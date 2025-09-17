MEXC 取引所
トレーダーたちがビットコインをアップグレードする計画を持つこのバイラルなアルトコインに集結：$HYPERが1640万ドルに到達
この投稿「トレーダーがビットコインをアップグレードする計画を持つこのバイラルなアルトコインに集結：$HYPERが1640万ドルに到達」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Bitcoin Hyper（$HYPER）のプレセールは引き続き過熱し、クジラが殺到する中、1640万ドルの価格マイルストーンを突破しました。月曜日以降、6.98万ドル相当のBitcoin Hyper（$HYPER）トークンの大量購入により、この暗号資産のファンドレイザーが注目を集め、今年最もホットなプレセールの一つとして位置づけられています。このプロジェクトがビットコインエコシステムにスピード、低取引コスト、拡張された有用性をもたらすという目標を追求するにつれて、さらに興奮が高まるでしょう。 なぜビットコインにはレイヤー2ブロックチェーンが必要なのか 2009年の立ち上げ以来、ビットコインは世界最高の暗号資産としての地位を確立しました。2.3兆ドル以上の時価総額と最近12.4万ドルにまで達した価格で、引き続き市場を支配しています。機関投資家もビットコインの備蓄を始めており、企業の財務部門は総供給量の4.7％に当たる100万$BTCを保有しています。言い換えれば、ビットコインはデジタル資産への投資を検討している人にとって最も人気のある選択肢であり続けています。 しかし、その地位にもかかわらず、ビットコインは遅くて高価な取引などの問題に悩まされてきました。これは部分的に、最も安全な暗号資産の一つにするために簡素化された基盤となるコードによるものです。しかし、これによりコインの有用性が厳しく制限され、スマートコントラクト、分散型アプリケーション(DApp)、分散型金融プロトコル、NFTに使用できない理由となっています。さらに、毎秒最大7トランザクション（TPS）しか処理できません。その後に登場したブロックチェーンはそれよりもはるかに多くを処理でき、例えばソラナは最大65,000 TPSを処理できます。 これらの問題を修正するには、単にコードを書き直すだけでは不十分です。そうすることでビットコインの堅牢なセキュリティが損なわれるでしょう。解決策は？ビットコインのためのレイヤー2ブロックチェーンです。 Bitcoin Hyper：ビットコインの高速レーンを構築する 現在プレセール中のBitcoin Hyper（$HYPER）プロジェクトは、ビットコイン取引をより速く、より安価にし、通常の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 23:27
GD カルチャーの株式、8億7500万ドルのビットコイン取引後に28%下落
GD カルチャーの占有率、8億7500万ドルのビットコイン取引後に28%下落という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：Pallas Capitalから48 BTCを取得した後、GDCの占有率は9月16日に28%下落しました。これは同社が過去12ヶ月間で経験した最大の下落となります。ビットコイン保有企業の数は2025年に大幅に増加しています。GD カルチャーグループ（GDC）がPallas Capitalとビットコイン BTC $115,700 24時間の変動率：0.4% 時価総額：$2.30 T 24時間の取引高：$43.26 B の買収取引を行った直後、その占有率は約28%下落しました。これは過去12ヶ月間で同社の占有率が経験した最大の下落と指定されています。Google Financeのデータによると、プレマーケット取引で3.7%のわずかな回復がありました。 GD カルチャー、48ビットコインを取得するために株式を売却 Google Financeによると、GD カルチャーグループの占有率は9月16日に28.16%下落し、$6.99に達しました。これはGDCの過去12ヶ月間で最大の下落となり、時価総額が1億1740万ドルに著しく沈下する要因となりました。残念ながら、この下落により同社は2021年2月19日に記録した過去最高値（ATH）$235.80から97%下落した位置に置かれました。 新しいビットコイン買収取引が株価下落の「警報を鳴らした」可能性があります。このライブストリーミング企業は、Pallas Capitalから7,500 BTCを取得するために数千万株を交換する戦略的取引を行いました。GD カルチャーは約3,920万株の普通株式を発行し、Pallas Capitalのすべての資産と交換する計画です。Pallasの資産の中には8億7,540万ドル相当のビットコインが含まれています。 GD カルチャーのCEO兼会長であるXiaojian Wangは、この取引が「強力で多様化された暗号資産準備金」を構築する計画を「直接サポートする」と認めました。また、準備資産および保管場所としてのBTCに対する機関投資家の受け入れが高まる中、同社がその恩恵を受ける立場に位置づけるうえで役割を果たすとも述べました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 23:22
ロバート・キヨサキ、ETFを「負け組向け」と呼び、トランプの401(k)改革を支持
ロバート・キヨサキがETFを「負け組向け」と呼び、トランプの401(k)改革を支持する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「金持ち父さん貧乏父さん」の著者ロバート・キヨサキは、再び上場投資信託（ETF）を批判しています。彼はビットコインETFが大量の資金流入を続けている中でも、ETFを「負け組向け」と非難しました。キヨサキは、本物の投資家はビットコイン、金、不動産などの資産を直接所有すべきだという信念をさらに強調しました。著者の発言には、ドナルド・トランプの8月の大統領令に対する大きな称賛が伴っていました。この動きにより、米国の401(k)退職金制度に代替投資を含める道が開かれました。これには暗号資産、プライベートエクイティ、不動産、貴金属が含まれます。 キヨサキはトランプを支持し、ETFを批判 Xへの投稿で、キヨサキは「トランプの新しい大統領令は投資家を大人として扱っている」と述べ、この動きによって彼が好む資産である金、銀、ビットコインが「より価値のあるもの」になると付け加えました。しかし、彼はこの政策転換を活用すべきなのは「より賢く」より規律ある投資家だけだと予想しました。「勉強して宿題をする意欲がないなら、普通のミューチュアルファンドやETFにとどまりなさい」と彼は書きました。 しかし、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者は、この政策変更を指摘してくれた長年の協力者アンディ・シェクトマンに感謝しました。 トランプの大統領令は、雇用主が退職金制度投資に関連する訴訟を警戒しているため、法的障害に直面しています。一方、法律の専門家は、政府が企業を訴訟から完全に保護することはできないと警告しています。これにより、プライベートエクイティ、暗号資産、その他のリスクの高い資産がどれだけ早く主流の退職ポートフォリオに組み込まれるかについて疑問が残ります。 キヨサキはトランプの改革を自身の投資哲学の検証として強い姿勢を取っています。業界はすでに、彼が長い間金や銀などのハードアセットを好んできたことを知っています。 重大ニュース：友人のアンディ・シェクトマンによると....2025年8月7日....トランプ大統領は「401k投資家のための代替投資へのアクセス民主化」に関する大統領令に署名しました。ご存知の方もいるかもしれませんが、私はミューチュアルファンドやETFには投資しません。私にとってミューチュアル...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 21:51
Googleが暗号資産決済機能を持つAIエージェントを計画、FOMC会議を前にビットコインETFの資金流入が記録的水準に達するなど、今日のビットコイン予測
GoogleがAIエージェントと暗号資産決済を計画し、FOMC会議を前にビットコインETFの資金流入が記録を更新、その他…というビットコイン予測が今日BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 本日のビットコインハイパーアップデート速報：GoogleがAIエージェントと暗号資産決済を計画し、FOMC会議を前にビットコインETFの資金流入が記録を更新、その他…というビットコイン予測 ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。リーアはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年のコンテンツ執筆経験があります。 過去4年間、彼女は分散化と最新技術の進歩に対する純粋な熱意に突き動かされ、主にWeb3テクノロジーに焦点を当ててきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。 速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も人気のある暗号資産、取引所、進化する規制にまで及ぶことがよくあります。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明しています。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしているでしょう。あるいは、彼女の大好きなバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-17-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 21:51
BDAG新テストネットがまもなく稼働開始！Mantleの急騰が落ち着き、AVAXは苦戦中
BDAG新テストネットがまもなく稼働開始！Mantleの急騰が落ち着き＆AVAXは苦戦中がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年9月17日 | 16:00 BlockDAGの4億700万ドルのプレセールと間もなく稼働する覚醒テストネットが、トップトレンドの暗号資産となっている理由を発見し、Mantleの急騰とAvalancheの価格動向を上回っています。実際のネットワーク強度を証明する際に、一部のプロジェクトは失敗し続けています。話題のMantle（MNT）価格の急騰はモメンタムを示していますが、このプロジェクトには持続的な採用の明確な兆候がまだ欠けています。Avalanche（AVAX）の価格動向は最近良好に見えますが、主要な抵抗レベルをどれだけ維持できるかについては疑問が残ります。では、すでに強力に稼働しているものの一部になれるのに、安定性を待ち続ける理由は何でしょうか？BlockDAG（BDAG）は理論だけにとどまっていません。その待望の覚醒テストネットがまもなく稼働します。これは上場日を待つことではなく、群衆より先にライブシステムに接続することです。そのため、BlockDAGは単なる別のプロジェクトではなく、初期の展開を見逃したくない人にとって説得力があり有益なトップの一つです。BlockDAGはマイニングと覚醒テストネットで実用性を証明 ほとんどのプロジェクトは、ローンチ後にのみマイニング報酬について話します。BlockDAGはテストネット段階でそれを行う準備をしています。Stratumプロトコルを通じて、Xシリーズのハードウェアマイナーは覚醒テストネットと同期し、積極的にハッシングを行うことができます。つまり、早期採用者はメインネットが到着する前にネットワークをテストし、BDAGを獲得し、それが機能することを証明できます。この設定は珍しく、BlockDAGをマイナーがリアルタイムで結果を確認できる、約束を待つ代わりに監視すべき数少ない暗号資産コインの一つにしています。影響は単純です：マイナーを持つ人々はライブエコシステムに接続できるようになります。チャートを追いかけ、取引所が開くのを待つ代わりに、これらの参加者は保有量を構築することができます。...に座っている人にとって
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 21:29
米国の個人投資家はETHの約2倍のBTCを購入：Chainalysis
米国の個人投資家はETHの約2倍のBTCを購入：Chainalysis BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、米国の中央集権型取引所（CEX）の暗号資産トレーダーは圧倒的にBTCを好む一方、機関投資家はトークン化された米国債と暗号資産ETFに資金を投入しています。Chainalysisのアナリストによれば、過去1年間、北米では、ビットコイン（BTC）が人々に最も好まれる暗号資産であることが証明されました。一方、機関投資家は米国債を保有するトークン化されたマネーマーケットファンドや暗号資産上場投資信託（ETF）に資金を投入しています。The Defiantと共有された2025年の「Geography of Cryptocurrency」レポートの抜粋によると、ニューヨークに本社を置くブロックチェーン調査会社は、2024年6月から今年7月の間に、米国の一般ユーザーが中央集権型取引所で米ドルを使って2.7兆ドル相当のビットコインを購入し、イーサリアム（ETH）の購入額は1.5兆ドル、USDTは4540億ドルで3位となったことを明らかにしました。レポートによると、北米における法定通貨取引ペアに対するビットコインのシェアは「過去4年間で信じられないほど安定しており、2022年12月には全法定通貨取引の約42％を占め、2025年6月にも再び全法定通貨取引の42％を占めている」とのことです。 世界各国政府が「注視する」持続的な需要は、ステーブルコインの急速な成長と、特に米ドルにペッグされたステーブルコインへの世界的な需要の増加と一致しています。レポートによると：「一方、ドル担保ステーブルコインの世界的な採用は、従来の国境を越えてアメリカの通貨的影響力を拡大し、世界市場における米ドルの大きな役割を反映し、強化しています。」 Chainalysisのレポートによると、ステーブルコインは現在、毎月数兆ドルの流動性を移動させており、月間の送金量は頻繁に2兆ドルを超え、2025年には3兆ドル近くにピークを迎えています。 総調整済みステーブルコイン取引量。出典：Chainalysis この動きは規制の明確化と並行して起こっています—7月にトランプ大統領はGENIUS法に署名し、連邦および州の監視基準を確立し、発行者と準備金に関する制限を設けました。Chainalysisがレポートの抜粋で説明しているように、ドル参照ステーブルコインは「グローバル金融に統合され」、...
NEAR
$2.895
-2.88%
U
$0.009666
-2.02%
TRUMP
$7.556
-2.46%
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 21:07
ブロックチェーンエコシステムがさらに拡大 — XRPクラウドマイニングアプリがグローバルに展開
SitonMiningは、グローバルXRPクラウドマイニングアプリを立ち上げ、ユーザーがハードウェアコストゼロで、リアルタイム利益追跡、そして日次支払いでXRPをマイニングできるようにします。
REAL
$0.08218
-1.81%
XRP
$2.8154
-2.83%
CLOUD
$0.13279
-0.78%
Blockchainreporter
2025/09/17 20:00
GDカルチャーの株価、ビットコイントレジャリー移行後に約28%下落
ビットコインEthereumNews.comに掲載された記事「GDカルチャーの株価、ビットコイントレジャリー移行後に約28%下落」。GDカルチャーの株価は、3920万株の新規発行による8億7500万ドルのビットコイン買収を発表後、28%下落。パラスキャピタルからの購入で7,500BTCを追加し、GDCは14番目に大きな上場企業のビットコイン保有者となる。Nasdaq上場のライブストリーミング企業GDカルチャーグループは、8億7500万ドルのビットコイン買収を発表した後、1年以上で最悪の取引日を記録し、28%下落した。この株価暴落は、同社が暗号資産の購入取引を完了するために約3920万株の新株を売却することを投資家が知った後に続いた。人工知能を活用するこのライブストリーミング企業は、パラスキャピタルホールディングと約8億7540万ドル相当の7,500ビットコイントークンを含むすべての資産を購入する契約を締結した。この買収により、GDカルチャーは市場で14番目に大きな上場企業のビットコイン保有者となる。 株式希薄化戦略に対する市場の懸念 火曜日、GDカルチャーの株価は6.99ドルに下落し、2024年初め以来の最大の下落となり、時価総額は1億1740万ドルに下落した。時間外取引では、一部の投資家がこの急激な下落を過剰売りの可能性があると考え、株価は3.7%上昇した。大規模な株式発行は現在の株主の所有権を希薄化し、ビットコイントレジャリーの企業方針の実現可能性について投資家の間に大規模なパニックを引き起こした。VanEckはすでに、株式を希薄化することで暗号資産の購入資金を調達する企業は、株価が急落した場合に株主価値を失うリスクがあると警告していた。 肖建王CEOは、この買収について、強力で多様な暗号資産準備金の創出とビットコインの機関投資家による採用を活用する機会を直接促進すると正当化した。同社はTikTokベースのライブストリーミングサービス上でAI生成の仮想パーソナリティに基づくeコマースアプリケーションを提供している。この買収は、ビットコインを採用する大きな企業トレンドの一部であり、上場企業が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:59
Metaplanetは米国子会社Metaplanet Income Corp.を設立しビットコイン収益事業を拡大
Metaplanetがビットコインインカムビジネスを拡大するために米国子会社Metaplanet Income Corp.を設立したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント Metaplanet（日本企業）がMetaplanet Income Corp.を米国子会社として設立しました。この新しい事業体はMetaplanetのビットコインインカムビジネスの拡大を目的としています。Metaplanetは本日、ビットコインインカムビジネスを拡大するためにMetaplanet Income Corp.という米国子会社を設立しました。この日本企業は、ビットコイン関連の収益創出に焦点を当てた事業拡大戦略の一環として、新しい米国法人の設立を発表しました。Metaplanetがデジタル資産ビジネス活動を拡大する中、この子会社は米国を拠点に運営されます。この動きは、新しい米国拠点の企業構造を通じて、Metaplanetがビットコイン中心のサービスへの拡大を継続していることを示しています。出典: https://cryptobriefing.com/metaplanet-us-subsidiary-bitcoin-income-expansion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:53
ビットコインETFが2億9200万ドルの資金流入で7日連続のプラスを記録
ビットコインETFが2億9200万ドルの入金で7日連続のプラスを記録という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインETFは2億9200万ドルで7日連続の入金を延長した一方、イーサETFは5日間の連続入金が6200万ドルの流出で途切れました。イーサETFが5日間の好調を終える中、機関投資家の資金はビットコインに集中 9月16日火曜日、ビットコイン上場投資信託（ETF）の背後にモメンタムが強く維持され、ファンドは7日連続の[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-log-7th-straight-day-of-inflows-with-292-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:34
