、普通のミューチュアルファンドやETFにとどまりなさい」と彼は書きました。 しかし、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者は、この政策変更を指摘してくれた長年の協力者アンディ・シェクトマンに感謝しました。 トランプの大統領令は、雇用主が退職金制度投資に関連する訴訟を警戒しているため、法的障害に直面しています。一方、法律の専門家は、政府が企業を訴訟から完全に保護することはできないと警告しています。これにより、プライベートエクイティ、暗号資産、その他のリスクの高い資産がどれだけ早く主流の退職ポートフォリオに組み込まれるかについて疑問が残ります。 キヨサキはトランプの改革を自身の投資哲学の検証として強い姿勢を取っています。業界はすでに、彼が長い間金や銀などのハードアセットを好んできたことを知っています。 重大ニュース：友人のアンディ・シェクトマンによると....2025年8月7日....トランプ大統領は「401k投資家のための代替投資へのアクセス民主化」に関する大統領令に署名しました。ご存知の方もいるかもしれませんが、私はミューチュアルファンドやETFには投資しません。私にとってミューチュアル...